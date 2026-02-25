ETV Bharat / state

25-02-2026 Telangana News Today Live : రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఇంటర్ పరీక్షలు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 25, 2026 at 6:58 AM IST

25-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

7:02 AM, 25 Feb 2026 (IST)

టీ20 ప్రపంచకప్‌: సూపర్‌-8లో నేడు న్యూజిలాండ్‌-శ్రీలంక మ్యాచ్‌

  • కొలంబోలో రాత్రి 7 గంటలకు న్యూజిలాండ్‌-శ్రీలంక మ్యాచ్‌

7:02 AM, 25 Feb 2026 (IST)

టీ-20 ప్రపంచకప్‌: ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాటర్ హ్యారీ బ్రూక్ అద్భుత శతకం

  • పాకిస్థాన్‌పై 50 బంతుల్లోనే శతకం చేసిన హ్యారీ బ్రూక్‌
  • పల్లెకెలె: 4 సిక్స్‌లు, 10 ఫోర్లతో శతకం చేసిన హ్యారీ బ్రూక్‌
  • ప్రతికూల పరిస్థితుల్లో ఒంటి చేత్తో ఆడి మ్యాచ్‌ను గెలిపించిన

7:01 AM, 25 Feb 2026 (IST)

టీ-20 ప్రపంచకప్‌: పాక్‌పై విజయంతో సెమీస్‌కు చేరిన ఇంగ్లాండ్‌

  • టీ-20 ప్రపంచకప్‌: సూపర్‌-8 మ్యాచ్‌లో ఇంగ్లాండ్‌ అద్భుత విజయం
  • పల్లెకెలె: పాకిస్థాన్‌పై 2 వికెట్ల తేడాతో ఇంగ్లాండ్‌ గెలుపు
  • స్కోర్లు: పాకిస్థాన్‌ 164/9, ఇంగ్లండ్‌ 166/8
  • ఇంగ్లాండ్‌ బ్యాటింగ్‌: బ్రూక్స్‌ 100, విల్ జాక్స్‌ 28, శామ్ కరన్‌ 16

7:01 AM, 25 Feb 2026 (IST)

నేడు ఇజ్రాయిల్ పర్యటనకు వెళ్లనున్న ప్రధాని మోదీ

  • రెండ్రోజులపాటు ఇజ్రాయిల్‌లో పర్యటించనున్న ప్రధాని మోదీ
  • ఉదయం దిల్లీ నుంచి టెల్‌అవీవ్‌కు బయలుదేరనున్న ప్రధాని మోదీ
  • నేడు ఇజ్రాయిల్ ప్రధాని బెంజమిన్ నెతన్యాహుతో భేటీ కానున్న మోదీ
  • పలు ద్వైపాక్షిక అంశాలపై చర్చలు జరపనున్న ఇరుదేశాల నేతలు

7:00 AM, 25 Feb 2026 (IST)

రాయదుర్గం పీఎస్‌ పరిధిలో యూట్యూబర్ కోమలి (21) ఆత్మహత్య

    మనస్థాపంతో ఇంట్లో ఉరివేసుకొని ఆత్మహత్య చేసుకున్న యూట్యూబర్‌ కోమలి
  • మణికొండ చిత్రపురి కాలనీలో తన మామ ఇంట్లో ఉంటున్న కోమలి
  • ముడేళ్లు మరో యూట్యూబర్‌ అఖిల్‌రెడ్డితో ప్రేమలో ఉన్న కోమలి
    మనస్తాపానికి గురై గతంలో కూడా ఆత్మహత్యకు యత్నించిన కోమలి
  • మృతదేహాన్ని పోస్టుమార్టం నిమిత్తం ఉస్మానియా ఆసుపత్రికి తరలింపు
  • కేసు నమోదు చేసుకొని దర్యాప్తు చేస్తున్న రాయదుర్గం పోలీసులు

7:00 AM, 25 Feb 2026 (IST)

16వ ఆర్థికసంఘం సిఫార్సులపై ఆర్థిక శాఖ, సెస్ ఆధ్వర్యంలో సదస్సు

  • సదస్సులో పాల్గొననున్న ఉన్నతాధికారులు, నిపుణులు
  • 16వ ఆర్థిక సంఘం సిఫారసుల్లోని అంశాలు, ప్రభుత్వ కార్యాచరణపై చర్చ

7:00 AM, 25 Feb 2026 (IST)

శ్రీలక్ష్మీనారసింహుడి కల్యాణానికి ముస్తాబైన యాదగిరిగుట్ట

శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి సన్నిధిలో ఎనిమిదో రోజు బ్రహ్మోత్సవాలు

రాత్రి 11.45 గం.కు శ్రీలక్ష్మీనరసింహస్వామి తిరుకల్యాణ మహోత్సవం
స్వామివారి బ్రహ్మోత్సవాల్లో భాగంగా రేపు దివ్యవిమాన రథోత్సవం

6:57 AM, 25 Feb 2026 (IST)

నేటి నుంచి మార్చి 18 వరకు ఇంటర్‌ పరీక్షలు నిర్వహణ

  • రాష్ట్రంలో నేటి నుంచి ప్రారంభంకానున్న ఇంటర్ పరీక్షలు
  • ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 గంటల వరకు పరీక్షలు
  • ఇంటర్‌ పరీక్షకు హాజరుకానున్న 9,97,075 మంది విద్యార్థులు
  • ఇంటర్‌ మొదటి ఏడాది పరీక్షలు రాయనున్న 4,89,126 మంది విద్యార్థులు
  • ద్వితీయ ఏడాది పరీక్షలు రాయనున్న 5,07,949 మంది విద్యార్థులు
  • రాష్ట్రంలో 1,495 కేంద్రాలో విధులు నిర్వహించనున్న 28,500 మంది ఇన్విజిలేటర్లు
  • పరీక్షలను పర్యవేక్షించనున్న 75 ఫ్లైయింగ్, 200 సిట్టింగ్ స్క్వాడ్ బృందాలు
  • ఇప్పటికే అన్ని పరీక్షా కేంద్రాలకు ప్రశ్నాపత్రాలు, ఓఎంఆర్ షీట్లు పంపించిన బోర్డు
  • పరీక్షల్లో ఎవరైన కాపీయింగ్‌కి పాల్పడితే కఠిన చర్యలు
  • పరీక్షా కేంద్రాలకు 5 నిమిషాలు ఆలస్యమైనా పరీక్ష రాసేందుకు అనుమతి

