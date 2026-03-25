25 March 2026 Today AP Live News Updates: కర్నూలులో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : March 25, 2026 at 7:13 AM IST

25 March 2026 Today AP Live News Updates : కర్నూలు చెన్నమ్మ కూడలి వద్ద ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి - ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొన్న లారీ అక్కడికక్కడే వ్యక్తి మృతి

7:11 AM, 25 Mar 2026 (IST)

ఘోర రోడ్డుప్రమాదం

  • కర్నూలు: చెన్నమ్మ కూడలి వద్ద ఘోర రోడ్డుప్రమాదం, ముగ్గురు మృతి
  • ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొన్న లారీ అక్కడికక్కడే వ్యక్తి మృతి
  • మృతి చెందిన వ్యక్తిని చూసేందుకు వెళ్లిన స్థానికులను ఢీకొన్న మరో లారీ
  • స్థానికులను లారీ ఢీకొనడంతో మరో ఇద్దరు మృతి, పలువురికి తీవ్ర గాయాలు
  • గాయాలైన వారిని చికిత్స కోసం కర్నూలు ఆసుపత్రికి తరలింపు

6:37 AM, 25 Mar 2026 (IST)

ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌కు హైకోర్టులో ఊరట

  • ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్‌ కల్యాణ్‌కు హైకోర్టులో ఊరట
  • పవన్ సినిమాల్లో నటించకూడదని మాజీ ఐఏఎస్‌ విజయ్‌ కుమార్‌ పిటిషన్‌ దాఖలు
  • విజయ్‌కుమార్‌ దాఖలు చేసిన పిటిషన్‌ను కొట్టివేసిన హైకోర్టు
  • సినిమా కోసం ప్రభుత్వ యంత్రాంగాన్ని దుర్వినియోగం చేస్తున్నారని పిటిషన్‌
  • టికెట్‌ ధర పెంపు విషయంలో నిబంధనలు పాటించలేదన్న పిటిషనర్‌ తరఫు న్యాయవాది
  • సినిమాల్లో నటించడం, ప్రభుత్వ బాధ్యతలు నిర్వర్తించడం పరస్పర విరుద్ధమన్న న్యాయవాది
  • మంత్రుల పదవుల్లో ఉన్నవారు సినిమాల్లో నటించడంపై నిషేధం లేదన్న ఏజీ
  • సీనియర్‌ ఎన్టీఆర్‌ విషయంలో హైకోర్టు విస్తృత ధర్మాసనం తీర్పుఇచ్చింది: ఏజీ
  • టికెట్‌ ధరలు పెంచే విషయంలో పవన్‌కు సంబంధం లేదన్న ఏజీ దమ్మాలపాటి శ్రీనివాస్
  • వాదనల తర్వాత ఇటీవల తీర్పును రిజర్వు చేసిన న్యాయమూర్తి
  • తాజాగా విజయ్‌కుమార్‌ పిటిషన్‌ను కొట్టేస్తూ తీర్పు ఇచ్చిన న్యాయమూర్తి

