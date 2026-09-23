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23-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్రమంత్రుల 'చింతన్ శిబిర్'

Telangana live updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 23, 2026 at 6:37 AM IST

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23-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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6:34 AM, 23 Sep 2026 (IST)

నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్రమంత్రుల 'చింతన్ శిబిర్'

నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్రమంత్రుల 'చింతన్ శిబిర్' సమావేశాలు సేవా తీర్థ్ భవన్‌లో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాలకు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షత వహించనున్నారు. 'వికసిత్ భారత్-2047' తదితర అంశాలపై 6 బృందాల ప్రెజెంటేషన్ ఉండనుంది.

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