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24th june 2026 newstoday ap live newsupdates: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కొనసాగుతున్న సీఐ నాగరాజు విచారణ

24th june 2026 newstoday ap live newsupdates
24th june 2026 newstoday ap live newsupdates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 24, 2026 at 7:01 AM IST

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Updated : June 24, 2026 at 8:29 AM IST

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24th june 2026 newstoday ap live newsupdates: ఈరోజు ఏపీ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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8:26 AM, 24 Jun 2026 (IST)

సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో కొనసాగుతున్న సీఐ నాగరాజు విచారణ

విజయవాడ: సాయికృష్ణ అదృశ్యం కేసులో సీఐ నాగరాజుపై విచారణ కొనసాగుతోంది. సిట్​ అధికారులు రాత్రి కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్‌లో నాగరాజును ఉంచారు. నిన్న అజిత్‌సింగ్ నగర్‌లో సీఐ నాగరాజును సిట్​ అధికారులు అరెస్టు చేశారు. సాయికృష్ణ అదృశ్యంపై సీఐ నాగరాజును సిట్​ అధికారులు ప్రశ్నించారు. సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి విజయవాడకు తీసుకువచ్చారనే ఆరోపణలపై ఆరా తీశారు. సాయికృష్ణను మార్కాపురం నుంచి విజయవాడ తీసుకువచ్చారా? ఒకవేళ తీసుకువస్తే ఎందుకు తీసుకువచ్చారు? ఎవరు తీసుకురమ్మన్నారు? అని సిట్​ ఆరా తీసింది. కృష్ణలంక పీఎస్‌లోని మిగతా సిబ్బంది పాత్ర, సీసీ కెమెరాల ఫుటేజ్‌పై వివరాలు అడిగారు. ఇవాళ సీఐ నాగరాజును కోర్టులో ప్రవేశపెట్టే అవకాశం ఉంది. కమాండ్ కంట్రోల్ రూమ్ వద్ద పటిష్ట పోలీసు బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

7:25 AM, 24 Jun 2026 (IST)

బుట్టాయగూడెం మండలంలోకి ప్రవేశించిన పెద్దపులి

ఏలూరు: జిల్లాలో సంచరిస్తున్న పెద్దపులి బుట్టాయగూడెం మండలంలోకి ప్రవేశించింది. నిమ్మలగూడెం శివారు పాలకుంట చెరువు వద్ద పులి దాడిలో 2 ఆవులు మృతి చెందాయి. సమీప అటవీ ప్రాంతాల్లో ఎవరూ ఒంటరిగా తిరగవద్దని అటవీ అధికారుల సూచించారు. అటవీ అధికారులు మైకు ద్వారా ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నారు. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్‌తో కదలికలను సిబ్బంది పరిశీలిస్తున్నారు.

7:24 AM, 24 Jun 2026 (IST)

డోన్ మండలం వెంకటాపురంలో వ్యక్తి దారుణహత్య

నంద్యాల: డోన్ మండలం వెంకటాపురంలో రాంభూపాల్(45) దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. అన్నదమ్ముల మధ్య పొలం తగాదాలే హత్యకు కారణమని బంధువులు అంటున్నారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:57 AM, 24 Jun 2026 (IST)

ఏలూరు జిల్లాలో మరోసారి పెద్దపులి కలకలం

ఏలూరు జిల్లాలో మరోసారి పెద్దపులి కలకలం సృష్టించింది. పాపికొండల నుంచి పెద్దపులి బయటకు వచ్చింది. కన్నాపురం రేంజ్‌ పరిధిలో తిరుగుతున్నట్లు అటవీశాఖ అధికారులు గుర్తించారు. ఉప్పరిల్ల, దండిపూడి గ్రామాల మధ్య పులి కదలికలు అధికారులు గుర్తించారు. పులికి అమర్చిన రేడియో కాలర్‌తో కదలికలు సిబ్బంది పరిశీలిస్తున్నారు. పవన్‌కల్యాణ్, ఉన్నతాధికారుల ఆదేశాలతో అధికారులు అప్రమత్తమయ్యారు. కన్నాపురం రేంజ్​ పరిధిలోని గ్రామాల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని అటవీశాఖ అధికారులు సూచించారు.

6:55 AM, 24 Jun 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో బంగారం ఉత్పత్తికి నేడు తొలి అడుగు

కర్నూలు: రాష్ట్రంలో బంగారం ఉత్పత్తికి నేడు తొలి అడుగు పడనుంది. నేడు జొన్నగిరిలో బంగారం శుద్ధి కర్మాగారాన్ని సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు. పరిశ్రమ ప్రారంభోత్సవం, రెండో యూనిట్‌కు సీఎం భూమిపూజ చేయనున్నారు. గోల్డ్ పరిశ్రమను జియో మైసూర్, డెక్కన్ గోల్డ్ మైన్స్ రూ.405 కోట్లతో ఏర్పాటు చేసింది. జొన్నగిరి బంగారం శుద్ధి కర్మాగారానికి 1500 ఎకరాలు కేటాయించారు. తొలి దశలో 600 ఎకరాల్లో తవ్వకాలు, ప్రాసెసింగ్ పనులు ప్రారంభించనున్నారు. జొన్నగిరి పరిసర ప్రాంతాల్లోని మరో 1,200 ఎకరాల్లోనూ త్వరలో తవ్వకాలు ప్రారంభం కానున్నాయి.

6:54 AM, 24 Jun 2026 (IST)

నేటి నుంచి అమరావతిలో ఆంధ్ర ప్రిమియర్‌ లీగ్‌(ఏపీఎల్‌) ప్రారంభం

నేటి నుంచి అమరావతిలో ఆంధ్ర ప్రిమియర్‌ లీగ్‌(ఏపీఎల్‌) ప్రారంభం కానుంది. మంగళగిరిలోని ఏసీఏ స్టేడియంలో ఈనెల 30 వరకు ఏపీఎల్‌ మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. నేడు రాయల్స్‌ ఆఫ్‌ రాయలసీమ, సింహాద్రి వైజాగ్‌ లయన్స్‌ జట్ల మధ్య తొలి మ్యాచ్‌ జరగనుంది. మధ్యాహ్నం 1:30 గంటలకు రాయలసీమ, వైజాగ్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. సా.6:30 గం.కు భీమవరం బుల్స్, క్యాపిటల్‌ అమరావతి రాయల్స్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. మంగళగిరిలో జరిగే తొలి మ్యాచ్‌కు ముఖ్య అతిథిగా నటుడు రామ్‌చరణ్ హాజరుకానున్నారు.

6:53 AM, 24 Jun 2026 (IST)

ఉప్పల్‌: నేడు టీజీ-20 లీగ్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు

ఉప్పల్‌: నేడు టీజీ-20 లీగ్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. మ.2.15 గంటల నుంచి అన్విత ఖమ్మం ఏసెస్‌, వరంగల్‌ వారియర్స్‌ జట్ల మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది. రాత్రి 7.15 గం. నుంచి నల్గొండ నైట్స్‌, కరీంనగర్‌ డైమండ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్‌ జరగనుంది.

Last Updated : June 24, 2026 at 8:29 AM IST

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