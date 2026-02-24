24 february 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంపై చర్చ అసెంబ్లీలో చర్చ ప్రారంభం
Published : February 24, 2026 at 7:11 AM IST
Updated : February 24, 2026 at 11:27 AM IST
24 february 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించే నెయ్యి కల్తీపై శాసనసభలో లఘు చర్చ
LIVE FEED
కఠినతర నిబంధనలను మార్చిందెవరు?: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- కఠినతర నిబంధనలను మార్చిందెవరు?: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- బోర్డు మార్చినప్పుడు ఛైర్మన్గా ఉంది వైవీ సుబ్బారెడ్డి కాదా?: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- రోజుకు 4 లక్షల లీటర్ల సామర్థ్యం నిబంధనను తీసేశారు: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- 250 కోట్ల టర్నోవర్ను 150 కోట్లకు తీసుకొచ్చారు: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- డెయిరీ అనుభవాన్ని 3 ఏళ్ల నుంచి ఏడాదికి తీసుకొచ్చారు: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- నిబంధనల సడలింపు చేసి తమకు కావాల్సిన ప్రైవేటు వ్యాపారులకు టెండర్లు ఇవ్వడానికి పునాది పడింది: ధూళిపాళ్ల
- ఒక మహాపాపం, దోపిడీకి ఆనాడే తెరలేపారు: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- నిబంధనల సడలింపుతో కల్తీ నెయ్యిని ఏటా సరఫరా చేశారు: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- మొత్తం 60 లక్షల కేజీల నెయ్యి, 235 కోట్ల నెయ్యి దోపిడీ.. కల్తీ ద్వారా గత పాలకులు చేశారని వెల్లడైంది: ధూళిపాళ్ల
- తిరుపతికి కావాల్సిన నెయ్యి ఇచ్చే సామర్థ్యం కర్ణాటక మిల్స్ ఫెడరేషన్కు ఉంది: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- రోజుకు కోటి లీటర్ల పాల సేకరణ, నెయ్యి ఇచ్చే సామర్థ్యం వాళ్లకే ఉంది: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
- గత వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం.. ఐదేళ్ల కాలంలో కర్ణాటక మిల్క్ ఫెడరేషన్కు ఒక్క ట్యాంకు కూడా ఇవ్వలేదు: ధూళిపాళ్ల నరేంద్ర
వైఎస్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఏడుకొండలు కాదు.. రెండు కొండలన్నారు: కూన రవికుమార్
- ఆనాడు వైఎస్ సీఎంగా ఉన్నప్పుడు ఏడుకొండలు కాదు.. రెండు కొండలన్నారు: కూన రవికుమార్
- పోరాటాలు చేసిన తర్వాత నాటి జీవోను మళ్లీ వెనక్కి తీసుకున్న పరిస్థితి చూశాం: కూన రవికుమార్
- పింక్ డైమండ్ పేరుతో అసత్య ప్రచారం చేశారు: కూన రవికుమార్
- అభూతకల్పనలు చేసి అనవసర విమర్శలు చేశారు: కూన రవికుమార్
- కోర్టులో కేసు కూడా దాఖలు చేసి రూ.2 కోట్లు ఫీజు చెల్లించారు: కూన రవికుమార్
- వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వం అధికారంలోకి వచ్చాక.. వైవీ సుబ్బారెడ్డి ఛైర్మన్ అయ్యాక కేసు విత్డ్రా చేసుకున్నారు: కూన రవికుమార్
- పింక్ డైమండ్ కాదు.. రుబీ మాత్రమేనని చెప్పిన సందర్భం.. కమిటీ కూడా తేల్చి చెప్పింది: కూన రవికుమార్
- తప్పుడు ప్రచారాలు ప్రజల్లోకి తీసుకెళ్లడం వైఎస్సార్సీపీకి అలవాటుగా మారింది: కూన రవికుమార్
- వైఎస్సార్సీపీ ప్రభుత్వ హయాంలో తిరుమలలో అన్యమత ప్రచారం జరిగింది: కూన రవికుమార్
- బస్సు టికెట్ల వెనుక కూడా అన్యమత ప్రచారాలు చేసిన సందర్భం చూశాం: కూన రవికుమార్
