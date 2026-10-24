24th October 2026 News Today AP Live News Updates : తుపాను దృష్ట్యా తీరప్రాంత జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మంత్రి అచ్చెన్న
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 24, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:41 PM IST
24th October 2026 News Today AP Live News Updates : తుపాను దృష్ట్యా తీరప్రాంత జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అచ్చెన్న అన్నారు. మత్స్యశాఖ కమిషనర్ రామశంకర్తో అచ్చెన్నాయుడు ఫోన్లో మాట్లాడారు. "సముద్రంలో ఉన్న బోట్లు తీరానికి చేరేలా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి.
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తుపాను దృష్ట్యా తీరప్రాంత జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి : మంత్రి అచ్చెన్న
తుపాను దృష్ట్యా తీరప్రాంత జిల్లాల అధికారులు అప్రమత్తంగా ఉండాలని మంత్రి అచ్చెన్న అన్నారు. మత్స్యశాఖ కమిషనర్ రామశంకర్తో అచ్చెన్నాయుడు ఫోన్లో మాట్లాడారు. "సముద్రంలో ఉన్న బోట్లు తీరానికి చేరేలా తక్షణ చర్యలు చేపట్టాలి. తీరప్రాంత జిల్లాల్లో కంట్రోల్ రూమ్లు ఏర్పాటు చేయాలి. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా రైతులు అప్రమత్తంగా ఉండాలి" అని మంత్రి అన్నారు.
కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో ముగిసిన సీఎం చంద్రబాబు భేటీ
కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో సీఎం చంద్రబాబు భేటీ ముగిసింది. సీఎం చంద్రబాబు వెంట రాష్ట్ర ఐటీ శాఖ కార్యదర్శి కాటమనేని భాస్కర్, ఆర్ అండ్ బీ కార్యదర్శి కోన శశిధర్ ఉన్నారు.
భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి నేరుగా ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు
భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి నేరుగా ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు నడపనున్నారు. రేపు ఉదయం 6 గం.కు దిల్లీలో ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానం బయలుదేరనుంది. 8 గం.కు భోగాపురం చేరుకోనుంది. రేపు ఉదయం 8:30 గంటలకు భోగాపురం నుంచి దిల్లీ బయలుదేరనుంది. ఎయిర్లైన్స్ మేనేజర్ బి.అచ్యుతరామరాజు రేపు విమానాన్ని ప్రారంభించనున్నారు. ఉత్తరాంధ్ర నుంచి దిల్లీ వెళ్లేవారికి ప్రయాణం మరింత సులభం కానుంది.
రేపట్నుంచి భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి నేరుగా ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు
రేపట్నుంచి భోగాపురం నుంచి దిల్లీకి నేరుగా ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ విమానాలు ప్రయాణించనున్నాయి. ఉదయం 6 గం.కు దిల్లీలో బయలుదేరి 8 గం.కు భోగాపురం చేరుకోనుంది. అల్లూరి సీతారామరాజు అంతర్జాతీయ విమానాశ్రయం నుంచి ఉదయం 8:30 గంటలకు తొలిసారి ఢిల్లీకి బయలుదేరనున్న విమానం వెళ్లనుంది. ఈ సందర్భంగా జీఎంఆర్ సీఈవో, సీసీఏవో కన్వర్ బీర్ సింగ్ కారా, ఆకాశ ఎయిర్లైన్స్ మేనేజర్ భూపతిరాజు అచ్యుత రామరాజు
కేక్ కట్ చేసి తొలి ప్రయాణికులకు టికెట్లు అందజేయనున్నారు. ఈ విమాన సేవలతో ఉత్తరాంధ్ర ప్రాంత ప్రజలకు దేశ రాజధాని ప్రయాణం మరింత సులభం కానుంది.
సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్ ఇంట్లో వివాహానికి హాజరుకానున్న సీఎం
సీఎం చంద్రబాబు దిల్లీ చేరుకున్నారు. చంద్రబాబు కేంద్రమంత్రి అశ్వినీ వైష్ణవ్తో భేటీ అయ్యారు. అనంతరం అమిత్ షాను కలిసి పలు అంశాల గురించి చర్చించినట్లు తెలుస్తుంది. వీరి భేటీ సుమారు 40 నిమిషాలపాటు కొనసాగింది. సుప్రీంకోర్టు జడ్జి జస్టిస్ విజయ్ బిష్ణోయ్ ఇంట్లో వివాహానికి హాజరుకానున్నారు. రాత్రికి దిల్లీలోనే బస చేయనున్నట్లు సమాచారం.
మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సోదరుడి కుమారుడు చైతన్య నామినేషన్ తిరస్కరణ
విజయనగరం: మాజీ మంత్రి బొత్స సత్యనారాయణ సోదరుడి కుమారుడు చైతన్య నామినేషన్ తిరస్కరణకు గురైంది. విజయనగరం జిల్లా పూసపాటిరేగ మండలం జడ్పీటీసీ స్థానానికి వైఎస్సార్సీపీ తరఫున బొత్స చైతన్య నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. చైతన్యకు విజయనగరంలో ఓటు ఉందని ప్రాదేశిక ఎన్నికల రిటర్నింగ్ అధికారికి జనసేన నేతలు ఫిర్యాదు చేశారు. దీనిపై స్పందించిన రిటర్నింగ్ అధికారి నామినేషన్ తిరస్కరిస్తున్నట్టు ప్రకటించారు. రిటర్నింగ్ అధికారి నిర్ణయంపై వైఎస్సార్సీపీ జిల్లా అధ్యక్షుడు బెల్లాన చంద్రశేఖర్, న్యాయవాదులు జిల్లా కలెక్టర్కు అప్పీల్ చేశారు.
గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ప్రాతూరులో విషాదం
గుంటూరు జిల్లా తాడేపల్లి మండలం ప్రాతూరులో విషాదం జరిగింది. కృష్ణా నదిలో స్నానానికి వెళ్లి ఇద్దరు యువకులు గల్లంతయ్యారు. కృష్ణా నది మధ్యలో బోటు మునిగి ప్రమాదం జరగగా ముగ్గురు యువకులు ఈదుకుంటూ సురక్షితంగా ఒడ్డుకు చేరుకున్నారు. గల్లంతైన ఇద్దరు యువకులు డోలా అర్జున్ (17), చొక్కా హర్ష (18) కోసం గజఈతగాళ్లు గాలిస్తున్నారు.
నాలుగు పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు పూర్తి
2 నగరపాలికలు, 2 పురపాలికలకు ఇచ్చిన 48 గంటల అదనపు సమయం పూర్తయ్యింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాలతో ఎస్ఈసీ ఇచ్చిన అదనపు సమయం ముగిసింది. తిరుపతి నగరపాలికలో 18, కడపలో 11 వార్డులకు, రాజంపేట పురపాలికలో 11, మైదుకూరులో మొత్తం వార్డుల్లో నామినేషన్లు ముగిశాయి.
శ్రీకాకుళం: కోటబొమ్మాళి మం. చీపుర్లపాడు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం
శ్రీకాకుళం జిల్లా, కోటబొమ్మాళి మండలం, చీపుర్లపాడు సమీపంలో జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో ఒక దంపతులు మరణించారు. వీరు ప్రయాణిస్తున్న మోటార్ సైకిల్, రోడ్డు పక్కన ఆగి ఉన్న లారీని వెనుక నుంచి బలంగా ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మృతులను గుజరాతిపేటకు చెందిన రామారావు (54), పార్వతి (48)గా గుర్తించారు. వీరు టెక్కలి మండలం, విక్రమాపురంలో ఉన్న తమ బంధువులను పరామర్శించేందుకు వెళ్తుండగా ఈ దుర్ఘటన చోటుచేసుకుంది.
నంద్యాల లలితానగర్లోని హాస్టల్లో యువకుడు మృతి
నంద్యాలలోని లలితా నగర్లో ఉన్న ఒక హాస్టల్లో యువకుడొకరు మరణించారు. దుర్వాసన రావడాన్ని గమనించిన హాస్టల్ యజమాని పోలీసులకు సమాచారం అందించారు. మృతుడిని నెల్లూరు జిల్లా కోవూరుకు చెందిన సువర్ధన్ (27)గా గుర్తించారు. పోలీసులు మృతదేహాన్ని ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించారు. సువర్ధన్ రెండు నెలల క్రితం బ్యాంక్ పరీక్షల కోచింగ్ సెంటర్లో చేరారు.
విజయనగరంలో బొత్స సత్యనారాయణ సోదరుడి కుమారుడు చైతన్యపై ఫిర్యాదు
విజయనగరంలో బొత్స సత్యనారాయణ మేనల్లుడు చైతన్యపై ఫిర్యాదు నమోదైంది. పూసపాటిరేగలో చైతన్య అభ్యర్థిత్వాన్ని వ్యతిరేకిస్తూ జనసేన నాయకులు ఎన్నికల అధికారికి ఫిర్యాదు అందజేశారు. అంతేకాకుండా, చైతన్య ఓటరుగా విజయనగరంలో నమోదై ఉన్నారని వారు ఆరోపించారు.
రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి కూటమి పార్టీ నేతల ఫిర్యాదు
కూటమి పార్టీల నాయకులు రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘానికి ఫిర్యాదు చేశారు. ఇందులో భాగంగా, ఏ పార్టీ ఎన్ని నామినేషన్లు దాఖలు చేసిందో వారు వివరాలను సమర్పించారు. నామినేషన్ ప్రక్రియ సజావుగా సాగలేదని వారు ఆరోపించారు. అంతేకాకుండా, జగన్ కోర్టులను, రాజ్యాంగబద్ధమైన సంస్థలను తప్పుదోవ పట్టించేందుకు ప్రయత్నిస్తున్నారని వారు పేర్కొన్నారు. జగన్ అనుసరిస్తున్న నేరపూరిత పథకాలు, కుట్రలపై విచారణ జరిపేందుకు ప్రత్యేక దర్యాప్తు బృందాన్ని ఏర్పాటు చేయాలని వర్ల రామయ్య డిమాండ్ చేశారు.
పల్నాడు జిల్లాలో కూటమి ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి సక్రు నాయక్ గుండెపోటుతో మృతి
పల్నాడు జిల్లాలో, కూటమికి చెందిన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి సక్రు నాయక్ గుండెపోటుతో మరణించారు. బొల్లాపల్లి మండలం గంగుపల్లి తండాకు చెందిన సక్రు నాయక్, నిన్ననే ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిగా నామినేషన్ దాఖలు చేశారు. ఈరోజు ఉదయం వినుకొండలో ఆయనకు గుండెపోటు రావడంతో మరణించారు. ఎమ్మెల్యే జి.వి. ఆంజనేయులు, సక్రు నాయక్ పార్థివదేహానికి నివాళులర్పించారు.
తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో బలపడిన అల్పపీడనం
తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం బలపడింది. ఇది ఈ రాత్రికి 'డిప్రెషన్' (అల్పపీడన ప్రాంతం)గా మారే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా పయనిస్తూ, రేపటికి ఇది మరింత బలపడి 'డీప్ డిప్రెషన్'గా మారుతుందని, ఆ మరుసటి రోజు ఉదయానికి బంగాళాఖాతంలో 'తుపాను' (సైక్లోనిక్ స్టార్మ్)గా రూపాంతరం చెందుతుందని అంచనా. ఇది మరింత శక్తిని పుంజుకుంటూ పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగానే ప్రయాణించి, ఈ నెల 28వ తేదీ ఉదయానికి ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. రాబోయే మూడు రోజుల పాటు ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉన్నందున, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది. ఈ తుపాను ప్రభావంతో 26వ తేదీ నుంచి విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 27, 28 తేదీలలో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయి. తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన ఈదురు గాలులు వీయవచ్చు. సోషల్ మీడియాలో వచ్చే పుకార్లను నమ్మవద్దని లేదా వాటిని ప్రచారం చేయవద్దని రాష్ట్ర విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ, ప్రజలకు సూచించింది. కేవలం ఎస్డీఎంఏ, రియల్ టైమ్ గవర్నెన్స్ సొసైటీ జారీ చేసే అధికారిక హెచ్చరికలను మాత్రమే అనుసరించాలని కోరింది. అత్యవసర సహాయం కోసం లేదా తుపానుకు సంబంధించిన సమాచారం కోసం ప్రజలు ఎస్డీఎంఏ టోల్-ఫ్రీ నంబర్లు 112,1070 లేదా 1800 425 0101లను సంప్రదించవచ్చు.
పల్నాటి సీమలో రాజకీయ చిచ్చురేపి చలికాచుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ పన్నాగం: ప్రత్తిపాటి
పల్నాటి సీమలో రాజకీయ చిచ్చురేపి చలికాచుకోవాలని వైఎస్సార్సీపీ పన్నాగం అని ప్రత్తిపాతి అన్నారు. బట్టకాల్చి మీద వేయడం.. బురదజల్లి కడుక్కోమనడం గొడ్డలి పార్టీ నేతల నైజం. పలుచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ నేతల కవ్వింపు చర్యలు, కుట్రపూరిత దాడులు పబ్లిసిటీ స్టంట్లను గొడ్డలి పార్టీ నేత హర్షిస్తారు గానీ ప్రజలు కాదు. వైఎస్సార్సీపీ హత్యా రాజకీయాలు కూటమి పాలనలో సాగవని గుర్తించాలి.
రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య ఒకప్పుడు బాహ్య శక్తుల నుంచి వచ్చేది: సీఎం
"రాష్ట్రంలో శాంతిభద్రతల సమస్య ఒకప్పుడు బాహ్య శక్తుల నుంచి వచ్చేది.ఇప్పుడు శాంతిభద్రతల సమస్య ఓ రాజకీయ పార్టీ నుంచి వస్తోంది.నేతలు నేరాలు చేస్తూ శాంతిభద్రతల సమస్య సృష్టించిన రాష్ట్రాలు అభివృద్ధికి నోచుకోలేదు.2019-24 మధ్య విధ్వంసం పరాకాష్టకు చేరింది. తెలుగుజాతి మొత్తం తిరుగుబాటు చేసే పరిస్థితి గత పాలకులు తెచ్చారు. నేరాలు, రౌడీయిజం చేసేవారిని ప్రజలు హర్షించరు. అభివృద్ధి, సంక్షేమం, సుపరిపాలన లక్ష్యంగా ముందుకెళ్తున్నాం "- సీఎం చంద్రబాబు
పోలవరం జిల్లాలో బీజేపీ రాష్ట్రస్థాయి నేత భారతిపై దాడి
పోలవరం ప్రాంతంలో భారతి అనే బీజేపీ రాష్ట్ర స్థాయి నాయకురాలిపై దాడి జరిగింది. అడ్డతీగల మండలం, తిమ్మాపురం సమీపంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. దుండగులు భారతితో పాటు ఆమె వెంట ఉన్న వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి చేశారు. ఈ దాడిలో భారతి మెడ, ఛాతీ, ఎడమ చేతిపై తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఆమె పరిస్థితి విషమంగా ఉన్నట్లు సమాచారం. కారు డ్రైవర్ మాత్రం దాడి నుంచి తప్పించుకోగలిగారు. తీవ్రంగా గాయపడిన వారిని గమనించిన స్థానికులు, వారిని ఆసుపత్రికి తరలించారు. ప్రస్తుతం వారు అడ్డతీగల కమ్యూనిటీ హెల్త్ సెంటర్లో ప్రాథమిక చికిత్స పొందుతున్నారు. భారతి గతంలో బీజేపీ గిరిజన మోర్చా (ట్రైబల్ మోర్చా) రాష్ట్ర ఉపాధ్యక్షురాలిగా, పార్లమెంటరీ నియోజకవర్గ కన్వీనర్గా పనిచేశారు.
అల్లూరి జిల్లా పేలుడు ఘటనపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరా
అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన పేలుడు ఘటనపై ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఆరా తీశారు. ఈ ప్రమాదంలో కార్మికులు మరణించడం పట్ల ఆయన విచారం వ్యక్తం చేస్తూ, వారి కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు. పేలుడుకు గల కారణాలపై సమగ్ర విచారణ చేపట్టాలని ఆయన ఆదేశించారు. బాధితుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామి ఇచ్చారు.
కాకినాడ జిల్లా గోకవరం మండలం సింగారమ్మచింత వద్ద రోడ్డుప్రమాదం
కాకినాడ జిల్లా గోకవరం మండలంలో సింగారమ్మచింత వద్ద రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. ఆర్టీసీ బస్సును వెనుక నుంచి క్వారీ లారీ ఢీకొట్టడంతో ఈ ప్రమాదం చేటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో బస్సు వెనుక సీట్ల మధ్య ఇద్దరు ప్రయాణికులు చిక్కుకున్నారు. వారిని బయటికి తీసేందుకు స్థానికులు ప్రయత్నం చేస్తున్నారు.
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి పనుల్లో జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలి ఏడుగురు మృతి
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి నిర్మాణ పనుల సందర్భంగా జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో ఏడుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ ఘటన అనంతగిరి మండలంలోని గుమ్మంటి గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. రహదారి పనుల కోసం ఉపయోగిస్తున్న రాక్-డ్రిల్లింగ్ యంత్రంలో జిలెటిన్ స్టిక్స్ను ఉంచారు. యంత్రంలో డీజిల్ పోస్తున్న సమయంలో అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో, అవి జిలెటిన్ స్టిక్స్కు అంటుకుని పేలుడు సంభవించింది. మృతుల్లో ఒక ఉపాధ్యాయురాలు, ఒక డ్రైవర్, ఐదుగురు కూలీలు ఉన్నారు. మరణించిన వారిలో సునీత అనే ఉపాధ్యాయురాలు కూడా ఉన్నారు. ఆమె పాఠశాలకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదానికి గురయ్యారు. ఆమె పినకోట ప్రాంతంలోని మద్దిరేబు ఎంపీపీ పాఠశాలలో పనిచేసేవారు. ఈ పేలుడు ధాటికి రెండు వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి. మృతుల బంధువులు తమ కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని డిమాండ్ చేస్తూ నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
- మృతులు: టీచర్ సునీత (విశాఖ), మణి (దేవరాపల్లి), డ్రైవర్ ప్రవీణ్ (కడప)
- మృతులు: నారాయణరావు (చీడికాడ), పవన్ కుమార్ (కడప)
- మృతులు: హెల్పర్ నసీరుద్దీన్ (అసోం), ఆపరేటర్ టింకు (బిహార్)
అల్లూరి జిల్లా పేలుడు ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రుల సంతాపం
అల్లూరి జిల్లాలో జరిగిన పేలుడు ఘటనలో మరణించిన వారి కుటుంబాలకు మంత్రులు తమ సంతాపం తెలియజేశారు. మంత్రులు అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, సంధ్యారాణి, సుభాష్లు బాధిత కుటుంబాలకు తమ సానుభూతిని వ్యక్తం చేశారు. మరణించిన వారి కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చిన మంత్రులు, గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందేలా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించారు. బాధితుల కుటుంబాలకు అవసరమైన అన్ని రకాల సహాయ సహకారాలు అందిస్తామని వారు భరోసా ఇచ్చారు. మంత్రి సంధ్యారాణి ప్రస్తుతం ఘటన జరిగిన ప్రాంతానికి బయలుదేరి వెళ్తున్నారు.
