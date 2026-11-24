24-11-2026 AP News Today Live Updates : కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం ముంగండలో వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 24, 2026 at 7:10 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 10:46 AM IST
24th November 2026 AP News Live Updates : కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం ముంగండలో వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి చెందాడు.
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కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం ముంగండలో వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి
కోనసీమ జిల్లా పి.గన్నవరం మండలం ముంగండలో వ్యక్తి అనుమానాస్పద మృతి చెందాడు. వ్యక్తి మృతదేహాన్ని తగలబెట్టిన ఆనవాళ్లు ఉన్నాయి, పూర్తిగా దహనం కాని వైనం కనిపించింది. మద్యం ఎక్కువగా తాగి డీహైడ్రేషన్తో మృతిచెందినట్లు పోలీసులు అనుమానిస్తున్నారు.
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కేసులో మరో మలుపు
ట్రైనీ ఐపీఎస్ ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి కేసులో మరో మలుపు చోటుచేసుకుంది. ఉదయ్ సోదరుడు ప్రణయ్కృష్ణరెడ్డిని పోలీసులు ఏ2 నిందితుడిగా చేర్చారు. ఆధారాలను తారుమారు చేయడంలో ప్రణయ్ పాత్ర ఉన్నట్లు గుర్తించారు. ఉదయ్కృష్ణారెడ్డి ఫోన్ను ప్రణయ్ దాచినట్టు పోలీసులు గుర్తించారు.
తిరుమల పద్మావతి అతిథిగృహ సుధర్మ సమావేశ మందిరంలో సమావేశం
తిరుమల పద్మావతి అతిథిగృహ సుధర్మ సమావేశ మందిరంలో సమావేశం జరిగింది. శ్రీవారి యాత్ర సురక్ష స్కీమ్పై అదనపు ఈవో వెంకయ్యచౌదరి, ఈవో రవిచంద్ర సమావేశం నిర్వహించారు. తిరుమలలో జరిగిన సమావేశంలో ఎల్ఐసీ ఛైర్మన్ దొరైస్వామి పాల్గొన్నారు. టీటీడీలో ఎల్ఐసీ భాగస్వామ్యం కావడం చాలా ఆనందంగా ఉందని దొరైస్వామి అన్నారు. భక్తులకు ప్రమాదం జరిగితే తోడుగా ఉండేందుకు టీటీడీ మంచి నిర్ణయం తీసుకుందని దొరైస్వామి తెలిపారు. మరణించిన భక్తుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షలు అందించేందుకు నిర్ణయించినట్లు దొరైస్వామి చెప్పారు. శబరిమల ఆలయంలోనూ భక్తులకు బీమా అందజేయాలని నిర్ణయించినట్లు దొరైస్వామి వెల్లడించారు. యాత్ర సురక్ష స్కీమ్ కింద మరణించిన భక్తుల కుటుంబాలకు బీమా నగదు అందజేస్తామని దొరైస్వామి తెలిపారు. బాధిత కుటుంబాలకు ఈవో, అదనపు ఈవో, ఎల్ఐసీ ఛైర్మన్ బీమా అందించారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి అచ్చెన్నాయుడు తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి కారణాలను అధికారుల నుంచి మంత్రి అచ్చెన్న తెలుసుకున్నారు. రహదారి ప్రమాదాల నివారణకు ప్రత్యేక అవగాహన కార్యక్రమాలు చేపట్టాలని ఆదేశించారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అన్నివిధాలా అండగా ఉంటుందని మంత్రి భరోసా ఇచ్చారు. వాహనదారులు ట్రాఫిక్ నిబంధనలు తప్పనిసరిగా పాటించాలని మంత్రి బీసీ జనార్దన్రెడ్డి విజ్ఞప్తి చేశారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదం పట్ల విచారం వ్యక్తం చేసిన పల్లా శ్రీనివాసరావు
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదం పట్ల పల్లా శ్రీనివాసరావు విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నానని పల్లా అన్నారు. బాధిత కుటుంబాలకు మనోధైర్యాన్ని ప్రసాదించాలని భగవంతుణ్ని ప్రార్థిస్తున్నానని పల్లా తెలిపారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేసిన మంత్రి లోకేశ్
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి లోకేశ్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు నా ప్రగాఢ సానుభూతి తెలుపుతున్నానని లోకేశ్ అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి లోకేశ్ భరోసా ఇచ్చారు.
