24-10-2026 Telangana News Today Live Updates : రక్షణ రంగంలో అగ్రగామిగా భారతదేశాన్ని చూడాలన్నది నా ఆకాంక్ష - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
Published : October 24, 2026 at 6:40 AM IST|
Updated : October 24, 2026 at 10:55 PM IST
24-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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రక్షణ రంగంలో అగ్రగామిగా భారతదేశాన్ని చూడాలన్నది నా ఆకాంక్ష - సీఎం రేవంత్ రెడ్డి
"ఇన్వెస్ట్ తెలంగాణ గ్లోబల్ సమ్మిట్లో పాల్గొనాలని ఆహ్వానిస్తున్నాం. అంతర్జాతీయ వేదికగా రక్షా ఎక్స్పోను తీర్చిదిద్దాలన్నది నా ఆలోచన. హైదరాబాద్ ఒక వ్యూహాత్మకమైన ప్రదేశంగా కీలకమైన స్థానంలో ఉంది. హైదరాబాద్ అత్యంత సురక్షితమైన నగరం. సముద్రం లేకపోయినా నౌకాదళానికి రాష్ట్రం కీలకమైన సేవలు అందిస్తోంది. ఐటీఐలను అడ్వాన్స్డ్ ట్రైనింగ్ సెంటర్లుగా తీర్చిదిద్దాం. రక్షణ రంగంలో అగ్రగామిగా భారతదేశాన్ని చూడాలన్నది నా ఆకాంక్ష." అని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి తెలిపారు.
ప్రముఖ విద్యావేత్త పీటీ స్వామి మరణం పట్ల కేసీఆర్ సంతాపం
ప్రముఖ విద్యావేత్త పీటీ స్వామి మరణం పట్ల కేసీఆర్ సంతాపం వ్యక్తం చేశారు. టీఆర్ఎస్ ఆవిర్భావం నుంచి కలిసి పనిచేశారన్న స్వామి పీటీ స్వామితో ఉన్న అనుబంధాన్ని కేసీఆర్ స్మరించుకున్నారు. స్వామి అనుచరులు, అభిమానులకు ప్రగాఢ సానుభూతిని తెలిపారు. గోదావరిఖనికి చెందిన పీటీ స్వామి కారు ప్రమాదంలో మృతి చెందారు.
తాజ్ ఫలక్నూమాలో రక్షా ఎక్స్పో-2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమం
హైదరాబాద్ తాజ్ ఫలక్నూమాలో రక్షా ఎక్స్పో-2026 కర్టెన్ రైజర్ కార్యక్రమానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి విక్రమార్క, మంత్రులు శ్రీధర్బాబు, ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డి హాజరయ్యారు. రక్షణరంగ నిపుణులు, సాయుధదళాల అధికారులు, డిఫెన్స్ కంపెనీల ప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. డిసెంబరు 7, 8, 9 తేదీల్లో గ్లోబల్ సమ్మిట్లో భాగంగా రక్షా ఎక్స్పో నిర్వహిస్తున్నారు.
పంజాగుట్టలో రివాల్వర్తో బెదిరింపులు
హైదరాబాద్ పంజాగుట్టలో ఓ వ్యక్తి రివాల్వర్తో హల్చల్ చేశాడు. బిల్లు డబ్బులు తిరిగి ఇవ్వాలని రెస్టారెంట్ సిబ్బందిని బెదిరించాడు. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు, నిందితుడి అరెస్ట్ చేసి రిమాండ్కు తరలించారు.
రక్షణ శాఖ కార్యదర్శిగా రాజేశ్కుమార్ సింగ్ కొనసాగింపు
రక్షణ శాఖ కార్యదర్శిగా 1989 కేరళ క్యాడర్ అధికారి రాజేశ్కుమార్ సింగ్ను మరో ఏడాది పాటు కొనసాగిస్తూ కేంద్రం ఉత్తర్వులు ఇచ్చింది. నియామకాల కమిటీ ఆమోదంతో డీఓపీటీ ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది.
రోడ్డు ప్రమాదంలో బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత పీటీ స్వామి మృతి
పెద్దపల్లి జిల్లా రోడ్డు ప్రమాదంలో బీఆర్ఎస్ సీనియర్ నేత పీటీ స్వామి మృతి చెందారు. పెద్దపల్లి నుంచి గోదావరిఖని వెళ్తుండగా బసంత్నగర్ వద్ద కారు బోల్తా పడింది.
