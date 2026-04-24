24 April 2026 Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలో కొనసాగుతోన్న ఎండల తీవ్రత - నేడు 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : April 24, 2026 at 6:53 AM IST|
Updated : April 24, 2026 at 8:33 AM IST
24 April 2026 Today AP Live News Updates : రాష్ట్రంలో కొనసాగుతోన్న ఎండల తీవ్రత - రాష్ట్రంలో నేడు 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు - 89 మండలాల్లో వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం
LIVE FEED
అజ్ఞాతంలో ఉన్న వైసీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబు కోసం గాలిస్తున్న పోలీసులు
దళిత యువకుడు సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులలో సంబంధించి సాక్షులను బెదిరించిన కేసులో వైఎస్ఆర్సీపీ ఎమ్మెల్సీ అనంతబాబును అరెస్టు చేసేందుకు పోలీసులు ముమ్మరంగా గాలిస్తున్నారు. అతని కోసం నాలుగు బృందాలు ఏర్పాటు చేసి విశాఖ, విజయవాడతో పాటు ఏజెన్సీ ప్రాంతాల్లో అన్వేషిస్తున్నారు. మరోవైపు అనంతబాబు తనపై నమోదు చేసిన కేసును కొట్టేయాలని హైకోర్టులో పిటిషన్ వేశారు.
అనంతబాబుతో సన్నిహిత సంబంధాలున్నాయనే ఆరోపణలు రావడంతో కాకినాడ జిల్లా సర్పవరం ఇంఛార్జి సీఐ రవికుమార్ను వీఆర్కు పంపించారు. మరోవైపు సుబ్రహ్మణ్యం హత్య కేసులో అనంతబాబు బెయిల్ రద్దు పిటిషన్పై నేడు విచారణ జరగనుంది.
రాష్ట్రంలో కొనసాగుతోన్న ఎండల తీవ్రత
రాష్ట్రంలో ఎండల తీవ్రత కొనసాగుతోంది. నేడు రాష్ట్రంలోని 62 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు విచే అవకాశం ఉంది. అలాగే 89 మండలాల్లో వడగాలులు ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉంది.