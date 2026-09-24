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24-09-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో ఇవాళ, రేపు అత్యంత భారీ వర్షాలు

Telangana News Today Live Updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 24, 2026 at 7:11 AM IST

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24-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:05 AM, 24 Sep 2026 (IST)

తీవ్ర వాయుగుండం ఎఫెక్ట్​ - తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం

కళింగపట్నానికి నైరుతి దిశలో తీవ్రవాయుగుండం తీరం దాటింది. తీరం దాటినా భూభాగంపై తీవ్రవాయుగుండం తీవ్రంగా కొనసాగుతుంది. ఈ ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.

7:03 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ఉద్యోగ సంఘాలతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి జరిపిన చర్చలు సఫలం

ఉద్యోగ సంఘాలతో డిప్యూటీ సీఎం భట్టి జరిపిన చర్చలు సఫలమయ్యాయి. దసరాలోపు రెండు డీఏలు ఇచ్చేందుకు ప్రభుత్వం అంగీకరించింది. త్వరలోనే పీఆర్సీ నివేదిక తెప్పిస్తామని ప్రభుత్వం హామీ ఇచ్చింది. సీపీఎస్‌పై కమిటీ వేస్తున్నట్టు సీఎస్ సంజయ్‌జాజు ప్రకటించారు. పెండింగ్ బిల్లులకు ఇస్తున్న రూ.వెయ్యి కోట్లకు అదనంగా మరికొంత పెంచుతామని హామీ ఇచ్చారు. ప్రభుత్వ హామీలను ఉద్యోగ సంఘాల జేఏసీ నేతలు అంగీకరించాయి.

7:01 AM, 24 Sep 2026 (IST)

హయత్‌నగర్‌లో కల్తీ అల్లంవెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారీపై దాడులు - ఒకరి అరెస్ట్

హైదరాబాద్​లోని హయత్‌నగర్‌లో కల్తీ అల్లం, వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారీపై అధికారులు దాడులు చేశారు. పోలీసుల దాడిలో 730 కిలోల అల్లం,వెల్లుల్లి పేస్ట్, ఫుడ్‌ కలర్‌ సీజ్ చేశారు. కల్తీ అల్లం,వెల్లుల్లి పేస్ట్‌ తయారీ చేస్తున్న ఒకరని అరెస్టు చేశారు.

7:00 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ రాత్రి 8 గంటల వరకే బాలాపూర్ వినాయక దర్శనం

ఇవాళ రాత్రి 8 గంటల వరకే బాలాపూర్ వినాయక దర్శనం పొందవచ్చు. రాత్రి 8 గంటల తర్వాత బాలాపూర్‌ గణేశ్‌ దర్శనాలు నిలిపివేయనున్నారు.

6:59 AM, 24 Sep 2026 (IST)

నేడు సుప్రీంకోర్టులో దానం నాగేందర్ పిటిషన్‌పై విచారణ

నేడు సుప్రీంకోర్టులో దానం నాగేందర్ పిటిషన్‌పై విచారణ జరగనుంది. దానం పిటిషన్‌పై సీజేఐ నేతృత్వంలోని త్రిసభ్య ధర్మాసనం విచారణ జరపనుంది.

6:58 AM, 24 Sep 2026 (IST)

నేడు మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో పాఠశాలలకు సెలవు

నేడు మహబూబాబాద్‌ జిల్లాలో కురుస్తున్న భారీ వర్షాల కారణంగా పాఠశాలలకు ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది.

6:57 AM, 24 Sep 2026 (IST)

రేపు గణేశ్‌ నిమజ్జనం సందర్భంగా క్యూర్‌ పరిధిలో సెలవు

రేపు గణేశ్‌ నిమజ్జనం సందర్భంగా హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్, సంగారెడ్డి జిల్లాల్లో ప్రభుత్వం సెలవు ప్రకటించింది. నవంబర్‌ 14న రెండో శనివారాన్ని పని దినంగా సర్కార్ ప్రకటించింది.

6:45 AM, 24 Sep 2026 (IST)

నేడు ఖైరతాబాద్‌ బడా గణేశ్‌ దర్శనాలు ఉండవు : సీపీ

నేడు ఖైరతాబాద్‌ బడా గణేశ్‌ దర్శనాలు ఉండవని సీపీ సజ్జనర్ తెలిపారు. ఈనెల 25న ట్యాంక్‌బండ్‌, నెక్లెస్‌రోడ్డులో ట్రాఫిక్‌ ఆంక్షలు అమలులో ఉంటాయని పేర్కొన్నారు. ఈనెల 25న ప్రైవేటు బస్సులు, ట్రక్కులకు నగరంలోనికి అనుమతి లేదని చెప్పారు. ఆస్పత్రికి వెళ్తూ ట్రాఫిక్‌లో చిక్కుకుంటే హెల్ప్‌లైన్ నం. 8712660600, 9010203626 కు ఫోన్‌ చేయాలన్నారు.

6:45 AM, 24 Sep 2026 (IST)

ఇవాళ, రేపు అతిభారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు

నేడు, రేపు రాష్ట్రంలో అతిభారీ నుంచి అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయి. ములుగు, భద్రాద్రి కొత్తగూడెం జిల్లాలకు అత్యంత భారీ వర్ష సూచన ఉంది. కుమురంభీం, మంచిర్యాల, భూపాలపల్లి, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, రాజన్న సిరిసిల్ల, సిద్దిపేట, జనగాం, యాదాద్రి, సూర్యాపేట, నల్గొండ, మహబూబ్‌ నగర్‌, నాగర్‌కర్నూల్‌, వనపర్తి, జోగులాంబ గద్వాల జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉంది. రేపు ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్‌కు అత్యంత భారీ వర్షాలు పడే అవకాశాలున్నాయి.

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