బీజేపీ నేతలకు రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి సునీల్ బన్సల్ వార్నింగ్
బీజేపీ రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జీ సునీల్ బన్సల్ తెలంగాణ నేతలకు గట్టి వార్నింగ్ ఇచ్చారు. రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జీగా బాధ్యతలు తీసుకున్న అనంతరం అయన తొలిసారి రాష్ట్రానికి వచ్చిన బన్సల్, పార్టీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు పదాధికారులతో సమావేశమయ్యారు. తెలంగాణ అంటే హైదరాబాద్ ఒక్కటే కాదని, కేవలం హైదరాబాద్ స్టేట్ ఆఫీసులో తిరిగితే సరిపోదన్నారు. క్షేత్రస్థాయి వరకు వెళ్లాలని సూచించారు. వచ్చే ఎన్నికల్లో పోటీ చేయాలనుకునే వాళ్లు పార్టీ పదవులకు రాజీనామా చేసి నియోజకవర్గాలకు వెళ్లి పనిచేసుకోవాలని సూటిగా చెప్పారు. తాను ఇక నుంచి తెలంగాణలోనే ఉంటానని, అన్నీ పరిశీలిస్తానని స్పష్టం చేశారు. సభలు, మైకులు వంటి అనవసరమైన ఆర్భాటాలు తగ్గించుకోవాలన్నారు.
వ్యవసాయ, విపత్తు నిర్వహణ అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష
వ్యవసాయ, విపత్తు నిర్వహణ అధికారులతో మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష నిర్వహించారు. 3 మండలాల్లో కరవు ఎదుర్కొనేందుకు రూ.150 కోట్లతో శాశ్వత పనులు చేపడతామన్నారు. కరవు మండలంగా మహబూబ్నగర్ జిల్లా మిడ్జిల్, నాగర్కర్నూల్ జిల్లా ఉప్పునూతల, నారాయణపేట్ జిల్లా మక్తల్ ఎంపికైనట్లు తెలిపారు.
కరీంనగర్ జిల్లా రుక్మాపూర్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో చర్మశుద్ధి కర్మాగారాలు: శ్రీధర్బాబు
తెలంగాణ లెదర్ ఇండస్ట్రీస్ ప్రమోషన్ కార్పొరేషన్పై మంత్రి శ్రీధర్బాబు సమీక్ష నిర్వహించారు. గచ్చిబౌలిలో లెదర్ కామన్ ఫెసిలిటీ సెంటర్ ఏర్పాటు చేస్తామన్నారు. కరీంనగర్ జిల్లా రుక్మాపూర్లో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో చర్మశుద్ధి కర్మాగారాలు నిర్మిస్తామన్నారు. జమ్మికుంట, ఆర్మూర్లో ప్లగ్ అండ్ ప్లే విధానంలో ఫ్లాటెడ్ ఫ్యాక్టరీ కాంప్లెక్స్ ఏర్పాటు చేస్తామని హామీ ఇచ్చారు.
హైదరాబాద్లో తాగునీటి వృథాపై జలమండలి కఠిన చర్యలు
జలమండలి ట్యాంకర్ల ద్వారా జరిగే నీటి వృథాపై ఎండీ అశోక్ రెడ్డి ఆగ్రహం వ్యక్తం చేశారు. నీటి వృథాను నివారించేందుకు ప్రత్యేక మార్గదర్శకాలను జారీ చేశారు. ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి వృథాకు పాల్పడితే నవంబర్ 1 నుంచి రూ.5 వేల జరిమానా విధిస్తామన్నారు. మొదటిసారి జరిమానా విధించి, రెండోసారి కూడా నిబంధనలు ఉల్లంఘిస్తే రిజిస్ట్రేషన్ రద్దు చేస్తామని హెచ్చరించారు. నీటి లీకేజీలు, మూతలు లేని ట్యాంకర్లను ఫిల్లింగ్ స్టేషన్ల వద్ద ఉపయోగించవద్దని ఆదేశాలు జారీచేశారు.
శంషాబాద్ ఎకో పార్క్ వద్ద ప్రమాదం - లారీ చక్రాల కింద పడి మహిళ మృతి
రంగారెడ్డి జిల్లా శంషాబాద్ ఎకో పార్క్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. బైక్ను టిప్పర్ లారీ ఢీకొట్టింది. లారీ చక్రాల కింద పడి మహిళ మృతి చెందగా, మరో వ్యక్తికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. హిమాయత్సాగర్ నుంచి శంషాబాద్ వైపు వెళ్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. బైక్పై వెళ్తున్న వ్యక్తిని మహిళ లిఫ్ట్ అడిగి వెళ్తుండగా లారీ ఢీకొట్టింది.
