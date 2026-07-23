23-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ముంబయిలో ప్రతికూల వాతావరణం - హైదరాబాద్కు విమానాల మళ్లింపు
Published : July 23, 2026 at 6:56 AM IST|
Updated : July 23, 2026 at 8:32 AM IST
23-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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ముంబయిలో ప్రతికూల వాతావరణంతో విమానాల దారి మళ్లింపు
ముంబయిలో ప్రతికూల వాతావరణంతో పలు విమానాలు దారి మళ్లించారు. ముంబయిలో ప్రతికూల వాతావరణంతో విమానాలను హైదరాబాద్ మళ్లించారు. సూరత్, వారణాసి, దిల్లీ నుంచి ముంబయి వెళ్లాల్సిన విమానాలు శంషాబాద్ మళ్లించారు.
సీజేపీ ఆందోళనల దృష్ట్యా దిల్లీ మెట్రో ముందస్తు చర్యలు
సీజేపీ ఆందోళనల దృష్ట్యా దిల్లీ మెట్రో ముందస్తు చర్యలు చేపట్టింది. పార్లమెంటుకు సమీపంలో ఉన్న 16 మెట్రో స్టేషన్లను తాత్కాలికంగా మూసివేసింది.
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు
తిరుమల: టోకెన్లు లేని భక్తుల శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం శిలాతోరణం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న 77,874 మంది భక్తులు శ్రీవారిని దర్శించుకోగా, హుండీ ఆదాయం రూ.4.92 కోట్లు సమకూరింది.
నేడు ఆ జిల్లాలో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
నేడు వాతావరణ శాఖ రెండు జిల్లాలను అలర్ట్ చేసింది. ఉమ్మడి ఆదిలాబాద్, నిజామాబాద్ జిల్లాలకు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. ఈ జిల్లాలో తేలికపాటి నుంచి భారీ వర్షాలు పడే సూచనలు ఉన్నాయని వాతావరణ శాఖ చెప్పింది. గంటకు 40 కి.మీ. వేగంతో గాలులు వీస్తాయని తెలిపింది.
ప్రధాని మోదీకి లేఖ రాసిన అన్నా హజారే
ప్రధాని మోదీకి, అన్నా హజారే లేఖ రాశారు. దిల్లీలో జరుగుతున్న విద్యార్థుల ఆందోళనల దృశ్యాలు, పోలీసుల తీరుపై లేఖలో పేర్కొంటూ ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. కేవలం శాంతిభద్రతల సమస్యగా చూడొద్దని అన్నా హజారే హితవు పలికారు. చర్చల ద్వారా సమస్యను పరిష్కరించాలని అన్నా హజారే ప్రధాని మోదీకి సూచించారు.
జంతర్మంతర్ వద్ద సీజేపీ కార్యకర్తలు
కాక్రోచ్ జనతా పార్టీ (సీజేపీ) ఆధ్వర్యంలో జంతర్మంతర్ వద్ద ఆందోళనలు కొనసాగుతున్నాయి. ఈ నేపథ్యంలో పార్లమెంటు పరిసర ప్రాంతాల్లో భారీగా బలగాలను మోహరించారు. కేంద్ర విద్యాశాఖ మంత్రి ధర్మేంద్ర ప్రధాన్ రాజీనామా చేసేవరకు తమ ఆందోళనలు కొనసాగుతాయని సీజేపీ ప్రతినిధులు తేల్చి చెప్పడంతో జంతర్మంతర్ వద్ద భద్రతను కట్టుదిట్టం చేశారు. మరోవైపు, సెంట్రల్ దిల్లీలో ఇంటర్నెట్, మొబైల్ సేవలు నిలిపివేయడంతో విద్యార్థులు ఆగ్రహం చెందారు. జంతర్ మంతర్ నుంచి పార్లమెంటుకు వెళ్లే రోడ్లన్నీ దిగ్బంధం చేశారు. పార్లమెంట్ స్ట్రీట్, జంతర్ మంతర్ రోడ్డు, కేరళ హౌస్ రోడ్లు మూసివేశారు. బహుళ అంచెల భద్రతా వ్యవస్థ ఏర్పాటు చేసి, భారీగా సీఆర్పీఎఫ్, ఆర్ఏఎఫ్, ప్రత్యేక పోలీసు బలగాలు మోహరించారు.
తోపులాట జరగకుండా విద్యార్థుల చర్యలు
దిల్లీలో జరుగుతున్న గొడవల నేపథ్యంలో పోలీసులు, నిరసనకారులకు గొడవ జరగకుండా స్వయంగా విద్యార్థులే చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. బుధవారం రాత్రి రోడ్డుపై చైను తరహా బైఠాయించి ఆందోళనకారులను అదుపు చేశారు. తమను దాటి వెళ్లొద్దంటూ పోలీసులు, నిరసనకారులకు స్టూడెంట్సే అడ్డుగా నిలిచారు. నిరసనకారులకు పలువురు విద్యార్థులు విజ్ఞప్తి చేశారు.