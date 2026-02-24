24-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు పాతబస్తీ భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్న బీజేపీ కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు
24-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
టారిఫ్ల విషయంలో నేటి నుంచి అమలుకానున్న అమెరికా సుప్రీంకోర్టు తీర్పు
- గతంలో దిగుమతి సుంకాలను పెంచిన అమెరికా అధ్యక్షుడు ట్రంప్
- పన్నులపై ట్రంప్ ఉత్తర్వులు చెల్లవని తీర్పు ఇచ్చిన అమెరికా సుప్రీంకోర్టు
- కోర్టు తీర్పు వచ్చిన 3 రోజుల తర్వాత అమలు దిశగా అమెరికా సర్కార్ చర్యలు
నేడు పాతబస్తీ భాగ్యలక్ష్మీ ఆలయాన్ని సందర్శించనున్న బీజేపీ కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లు
- ఉదయం 10 గంటలకు అమ్మవారిని దర్శించుకోనున్న బండి సంజయ్, రామచందర్రావు
- బండి సంజయ్, రామచందర్రావులతో కార్పొరేటర్లు, కౌన్సిలర్లకు అల్పాహార విందు
- ఉ.11 గం.కు అమ్మవారిని దర్శించుకుని ప్రత్యేక పూజలు చేయనున్న బండి సంజయ్
- మ.12 గం.కు లాల్ దర్వాజ మహంకాళి టెంపుల్కు రానున్న బండి సంజయ్
మంజీరా, ఉస్మాన్సాగర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు వందేళ్ల క్రితం నిర్మించారు: పొంగులేటి
- మంజీరా, ఉస్మాన్సాగర్ వాటర్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్లు, పైప్లైన్ల ఏర్పాటుకు నిర్ణయం: పొంగులేటి
- హైదరాబాద్ మెట్రో ఫేజ్-1ను ప్రభుత్వం టేకోవర్ చేయాలని నిర్ణయం: పొంగులేటి
- మెట్రో ఫేజ్-1తో పాటు ఫేజ్-2, 3లను కేంద్ర ప్రభుత్వ వాటాతో చేపట్టాలని నిర్ణయం: పొంగులేటి
- మెట్రో ఫేజ్-1ను మార్చి 31లోపు టేకోవర్ చేయాలని నిర్ణయం: పొంగులేటి
- మెట్రోకు సంబంధించి ప్రతి అంశాన్ని బడ్జెట్ సమావేశాల్లో చర్చిస్తాం: పొంగులేటి
- మెట్రోపై ప్రధాన ప్రతిపక్షాల సూచనలు తీసుకోవాలని నిర్ణయం: పొంగులేటి
- మెట్రో ఫేజ్-1 టేకోవర్ కమిటీ సభ్యుడిగా యూపీ మెట్రో అథారిటీ ఎండీ సునీల్: పొంగులేటి
- కోహెడలో అంతర్జాతీయ ప్రమాణాలతో పండ్ల మార్కెట్ ఏర్పాటుకు నిర్ణయం: పొంగులేటి
- హౌసింగ్ బోర్డు 239 ఎకరాలను మార్కెటింగ్ శాఖకు అప్పగించాలని నిర్ణయం: పొంగులేటి
- మార్కెట్ కమిటీకి ఇదేచోట గతంలో ఇచ్చిన 223 ఎకరాలను టీఎస్ఐఐసీకి బదిలీ: పొంగులేటి
- మహబూబాబాద్లో జేఎన్టీయూ ఇంజినీరింగ్ కళాశాల కోసం 70 ఎకరాలు: పొంగులేటి
- సిద్దిపేట జిల్లా హుస్నాబాద్లో శాతవాహన వర్సిటీ కళాశాలకు 36 ఎకరాలు కేటాయింపు: పొంగులేటి
- 21 నియోజకవర్గాల్లో ఇంటిగ్రేటెడ్ స్కూళ్లకు సుమారు 25 ఎకరాలు కేటాయింపు: పొంగులేటి
- కరీంనగర్ వెళ్లే మార్గంలో రహదారి విస్తరణకు కేబినెట్లో నిర్ణయం: పొంగులేటి
- డిఫెన్స్ భూమి 42 ఎకరాలకు బదులు 153 ఎకరాలు ఇవ్వాలని నిర్ణయం: పొంగులేటి
- భద్రాచలంలో గ్రీన్ఫీల్డ్ మినీ స్టేడియానికి స్పోర్ట్స్ అథారిటీకి ఐదెకరాలు కేటాయింపు: పొంగులేటి
- ఖమ్మం జిల్లాలో శ్రీవారి ఆలయం కోసం 20 ఎకరాలు టీటీడీకి కేటాయింపు: పొంగులేటి
- డేటా సెంటర్ల కోసం గ్రీన్ ఎనర్జీ పాలసీకి కేబినెట్ ఆమోదం: పొంగులేటి
- డేటా సెంటర్లు 300 మెగావాట్ల వరకు గ్రీన్ పవర్ ఉత్పత్తి చేసుకునేందుకు ఆమోదం: పొంగులేటి
ఉద్యోగులు, పింఛనర్లకు ప్రభుత్వం శుభవార్త
