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24-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రేపు ఉద్యోగుల ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 24, 2026 at 6:59 AM IST

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Updated : June 24, 2026 at 7:17 AM IST

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24-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:12 AM, 24 Jun 2026 (IST)

నేడు టీజీ-20 లీగ్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు

టీజీ-20 లీగ్​లో భాగంగా ఇవాళ రెండు మ్యాచ్​లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల నుంచి అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, వరంగల్​ మ్యాచ్​ ఉంటుంది. రాత్రి 7.15 గంటల నుంచి నల్గొండ నైట్, కరీంనగర్ డైమండ్స్​ మ్యాచ్​ ఉంటుంది.

7:08 AM, 24 Jun 2026 (IST)

సీఎస్ రేసులో 1992 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు

సీనియర్ ఐఏఎస్​ అధికారి సంజయ్​జాజు తిరిగి రాష్ట్ర సర్వీసులకు రానున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈశాన్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. సంజయ్​జాజును తెలంగాణకు పంపించాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఆయనను తెలంగాణ కేడర్​కు పంపించేందుకు కేంద్రం అంగీకారం తెలిపింది 1992 బ్యాచ్​ ఐఏఎస్​ అధికారి అయిన ఆయన తెలంగాణ నూతన సీఎస్​ రేసులో ఉన్నారు.

6:55 AM, 24 Jun 2026 (IST)

జులై మెుదటి వారంలో హెల్త్‌కార్డుల పంపిణీ

ఉద్యోగుల బీమా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్‌ రెడ్డి రేపు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. రవీంద్రభారతిలో రేపు సీఎం సమక్షంలో బ్యాంకర్లతో అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయనున్నారు. ఈ పథకం కింద ప్రభుత్వ రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రమాదంలో మరణిస్తే వారి కుటుంబ సభ్యులకు కోటీ 25లక్షల రూపాయల బీమా అందనుంది. 60 ఏళ్లలోపు ఉద్యోగుల సహజ మరణానికి 10 లక్షల రూపాయల బీమా ఇస్తారు.

Last Updated : June 24, 2026 at 7:17 AM IST

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