అల్లూరి జిల్లాలో మరో ఇద్దరు కార్మికుల ఆచూకీ కనబడట్లేదన్న స్థానికులు
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి నిర్మాణ పనుల సందర్భంగా జెలటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో ఐదుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ ఘటన అనంతగిరి మండలంలోని గుమ్మంటి గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. అసోంకు చెందిన నాసిరుద్దీన్ (హెల్పర్), బీహార్కు చెందిన టింకు (ఆపరేటర్) అనే మరో ఇద్దరు కార్మికులు గల్లంతయ్యారని స్థానికులు చెబుతున్నారు. రహదారి పనుల కోసం ఉపయోగిస్తున్న రాక్-డ్రిల్లింగ్ యంత్రంలో జెలటిన్ స్టిక్స్ను ఉంచారు. యంత్రంలో డీజిల్ పోస్తుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో, ఆ మంటలు జెలటిన్ స్టిక్స్కు అంటుకుని పేలుడు సంభవించింది. మృతుల్లో ఒక ఉపాధ్యాయురాలు, ఒక డ్రైవర్, ముగ్గురు కార్మికులు ఉన్నారు. మృతులను సునీత (విశాఖపట్నానికి చెందిన ఉపాధ్యాయురాలు), మణి (దేవరపల్లికి చెందిన వ్యక్తి), ప్రవీణ్ (కడపకు చెందిన డ్రైవర్), నారాయణ రావు (చిడికాడకు చెందిన వ్యక్తి) పవన్ కుమార్ (కడపకు చెందిన వ్యక్తి)గా గుర్తించారు. పినకోట ప్రాంతంలోని మడ్డిరేబు ఎంపీపీ పాఠశాలలో ఉపాధ్యాయురాలిగా పనిచేస్తున్న సునీత, పాఠశాలకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఈ పేలుడులో రెండు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. బాధితుల కుటుంబాలకు న్యాయం చేయాలని కోరుతూ మృతుల బంధువులు నిరసన వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రకాశం జిల్లా టంగుటూరు జాతీయరహదారిపై లారీ బీభత్సం
ప్రకాశం జిల్లా, తంగుటూరులో జాతీయ రహదారిపై ముందు వెళుతున్న ఒక కారును, ఇసుకను తీసుకువెళ్తున్న పలు ట్రాక్టర్లను ఒక లారీ ఢీకొట్టి తీవ్ర గందరగోళం సృష్టించింది. లారీ డ్రైవర్ క్యాబిన్లో చిక్కుకుపోయి ప్రాణభయంతో వణికిపోయాడు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది, పోలీసులు ఎంతో కష్టపడి అతడిని బయటకు తీశారు. అనంతరం అంబులెన్స్లో ఒంగోలులోని రిమ్స్కు తరలించారు. ఒంగోలు నుంచి సింగరాయకొండ వైపు వాహనం ప్రయాణిస్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. దీంతో జాతీయ రహదారిపై వాహనాల రాకపోకలు పూర్తిగా నిలిచిపోయాయి. దీంతో వాహనాలను దారి మళ్లించాల్సిన అవసరం ఏర్పడింది.
అల్లూరి జిల్లా పేలుడు ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రుల సంతాపం
అల్లూరి జిల్లా పేలుడు ఘటనలో మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రులు సంతాపం తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు మంత్రులు అనిత, కొల్లు రవీంద్ర, సంధ్యారాణి సంతాపం తెలిపారు. పేలుడు ఘటనాస్థలికి మంత్రి గుమ్మడి సంధ్యారాణి వెళ్తున్నారు.
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రారంభం
ఎంపీటీసీ,జడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి నామినేషన్ల పరిశీలన ప్రక్రియ ప్రారంభమైంది. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈ స్థానాల కోసం మొత్తం 57,626 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఎన్నికలు జరగనున్న 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 51,902 నామినేషన్లు, అలాగే 659జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 5,724 నామినేషన్లు సమర్పించారు.చివరి రోజున, ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 25,016 నామినేషన్లు, జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 3,315 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఎంపీటీసీ స్థానాల విషయానికి వస్తే, టీడీపీ 22,013 నామినేషన్లను, వైఎస్సార్సీపీ 20,556 నామినేషన్లను దాఖలు చేయగా, జనసేన పార్టీ 4,609, బీజేపీ 1,150 నామినేషన్లను దాఖలు చేశాయి. ఇక జడ్పీటీసీ స్థానాలకు సంబంధించి, టీడీపీ 2,078 నామినేషన్లను, వైఎస్సార్సీపీ 1,815 నామినేషన్లను దాఖలు చేయగా, జనసేన పార్టీ 679, బీజేపీ 255 నామినేషన్లను దాఖలు చేశాయి.