భోగాపురం రోడ్డుప్రమాదంలో 5కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంలో మృతుల సంఖ్య 5కు చేరింది. భోగాపురం-సుందరపేట మార్గంలో ఆగి ఉన్న ఆయిల్ ట్యాంకర్ను కారు ఢీకొట్టింది. కారులో ప్రయాణిస్తున్న ఐదుగురిలో ఘటనాస్థలిలో నలుగురు మృతి చెందారు. విజయనగరం జిల్లాలో ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మరొకరు మృతి చెందారు. శ్రీముఖలింగం దర్శించుకొని కారులో తిరిగి వెళ్తుండగా ఈ ఘటన జరిగింది. మృతులు విశాఖ జిల్లా సంగివలస, మధురవాడ వాసులుగా గుర్తించారు. ప్రమాదంలో దంపతులు బొర్రా సతీష్, శ్రుతితో పాటు కొండపు సూరిబాబు మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో దంపతులు వాకర్లపూడి శ్రీను, కుసుమ రంజని కూడా మృతి చెందారు.
రేపు సాయంత్రం నూజివీడులో 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం
రేపు సాయంత్రం నూజివీడులో 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం జరగనుంది. కార్తిక దీపోత్సవానికి రేపు ఉదయం 10 గంటల నుంచి ఉచితంగా పాస్ల పంపిణీ చేయనున్నారు. నూజివీడు మార్కెట్ యార్డు ప్రాంగణంలో ఉచితంగా పాస్లు పంపిణీ చేస్తారు. పాస్లు పరిమితంగా ఉండటంతో ముందుగా వచ్చినవారికే ప్రాధాన్యం ఇస్తారు. రేపు సాయంత్రం 5 గంటలకు నూజివీడు మార్కెట్ యార్డు ప్రాంగణంలో దీపోత్సవం నిర్వహిస్తారు. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో దీపోత్సవం జరుగుతుంది. ఈటీవీ ఛానళ్లలో రేపు సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు.
గుంటూరులో సాయంత్రం 5 గంటలకు 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం
గుంటూరులో సాయంత్రం 5 గంటలకు 'ఈటీవీ' కార్తిక దీపోత్సవం జరగనుంది. శ్రీనివాసరావుపేట, జీటీ రోడ్డులోని జ్యోతిర్మయి ప్రాపర్టీస్ మైదానంలో ఈ కార్యక్రమానికి వేదిక ఏర్పాటు చేశారు. ఈటీవీ ఆంధ్రప్రదేశ్, ఈటీవీ తెలంగాణ, ఈటీవీ లైఫ్ ఆధ్యాత్మిక ఛానల్ ఆధ్వర్యంలో దీపోత్సవం నిర్వహిస్తున్నారు. ఈటీవీ ఛానళ్లలో సాయంత్రం 6 గంటల నుంచి రాత్రి 8 గంటల వరకు ప్రత్యక్ష ప్రసారం చేయనున్నారు.
