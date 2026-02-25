25-02-2026 Telangana News Today Live : రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఇంటర్ పరీక్షలు
25-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
టీ20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8లో నేడు న్యూజిలాండ్-శ్రీలంక మ్యాచ్
- కొలంబోలో రాత్రి 7 గంటలకు న్యూజిలాండ్-శ్రీలంక మ్యాచ్
టీ-20 ప్రపంచకప్: ఇంగ్లాండ్ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్ అద్భుత శతకం
- పాకిస్థాన్పై 50 బంతుల్లోనే శతకం చేసిన హ్యారీ బ్రూక్
- పల్లెకెలె: 4 సిక్స్లు, 10 ఫోర్లతో శతకం చేసిన హ్యారీ బ్రూక్
- ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఒంటి చేత్తో ఆడి మ్యాచ్ను గెలిపించిన
టీ-20 ప్రపంచకప్: పాక్పై విజయంతో సెమీస్కు చేరిన ఇంగ్లాండ్
- టీ-20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8 మ్యాచ్లో ఇంగ్లాండ్ అద్భుత విజయం
- పల్లెకెలె: పాకిస్థాన్పై 2 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్ గెలుపు
- స్కోర్లు: పాకిస్థాన్ 164/9, ఇంగ్లండ్ 166/8
- ఇంగ్లాండ్ బ్యాటింగ్: బ్రూక్స్ 100, విల్ జాక్స్ 28, శామ్ కరన్ 16
నేడు ఇజ్రాయిల్ పర్యటనకు వెళ్లనున్న ప్రధాని మోదీ
- రెండ్రోజులపాటు ఇజ్రాయిల్లో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ
- ఉదయం దిల్లీ నుంచి టెల్అవీవ్కు బయలుదేరనున్న ప్రధాని మోదీ
- నేడు ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో భేటీ కానున్న మోదీ
- పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరపనున్న ఇరుదేశాల నేతలు
రాయదుర్గం పీఎస్ పరిధిలో యూట్యూబర్ కోమలి (21) ఆత్మహత్య
మనస్థాపంతో ఇంట్లో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్న యూట్యూబర్ కోమలి
- మణికొండ చిత్రపురి కాలనీలో తన మామ ఇంట్లో ఉంటున్న కోమలి
- ముడేళ్లు మరో యూట్యూబర్ అఖిల్రెడ్డితో ప్రేమలో ఉన్న కోమలి
మనస్తాపానికి గురై గతంలో కూడా ఆత్మహత్యకు యత్నించిన కోమలి
- మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలింపు
- కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్న రాయదుర్గం పోలీసులు
16వ ఆర్థికసంఘం సిఫార్సులపై ఆర్థిక శాఖ, సెస్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు
- సదస్సులో పాల్గొననున్న ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులు
- 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసుల్లోని అంశాలు, ప్రభుత్వ కార్యాచరణపై చర్చ
శ్రీలక్ష్మీనారసింహుడి కల్యాణానికి ముస్తాబైన యాదగిరిగుట్ట
శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి సన్నిధిలో ఎనిమిదో రోజు బ్రహ్మోత్సవాలు
రాత్రి 11.45 గం.కు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం
స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రేపు దివ్యవిమాన రథోత్సవం
నేటి నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు నిర్వహణ
- రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఇంటర్ పరీక్షలు
- ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్షలు
- ఇంటర్ పరీక్షకు హాజరుకానున్న 9,97,075 మంది విద్యార్థులు
- ఇంటర్ మొదటి ఏడాది పరీక్షలు రాయనున్న 4,89,126 మంది విద్యార్థులు
- ద్వితీయ ఏడాది పరీక్షలు రాయనున్న 5,07,949 మంది విద్యార్థులు
- రాష్ట్రంలో 1,495 కేంద్రాలో విధులు నిర్వహించనున్న 28,500 మంది ఇన్విజిలేటర్లు
- పరీక్షలను పర్యవేక్షించనున్న 75 ఫ్లైయింగ్, 200 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు
- ఇప్పటికే అన్ని పరీక్షా కేంద్రాలకు ప్రశ్నాపత్రాలు, ఓఎంఆర్ షీట్లు పంపించిన బోర్డు
- పరీక్షల్లో ఎవరైన కాపీయింగ్కి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు
- పరీక్షా కేంద్రాలకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యమైనా పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి