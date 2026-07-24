24-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
Published : July 24, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 7:09 AM IST
24-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నిరాహార దీక్ష విరమించిన సోనమ్ వాంగ్చుక్
సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష విరమించారు. కేంద్రమంత్రులు జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ వాంగ్చుక్ దీక్షను విరమింపజేశారు. ఆసుపత్రిలో సోనమ్ వాంగ్చుక్ను జేపీ నడ్డా, జితేంద్ర సింగ్ కలిశారు. నీట్ పేపర్ లీకేజీపై సోనమ్ 26 రోజులుగా నిరాహార దీక్ష చేసిన విషయం తెలిసిందే.
నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై ప్రధాని స్పందించారు. నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనపై కఠిన చర్యలు ఉంటాయాని, ఇవాళ కేంద్ర కేబినెట్లో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకుంటామని స్పష్టం చేశారు. నీట్ పేపర్ లీక్ ఘటనపై సామాజిక మాధ్యమంలో ప్రధాని మోదీ వీడియో విడుదల చేశారు. 'పేపర్ లీక్ అనేది చిన్న సమస్య కాదు. లక్షలాది మంది విద్యార్థుల జీవితాలు ఆధారపడి ఉన్నాయని, ఇది అత్యంత బాధాకరమైన విషయమని' మోదీ పేర్కొన్నారు. పేపర్ లీక్ ఘటన జరిగినప్పటి నుంచి అనేక చర్యలు తీసుకున్నామని తెలిపారు.
దిల్లీలో ఇవాళ కూడా పలు మెట్రో స్టేషన్లు బంద్
జేపీ ఆందోళనల దృష్ట్యా దిల్లీలో ఇవాళ కూడా పలు మెట్రో స్టేషన్లు తాత్కాలికంగా బంద్ చేస్తున్నట్లు అధికారులు ప్రకటించారు. ఇవాళ ఉదయం 7.30 నుంచి మెట్రో స్టేషన్లు మూత పడనున్నాయి. తదుపరి ఉత్తర్వులు ఇచ్చే వరకు 17 మెట్రో స్టేషన్లు బంద్ మూసివేస్తున్నట్లు అధికారులు తెలిపారు.
ఇవాళ జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసిన ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ
ఇవాళ జరగాల్సిన పరీక్షలను ఉస్మానియా యూనివర్సిటీ వాయిదా వేసింది. ఓయూ అనుబంధ కాలేజీల్లో నేడు జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలు వాయిదా వేస్తూ కొత్త తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామని ఓయూ పేర్కొంది. నేడు విద్యాసంస్థల బంద్కు విద్యార్థి సంఘాలు పిలుపునిచ్చింది.
నేడు జేఎన్టీయూ పరిధిలో జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలు వాయిదా
నేడు జేఎన్టీయూ పరిధిలో జరగాల్సిన అన్ని పరీక్షలు వాయిదా పడింది. విద్యా సంస్థల బంద్ దృష్ట్యా ఇవాళ ఉదయం, మధ్యాహ్నం సెషన్లలో జరగాల్సిన పరీక్షలను జేఎన్టీయూ వాయిదా వేసింది. కొత్త తేదీలను త్వరలో ప్రకటిస్తామని స్పష్టం చేసింది.
నేడు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పరిధిలో అన్ని పరీక్షలు వాయిదా
నేడు తెలంగాణ యూనివర్సిటీ పరిధిలో నేడు జరగాల్సిన అన్నీ పరీక్షలు టీయూ వాయిదా వేసింది. వాయిదా పడిన పరీక్ష కొత్త తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామని తెలిపింది.
నేడు శాతవాహన యూనివర్సిటీ పరిధిలో అన్ని పరీక్షలు వాయిదా
నేడు శాతవాహన యూనివర్సిటీ పరిధిలో అన్ని పరీక్షలు వాయిదా పడింది. ఎస్యూ పరిధిలో ఇవాళ జరగాల్సిన అన్ని సెమిస్టర్ పరీక్షలు వాయిదా వేస్తూ ఆ పరీక్ష కొత్త తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామని ఎస్యూ పేర్కొంది. నేడు బంద్ దృష్ట్యా పరీక్షలు యూనివర్సిటీ అధికారులు వాయిదా వేశారు.
ఇవాళ జరగాల్సిన పరీక్షలను వాయిదా వేసిన కాళోజీ ఆరోగ్య వర్సిటీ
ఇవాళ జరగాల్సిన పరీక్షలను కాళోజీ ఆరోగ్య వర్సిటీ వాయిదా వేసింది. వాయిదా పడిన పరీక్షల కొత్త తేదీని త్వరలో ప్రకటిస్తామని కాళోజీ వర్సిటీ తెలిపింది.