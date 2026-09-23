23-09-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్రమంత్రుల 'చింతన్ శిబిర్'
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23-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్రమంత్రుల 'చింతన్ శిబిర్'
నేటి నుంచి ప్రారంభం కానున్న కేంద్రమంత్రుల 'చింతన్ శిబిర్' సమావేశాలు సేవా తీర్థ్ భవన్లో రెండు రోజుల పాటు జరగనున్నాయి. ఈ సమావేశాలకు ప్రధాని మోదీ అధ్యక్షత వహించనున్నారు. 'వికసిత్ భారత్-2047' తదితర అంశాలపై 6 బృందాల ప్రెజెంటేషన్ ఉండనుంది.