డిండి లిఫ్ట్ను వెంటనే రద్దు చేయాలి: ఎంపీ డీకే అరుణ
డిండి లిఫ్ట్ను వెంటనే రద్దు చేయాలని బేజేపీ ఎంపీ డీకే అరుణ డిమాండ్ చేశారు. పాలమూరు జిల్లాకు రేవంత్రెడ్డి తీవ్ర అన్యాయం చేస్తున్నారని విమర్శించారు. సీఎం సీటు కోసం పాలమూరు రైతుల హక్కులు హరించవద్దన్నారు. శ్రీశైలం బ్యాక్ వాటర్ నుంచి డిండి చేరే ప్రతి నీటి బొట్టు పాలమూరుకే ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేశారు.
20 వేల మెగావాట్లకు పైగా విద్యుత్ డిమాండ్ వచ్చినా సరఫరా చేశాం: భట్టి
20 వేల మెగావాట్లకు పైగా విద్యుత్ డిమాండ్ వచ్చినా సరఫరా చేశామని ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క వెల్లడించారు. సాధారణంగా అక్టోబర్లో విద్యుత్ డిమాండ్ తగ్గుతుందని, కానీ ఈసారి 25 శాతం విద్యుత్ డిమాండ్ పెరిగిందన్నారు. రాష్ట్రంలో 15 లక్షల పంప్సెట్లకు భూగర్భ జలాలు లేవని, జలాలు లేకుండా మోటర్లు ఆన్ చేయవద్దని భట్టి విజ్ఞప్తి చేశారు.
ప్రమాదకర నేరగాడిపై పీడీ చట్టం నమోదు చేసిన సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్
ప్రమాదకర నేరగాడిపై సైబరాబాద్ సీపీ రమేశ్ పీడీ చట్టం నమోదు చేశారు. ఏపీలోని పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పొందూరుకు చెందిన నాగరాజు రఘువర్మ, హైదరాబాద్లో ఉంటూ నేరాలకు పాల్పడుతున్నారు. 2017 నుంచి 2026 వరకు రఘువర్మపై 14 కేసులు నమోదయ్యాయి. 2021లో పీడీ చట్టం ప్రయోగించి జైలుకు పంపారు. అయితే జైలు నుంచి విడుదలయ్యాక, మళ్లీ నేరాలు చేస్తుండడంతో మరోసారి పీడీ చట్టం ప్రయోగించి రిమాండ్కు తరలించారు.
జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తాం: మంత్రి పొంగులేటి
జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలు ఇస్తామని మంత్రి పొంగులేటి వెల్లడించారు. న్యాయ చిక్కులు లేకుండా ఇచ్చేందుకు సర్కారు కార్యాచరణ సిద్ధం చేసినట్లు తెలిపారు. గతంలో కాంగ్రెస్ హయాంలోనే జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాలిచ్చామని, ఇప్పుడు మరోసారి తమ పాలనలోనే పాత్రికేయులకు స్థలాలు అందిస్తామన్నారు.
మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డికి మాజీమంత్రి జగదీశ్రెడ్డి సవాల్
మంత్రి ఉత్తమ్ కుమార్రెడ్డికి మాజీమంత్రి జగదీశ్రెడ్డి సవాల్ విసిరారు. రేపే కన్నేపల్లి పంప్ హౌస్లో పంపులు ఆన్ చేద్దామని జగదీశ్రెడ్డి అన్నారు. అన్నారం, సుందిళ్ల ద్వారా ఎల్లంపల్లి వరకు నీళ్లు వస్తాయని తెలిపారు. ఉత్తమ్ నియోజకవర్గంలోని మోతె వరకు నీరు తీసుకెళ్లి చూపిస్తామని జగదీశ్రెడ్డి స్పష్టం చేశారు.
బీజేపీ రాష్ట్ర పదాధికారుల సమావేశం
హైదరాబాద్ బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో రామచందర్రావు అధ్యక్షతన పదాధికారుల సమావేశం ప్రారంభం అయింది. ముఖ్యఅతిథిగా హాజరైన రాష్ట్ర వ్యవహారాల ఇన్ఛార్జి సునీల్ బన్సల్ హాజరయ్యారు. సమావేశంలో పార్టీ ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, మోర్చాలా రాష్ట్ర అధ్యక్షులు పాల్గొన్నారు. తాజా రాజకీయ పరిణామాలు, ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు, భవిష్యత్తు కార్యాచరణపై చర్చిస్తున్నారు.