"భారీగా నామినేషన్లు దాఖలవుతున్నా ప్రభుత్వంపై జగన్ తప్పుడు ఆరోపణలు చేస్తున్నారు. బెంగళూరు నుంచి వచ్చి ఆరోపణలు చేసి వెళ్లడం జగన్ హిట్ అండ్ రన్ థియరీ.కేవలం ప్రెస్మీట్లు పెట్టడానికే బెంగళూరు నుంచి అమరావతికి జగన్ వచ్చారు"- టీడీపీ నేతలు
ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవి పర్యటన
ప్రకాశం జిల్లా అద్దంకిలో మంత్రి గొట్టిపాటి రవి పర్యటన. గిద్దలూరు వెళ్తూ భవానీ సెంటర్ కూడలిలో మంత్రి గొట్టిపాటి ఆగారు. భవానీ సెంటర్లో మంత్రి గొట్టిపాటి టీ విరామం తీసుకున్నారు. స్థానిక ఎన్నికల వివరాలను మంత్రి గొట్టిపాటి రవి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలి టీచర్, డ్రైవర్, ముగ్గురు కార్మికులు మృతి
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి నిర్మాణ పనుల సందర్భంగా జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో ఐదుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ ఘటన అనంతగిరి మండలంలోని గుమ్మంటి గ్రామం సమీపంలో జరిగింది. రహదారి పనుల కోసం ఉపయోగిస్తున్న రాక్-డ్రిల్లింగ్ యంత్రంలో జిలెటిన్ స్టిక్స్ను ఉంచారు. యంత్రంలో డీజిల్ పోస్తుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగడంతో, లోపల ఉన్న జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలిపోయాయి. మృతుల్లో ఒక ఉపాధ్యాయురాలు, ఒక డ్రైవర్, ముగ్గురు కూలీలు ఉన్నారు. మృతులను సునీత (విశాఖపట్నానికి చెందిన ఉపాధ్యాయురాలు), మణి (దేవరపల్లికి చెందిన కూలీ), నారాయణ రావు (చిడికాడకు చెందిన వ్యక్తి), పవన్ కుమార్ (కడపకు చెందిన వ్యక్తి), డ్రైవర్గా గుర్తించారు. ఉపాధ్యాయురాలు సునీత పాఠశాలకు వెళ్తుండగా ఈ ప్రమాదం జరిగింది. ఆమె పినకోట ప్రాంతంలోని మడ్డిరేబు ఎంపీపీ పాఠశాలలో పనిచేస్తున్నారు. ఈ పేలుడు ధాటికి రెండు వాహనాలు పూర్తిగా ధ్వంసమయ్యాయి.
అల్లూరి జిల్లా పినకోట పేలుడు ఘటనపై స్పందించిన హోంమంత్రి అనిత
అల్లూరి జిల్లా పినకోటలో జరిగిన పేలుడు ఘటనపై హోంమంత్రి అనిత స్పందించారు. ఆమె అల్లూరి జిల్లా కలెక్టర్, జిల్లా ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడి, గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్యం అందేలా చూడాలని ఆదేశించారు. బాధితులకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందించాలని అధికారులకు సూచించారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హామీ ఇచ్చిన హోంమంత్రి, మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలియజేశారు.
బుచ్చెంపేటలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జక్కంపూడి రాజా వీరంగం
తూర్పు గోదావరి జిల్లా, కోరుకొండ మండలం బుచ్చెంపేటలో వైఎస్సార్సీపీ నాయకుడు జక్కంపూడి రాజా హల్చల్ చేశారు. నిన్న రాత్రి ఆయన తన అనుచరులతో కలిసి వచ్చి, వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన ఎంపీటీసీ అభ్యర్థి మణికంఠపై దాడి చేశారు. ఎన్నిక ఏకగ్రీవం కావడానికి సహకరించాడనే కారణంతోనే ఈ దాడి జరిగినట్లు సమాచారం. జక్కంపూడి రాజా తనను చెప్పుతో కొట్టారని మణికంఠ పోలీసులకు ఇచ్చిన ఫిర్యాదులో పేర్కొన్నారు. ఈ ఘటనతో బుచ్చెంపేట గ్రామస్తులు భయాందోళనకు గురయ్యారు. నిన్న రాత్రి కూటమి (అలయన్స్) నాయకులు బాధితుడు మణికంఠను పరామర్శించారు. జనసేన ఎమ్మెల్యే బాలరామకృష్ణ బాధితుడికి అండగా ఉంటామని హామీ ఇవ్వగా, నిందితుడిపై కఠిన చర్యలు తీసుకోవాలని కూటమి నాయకులు పోలీసులను డిమాండ్ చేశారు.