- బస్సు టికెట్ల వెనుక హజ్, జెరూసలేం యాత్రల వివరాలు కూడా ప్రచురించారు: కూన రవికుమార్
తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించే నెయ్యి కల్తీపై శాసనసభలో చర్చ
- తిరుమల లడ్డూ ప్రసాదానికి వినియోగించే నెయ్యి కల్తీపై శాసనసభలో లఘు చర్చ
- నెయ్యి కల్తీ వ్యవహారంపై చర్చను ప్రారంభించిన మంత్రి ఆనం రామనారాయణరెడ్డి
- తిరుపతి ఈస్ట్ పోలీసుస్టేషన్లో తొలుత కేసు నమోదైంది: మంత్రి ఆనం
- సీనియర్ అధికారులతో ప్రత్యేక విచారణ బృందం ఏర్పాటైంది: మంత్రి ఆనం
- అనంతరం సీబీఐ డైరెక్టర్ పర్యవేక్షణలో సిట్ పునర్ వ్యవస్థీకరించడమైంది: మంత్రి ఆనం
- 2014 నుంచి ఈ-టెండర్ల ద్వారా అగ్మార్క్ స్పెషల్ గ్రేడ్ ఆవునెయ్యిని సేకరిస్తోంది: మంత్రి ఆనం
- కమిటీ సిఫార్సుల ఆధారంగా టెండర్ నిబంధనలను బలోపేతం చేశారు: మంత్రి ఆనం
- సేకరణ నిబంధనలను వాస్తవ పరిస్థితులకు అనుగుణంగా మార్చారు: మంత్రి ఆనం
- 5 నెలల వ్యవధిలోనే బలోపేతం చేయబడిన నిబంధనలను సవరించినట్లు తేలింది: మంత్రి ఆనం
- నిర్వహణ అనుభవాన్ని 3 నుంచి ఏడాదికి తగ్గించారు: మంత్రి ఆనం
- వార్షిక టర్నోవర్ అవసరాన్ని తగ్గించారు: మంత్రి ఆనం
- ఆవు పాల కొవ్వు ఉత్పత్తి ప్రమాణాలను తగ్గించారు: మంత్రి ఆనం
- తప్పనిసరి పాల సేకరణ నిబంధనను తొలగించారు: మంత్రి ఆనం
- సమగ్ర అధ్యయనం, క్షేత్రస్థాయి పరిశీలన లేకుండా సడలింపు చేశారు: మంత్రి ఆనం
- అనుభవం లేని ప్రైవేటు డెయిరీల ప్రవేశానికి ఈ సడలింపు దోహదపడిందని సిట్ గమనించింది: మంత్రి ఆనం
- భోలేబాబా, వైష్ణవి, ఇతర నిందితుల డెయిరీలు తక్కువ ధరను కోట్ చేయడం ప్రారంభించాయి: మంత్రి ఆనం
- 2024 మార్చి 12న పది లక్షల కిలోల ఆవునెయ్యి సరఫరా కోసం టెండర్ ఆహ్వానం: మంత్రి ఆనం
- 8.5.2024న టెండర్ను ఖరారు చేస్తూ ఏఆర్ డెయిరీకి కిలోకు రూ.319.80 చొప్పున సరఫరా కేటాయించినట్లు వెల్లడైంది: మంత్రి ఆనం
- కోట్ చేసిన ధరకు నిజమైన ఆవు నెయ్యి సరఫరా అసాధ్యమని పరిగణించారు: మంత్రి ఆనం
- తదనుగుణంగా నెయ్యి నాణ్యతపై ఆందోళనను పెంచింది: మంత్రి ఆనం
- నమూనాలను ఎన్డీడీబీకి పంపగా నెయ్యిలో వనస్పతి, జంతువుల కొవ్వుతో కలిసిన కల్తీ జరిగినట్లు నివేదితమైంది: మంత్రి ఆనం
- పనితీరు, నేరపూరిత కుట్ర, ఫోర్జరీ పత్రాల సమర్పణ, ఉత్పత్తి సామర్థ్యంపై తప్పుడు సమాచారం: మంత్రి ఆనం
- సమాచారం తారుమారుతో టెండర్లు దక్కించుకునేందుకు నేరపూరిత కుట్ర జరిగినట్లు సిట్ నిర్ధరించింది: మంత్రి ఆనం
- సేకరణ పర్యవేక్షణలో వ్యవస్థాగత లోపాలు ఒక దశలో కల్తీ సరకులు తిరస్కరించి.. మళ్లీ ఆమోదించబడ్డాయి: మంత్రి ఆనం
- డిజిటల్ రికార్డుల ధ్వంసం, డాక్యుమెంటేషన్ తారుమారుకు కొంతమంది ప్రభుత్వ ఉద్యోగులకు ఆర్థిక ప్రయోజనాలు కల్పించారు: మంత్రి ఆనం
- అవినీతి నిరోధక చట్టం, ఆహార భద్రత చట్టం కింద సిట్ ఛార్జిషీట్ దాఖలైంది: మంత్రి ఆనం
- అదనపు నిందితులు, టీటీడీ అధికారుల పాత్రపై తదుపరి విచారణ కొనసాగుతోంది: మంత్రి ఆనం
ఏసీబీ వలలో అటవీ శాఖ సెక్షన్ అధికారి సురేష్
- ప.గో. జిల్లా: ఏసీబీ వలలో అటవీ శాఖ సెక్షన్ అధికారి సురేష్
- పాలకోడేరు మండలం శృంగవృక్షంలో సామిల్లు సీజ్ చేసిన సెక్షన్ అధికారి
- సీజ్ చేసిన మిల్లును తిరిగి ప్రారంభించేందుకు రూ.4 లక్షలు డిమాండ్
- బాధితుడి నుంచి రూ.4 లక్షలు లంచం తీసుకుంటుండగా సురేష్ను పట్టుకున్న ఏసీబీ
శ్రీకాకుళంలో డయేరియా కేసుల నమోదుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
