24th September 2026 AP News Today Live Updates: విద్యుదాఘాతంతో నలుగురు మరణించడంపై మంత్రి గొట్టిపాటి దిగ్భ్రాంతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 24, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : September 24, 2026 at 10:26 AM IST
24th September 2026 AP News Today Live Updates : బంగాళాఖాతం తీరంవైపు దూసుకొచ్చిన తీవ్ర వాయుగుండం ఎట్టకేలకు తీరం దాటింది. అర్ధరాత్రి రెండు గంటల తర్వాత తీవ్ర వాయుగుండం తీరాన్ని తాకింది. కొన్ని గంటలపాటు తీరందాటే ప్రక్రియ కొనసాగింది. గురువారం తెల్లవారుజామున శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని కళింగపట్నానికి నైరుతి దిశలో తీరం దాటింది. అయితే, తీరం దాటినా భూభాగంపై తీవ్రవాయుగుండంగానే కొనసాగుతోంది. దీని ప్రభావంతో తెలుగు రాష్ట్రాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మరో 48 గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
LIVE FEED
కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు
కాకినాడ జిల్లా వ్యాప్తంగా గడిచిన 24 గంటల్లో భారీ వర్షాలు కురుస్తున్నాయి. తాళ్లరేవులో 13.9 సెం.మీ., కరపలో 13.4సెం.మీ., కాకినాడ అర్బన్లో 13.2 సెం.మీ., జగ్గంపేటలో 13.2 సెం.మీ., సామర్లకోట, కాకినాడ రూరల్లో 13.06 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది.
శ్రీశైలం ఆనకట్ట రహదారిలో స్వల్పంగా విరిగిపడిన కొండచరియలు
శ్రీశైలం ఆనకట్ట రహదారిలో స్వల్పంగా కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి. వాహన రాకపోకలు లేని సమయంలో కొండచరియలు విరిగిపడ్డాయి.
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు విమానాలు దారి మళ్లింపు
రాష్ట్రంలో భారీ వర్షాల దృష్ట్యా పలు విమానాలు దారి మళ్లించారు. విశాఖ-విజయవాడ ఇండిగో విమానం శంషాబాద్ విమానాశ్రయానికి మళ్లించగా, హైదరాబాద్-రాజమహేంద్రవరం వెళ్లాల్సిన స్టార్ ఎయిర్లైన్స్ బెంగళూరుకు మళ్లించారు. వాతావరణం అనుకూలించకపోవడంతో పలు ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు రద్దు చేశారు. విమాన వివరాలు ముందుగానే చెక్ చేసుకోవాలని ఎయిర్పోర్టు అధికారులు సూచించారు.
పల్నాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేని వర్షం
పల్నాడు జిల్లా వ్యాప్తంగా ఎడతెరిపి లేకుండా వర్షం కురుస్తోంది. దీంతో వాగులు, వంకలు, కాలువలు ఉప్పొంగి ప్రవహిస్తున్నాయి. వాగులు ఉప్పొంగడంతో అమరావతి-సత్తెనపల్లి మార్గంలో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
రాజమహేంద్రవరం, పోలవరం జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షం
రాజమహేంద్రవరం, పోలవరం జిల్లాలో ఎడతెరిపిలేని వర్షం కురుస్తోంది. దేవీపట్నం మండలం గండి పోచమ్మ ఆలయం వద్ద గోదావరి ఉద్ధృతి ప్రవహిస్తోంది. మరోవైపు రంపచోడవరం మండలం పందిరిమామిడిలో విద్యుత్ తీగలపై చెట్టు పడింది. ఎర్రంపాడు వద్ద వట్టిగెడ్డ జలాశయం పొర్లు కాలువ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. మారేడుమిల్లి మండలం బొడ్లంక వద్ద పెళ్లిరేవు వాగు పొంగిపొర్లుతోంది. దేవీపట్నం మండలం పజిల్లాబాద్ వద్ద కొండవాగు ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. కొండవాగు ఉద్ధృతితో మన్యం నుంచి మైదాన ప్రాంతాలకు రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
కాకినాడలో గోడ కూలి బాలుడు మృతి
కాకినాడ జిల్లాలో తాళ్లరేవు మండలం చినవలసలలో వర్షాలకు ఇంటి గోడ కూలి బాలుడు లక్ష్మీనారాయణ (8) మృతి చెందాడు.