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి పనుల్లో జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలి ఐదుగురు మృతి
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి నిర్మాణ పనుల కోసం ఉపయోగించే జెలటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో ఐదుగురు వ్యక్తులు మరణించారు. ఈ ఘటన అనంతగిరి మండలంలోని పినకోట సమీపంలో జరిగింది.రోడ్డు నిర్మాణంలో భాగంగా కొండను తొలగించేందుకు అమర్చిన జెలటిన్ స్టిక్స్ పేలడంతో, ఒక ఉపాధ్యాయురాలు, ఒక డ్రైవర్, ముగ్గురు కూలీలు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో విశాఖపట్నానికి చెందిన సునీత (ఉపాధ్యాయురాలు), దేవరపల్లికి చెందిన మణి (కూలీ), చిడికాడకు చెందిన నారాయణ రావు, కడపకు చెందిన పవన్ కుమార్, డ్రైవర్ ఉన్నారు. ఉపాధ్యాయురాలైన సునీత పాఠశాలకు వెళ్తున్న సమయంలో ఈ పేలుడు సంభవించింది. పేలుడు ధాటికి రెండు వాహనాలు ధ్వంసమయ్యాయి. అధికారులు ప్రస్తుతం అల్లూరి జిల్లాలోని ఘటన స్థలానికి బయలుదేరారు.
అల్లూరి జిల్లాలో మైనింగ్ చేస్తుండగా పేలుడు, నలుగురు మృతి
అల్లూరి జిల్లాలో గనుల తవ్వకపు పనుల సందర్భంగా జరిగిన పేలుడులో నలుగురు మరణించారు. అనంతగిరి మండలంలోని పినకోట సమీపంలో ఉన్న గనుల తవ్వకపు ప్రాంతంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. అధికారులు ఘటనా స్థలానికి బయలుదేరారు.
తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో బలపడిన అల్పపీడనం
తూర్పు-మధ్య బంగాళాఖాతంలో బలపడిన అల్పపీడనం, ఈ రాత్రికి అల్పపీడన తీవ్రతగా మారే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగా పయనిస్తున్న ఈ వ్యవస్థ, రేపటికి మరింత బలపడి 'డీప్ డిప్రెషన్'గా మారవచ్చు. ఆ తర్వాత ఎల్లుండి ఉదయానికి ఇది తుపానుగా (సైక్లోనిక్ స్టార్మ్) రూపాంతరం చెందే అవకాశం ఉంది. ఆపై, మరింత బలపడుతూ పశ్చిమ-వాయువ్య దిశగానే ప్రయాణించే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ నెల 28వ తేదీ ఉదయానికి ఈ వ్యవస్థ ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. రాబోయే మూడు రోజుల్లో ఆంధ్రప్రదేశ్ తీర ప్రాంతాల్లో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరిక జారీ చేసింది.
కాకినాడలో పంట కాలువలో జారిపడి ఐదేళ్ల చిన్నారి మృతి
కాకినాడలో ఐదేళ్ల చిన్నారి ఒకరు సాగునీటి కాలువలో పడి మరణించారు. పెద్దాపురం మండలం పులిమెరు వద్ద ఉన్న ఏలేరు కాలువలో ఈ ఘటన జరిగింది. ఆడుకుంటున్న సమయంలో చిన్నారి ప్రమాదవశాత్తూ కాలువలో పడిపోయింది.
తూర్పు గోదావరిలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జక్కంపూడి రాజాపై కేసు నమోదు
తూర్పు గోదావరిలో వైఎస్సార్సీపీ నేత జక్కంపూడి రాజాపై కేసు నమోదయ్యింది. వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీటీసీ అభ్యర్థిపై దాడి చేయగా, బాధితుడి ఫిర్యాదుతో కోరుకొండ పోలీసులు కేసునమోదు చేశారు.
చట్టాన్ని ఉల్లంఘించిన వారిపై కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని ఎస్పీ నరసింహ కిశోర్ స్పష్టం చేశారు.