కరవును కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారు: ఆది శ్రీనివాస్
కేంద్రంలో కాంగ్రెస్ ప్రభుత్వం రావడం ఖాయమని, రాహుల్గాంధీ ప్రధాని అవుతారని ఆది శ్రీనివాస్ ధీమా వ్యక్తం చేశారు. కరవును కూడా రాజకీయం చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. కరవు సాయంగా రూ.20 వేల కోట్లు కావాలని కేంద్రాన్ని కోరామని చెప్పారు. తెలంగాణకు కరవు సాయంగా బీజేపీ ఎంపీలు ఎంత తీసుకువచ్చారని ప్రశ్నించారు.
సోమవారం జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా
సోమవారం జరగాల్సిన కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం వాయిదా పడింది. సోమవారం ముంబయిలో మహారాష్ట్ర సీఎంతో రేవంత్రెడ్డి సమావేశం దృష్ట్యా, తెలంగాణ ప్రభుత్వ విజ్ఞప్తితో కేఆర్ఎంబీ నిర్ణయం తీసుకుంది. కృష్ణా బోర్డు సమావేశం మంగళవారం జరగనుంది.
హై టెన్షన్ వైరు తగిలి పదేళ్ల బాలుడికి తీవ్ర గాయాలు
హైదరాబాద్ అంబర్పేట్లో హై టెన్షన్ వైరు తగిలి పదేళ్ల బాలుడికి తీవ్ర గాయాలయ్యాయి. ఇంటి డాబాపై ఇనుప రాడ్తో ఆడుకుంటుండగా హై టెన్షన్ వైరు తగిలింది. బాలుడు పియూష్ వెంటనే ఉస్మానియా ఆస్పత్రికి తరలించారు.
కేసీఆర్ తప్పులను కప్పిపుచ్చడానికే బీఆర్ఎస్ తప్పుడు ప్రచారం: మంత్రి వివేక్
కేసీఆర్ తప్పులను కప్పిపుచ్చడానికే బీఆర్ఎస్ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని మంత్రి వివేక్ ఆరోపించారు. కాంగ్రెస్ కట్టిన ప్రాజెక్టులు ఎక్కడైనా దెబ్బతిన్నాయా అని ప్రశ్నించారు.
కేవలం కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కట్టారు : మంత్రి ఉత్తమ్
రాష్ట్ర ప్రజల కష్టాలకు కారణమైన వారే ప్రస్తుతం అబద్ధాలు చెబుతున్నారని నీటిపారుదల శాఖ మంత్రి ఉత్తమ్కుమార్రెడ్డి మండిపడ్డారు. కేవలం కమీషన్ల కోసమే కాళేశ్వరం ప్రాజెక్టును కట్టారని ఆరోపించారు. బీఆర్ఎస్ పాలనలోనే మేడిగడ్డ బ్యారేజ్ కూలిపోయిందని తెలిపారు. కేసీఆర్ తీరు వల్ల రాష్ట్రానికి తీవ్ర అన్యాయం జరిగిందని, ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులను సర్వనాశనం చేశారని విమర్శించారు.
సోమవారం ముంబయి వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
సీఎం రేవంత్రెడ్డి సోమవారం ముంబయి వెళ్లనున్నారు. తుమ్మిడిహట్టిపై మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలు జరపనున్నారు. ఇరురాష్ట్రాల సీఎంల సమావేశంలో ఉత్తమ్, అధికారులు పాల్గొనున్నారు.
ముగిసిన బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ భేటీ
హైదరాబాద్లో బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ భేటీ ముగిసింది. రామచందర్రావు అధ్యక్షతన జరిగిన సమావేశంలో సునీల్ బన్సల్ పాల్గొన్నారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చించారు. ప్రతి పట్టభద్రుల నియోజకవర్గం నుంచి 3 పేర్ల చొప్పున ఖరారు చేశారు.