కోనసీమ జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో నిలిచిన విద్యుత్ సరఫరా
కోనసీమ జిల్లాలోని పలు మండలాల్లో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోవడంతో ఆక్వా రైతులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు ఎదుర్కొంటున్నారు. భారీ ఈదురుగాలులు, వర్షాల ధాటికి విద్యుత్ సరఫరాకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
రాయచోటిలో వృద్ధులే లక్ష్యంగా చోరీ
అన్నమయ్య జిల్లా: రాయచోటిలో వృద్ధులే లక్ష్యంగా చోరీ జరిగింది. వృద్ధులపై దాడి చేసి 10 తులాల బంగారం, రూ.15 వేలు దొంగలు ఎత్తుకెళ్లారు. లక్ష్మమ్మ(65), ఈశ్వరమ్మ(60)పై రోకలిబండతో దాడి చేశారు.
విశాఖలోని గాజువాక నాతయ్యపాలెంలో నిలిచిన వర్షపు నీరు
విశాఖ: గాజువాక నాతయ్యపాలెంలో వర్షపు నీరు నిలిచిపోయింది. గండికొట్టి చెరువులోకి జీవీఎంసీ అధికారులు నీరు పంపారు.
నిడదవోలు-సింగవరం-తాళ్లపాలెం వెళ్లే మార్గంలోని రైల్వే అండర్పాస్లోకి వరద
తూర్పుగోదావరి జిల్లా: తిమ్మరాజుపాలెంలోని కోట సత్తెమ్మ అమ్మవారి ఆలయంలోకి వరద నీరు చేరింది. నిడదవోలు-సింగవరం-తాళ్లపాలెం వెళ్లే మార్గంలోని రైల్వే అండర్పాస్లోకి వరద చేరడంతో రాకపోకలు నిలిచిపోయాయి.
విద్యుదాఘాతంతో నలుగురు మరణించడంపై మంత్రి గొట్టిపాటి దిగ్భ్రాంతి
విద్యుదాఘాతంతో నలుగురు మరణించడంపై మంత్రి గొట్టిపాటి రవికుమార్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాపట్ల, నర్సీపట్నంలో నలుగురు మరణించడంపై గొట్టిపాటి రవికుమార్ విచారం వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలను ప్రభుత్వం ఆదుకుంటుందని గొట్టిపాటి భరోసానిచ్చారు. విద్యుత్స్తంభాలు పడినా, వైర్లు తెగినా ప్రజలు అప్రమత్తం చేయాలన్నారు. ముందు జాగ్రత్త చర్యలతో ప్రమాదాలు నివారించాలన్నారు. ఇలాంటి ఘటనలు పునరావృతం కాకూడదని మంత్రి గొట్టిపాటి స్పష్టం చేశారు.
అనకాపల్లిలో విద్యుదాఘాతంతో ఇద్దరు మృతి
అనకాపల్లి: నాతవరం మండలం గొల్లవీధిలో విద్యుదాఘాతంతో ఇద్దరు మృతి చెందారు. విద్యుదాఘాతంతో గొంప మంగ(55), రొంగల జానకి (28) మరణించారు.
విశాఖ ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో భారీగా కోతకు గురైన తీరం
విశాఖ ఆర్కే బీచ్ రోడ్డులో తీరం భారీగా కోతకు గురైంది. అలల ఉద్ధృతికి సముద్రం అల్లకల్లోలంగా మారింది. విశాఖ బీచ్లో కోకో ఎరీనా ప్రాంతం కోతకు గురైంది.
