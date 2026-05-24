24th may 2026 newstoday ap live newsupdates : అమెరికా శ్వేతసౌధం సమీపంలో కాల్పుల కలకలం

అమెరికా శ్వేతసౌధం సమీపంలో కాల్పుల కలకలం సృష్టించాయి. వైట్హౌస్ వద్ద సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బందిపై దుండగుడు కాల్పులు జరిపాడు. భద్రతా దళాలు జరిపిన ఎదురుకాల్పుల్లో గాయపడిని నిందితుడిని ఆస్పత్రికి తరలించగా చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందాడు. ఈ కాల్పుల్లో నిందితుడి సమీపంలో ఉన్న మరో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. అప్రమత్తమై వైట్హౌస్ కాంప్లెక్స్ను భద్రతా సిబ్బంది వెంటనే లాక్డౌన్ చేశారు. 15 నుంచి 30 రౌండ్లు కాల్పులు జరిగాయని సీక్రెట్ సర్వీస్ సిబ్బంది పేర్కొన్నారు. శ్వేతసౌధం సమీపంలోని 17వ స్ట్రీట్, పెన్సిల్వేనియా ఎవెన్యూ సమీపంలో కాల్పులు జరిగాయి. కాల్పుల సమయంలో అధ్యక్షుడు డొనాల్డ్ ట్రంప్ వైట్హౌస్లోనే ఉన్నారు. కాల్పుల ఘటనను ఎక్స్ వేదికగా ఎఫ్బీఐ డైరెక్టర్ కాష్ పటేల్ వెల్లడించారు. శ్వేతసౌధం వద్ద భారీగా పోలీసులను మోహరించారు.
మావోయిస్టుల ఆయుధాల తయారీ కేంద్రంపై పోలీసుల దాడులు
మహారాష్ట్ర: మావోయిస్టుల ఆయుధాల తయారీ కేంద్రంపై పోలీసుల దాడులు జరిపారు. మహారాష్ట్రలోని పోమ్కే-బినగుండ అటవీప్రాంతంలో మావోయిస్టుల ఆయుధాల తయారీ కేంద్రాన్ని పోలీసులు ధ్వంసం చేశారు. లొంగిపోయిన మావోయిస్టుల సమాచారంతో పోలీసులు ప్రత్యేక ఆపరేషన్ నిర్వహించారు. ఆయుధాల తయారీకి ఉపయోగించే యంత్రాలు, వివిధ సామగ్రిని పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. భద్రతా దళాలపై దాడులు కోసం మావోయిస్టులు ఈ ఆయుధాలు వాడుతారని దర్యాప్తులో వెల్లడైంది. లేత్ మెషిన్, బీజీఎల్ పైపులు, 12 బోర్ పైపులను పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. ఇన్వర్టర్, జనరేటర్, బ్యాటరీలు, గ్రైండింగ్, డ్రిల్లింగ్ యంత్రాలతో పాటు జిగ్సా మెషిన్, ప్రెషర్ పంప్, సోలార్ ప్యానెళ్లు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.