డ్రగ్స్ తయారీకి ఉపయోగించే రసాయనాల తయారీ పరిశ్రమలో దాడులు
పటాన్చెరు వద్ద ఐడీఏ పాశమైలారంలో పరిశ్రమపై ముంబయి క్రైమ్ డిటెక్షన్ బ్రాంచ్ దాడులు చేసింది. ఎండీ డ్రగ్స్ తయారీకి ఉపయోగించే రసాయన పొడి తయారు చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది. పరిశ్రమ నిర్వాహకుడు రమేశ్బాబు సాకేను అదుపులోకి తీసుకుంది. పరిశ్రమ నుంచి రూ.27 లక్షల విలువైన 44.69 కిలోల రసాయన పొడి స్వాధీనం చేసుకుంది.
ఎక్కడ లేని విధంగా అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చాం : మహేశ్కుమార్ గౌడ్
నేను అడ్వకేట్ కావలసింది మిస్ అయ్యిందని పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్గౌడ్ అన్నారు. అడ్వకేట్ వృత్తి నుంచి రాజకీయాల్లోకి వచ్చి చాలా మంది రాణించారన్నారు. రాజ్యాంగ బద్ద సంస్థలను కేంద్రం నిర్వీర్యం చేస్తోందని విమర్శించారు. ఎలక్షన్ కమిషన్ను జేబు సంస్థగా వాడుకుంటున్నారని ఆరోపించారు. దేశంలో ఎక్కడ లేని విధంగా అడ్వకేట్ ప్రొటెక్షన్ యాక్ట్ తీసుకొచ్చామన్నారు. నవంబరులో సీఎంతో అడ్వకేట్ సమస్యలపై చర్చించుకుందామన్నారు. గ్రాడ్యుయేట్ ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ అభ్యర్థులను గెలిపించాలని కోరారు.
హైదరాబాద్లో కనకధార వెంచర్స్పై దాడులపై ఈడీ ప్రకటన
కనకధార వెంచర్స్పై దాడులపై ఈడీ ప్రకటన చేసింది. హైదరాబాద్, సికింద్రాబాద్, మేడ్చల్–మల్కాజిగిరి పరిధిలో 7 ప్రాంతాల్లో ఈడీ సోదాలు చేసినట్లు తెలిపింది. కనకధార వెంచర్స్ కార్యాలయం, డైరెక్టర్ల నివాసాలు, బ్యాంకు నిధుల మళ్లింపునకు సహకరించిన వ్యక్తులు, సంస్థల ప్రాంగణాల్లోనూ ఈడీ తనిఖీలు చేసినట్లు పేర్కొంది. పంజాబ్ బ్యాంక్ నేతృత్వంలోని బ్యాంకుల కన్సార్టియంకు రూ.326.49 కోట్ల నష్టం జరిగినట్లు ఆరోపణలు ఉన్నాయి. బ్యాంకు గ్యారంటీలు, లెటర్ ఆఫ్ క్రెడిట్ సదుపాయాల దుర్వినియోగం జరిగినట్లు వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్లో భారీగా డ్రగ్స్ పట్టివేత
హైదరాబాద్లో భారీగా డ్రగ్స్ను అధికారులు పట్టుకున్నారు. భోపాల్ నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తున్న బస్సులో తనిఖీలు నిర్వహించి, స్లీపర్ బెర్త్ల కింద దాచిన నాలుగు ప్యాకెట్లలో డ్రగ్స్ గుర్తించారు. రూ.1.10 కోట్లు విలువైన 1.13 కిలోల మెథాంఫెటమైన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఎర్రవల్లి, వెంకటపూర్ గ్రామాల్లో రీసర్వే
సిద్దిపేట జిల్లా మర్కుక్ మండలం ఎర్రవల్లి, వెంకటపూర్ గ్రామాల్లో అధికారులు రీసర్వే చేస్తున్నారు. రెండు గ్రామాల హద్దులను గుర్తించనున్నారు.
మేడిగడ్డను పరిశీలించిన బీఆర్ఎస్ నేతల బృందం
బీఆర్ఎస్ నేతల బృందం మేడిగడ్డను పరిశీలించింది. అలాగే వరంగల్ జిల్లా ఆరేపల్లి వద్ద ఎండిపోయిన ఎస్సారెస్పీ కాలువ పరిశీలన చేశారు. ఈ బృందంలో వివేకానంద, సుధీర్రెడ్డి, మాధవరం కృష్ణారావు, మర్రి రాజశేఖర్రెడ్డి, బండారి లక్ష్మారెడ్డి ఉన్నారు.