బుడమేరుకు వరద వల్ల ముప్పు లేదన్న ఇరిగేషన్ ఏఈ వెంకటేశ్
ఎన్టీఆర్ జిల్లా: కవులూరు వంతెన వద్ద నిండుకుండలా బుడమేరు తలపిస్తోంది. బుడమేరుకు వరద వల్ల ముప్పు లేదని ఇరిగేషన్ ఏఈ వెంకటేశ్ అన్నారు. వరద నీటిని చెరువులకు మళ్లిస్తున్నట్లు ఇరిగేషన్ అధికారులు తెలిపారు. 5 వేల క్యూసెక్కుల పట్టిసీమ నీటిని కృష్ణా నదిలోకి అధికారులు పంపిస్తున్నారు. ఎప్పటికప్పుడు వరద ఉద్ధృతిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
విజయవాడలో భారీ వర్షాలకు నున్న వద్ద పొంగిపొర్లుతున్న పెదవాగు
విజయవాడ: భారీ వర్షాలకు నున్న వద్ద పెదవాగు పొంగిపొర్లుతోంది. వరద ఉద్ధృతికి నున్న ప్రధాన రహదారిపై కారు కొట్టుకుపోయింది. కారులో ఉన్న సహకార సంఘం అధ్యక్షుడు శ్రీనివాసరెడ్డి దంపతులను స్థానికులు కాపాడారు. సామ్రాజ్య రిసార్ట్ వంతెనకు కోత పడింది. దీంతో వాహనాల రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది.
తల్లి, కుమారుడు మరణించడం పట్ల ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర వర్మ దిగ్భ్రాంతి
బాపట్ల: ఉప్పరపాలెంలో విద్యుదాఘాతంతో తల్లి, కుమారుడు మృతి చెందారు. విద్యుత్ తీగలు తెగి పడి తల్లి రమాదేవి, వెంకటేశ్వర్లు మరణించారు. తల్లి, కుమారుడు మరణించడం పట్ల ఎమ్మెల్యే నరేంద్ర వర్మ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు.
తీరం దాటినా... మరో 12 గంటలపాటు తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావం
తీరం దాటినా మరో 12 గంటలపాటు తీవ్రవాయుగుండం ప్రభావం ఉండనుంది. తీరం దాటినా 48 గంటలపాటు ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
భారీ వర్షాల ధాటికి ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తున్న ఎర్రకాలువ
తూర్పు గోదావరి జిల్లా: భారీ వర్షాల ధాటికి ఎర్రకాలువ ఉద్ధృతంగా ప్రవహిస్తోంది. ఎర్రకాలువ కాజ్వేపైకి వరద నీరు చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. నిడదవోలు -మాధవరం-తాడేపల్లిగూడెం మధ్య రాకపోకలకు తీవ్ర అంతరాయం కలిగింది.
గంగవరం-పెద్దగంట్యాడ రహదారిపైకి భారీగా చేరిన వరద నీరు
విశాఖ: గంగవరం-పెద్దగంట్యాడ రహదారిపైకి వరద నీరు భారీగా చేరింది. వరద నీరు రోడ్డుపైకి చేరడంతో రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. జీవీఎంసీ ఆరో వార్డులోని ఓ అపార్టుమెంట్ సెల్లార్లోకి వరద నీరు చేరింది. సెల్లార్లోకి వరద నీరు చేరడంతో అపార్టుమెంట్ వాసులకు తీవ్ర ఇబ్బందులు పడ్డారు.
కాకినాడ జిల్లా శ్రీనగర్లో నేలకొరిగిన వృక్షం, రాకపోకలు అంతరాయం
వర్షాల ధాటికి కాకినాడ జిల్లా శ్రీనగర్లో వృక్షం నేలకొరిగింది. దీంతో రాకపోకలు అంతరాయం ఏర్పడింది. మరోవైపు బెండపూడిలో ఇంటి ప్రహరీగోడ కూలింది.
గడిచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షపాతం నమోదు
గడిచిన 24 గంటల్లో రాష్ట్రంలో భారీ వర్షపాతం నమోదైంది. 80 ప్రాంతాల్లో 10 సెంటిమీటర్లకు పైగా వర్షపాతం రికార్డు అయ్యింది.
- విశాఖ గ్రామీణం తులసీనగర్లో 23.6 సెం.మీ. వర్షపాతం
- మధురవాడలో 21.8 సెం.మీ, ఎండాడలో 21 సెం.మీ. వర్షపాతం
- సీతమ్మధారలో 20.5 సెం.మీ., కాపులుప్పాడలో 20.2 సెం.మీ. వర్షపాతం
- విశాఖ మహరాణిపేటలో 19.9 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- కొత్తవలసలో 18.8 సెం.మీ, పెందుర్తిలో 17.9 సెం.మీ. వర్షపాతం
- బుచ్చిరాజుపాలెంలో 17.1 సెం.మీ., పెదగంట్యాడలో 16.5 సెం.మీ. వర్షపాతం
- కొత్తపాలెంలో 16.3 సెం.మీ., లక్ష్మీనర్సుపేటలో(శ్రీకాకుళం) 15.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
- జలుమూరులో 15 సెం.మీ., కాకినాడ రూరల్లో 14.8 సెం.మీ. వర్షపాతం
- తూ.గో. జిల్లా గాడాలలో 14.6 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదు
- వేలంగిలో(కాకినాడ) 14.2 సెం.మీ., జగ్గంపేటలో 14 సెం.మీ. వర్షపాతం
- చంద్రాలలో(ఎన్టీఆర్ జిల్లా) 13.3 సెం.మీ., ముమ్మడివరంలో 13.2 సెం.మీ. వర్షపాతం
- ఎల్.కోటలో(విజయనగరం) 13.1 సెం.మీ., బాపులపాడు(కృష్ణా)లో 12.4 సెం.మీ. వర్షపాతం
- ఏదులగూడెంలో(ఏలూరు) 12.2 సెం.మీ., దేవిపట్నం(పోలవరం) 12.1 సెం.మీ. వర్షపాతం
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో భారీ వర్షం, గాలులు బీభత్సం
శ్రీకాకుళం జిల్లాలోని 11 తీర మండలాల్లో భారీ వర్షాలు, ఈదురుగాలులు బీభత్సం సృష్టిస్తున్నాయి. నాగావళి, బహుదా నదుల్లో ప్రవాహం క్రమంగా పెరుగుతోంది.
అనకాపల్లి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం
అనకాపల్లి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. భారీ వర్షాల ధాటికి అనకాపల్లి ఆర్టీసీ కాంప్లెక్స్ జలమయమైంది. అనకాపల్లి రైల్వే బ్రిడ్జి కిందకు భారీగా వరద నీరు చేరింది. భారీ వర్షాల ధాటికి ఏజెన్సీలో వాగులు, వంకలు పొంగి పొర్లుతున్నాయి. అగినంపూడి హైవేపై కూలిన భారీ వృక్షం, రాకపోకలకు అంతరాయం ఏర్పడింది. సముద్రం అల్లకల్లోలంగా ఉండటంతో మత్స్యకారులు వేటకు వెళ్లవద్దని అధికారులు ఆదేశించారు.
విశాఖ నగరంలో భారీ వర్షం
విశాఖ నగరంలో భారీ వర్షం కురుస్తోంది. విశాఖలో 24 గంటల్లో సగటున 20.2 సెం.మీ. వర్షపాతం నమోదైంది. కాగా విశాఖ నగరం మహారాణిపేటలో అత్యధికంగా 25.5 సెం.మీ. వర్షం కురిసింది. జీవీఎంసీ పరిధిలో నేలకూలిన 48 చెట్లను అధికారులు తొలగించారు. రిజర్వాయర్లకు ప్రవాహం పెరుగుతుండటంతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు.
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న స్వామివారిని 67,632 మంది దర్శించుకోగా, 24,909 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు. నిన్న తిరుమల హుండీ ఆదాయం రూ.2.91 కోట్లు వచ్చింది.
కడపలో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్పై పోలీసుల కాల్పులు
కడప: దువ్వూరు వద్ద పోలీసులపై తిరగబడిన ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ జాకీర్పై పోలీసుల కాల్పులు జరిపారు. పోలీసుల కాల్పుల్లో ఎర్రచందనం స్మగ్లర్ జాకీర్ కాలికి గాయమైంది. కాలికి గాయపడిన అతడిని కడపలోని ఓ ఆస్పత్రికి పోలీసులు తరలించారు.
బాపట్లలో విద్యుదాఘాతంతో తల్లి, కుమారుడు మృతి
బాపట్ల: ఉప్పరపాలెంలో విద్యుదాఘాతంతో తల్లి, కుమారుడు మృతి చెందారు. విద్యుత్ తీగలు తెగి పడి తల్లి రమాదేవి, వెంకటేశ్వర్లు మరణించారు.
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం
తూర్పు గోదావరి జిల్లాలోని పలు ప్రాంతాల్లో వర్షం కురుస్తోంది. వర్షాల నేపథ్యంలో కంట్రోల్ రూమ్ జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తుండటంతో అధికారులు కంట్రోల్ రూమ్ ఏర్పాటు చేశారు.
- కంట్రోల్ రూమ్ నంబర్- 91771 43999
కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా కుండపోతగా కురుస్తున్న వర్షం
కోనసీమ జిల్లా వ్యాప్తంగా కుండపోతగా వర్షం కురుస్తోంది. నేడు పాఠశాలలకు అధికారులు సెలవులు ప్రకటించారు. అంబాజీపేటలో ఉరుములు మెరుపులతో కూడిన వర్షం కోనసీమ జిల్లాలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిచిపోయింది. రావులపాలెం మండలంలో ఆగకుండా వర్షం కురుస్తోంది. పోలవరం జిల్లాలో కురుస్తోన్న భారీ వర్షం కారణంగా దేవీపట్నం మండలంలోని గండి పోచమ్మ అమ్మవారి ఆలయం వద్ద గోదావరి వరద ప్రవాహం పెరుగుతోంది.
భారీ వర్షాల కారణంగా నేడు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పాఠశాలలకు సెలవు
భారీ వర్షాల కారణంగా నేడు ఎన్టీఆర్ జిల్లాలోని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటించారు. అంగన్వాడి సెంటర్లు, ప్రభుత్వ, ప్రైవేటు పాఠశాలలు, కళాశాలలకు సెలవులు ఇచ్చారు. కలెక్టర్ ఆదేశాల మేరకు జిల్లా విద్యాశాఖ సెలవులు ప్రకటించింది.
మధురవాడ కొమ్మాదిలో భారీ వర్షాలకు ఓ అపార్ట్మెంట్లోకి చేరిన నీరు
విశాఖ: మధురవాడ కొమ్మాదిలో భారీ వర్షాలకు ఓ అపార్ట్మెంట్లోకి నీరు చేరింది. భారీ వర్షాలకు అపార్ట్మెంట్ సెల్లార్ పూర్తిగా మునిగిపోయింది. రెస్క్యూ బృందాలు 80 మందిని సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాయి.
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటింది. కళింగపట్నం నుంచి పోలాకి మధ్య ప్రాంతంలో తీవ్రవాయుగుండం తీరం దాటింది. అర్ధరాత్రి రాత్రి రెండు గంటల మధ్య తీరం దాటిన తీవ్ర వాయుగుండం తీరాన్ని తాకింది. శ్రీకాకుళం జిల్లాలో ఇంకా గాలుల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. ముందస్తు జాగ్రత్తల్లో భాగంగా శ్రీకాకుళం జిల్లాలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. శ్రీకాకుళం, చిలకపాలెం, అమదాలవలస, పాతపట్నంలో విద్యుత్ సరఫరా నిలిపివేశారు. ఇవాళ గాలుల తీవ్రత ఎక్కువగా ఉండే అవకాశముంది. ప్రజలు ఎవరూ బయటకు రావద్దని కలెక్టర్ సూచించారు. వంశధార, నాగావళి, బహుదా, మహేంద్రతనయ నదులు నిలకడగా ప్రవహిస్తున్నాయి.