- ఉద్యోగులు, పింఛనర్ల నగదు రహిత చికిత్స పథకానికి కేబినెట్ ఆమోదం
- త్వరలో ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు, పింఛనర్లకు డిజిటల్ ఎంప్లాయిస్ హెల్త్ కార్డులు
- 60 ఏళ్లలోపు ప్రభుత్వ ఉద్యోగులు మరణిస్తే రూ.10 లక్షలు
- 17.7 లక్షల మంది ఉద్యోగులు, పింఛనర్లకు డిజిటల్ హెల్త్ ఎంప్లాయ్ కార్డు: పొంగులేటి
- 1998 వ్యాధులకు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఉన్న 652 ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స: పొంగులేటి
- రాబోయే 2-3 రోజుల నుంచి ఎంప్యానల్ ఆస్పత్రుల్లో చికిత్సకు అవకాశం: పొంగులేటి
- ఉద్యోగుల బేసిక్ పే నుంచి 1.5 శాతం ట్రస్టుకు జమ అయ్యేలా చర్యలు: పొంగులేటి
- ఉద్యోగుల నుంచి రూ.528 కోట్లు ట్రస్టు ఖాతాలో జమ అవుతుంది: పొంగులేటి
- ఉద్యోగులతో సమానంగా ప్రభుత్వం కూడా రూ.528 కోట్లు ట్రస్టుకు జమ చేస్తుంది: పొంగులేటి
- సీఎస్, సభ్యుల ఆధ్వర్యంలో ట్రస్టు నిర్వహణ ఉంటుంది: పొంగులేటి
ఝార్ఖండ్లో కుప్పకూలిన ఎయిర్ అంబులెన్స్, ఏడుగురు మృతి
- ఛత్రా జిల్లాలోని సిమారియా ప్రాంతంలో కుప్పకూలిన ఎయిర్ అంబులెన్స్
- ఝార్ఖండ్: ఏడుగురితో రాంచీ నుంచి దిల్లీ వెళ్తుండగా ప్రమాదం
- విమాన ప్రమాదంలో ఇద్దరు సిబ్బంది సహా ఏడుగురు మృతి
- ప్రమాదంలో ఇద్దరు కెప్టెన్లు వివేక్ వికాశ్భగత్, సవరాజ్దీప్ సింగ్ మృతి
- మృతులు సంజయ్కుమార్, అర్చనాదేవి, ధురుకుమార్
- మృతులు వికాశ్కుమార్ గుప్తా, సచిన్ కుమార్ మిశ్రా
- ఘటనాస్థలంలో సహాయ చర్యలు చేపట్టిన రెస్క్యూ బృందాలు
- ఝార్ఖండ్ విమాన ప్రమాదంపై దర్యాప్తు చేపట్టిన ఏఏఐబీ బృందం
నల్గొండ: కొండ మల్లెపల్లిలో ఓ వైన్ షాప్లో యువకుల మధ్య ఘర్షణ
- సన్నీ, అతడి స్నేహితులు, వైన్ షాప్లో పనిచేస్తున్న అనిల్కు మధ్య గొడవ
- సన్నీపై కత్తితో దాడి చేసిన పర్మిట్ రూమ్లో పనిచేస్తున్న అనిల్
- సన్నీ, అనిల్కు తీవ్రగాయాలు, దేవరకొండ ఆస్పత్రికి తరలింపు
టీ20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8 మ్యాచ్లో వెస్టిండీస్ ఘన విజయం
- ముంబయి: జింబాబ్వేపై 107 పరుగుల తేడాతో వెస్టిండీస్ గెలుపు
- స్కోర్లు: వెస్టిండీస్ 254/6, జింబాబ్వే 147 ఆలౌట్
- వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్: 34 బంతుల్లో 85 పరుగులు చేసిన హెట్మెయిర్ (7 సిక్స్లు, 7 ఫోర్లు)
- వెస్టిండీస్ బ్యాటింగ్: పావెల్ 59, రూథర్ఫర్డ్ 31 నాటౌట్, షెఫర్డ్ 21
- జింబాబ్వే బౌలింగ్: చెరో 2 వికెట్లు తీసిన రిచర్డ్ గరవా, ముజరబానీ
- జింబాబ్వే బ్యాటింగ్: బ్రాడ్ ఇవాన్స్ 43 (21 బంతులు), మైర్స్ 28, సికందర్ రజా 27
- టీ20 ప్రపంచకప్లో రెండో అత్యధిక స్కోరు నమోదు చేసిన వెస్టిండీస్
- 2007లో కెన్యాపై అత్యధికంగా 260 పరుగులు చేసిన శ్రీలంక
- టీ20 ప్రపంచకప్: సూపర్-8లో నేడు ఇంగ్లాండ్-పాక్ మ్యాచ్
- పల్లెకెలెలో రాత్రి 7 గంటలకు ఇంగ్లాండ్-పాక్ మ్యాచ్
అమెరికా సుప్రీం తీర్పు పేరుతో ఆటలాడితే భారీ సుంకాలు
- గతంలో తమతో ఒప్పందం చేసుకున్న దేశాలకు ట్రంప్ హెచ్చరిక
- సుంకాలను 10 నుంచి 15శాతానికి పెంచనున్నట్లు ట్రంప్ వెల్లడి
- వాణిజ్య ఒప్పందాలకు కట్టుబడి ఉండాల్సిందేనని ట్రంప్ హెచ్చరిక
నేడు ఆస్ట్రేలియాతో భారత్ మహిళల తొలి వన్డే మ్యాచ్
- బ్రిస్బేన్లో ఉదయం 9.20 నుంచి భారత్, ఆస్ట్రేలియా తొలి వన్డే
- కంగారులతో 3 వన్డే మ్యాచ్ల సిరీస్ను ఆడనున్న భారత మహిళల జట్టు