ఏసీబీ వలలో చిక్కిన నిజామాబాద్ మున్సిపల్ ఆర్ఐ
నిజామాబాద్ మున్సిపల్ ఆర్ఐ దిలీప్ ఏసీబీకి చిక్కారు. ప్రస్తుతం అవినీతి నిరోధక శాఖ అధికారులు విచారణ చేస్తున్నారు.
రేపు, ఎల్లుండి హైదరాబాద్లోని నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు
రేపు, ఎల్లుండి హైదరాబాద్లోని నియోజకవర్గాల్లో బీఆర్ఎస్ సమావేశాలు నిర్వహించనుంది. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఓటర్ల నమోదుపై సమీక్ష చేయనుంది. సోమవారం సీఈవోను కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం, ఓటరు నమోదు దరఖాస్తులను ఎప్పటికప్పుడు పరిష్కరించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని కోరనున్నారు.
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావం : మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్
ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎల్నినో ప్రభావం ఉందని మంత్రి అడ్లూరి లక్ష్మణ్ తెలిపారు. కాంగ్రెస్ వల్ల వచ్చిన కరవు అని బీఆర్ఎస్ నేతలు చెప్పడంలో అర్థం లేదని మండిపడ్డారు. ఎల్నినో కారణంగా దేశవ్యాప్తంగా ఇదే పరిస్థితి ఉందన్నారు. వచ్చే ఏడాది జులై వరకు అప్రమత్తంగా ఉండాలన్నారు.
టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకున్న భారత్ - జట్టులోకి వైభవ్
క్రైస్ట్చర్చ్ టీ20: భారత్ టాస్ గెలిచి ఫీల్డింగ్ ఎంచుకుంది. కాసేపట్లో భారత్-న్యూజిలాండ్ మధ్య రెండో టీ20 మ్యాచ్ ప్రారంభం కానుంది. ఇషాన్కు గాయంతో వైభవ్ సూర్యవంశీ భారత జట్టులోకి వచ్చాడు. ఐదు టీ 20 మ్యాచ్ల సిరీస్లో భారత్ ఇప్పటికే 1-0 ఆధిక్యంలో ఉన్న సంగతి తెలిసిందే.
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి పనుల్లో జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలి ఏడుగురు మృతి
అల్లూరి జిల్లాలో రహదారి పనుల్లో జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలి ఏడుగురు మృతి చెందారు. అనంతగిరి మండలం గుమ్మంతి గ్రామం వద్ద జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలుడు సంభవించింది. రోడ్డు పనుల్లో భాగంగా నిర్వాహకులు కొండను తొలిచే యంత్రంలో జిలెటిన్ స్టిక్స్ పెట్టారు. ఆ తర్వాత కొండను తొలిచే యంత్రంలో డీజిల్ నింపుతుండగా అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగాయి. అకస్మాత్తుగా మంటలు చెలరేగి యంత్రంలో ఉన్న జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలాయి. జిలెటిన్ స్టిక్స్ పేలి ఓ టీచర్, డ్రైవర్తో పాటు మరో ఐదుగురు కార్మికులు మృతి చెందారు.
తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ హైదరాబాద్ జిల్లా ముఖ్య నేతల సమావేశం
తెలంగాణ భవన్లో బీఆర్ఎస్ పార్టీ హైదరాబాద్ జిల్లా ముఖ్య నేతల సమావేశం జరుగుతోంది. మాజీ మంత్రి తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన జరుగుతోన్న సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, నియోజకవర్గ ఇన్ఛార్జులు పాల్గొన్నారు. వారితో పాటు పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికల ఇన్ఛార్జులూ హాజరయ్యారు. పట్టభద్రుల ఓటరు నమోదు కార్యక్రమంపై నియోజకవర్గాల వారీగా సమీక్ష చేస్తున్నారు.
కాసేపట్లో మేడిగడ్డకు బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల బృందం
కాసేపట్లో బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేల బృందం మేడిగడ్డకు చేరుకోనుంది. వరంగల్లో ఎర్రబెల్లి దయాకర్రావు ఇంట్లో బ్రేక్ ఫాస్ట్ మీటింగ్ అనంతరం అక్కడికి బయలుదేరనున్నారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి ఎమ్మెల్యేల బృందంతో బీఆర్ఎస్ నేతల బృందం మేడిగడ్డను సందర్శించనుంది.