ఎన్టీఆర్ జిల్లా అటవీప్రాంతంలో 4 రోజులుగా పులి మకాంపై అటవీశాఖ నిఘా
ఎన్టీఆర్ జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో 4 రోజులుగా మకాం వేసిన పులిపై అటవీశాఖ నిఘా పెట్టింది. గంపలగూడెం మండలం కనుమూరు అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచరిస్తోంది. పులిని సురక్షితంగా బంధించేందుకు అధికారులు, ప్రత్యేక బృందాలు ప్రయత్నాలు చేస్తున్నాయి. ట్రాకర్ సాయంతో పులి కదలికలను గుర్తిస్తూ అటవీశాఖ సిబ్బంది అప్రమత్తంగా ఉన్నారు. పులిని బంధించే ఆపరేషన్లో పుణెకు చెందిన నిపుణులు, ప్రత్యేక సిబ్బంది పాల్గొన్నారు. స్థానిక ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని తిరువూరు ఆర్డీవో కుమార్ సూచించారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర విచారం
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపిన హోంమంత్రి అనిత, మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని భరోసా ఇచ్చారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి మండిపల్లి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి మండిపల్లి భరోసా ఇచ్చారు. బ్లాక్ స్పాట్స్ గుర్తించి రహదారి భద్రతా చర్యలు పటిష్టం చేయాలని అధికారులకు సూచించారు. బాధితులకు అవసరమైన సహాయ సహకారాలు అందించేలా చర్యలు తీసుకోవాలని మండిపల్లి ఆదేశించారు.
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తీవ్ర విచారం
భోగాపురం రోడ్డు ప్రమాదంపై మంత్రి కొండపల్లి శ్రీనివాస్ తీవ్ర విచారం వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదానికి కారణాలను అధికారుల నుంచి తెలుసుకున్న మంత్రి, మృతుల కుటుంబ సభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని మంత్రి కొండపల్లి భరోసా ఇచ్చారు.
శివకేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది కార్తిక పౌర్ణమి: మంత్రి లోకేశ్
శివకేశవులకు అత్యంత ప్రీతికరమైనది కార్తిక పౌర్ణమి అని మంత్రి లోకేశ్ అన్నారు. ఈ పవిత్ర పర్వదినం మీ జీవితంలో సుఖశాంతులు నింపాలని మంత్రి లోకేశ్ ఆకాంక్షించారు.
కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని జరుపుకొంటున్న భక్తులందరికీ శుభాకాంక్షలు: సీఎం
కార్తిక పౌర్ణమి పర్వదినాన్ని జరుపుకొంటున్న భక్తులందరికీ సీఎం శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. ఈనాటి పౌర్ణమి వెలుగులు మీ ఇంట శుభాల వెలుగులను శాశ్వతం చేయాలని సీఎం ఆకాంక్షించారు.
గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా సిక్కులందరికీ శుభాకాంక్షలు: మంత్రి లోకేశ్
గురునానక్ జయంతి సందర్భంగా సిక్కులందరికీ మంత్రి లోకేశ్ శుభాకాంక్షలు తెలిపారు. తోటి మనిషికి నిస్వార్థంగా సేవ చేయాలనే బోధనలు ఎప్పటికీ అనుసరణీయమని లోకేశ్ అన్నారు.
నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మంచాలపల్లి కొండ ప్రాంతంలో చిరుత కలకలం
నెల్లూరు జిల్లా అనంతసాగరం మంచాలపల్లి కొండ ప్రాంతంలో చిరుత కలకలం రేగింది. చిరుత సంచారంపై స్థానికులు అటవీశాఖ అధికారులకు సమాచారం ఇచ్చారు. చిరుత ఆనవాళ్లు ఉన్నచోటకు వెళ్లి అటవీ శాఖ అధికారులు పరిశీలించారు. అది చిరుత కాకపోవచ్చని, అయినా ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులు సూచించారు.
శ్రీశైలంలో కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు
శ్రీశైలంలో కార్తిక పౌర్ణమి వేడుకలు జరుగుతున్నాయి. స్వామి, అమ్మవార్ల దర్శనానికి భక్తులు బారులు తీరారు. రాత్రి 7 గంటలకు జ్వాలా తోరణోత్సవం జరగనుంది. జ్వాలా తోరణోత్సవాన్ని తిలకించేందుకు భక్తులు భారీగా తరలిరానున్నారు.
ఊటుకూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
పల్నాడు జిల్లా క్రోసూరు మండలం ఊటుకూరు వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది, ఇద్దరు మృతి చెందారు. అమరావతిలోని ఆలయంలో రాత్రి నిద్రచేసి తిరిగి వెళ్తుండగా కారు ప్రమాదం జరిగింది. మృతులు క్రోసూరు వాసులు దాడి పూర్ణచంద్ర (50), దగ్గుబాటి శ్రీనివాసరావు (48)గా గుర్తించారు. ప్రమాద సమయంలో కారులో నలుగురు వ్యక్తులు ప్రయాణిస్తున్నారు.