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో విజయనగరంలో మోస్తరు
తీవ్ర వాయుగుండం ప్రభావంతో విజయనగరంలో మోస్తరు గాలులు విస్తున్నాయి. విజయనగరంలో విద్యుత్ సరఫరా అధికారులు నిలిపివేశారు. ముందస్తు అప్రమత్తంగా విద్యుత్ సరఫరా ఆపేశారు. విజయనగరంలో తేలికపాటి వర్షం కురుస్తోంది.
పలు జిల్లాలోని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటన
నేడు విజయనగరం, మన్యం, విశాఖ, తూర్పుగోదావరి జిల్లాలోని విద్యాసంస్థలకు కలెక్టర్ సెలవులు ప్రకటించారు. నేడు పశ్చిమగోదావరి, ఏలూరు జిల్లాల్లోని అన్ని పాఠశాలలకు సెలవులు ప్రకటిస్తూ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు.
బంగాళాఖాతం తీరం వైపు దూసుకొస్తున్న తీవ్ర వాయుగుండం
బంగాళాఖాతం తీరం వైపు తీవ్ర వాయుగుండం దూసుకొస్తుంది. గడిచిన 6 గంటల్లో 6 కి.మీ. వేగంతో తీవ్ర వాయుగుండం కదులుతోంది. ప్రస్తుతం కళింగపట్నానికి 30, విశాఖకు 90 కి.మీ, దూరంలో కేంద్రీకృతమైంది. మరో 2 గంటల్లో కళింగపట్నం సమీపంలో తీరం దాటే అవకాశముంది. రాత్రికి ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాలకు అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. తీరం దాటే సమయంలో 60-75 కి.మీ. వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయి. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఇప్పటికే వర్షాలు కురుస్తున్నాయి.
తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటిన తర్వాత కూడా భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశం
తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటిన తర్వాత కూడా భారీవర్షాలు కురిసే అవకాశముందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది. మరో 48 గంటల పాటు అప్రమత్తంగా ఉండాలని పేర్కొంది. ఉత్తరాంధ్రలో భారీవర్షాలతో ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశముంది. నేడు ఉత్తరాంధ్ర, పోలవరం, కాకినాడ జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. నేడు కోనసీమ, తూర్పు గోదావరి, పశ్చిమ గోదావరి, ఏలూరు, కృష్ణా, ఎన్టీఆర్, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలు కురవనున్నాయి. నేడు మార్కాపురం, ప్రకాశం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో మోస్తరు వర్షాలకు అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ పేర్కొంది.
దిల్లీలో పర్యటిస్తున్న మంత్రి నారా లోకేశ్
దిల్లీలో మంత్రి నారా లోకేశ్ పర్యటిస్తున్నారు. నేడు పబ్లిక్ అఫైర్స్ ఫోరం ఆఫ్ ఇండియా 'ఫైర్సైడ్ చాట్'లో లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. ఇవాళ రాత్రి అహ్మదాబాద్ చేరుకోనున్నారు. రేపు సీఐఐ పార్ట్నర్షిప్ సమ్మిట్లో ఏపీఈడీబీ రోడ్షో నిర్వహిస్తుంది. పెట్టుబడుల ఆకర్షణే లక్ష్యంగా అహ్మదాబాద్లో జరగనున్న రోడ్షోలో లోకేశ్ పాల్గొననున్నారు. ఏపీలో పెట్టుబడుల అవకాశాలపై పారిశ్రామికవేత్తలకు వివరించనున్నారు. ఏపీకి మరిన్ని పెట్టుబడులు తీసుకురావడమే లక్ష్యంగా లోకేశ్ పర్యటన కొనసాగుతోంది.