సున్నం చెరువు పరిధిలో అక్రమ నీటి దందాపై హైడ్రా చర్యలు
సున్నం చెరువు పరిధిలో అక్రమ నీటి దందాపై హైడ్రా చర్యలు చేపట్టింది. సున్నం చెరువు పరిధిలో అక్రమ బోర్లను హైడ్రా సిబ్బంది తొలగిస్తుంది. బస్తీ ఇళ్లలో గుట్టుగా బోర్లు, భారీ పైపుల నెట్వర్క్, ట్యాంకర్ల ద్వారా నీటి తరలింపు చేస్తున్నట్లు గుర్తించింది. ప్రమాదకర లోహాలు ఉన్న నీటిని విక్రయిస్తున్న వాటర్ మాఫియాపై హైడ్రా అధికారులు చర్యలు తీసుకున్నారు.
మైనింగ్ చేస్తుండగా పేలుడు, ఐదుగురు మృతి
ఏపీలోని అల్లూరి జిల్లాలో మైనింగ్ చేస్తుండగా పేలుడు సంభవించింది. ఈ ఘటనలో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. అనంతగిరి మండలం పినకోట వద్ద మైనింగ్ ప్రాంతంలో ఘటన చోటుచేసుకుంది. విషయం తెలుసుకున్న అధికార యంత్రాంగం ఘటనా స్థలానికి చేరుకుంటున్నారు.
భూపాలపల్లి: కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ సందర్శనకు బీఆర్ఎస్ నాయకుల బృందం
భూపాలపల్లి జిల్లా కన్నెపల్లి పంప్ హౌస్ సందర్శనకు బీఆర్ఎస్ నాయకుల బృందం చేరుకుంది. పంప్లు ఆన్ చేసి నీటిని ఎత్తిపోయాలని బీఆర్ఎస్ నాయకులు డిమాండ్ చేశారు. జీహెచ్ఎంసీ తాగునీటి సమస్యలు తీర్చాలంటే కన్నెపల్లి నుంచి నీటిని లిఫ్ట్ చేయాలని కోరారు.
సిద్దిపేట: గజ్వేల్ పల్లెపహాడు చెరువులో యువకుడి మృతదేహం లభ్యం
సిద్దిపేట జిల్లా గజ్వేల్ పల్లెపహాడు చెరువులో యువకుడి మృతదేహం లభ్యమైంది. మృతదేహం వేములఘాట్కు చెందిన ప్రదీప్(16)గా స్థానికులు గుర్తించారు.
మేడిగడ్డ పర్యటనకు ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు
ఉమ్మడి రంగారెడ్డి జిల్లా బీఆర్ఎస్ ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు మేడిగడ్డ పర్యటనకు వెళ్లారు. మేడిగడ్డ వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించనున్నారు.
ఇవాళ బీఆర్ఎస్ పార్టీ హైదరాబాద్ జిల్లా ముఖ్య నేతల సమావేశం
నేడు బీఆర్ఎస్ పార్టీ హైదరాబాద్ జిల్లా ముఖ్య నేతల సమావేశం జరగనుంది. తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్ అధ్యక్షతన తెలంగాణ భవన్లో సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. సమావేశంలో ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొననున్నారు. పట్టభద్రుల ఓటర్ నమోదు కార్యక్రమంపై నియోజకవర్గాల వారీగా సమీక్ష చేయనున్నారు.
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా విదేశీ కరెన్సీ పట్టివేత
శంషాబాద్ విమానాశ్రయంలో భారీగా విదేశీ కరెన్సీ పట్టుబడింది. డీఆర్ఐ అధికారులు రూ.1.56 కోట్ల విదేశీ కరెన్సీ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. కౌలాలంపూర్ వెళ్లేందుకు సిద్ధమైన ఇద్దరు ప్రయాణికులను అరెస్టు చేశారు. ఎయిర్ ఏషియా ఏకే-68 విమానంలో వెళ్లేందుకు ప్రయాణికులు సిద్ధం కాగా, ప్రయాణికుడి బ్యాగులో రూ.63.62 లక్షల విలువైన విదేశీ కరెన్సీని స్వాధీనం చేసుకున్నారు. 66,600 అమెరికన్ డాలర్లు, 3,773 మలేషియన్ రింగిట్లు, 2 సింగపూర్ డాలర్లు ఉన్నట్లు గుర్తించారు.