తిరుపతిలో హైటెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు తగిలి ఏనుగు మృతి
తిరుపతిలో ఏనుగు ఒకటి హై-టెన్షన్ విద్యుత్ తీగలను తాకడంతో మరణించింది. ఇరాల మండలంలోని చుక్కవారిపల్లిలో ఒక పొలంలో ఈ ఏనుగు మృతదేహం కనిపించింది. అక్కడ హై-టెన్షన్ విద్యుత్ తీగలు చాలా తక్కువ ఎత్తులో వేలాడుతూ ఉండటాన్ని గుర్తించారు. కొంతకాలంగా ఏనుగులు ఇరాల, పాకాల మండలాల్లో సంచరిస్తూ, వివిధ గ్రామాల్లోని పంటలను నాశనం చేస్తున్నాయి.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 12 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండాయి. కంపార్టుమెంట్లు నిండి ఆళ్వారు ట్యాంకు వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 70,496 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, రూ.3.95 కోట్లు హుండీ ఆదాయం వచ్చనట్లు ఆవలయ అధికారులు తెలిపారు. అలానే నిన్న శ్రీవారికి 29,327 మంది తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు దిల్లీలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నేడు దిల్లీలో పర్యటిస్తున్నారు. ఆయన జన్పథ్లో జరగనున్న ఓ కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు.
నామినేషన్ల పొడిగింపు దృష్ట్యా 4 మున్సిపాలిటిల్లో దాఖలైన నామినేషన్లు 149
నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు పొడిగించిన నేపథ్యంలో, 4 పురపాలక సంఘాల నుంచి 149 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. ఈరోజు మధ్యాహ్నం 3:00 గంటల వరకు నామినేషన్ల స్వీకరణ కొనసాగుతుంది.
- కడప నగరపాలక సంస్థలో 11 వార్డులకు నామినేషన్లు దాఖలు
- తిరుపతి నగరపాలక సంస్థలో 18 వార్డులకు నామినేషన్లు దాఖలు
- రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో 11 వార్డులకు నామినేషన్లు దాఖలు
- మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు నామినేషన్లు దాఖలు
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల పంపకంపై కూటమి నేతల ముమ్మర కసరత్తు
కూటమి నాయకులు జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ స్థానాల కేటాయింపుపై తీవ్ర కసరత్తు చేస్తున్నారు. బీజేపీకి 30 జడ్పీటీసీ, 30 ఎంపీపీ స్థానాలను కేటాయించే విషయంలో స్పష్టత వచ్చింది. అలాగే, 100కు పైగా ఎంపీటీసీ స్థానాలను కూడా బీజేపీకి ఇచ్చే ప్రతిపాదన పరిశీలనలో ఉంది. ఈ సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చించేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, పీవీఎన్ మాధవ్తో సమావేశమయ్యారు. టీడీపీ, జనసేన,బీజేపీల మధ్య చర్చలు కొనసాగుతున్నాయి. అయితే, జనసేనకు కేటాయించాల్సిన స్థానాలు ఇంకా ఖరారు కాలేదు. మొత్తం స్థానాల్లో 30 శాతాన్ని జనసేనకు కేటాయించాలన్న పవన్ కల్యాణ్ ప్రతిపాదనపై చర్చలు జరుగుతున్నాయి. అంతేకాకుండా జనసేన తొమ్మిది జడ్పీ చైర్పర్సన్ పదవులను కూడా కోరుతోంది. అరకు జడ్పీ చైర్పర్సన్ స్థానాన్ని జనసేనకు కేటాయించే ప్రతిపాదనకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు అంగీకరించారు. కూటమిలో సీట్ల పంపకంపై నేడు లేదా రేపటిలోగా తుది నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది. రాష్ట్ర స్థాయిలో నిర్ణయం తీసుకున్న తర్వాత, జిల్లా స్థాయిలో అభ్యర్థుల ఉపసంహరణ ప్రక్రియపై సమన్వయ కమిటీలు పనిచేస్తాయి.
బంగాళాఖాతంలో క్రమంగా బలపడుతున్న అల్పపీడనం
ప్రస్తుతం తూర్పు-మధ్య , ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో ఉన్న అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతోంది. ఇది ఈరోజు 'అల్పపీడన ప్రాంతం'గా, రేపటికి 'తీవ్ర అల్పపీడన ప్రాంతం' గా మారే అవకాశం ఉంది. పశ్చిమ-వాయవ్య దిశగా పయనిస్తూ, ఈ నెల 26 నాటికి ఇది పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో 'తుపాను'గా బలపడే సూచనలు ఉన్నాయి. ఈ తుపాను కాకినాడ,కళింగపట్నం మధ్య తీరాన్ని దాటే అవకాశం ఉంది. తీరాన్ని దాటే సమయంలో గాలి వేగం గంటకు 100–110 కిలోమీటర్ల వరకు ఉండవచ్చు. ఈ తుపాను ప్రభావంతో, ఈ నెల 27 నుంచి రాష్ట్రవ్యాప్తంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. ముఖ్యంగా 27, 28 తేదీల్లో ఉత్తర తీర జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని అంచనా. మత్స్యకారులు 25వ తేదీ నుంచి సముద్రంలోకి వెళ్లవద్దని హెచ్చరించారు. ఇప్పటికే సముద్రంలో ఉన్నవారు సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని సూచించారు.