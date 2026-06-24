24-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రేపు ఉద్యోగుల ప్రమాద బీమా పథకాన్ని ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
Published : June 24, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : June 24, 2026 at 7:17 AM IST
24-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు
టీజీ-20 లీగ్లో భాగంగా ఇవాళ రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల నుంచి అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్, వరంగల్ మ్యాచ్ ఉంటుంది. రాత్రి 7.15 గంటల నుంచి నల్గొండ నైట్, కరీంనగర్ డైమండ్స్ మ్యాచ్ ఉంటుంది.
సీఎస్ రేసులో 1992 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్ జాజు
సీనియర్ ఐఏఎస్ అధికారి సంజయ్జాజు తిరిగి రాష్ట్ర సర్వీసులకు రానున్నారు. ప్రస్తుతం ఆయన ఈశాన్య ప్రాంతీయ అభివృద్ధి మంత్రిత్వశాఖ కార్యదర్శిగా ఉన్నారు. సంజయ్జాజును తెలంగాణకు పంపించాలని కేంద్రాన్ని రాష్ట్ర ప్రభుత్వం కోరింది. ఆయనను తెలంగాణ కేడర్కు పంపించేందుకు కేంద్రం అంగీకారం తెలిపింది 1992 బ్యాచ్ ఐఏఎస్ అధికారి అయిన ఆయన తెలంగాణ నూతన సీఎస్ రేసులో ఉన్నారు.
జులై మెుదటి వారంలో హెల్త్కార్డుల పంపిణీ
ఉద్యోగుల బీమా పథకాన్ని ముఖ్యమంత్రి రేవంత్ రెడ్డి రేపు లాంఛనంగా ప్రారంభించనున్నారు. రవీంద్రభారతిలో రేపు సీఎం సమక్షంలో బ్యాంకర్లతో అవగాహన ఒప్పందాలపై సంతకాలు చేయనున్నారు. ఈ పథకం కింద ప్రభుత్వ రెగ్యులర్ ఉద్యోగులు, పెన్షనర్లు ప్రమాదంలో మరణిస్తే వారి కుటుంబ సభ్యులకు కోటీ 25లక్షల రూపాయల బీమా అందనుంది. 60 ఏళ్లలోపు ఉద్యోగుల సహజ మరణానికి 10 లక్షల రూపాయల బీమా ఇస్తారు.