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ భేటీ
ఇవాళ మధ్యాహ్నం 12 గంటలకు బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ భేటీ నిర్వహించనుంది. రామచందర్రావు అధ్యక్షతన బీజేపీ ఎన్నికల కమిటీ భేటీ జరగనుంది. ఈ నేపథ్యంలో పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ అభ్యర్థుల ఎంపికపై చర్చించనున్నారు. ఒక్కో స్థానానికి మూడు పేర్ల చొప్పున ఖరారు చేయనున్నారు.
కర్ణాటకలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
కర్ణాటకలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు మృతి చెందారు. కారు, బస్సు ఢీకొని ఇద్దరు మృతి చెందగా మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. ప్రమాదంలో మరో ముగ్గురికి గాయాలయ్యాయి. వీరందరినీ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతులు సంగారెడ్డి జిల్లా మానూర్కు చెందిన వారిగా గుర్తించారు. తుల్జాపూర్ వెళ్తుండగా బీదర్ జిల్లా బసవ కల్యాణి వద్ద ఘటన జరిగింది.
జలమండలి పరిధిలోని అన్ని కార్యాలయాలకు ఎండీ అశోక్ రెడ్డి ఆదేశాలు
నీరు, విద్యుత్ పొదుపుపై జలమండలి పరిధిలోని అన్ని కార్యాలయాలకు ఎండీ అశోక్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నీరు, విద్యుత్ వినియోగాన్ని 20 శాతం తగ్గించాలని ఆయన ఆదేశించారు. జలమండలి కార్యాలయాల్లో ఏసీలను 25 డిగ్రీల సెల్సియల్ వద్దే ఉంచాలని సూచించారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఏసీల వినియోగాన్ని నిలిపివేయాలన్నారు. ఏసీల నుంచి వెలువడే నీటిని పునర్వినియోగించాలని సూచించారు. మరుగుదొడ్లు, పైపులైన్లు, నీటి నిల్వట్యాంకుల్లో లీకేజిలను అరికట్టాలన్నారు. నీరు, విద్యుత్ పొదుపు చేసే కార్యాలయాన్ని గుర్తించి ప్రోత్సహిస్తామని వెల్లడించారు.
సూర్యాపేట: కోతులు వెంబడించడంతో గుండె ఆగి బాలుడు మృతి
సూర్యాపేట జిల్లాలో కోతులు వెంబడించడంతో ఓ బాలుడు మృతి చెందాడు. జిల్లాలోని నడిగూడెం మండలం వల్లపురంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన నిశాంత్ (12)ను కోతులు వెంబడించాయి. కోతులు దాడి చేస్తాయనే భయంతో పరుగెడుతూ బాలుడు కిందపడ్డాడు. భయాందోళనతో గుండె ఆగి బాలుడు మృతిచెందినట్లు పోలీసులు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
రంగారెడ్డి జిల్లా: రాజేంద్రనగర్లో డ్రగ్స్, ఆయుధాలు స్వాధీనం
రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్లో డ్రగ్స్, ఆయుధాలను అధికారులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. అత్తాపూర్ సిఖ్చౌల్ ప్రాంతంలో ఎక్సైజ్ అధికారుల దాడులు చేశారు. రూ.4 లక్షల విలువైన మత్తు పదార్థాలు, ఆయుధాలు పట్టుకున్నారు. 1.5 కిలోల ఎండు గంజాయి, 1.13 కిలోల పోపీ స్ట్రా స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రివాల్వర్, రెండు పిస్టల్స్, ఐదు బుల్లెట్లు సీజ్ చేశారు. సర్దార్ రాజాసింగ్(39)ను పోలీసులు అరెస్ట్ చేశారు. లోన్ రికవరీ ఏజెంట్ ముసుగులో డ్రగ్స్ సరఫరా చేస్తున్నట్లు అధికారులు వెల్లడించారు. డ్రగ్స్ సరఫరా, ఆయుధాల మూలాలపై దర్యాప్తు కొనసాగుతోంది.
క్యూర్ పరిధిలో హాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న మెడికల్ షాపులపై టీజీ సేఫ్ చర్యలు
క్యూర్ పరిధిలో హాబిట్ ఫార్మింగ్ డ్రగ్స్ విక్రయిస్తున్న మెడికల్ షాపులపై టీజీ సేఫ్ చర్యలు చేపట్టింది. టీజీ సేఫ్ 106 మెడికల్ దుకాణాలకు సస్పెన్షన్ ఆర్డర్డ్ ఇచ్చింది. హైదరాబాద్లో మరో మెడికల్ షాప్ లైసెన్సు రద్దు చేస్తూ ఆదేశాలు జారీ చేసింది.