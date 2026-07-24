24th July 2026 AP News Today Live Updates: నేడు పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : July 24, 2026 at 7:14 AM IST|
Updated : July 24, 2026 at 9:23 AM IST
24th July 2026 AP News Today Live Updates: నేడు పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన. మెగా పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్లో పాల్గొననున్న సీఎం చంద్రబాబు. తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులతో మాట్లాడనున్న సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్.
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పలమనేరు నుంచి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు కుంకీ ఏనుగులు
పలమనేరు నుంచి పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాకు కుంకీ ఏనుగులను తరలిస్తున్నారు. మంగళగిరి క్యాంపు కార్యాలయం వద్ద కుంకీలకు స్వాగతం పలికేందుకు ఏర్పాట్లు చేస్తున్నారు. కుంకీ ఏనుగులకు ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్కల్యాణ్ ఆహారం అందించనున్నారు. కుంకీలు జయంత్, అభిమన్యులను మన్యం జిల్లాలోని గుచ్చిమి క్యాంపునకు తరలించనున్నారు.
నేడు పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. మెగా పేరెంట్-టీచర్ మీటింగ్లో సీఎం చంద్రబాబు పాల్గొననున్నారు. తల్లికి వందనం లబ్ధిదారులతో సీఎం చంద్రబాబు, మంత్రి లోకేశ్ మాట్లాడనున్నారు. విద్యార్థులు-తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయులతో ఇరువురు నేతలు సమావేశం కానున్నారు. విద్యార్థుల విద్యా ప్రగతిని సమీక్షించి, వారి అభివృద్ధికి చర్యలను నేతలు సూచించనున్నారు. ప్రజావేదిక సభలో పాల్గొని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ప్రసంగించనున్నారు. పాఠశాల ప్రాంగణంలో విద్యార్థులతో కలిసి చంద్రబాబు, లోకేశ్ మధ్యాహ్న భోజనం చేయనున్నారు. మధ్యాహ్నం ఐ.పోలవరంలో టీడీపీ కార్యకర్తలతో సీఎం సమీక్షించనున్నారు.
అన్నమయ్య జిల్లా పెద్దతిప్పసముద్రంలో భార్యను చంపిన భర్త
అన్నమయ్య జిల్లా పెద్దతిప్పసముద్రంలో దారుణం చోటుచేసుకుంది. దంపతుల మధ్య వివాదంతో కోపంతో రగిలిపోయిన భర్త భార్యను హత్యచేశాడు.
టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు
టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 18 గంటలు సమయం పడుతోంది. కంపార్టుమెంట్లన్నీ నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 70,216 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.77 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 27,606 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు రంపచోడవరంలో మెగా పీటీఎం
అమరావతి: పోలవరం జిల్లా రంపచోడవరంలోని ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణంలో శుక్రవారం నిర్వహించే మెగా తల్లిదండ్రులు-ఉపాధ్యాయుల సమావేశాని(పీటీఎం)కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు, విద్య, ఐటీశాఖల మంత్రి నారా లోకేశ్ హాజరుకానున్నారు. విద్యార్థులు, తల్లిదండ్రులు, ఉపాధ్యాయులతో సమావేశమవుతారు.అనంతరం వారితో కలిసి మధ్యాహ్న భోజనం చేస్తారు. సీఎం చంద్రబాబు శుక్రవారం ఉదయం తాడేపల్లి నుంచి బయల్దేరి, 10.20 గంటలకు రంపచోడవరం ప్రభుత్వ ఉన్నత పాఠశాల, జూనియర్ కళాశాల ప్రాంగణానికి చేరుకుంటారు. మెగా పీటీఎంలో పాల్గొన్న తర్వాత ప్రజావేదిక సభలో సీఎం ప్రసంగిస్తారు. మధ్యాహ్నం విద్యార్థులతో ముచ్చటిస్తారు. అనంతరం ఐ.పోలవరంలో టీడీపీ కార్యకర్తలతో సమీక్ష సమావేశంలో పాల్గొంటారు.
నీట్ పేపర్ లీక్ వ్యవహారంపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
పేపర్ లీక్ ఘటనలపై మరిన్ని తీవ్ర చర్యలుంటాయని ప్రధాని మోదీ స్పష్టం చేశారు. లీక్లకు చెక్ పెట్టే బిల్లుపై శుక్రవారం జరిగే క్యాబినెట్లో నిర్ణయం తీసుకుంటామని, అతి త్వరలో పార్లమెంటులో ప్రవేశపెట్టి ఆమోదిస్తామని తెలిపారు. "పేపర్ లీక్ అనేది సాధారణ అంశం కాదని నాకు తెలుసు. నిందితులను ఇప్పటికే అరెస్టు చేసి జైలుకు పంపాం. మా అత్యంత ప్రాధాన్యాంశం విద్యార్థులు విద్యా సంవత్సరాన్ని నష్టపోకూడదు. వెంటనే పరీక్షలు నిర్వహించాం. అంతటితో మా పని అయిపోలేదు. పేపర్ లీక్ అనేది సాధారణ అంశం కాదు. లక్షల మంది విద్యార్థులు, వారి తల్లిదండ్రులను తీవ్రంగా బాధించింది. అందుకే గత రెండున్నర నెలల్లో పలు చర్యలు తీసుకున్నాం. మరిన్ని చర్యలు తీసుకోబోతున్నాం. అందుకే ఫాస్ట్ట్రాక్ కోర్టు ఏర్పాటు చేయాలని ఆదేశించా. శుక్రవారం జరిగే క్యాబినెట్ భేటీలో బిల్లుపై చర్చిస్తాం. త్వరలో పార్లమెంటులో బిల్లు పెడతాం" అని విద్యార్థుల ఆందోళనల నేపథ్యంలో అర్ధరాత్రి ఎక్స్ వేదికగా వీడియో సందేశంలో ప్రధాని వివరించారు.
సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష విరమణపై స్పందించిన ప్రధాని మోదీ
సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష విరమణపై ప్రధాని మోదీ స్పందించారు. వైద్యుల సలహా మేరకు సోనమ్ తన దినచర్యను పాటించాలని ప్రధాని అన్నారు. త్వరగా తన మునుపటి ఆరోగ్యం తిరిగి పొందాలని కోరుతున్నానని ప్రధాని మోదీ అన్నారు. సోనమ్ వాంగ్చుక్ నిరాహార దీక్ష విరమణపై ఎక్స్లో ప్రధాని పోస్టు చేశారు.