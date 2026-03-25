25 March 2026 Today AP Live News Updates: కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
25 March 2026 Today AP Live News Updates
- కర్నూలు: చెన్నమ్మ కూడలి వద్ద ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
- ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొన్న లారీ అక్కడికక్కడే వ్యక్తి మృతి
- మృతి చెందిన వ్యక్తిని చూసేందుకు వెళ్లిన స్థానికులను ఢీకొన్న మరో లారీ
- స్థానికులను లారీ ఢీకొనడంతో మరో ఇద్దరు మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు
- గాయాలైన వారిని చికిత్స కోసం కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలింపు
ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు హైకోర్టులో ఊరట
- ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్కు హైకోర్టులో ఊరట
- పవన్ సినిమాల్లో నటించకూడదని మాజీ ఐఏఎస్ విజయ్ కుమార్ పిటిషన్ దాఖలు
- విజయ్కుమార్ దాఖలు చేసిన పిటిషన్ను కొట్టివేసిన హైకోర్టు
- సినిమా కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని పిటిషన్
- టికెట్ ధర పెంపు విషయంలో నిబంధనలు పాటించలేదన్న పిటిషనర్ తరఫు న్యాయవాది
- సినిమాల్లో నటించడం, ప్రభుత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం పరస్పర విరుద్ధమన్న న్యాయవాది
- మంత్రుల పదవుల్లో ఉన్నవారు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదన్న ఏజీ
- సీనియర్ ఎన్టీఆర్ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం తీర్పుఇచ్చింది: ఏజీ
- టికెట్ ధరలు పెంచే విషయంలో పవన్కు సంబంధం లేదన్న ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్
- వాదనల తర్వాత ఇటీవల తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి
- తాజాగా విజయ్కుమార్ పిటిషన్ను కొట్టేస్తూ తీర్పు ఇచ్చిన న్యాయమూర్తి