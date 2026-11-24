24-11-2026 Telangana News Today Live Updates : కార్తికపౌర్ణమి సందర్భంగా శివాలయాల్లో భక్తుల రద్దీ
Published : November 24, 2026 at 6:41 AM IST|
Updated : November 24, 2026 at 6:56 AM IST
24-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 4 గంటల సమయం పడుతోంది. నిన్న శ్రీవారిని 75,640 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.13 కోట్లు. నిన్న 23,439 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
కార్తికపౌర్ణమి సందర్భంగా శివాలయాల్లో భక్తుల రద్దీ
కార్తికపౌర్ణమి సందర్భంగా శివాలయాల్లో భక్తుల రద్దీ నెలకొంది. తెల్లవారుజాము నుంచే శివాలయాల్లో భక్తులు బారులుతీరారు. శివనామస్మరణతో ఆలయ ప్రాంగణాలు మార్మోగుతున్నాయి. మహిళలు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తూ కార్తికదీపాలు వదులుతున్నారు.
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా భద్రాచలంలోని పవిత్ర గోదావరి పుణ్యస్నానాలు
కార్తిక పౌర్ణమి సందర్భంగా భద్రాచలంలోని పవిత్ర గోదావరిలో భక్తులు పుణ్యస్నానాలాచరించారు. గోదావరి నది వద్ద పుణ్యస్నానాలకు భక్తులు పోటెత్తారు. తెల్లవారుజాము నుంచే పుణ్యస్నానాలకు భారీ సంఖ్యలో భక్తులు తరలివచ్చారు. మహిళలు పుణ్యస్నానాలు ఆచరిస్తూ నదిలో కార్తికదీపాలు వదులారు.
దిల్లీలోని జామా మసీదు పీఎస్లో యువకుడు కత్తితో హల్చల్
దిల్లీలోని జామా మసీదు పీఎస్లో యువకుడు కత్తితో హల్చల్ చేశాడు. నిందితుడు నబీల్ (30) పీఎస్లోనే పోలీసులపై కత్తితో దాడి చేసి పరారయ్యాడు. తల్లీ, సోదరిని వేధిస్తున్నాడని నబీల్ను పోలీసులు కౌన్సిలింగ్కు పిలిచారు. నిందితుడు దాడి చేసిన కారణంగా ఎస్ఐ, మరో 8 మంది కానిస్టేబుళ్లకు తీవ్రగాయాలయ్యా. గాయాలపాలైన వీరిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. రోడ్డుపై వెళ్తున్న వ్యక్తిని కత్తితో బెదిరించి బైక్ లాక్కొని నబీల్ పరారయ్యాడు. నిందితుడిపై పోలీసులు 8 రౌండ్ల కాల్పులు జరిపి అతడిని అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ పునర్నియామకం
ఎన్విడియా సీఈవోగా జెన్సన్ హువాంగ్ను పునర్నియామకం చేశారు. జెన్సన్ పునర్నియామకానికి ఎన్విడియా డైరెక్టర్ల బోర్డు ఏకగ్రీవంగా ఆమోదించారు. డొనాల్డ్ ట్రంప్ జోక్యంతో ఎన్విడియా బోర్డు ఈ నిర్ణయం తీసుకున్నట్లు సమాచారం. జెన్సన్ నిజాయతీ, సామర్థ్యంపై ఎన్విడియా డైరెక్టర్ల బోర్డు సంతృప్తి చెందింది. జెన్సన్ పునర్నియామకం వల్ల అమెరికా భద్రతకు ముప్పు లేదని డైరెక్టర్ల బోర్డు పేర్కొంది. జెన్సన్ పునర్నియామకం వల్ల వాటాదారులు, కస్టమర్లకు చాలా మేలని తెలిపింది. అమెరికా ఆర్థిక వ్యవస్థకు జెన్సన్ నాయకత్వం అవసరమని అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్ పేర్కొన్నారు. ప్రీ మార్కెట్లో ఎన్విడియా షేర్ 30 శాతం మేర పెరిగింది. తిరిగి సీఈవోగా బాధ్యతలు చేపట్టడం గౌరవంగా ఉందని జెన్సన్ పేర్కొన్నారు.
పశ్చిమ బెంగాల్ నిరుద్యోగ యువతకు భారీ ఊరట
పశ్చిమ బెంగాల్ నిరుద్యోగ యువతకు ప్రభుత్వం భారీ ఊరటనిచ్చింది. రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ఉద్యోగ నియామక పరీక్షల ఫీజు పూర్తిగా రద్దు చేసింది. జనరల్, ఎస్సీ, ఎస్టీ సహా అన్ని వర్గాల అభ్యర్థులకు ఉచితంగానే పరీక్షలు నిర్వహించనున్నారు. ఆ ఖర్చును ప్రభుత్వమే భరిస్తుందని బెంగాల్ సీఎం సువేందు అధికారి ప్రకటించారు.
నిర్మల్ జిల్లా: రాత్రి బాసర ఆర్జీయూకేటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్య
నిర్మల్ జిల్లాలోని బాసర ఆర్జీయూకేటీలో విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డాడు. ఇంజినీరింగ్ రెండో ఏడాది విద్యార్థి రాత్రి హాస్టల్ గదిలో ఉరివేసుకుని ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. మృతుడు సిరిసిల్ల జిల్లా తంగళ్లపల్లికి చెందిన సంపత్గా గుర్తించారు. విద్యార్థి ఆత్మహత్యకు గల కారణాలుపై పోలీసులు ఆరా తీస్తున్నారు.