24-04-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం భేటీ
24-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
నర్సంపేట డిపో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్ గౌడ్ మృతి
నర్సంపేట డిపో ఆర్టీసీ డ్రైవర్ శంకర్గౌడ్ మృతి చెందారు. కంచన్బాగ్ డీఆర్డీవో అపోలో ఆసుపత్రిలో చికిత్సపొందుతూ అర్ధరాత్రి 2.40 గంటలకు శంకర్గౌడ్(55) మృతి చెందారు. నిన్న నర్సంపేటలో పెట్రోల్ పోసుకుని నిప్పంటించుకున్నారు. శంకర్గౌడ్ మృతదేహాన్ని నర్సంపేటకు తరలించారు.
నేడు సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం భేటీ
నేడు సచివాలయంలో ఉద్యోగ సంఘాలతో ఆర్టీసీ యాజమాన్యం భేటీ కానున్నారు. ఉద్యోగ సంఘాలను చర్చలకు ఆర్టీసీ యాజమాన్యం ఆహ్వానించింది. ఇవాళ ఉదయం 10 గంటలకు ఆర్టీసీ ఉద్యోగ సంఘాలతో చర్చలు జరగనుంది.
ఉద్యోగులు అధైర్యపడొద్దు - ప్రభుత్వం అండగా ఉంది : ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి
ఉద్యోగులు అధైర్యపడొద్దు, ప్రభుత్వం అండగా ఉందని ఆర్టీసీ ఎండీ నాగిరెడ్డి అన్నారు. తొందరపాటు నిర్ణయాలతో ప్రాణాల మీదికి తెచ్చుకోవద్దని ఆర్టీసీ కార్మికులకు ఆర్టీసీ ఎండీ సూచించారు. ఉద్యోగుల డిమాండ్లు పరిష్కారమే యాజమాన్యం ధ్యేయంమని ఆర్టీసీ ఎండీ తెలిపారు.
నేడు ఆర్టీసీ జేఏసీతో చర్చలు జరపనున్న సబ్కమిటీ
నేడు ఆర్టీసీ జేఏసీతో సబ్కమిటీ చర్చలు జరపనున్నారు. ఆర్టీసీ కార్మికులతో చర్చలు జరిపేందుకు సబ్కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు. మొత్తం ఐదుగురు మంత్రులతో భట్టి, ఉత్తమ్, శ్రీధర్బాబు, పొన్నం, జూపల్లి తో రెవెన్యూ రిసోర్సెస్ కమిటీ ఏర్పాటు చేశారు.
ఐపీఎల్: నేడు బెంగళూరు, గుజరాత్ మ్యాచ్
ఐపీఎల్ బెంగళూరులో రాత్రి 7.30కు ఆర్సీబీ, గుజరాత్ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.