కడప రేణిగుంట హైవే వద్ద ఆంజనేయపురంలో ఆలయం కూల్చివేత వార్తలపై స్పందన
కడప - రేణిగుంట హైవే వద్ద ఆంజనేయపురంలో ఆలయం కూల్చివేత వార్తలపై దేవదాయ శాఖ స్పందించింది. దేవాలయం కూల్చివేత అంటూ వైఎస్సార్సీపీ తప్పుడు ప్రచారం చేస్తోందని పేర్కొంటూ వాస్తవాలు వెల్లడిస్తూ ఫొటోలు, డాక్యుమెంట్లు విడుదల చేసింది. వేరే చోట దేవాలయం నిర్మించేందుకు అందరి అంగీకారంతో నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు తెలిపింది. రెండు రోజుల క్రితం పూజలు నిర్వహించి మూలమూర్తిని అర్చకులు తరలించారు. ప్రభుత్వం ఇచ్చిన స్థలంలో కొత్త నిర్మాణంలో తాత్కాలికంగా ప్రతిష్టించారు. కొత్తగా పక్కనే ఆలయ నిర్మాణానికి 50 సెంట్ల భూమి కూడా కేటాయించారు. ఆలయంపై అసత్య ప్రచారాలను నమ్మవద్దని అధికార యంత్రాంగం కోరింది.
విజయనగరం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం, నలుగురు మృతి
విజయనగరం జిల్లాలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది, నలుగురు మృతి చెందారు. భోగాపురం హైవేపై సుందరపేట సమీపంలో జీపు లారీని ఢీకొంది. ప్రమాదంలో మరొకరి పరిస్థితి విషమంగా ఉండటంతో ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ప్రకాశం జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం
ప్రకాశం జిల్లాలో పలు ప్రాంతాల్లో రాత్రి నుంచి ఎడతెరపి లేని వర్షం కురుస్తోంది. ఒంగోలు, నాగులుప్పలపాడు, సంతనూతలపాడు మండలాల్లో వర్షం పడుతోంది. దీంతో నాగులుప్పలపాడు మండలంలోని పలు గ్రామాల్లో రాత్రి నుంచి విద్యుత్ నిలిచిపోయింది.
తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండలం తీపలపూడిలో విషాదం
తిరుపతి జిల్లా వాకాడు మండలం తీపలపూడిలో విషాదం చోటుచేసుకుంది. నీటి మోటారు వేస్తుండగా విద్యుదాఘాతంతో దంపతులు మృతి చెందారు. మృతులను ఈదూరు కుమార్ (40), పుష్పలత (38)గా గుర్తించారు.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న శ్రీవారిని 75,640 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.13 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 23,439 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
కార్తికపౌర్ణమి సందర్భంగా శివాలయాల్లో భక్తుల రద్దీ
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా శివాలయాల్లో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. తెల్లవారుజాము నుంచే భక్తులు శివాలయాల్లో బారులు తీరారు. శివనామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణాలు మార్మోగుతున్నాయి. మహిళలు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తూ కార్తికదీపాలు వదులుతున్నారు.
ఎల్లుండి తిరుమలకు వెళ్లనున్న సీఎం చంద్రబాబు
ఎల్లుండి తిరుమలకు సీఎం చంద్రబాబు వెళ్లనున్నారు. శ్రీవారికి అజ్ఞాత భక్తుడు భారీ కానుక అందజేయనున్న వేళ సీఎం తిరుమలకు వెళ్తున్నారు. అజ్ఞాత భక్తుడు 121 కిలోల బంగారు ఆభరణాలను విరాళంగా అందజేయనున్నారు. డిసెంబరులో వైకుంఠ ద్వార దర్శన టికెట్ల జారీపై నిర్ణయం తీసుకోనున్నారు.