- శ్రీకాకుళంలో డయేరియా కేసుల నమోదుపై సీఎం చంద్రబాబు సమీక్ష
- శ్రీకాకుళం జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడిన ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
- 32 మంది డయేరియా బారిన పడ్డారని, 10 మంది డిశ్చార్జ్ అయ్యారన్న అధికారులు
- ఆస్పత్రుల్లో చికిత్స పొందుతున్న 22 మంది పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న అధికారులు
- శ్రీకాకుళంలో రహదారి మరమ్మతు పనుల వల్ల నీరు కలుషితమైందని ప్రాథమిక గుర్తింపు
- డయేరియా బాధితుల కోసం ఆరోగ్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేశామన్న అధికారులు
పశు వైద్యశాలల్లో సౌకర్యాల కొరత, వైద్యుల నియామకాలపై మంత్రి అచ్చెన్న సమాధానం
- పశు వైద్యశాలల్లో సౌకర్యాల కొరత, వైద్యుల నియామకాలపై మంత్రి అచ్చెన్న సమాధానం
- పర్చూరు ఎమ్మెల్యే ఏలూరి సాంబశివరావు ప్రశ్నకు సమాధానమిచ్చిన అచ్చెన్న
- వైఎస్సార్సీపీ అధికారంలోకి వచ్చాక ముఖ్యమైన శాఖలకు తాళాలు వేశారు: అచ్చెన్న
- అన్ని శాఖల్లో నిర్వహణను వైఎస్సార్సీపీ పూర్తిగా గాలికొదిలేసింది: అచ్చెన్నాయుడు
- ఇబ్బందులు సరిదిద్దేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపడుతోంది: అచ్చెన్న
- పశు వైద్యశాలల్లో సౌకర్యాలు, ఉపకరణాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం: అచ్చెన్న
- వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసి మందులు ఉచితంగా ఇస్తున్నాం: అచ్చెన్న
- వైద్యులు, సిబ్బంది నియామకాలు చేపడతాం: అచ్చెన్నాయుడు
రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు జగన్ను విడిచిపెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు: యనమల
- రాబోయే రోజుల్లో వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్యేలు జగన్ను విడిచిపెట్టే పరిస్థితి ఏర్పడవచ్చు: యనమల
- తన మనస్తత్వంతో ప్రజల్లో జగన్ విశ్వాసం కోల్పోయారు: యనమల
- జగన్ అహంకార ధోరణి వల్ల అధికారం కష్టమనే భావన.. వైఎస్సార్సీపీ నాయకుల్లోనే పెరుగుతోంది: యనమల
- 60 రోజుల అసెంబ్లీ గైర్హాజరుతో అర్హత కోల్పోయే భయం వైఎస్సార్సీపీ ఎమ్మెల్సీల్లో ఉంది: యనమల
- జగన్ అహంకార, మొండితన స్వభావాన్ని ప్రజలు ఇప్పటికీ అంగీకరించట్లేదు: యనమల
మద్యానికి డబ్బు ఇవ్వలేదని భార్యను కొడవలితో నరికిన భర్త
- అనంతపురం: మద్యానికి డబ్బు ఇవ్వలేదని భార్యను కొడవలితో నరికిన భర్త
- తీవ్రగాయంతో ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న గౌరమ్మ
- అనంతపురం ఒకటో పట్టణ పీఎస్ పరిధిలోని పాతూరు ప్రాంతంలో ఘటన
- భార్యపై దాడిచేసి పరారైన భర్త నాగభూషణం, కేసు నమోదు
నేటి నుంచి ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు
- నేటి నుంచి ఇంటర్ ద్వితీయ సంవత్సరం పరీక్షలు
- ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు
- ఇంటర్ పరీక్షల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,537 పరీక్షా కేంద్రాలు
- 45 కేంద్రాలను సున్నిత కేంద్రాలుగా గుర్తించిన అధికారులు
- పరీక్షలు రాయనున్న 10,57,899 మంది విద్యార్థులు
- నేడు సెట్-2 ప్రశ్నపత్రం ఎంపిక చేసిన ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా
విజయవాడలో నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు ఏపీ లెజిస్లేచర్ స్పోర్ట్స్-2026
- విజయవాడలో నేటి నుంచి 3 రోజుల పాటు ఏపీ లెజిస్లేచర్ స్పోర్ట్స్-2026
- ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలకు 14 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు నిర్వహణ
- క్రికెట్, కబడ్డీ, వాలీబాల్, చెస్ బ్యాడ్మింటన్ వంటి 14 క్రీడాంశాల్లో పోటీలు
- ప్రజాప్రతినిధుల మధ్య స్నేహపూర్వక వాతావరణం పెంపొందించడమే లక్ష్యంగా పోటీలు
- వేదికలుగా విజయవాడ మున్సిపల్ స్టేడియం, దండమూడి రాజగోపాలరావు ఇండోర్ స్టేడియం
- క్రికెట్లో కెప్టెన్లుగా పల్లా, నాదెండ్ల, సత్యకుమార్, పార్థసారథి, కొల్లు, అచ్చెన్నాయుడు
- కబడ్డీలో సుభాష్, భూమిరెడ్డి, బీసీ జనార్దన్రెడ్డి, రఘురామ నేతృత్వంలో 4 జట్లు
- అనితతో పాటు మహిళా ఎమ్మెల్యేలు, మంత్రులకు క్రికెట్, బ్యాడ్మింటన్ వంటి క్రీడలు
పోలవరం జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం
- పోలవరం జిల్లా అటవీ ప్రాంతంలో పెద్దపులి సంచారం
- పోలవరం జిల్లా: పెద్దపులి సంచారంతో భయాందోళనలో స్థానికులు
- రంపచోడవరం మండలం రంప, మర్రివాడ అటవీప్రాంతంలో పెద్దపులి
- ఇటీవల మండపేట సమీపంలో పెద్దపులిని పట్టుకుని విశాఖ జూలో వదిలిన సిబ్బంది
- ఈనెల 19న దేవీపట్నం-పాపికొండలు అభయారణ్యంలో పెద్దపులిని వదిలిన అధికారులు
- రంపచోడవరం మండలం రామన్నవలస, రంపలో సంచరిస్తున్నట్లు అధికారుల గుర్తింపు
అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం సీఎం అధ్యక్షతన నేడు కేబినెట్ భేటీ
- అసెంబ్లీ వాయిదా అనంతరం సీఎం అధ్యక్షతన నేడు కేబినెట్ భేటీ
- పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలపనున్న కేబినెట్
- సీఆర్డీఏ అథారిటీ నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలపనున్న కేబినెట్
- రూ.29,021 కోట్ల పెట్టుబడులపై 27 ప్రాజెక్టులకు ఇటీవల ఎస్ఐపీబీ ఆమోదం
- కొత్త ప్రాజెక్టుల ద్వారా 22,407 మందికి ఉద్యోగ అవకాశాలు
- అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టే పలు బిల్లులకు ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 77,803 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.66 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 27,766 మంది భక్తులు
సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం
- సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం
- అసెంబ్లీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్న మంత్రివర్గం
- అసెంబ్లీలో ప్రవేశపెట్టె పలు బిల్లులకు ఆమోదం తెలిపే అవకాశం
- ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన నిర్ణయాలపై నేడు మంత్రివర్గలో చర్చ
- పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి నిర్ణయాల ఆమోదానికి అవకాశం
- సీఆర్డీఏ నిర్ణయాలకు ఆమోదం తెలపనున్న మంత్రివర్గం
రేపు మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- రేపు మార్కాపురం జిల్లాలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
- కొత్త జిల్లా ప్రకటించాక తొలిసారి పర్యటనకు వెళ్లనున్న సీఎం
- వెలుగొండ ప్రాజెక్టు పనులు పరిశీలించనున్న సీఎం చంద్రబాబు
- ఫీడర్ కెనాల్ లైనింగ్ పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం
'కల్తీ నెయ్యి'పై నేడు శాసనసభలో చర్చ
- 'కల్తీ నెయ్యి'పై నేడు శాసనసభలో చర్చ
- బడ్జెట్లో శాఖలవారీగా డిమాండ్లు, గ్రాంట్లపై మూడో రోజు చర్చ
- ఆయా శాఖల డిమాండ్ల ఆమోదం కోసం సభలో ప్రతిపాదన
- శాంతిభద్రతల అంశంపై శాసనమండలిలో చర్చ
- మండలిలో కల్తీ నెయ్యి వ్యవహారంపై ఈ నెల 26న చర్చ
