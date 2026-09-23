23rd September 2026 AP News Today Live Updates: తిరుమలలో శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం
23rd September 2026 AP News Today Live Updates : వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇవాళ రాత్రికి ఉత్తర కోస్తా-దక్షిణ ఒడిశా తీరంలోని విశాఖ-గోపాల్పూర్ మధ్య తీవ్ర వాయుగుండంగానే తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు పలుచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది.
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ఘనంగా ప్రారంభమైన శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం
తిరుమల: శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవం ఘనంగా ప్రారంభమైంది. వరాహస్వామి పుష్కరిణి వద్ద చక్రస్నానం సాగుతోంది. ఉభయ దేవేరులతో మలయప్పస్వామి కొలువుదీరారు. వేద మంత్రోచ్ఛారణల మధ్య స్నపన తిరుమంజనం సాగుతోంది. స్నపన తిరుమంజనం అనంతరం శ్రీవారి చక్రాన్ని పుష్కరిణిలో జల ప్రవేశం చేయనున్నారు. శ్రీవారి చక్రస్నానం మహోత్సవంలో పాల్గొనేందుకు భక్తులు తరలివచ్చారు.
నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశం
నేడు సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. పలు కీలక నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. పెట్టుబడులు, అమరావతి అభివృద్ధి, భూసమీకరణకు సంబంధించిన ప్రతిపాదనలకు ఆమోదించనుంది. ఎస్ఐపీబీ భేటీలోని నిర్ణయాలను మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. ఐటీ రంగంలో రూ.526 కోట్లకు పైగా పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై నిర్ణయం తీసుకోనుంది. క్వాంటం టెక్నాలజీ రంగంలో 3 వేల కోట్ల పెట్టుబడుల ప్రతిపాదనలపై చర్చించనుంది.
బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండం
వాయవ్య బంగాళాఖాతంలో కొనసాగుతున్న వాయుగుండం తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడింది. ఇవాళ రాత్రికి ఉత్తర కోస్తా-దక్షిణ ఒడిశా తీరంలోని విశాఖ-గోపాల్పూర్ మధ్య తీవ్ర వాయుగుండంగానే తీరం దాటే అవకాశం ఉందని వాతావరణశాఖ తెలిపింది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ, రేపు పలుచోట్ల అత్యంత భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని హెచ్చరించింది. ఉత్తరాంధ్ర జిల్లాల్లో ఆకస్మిక వరదలొచ్చే అవకాశం ఉందని రెడ్ ఎలర్ట్ ప్రకటించింది. తీవ్ర వాయుగుండం తీరం దాటే సమయంలో గంటకు 50 నుంచి 60 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీయనున్నట్లు వెల్లడించింది. అతిభారీ వర్షాల హెచ్చరికలతో శ్రీకాకుళం, విజయనగరం, పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాల్లోని పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించారు. కంట్రోల్ రూంలు, పునరావాస కేంద్రాలు ఏర్పాటు చేశారు. భారీ వర్ష సూచన దృష్ట్యా మంత్రి నిమ్మల రామానాయుడు టెలి కాన్ఫరెన్స్ నిర్వహించారు. అప్రమత్తంగా ఉండాలని జలవనరుల శాఖ అధికారులకు సూచించారు. ఆకస్మిక వరదలు వచ్చే అవకాశం ఉన్నందున ఏటిగట్లు, చెరువుల భద్రతపై దృష్టి సారించాలన్నారు. కంట్రోల్ రూంలను 24 గంటలూ అందుబాటులో ఉంచాలని చెప్పారు.
భారీ వర్షాల కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా విద్యాసంస్థలకు నేడు సెలవు
భారీ వర్షాల కారణంగా శ్రీకాకుళం జిల్లా విద్యాసంస్థలకు శ్రీకాకుళం కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్ సెలవులు ప్రకటించారు. భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ విశాఖ, అల్లూరి జిల్లాలో పాఠశాలలకు కలెక్టర్ సెలవులు ప్రకటించారు. మరోవైపు మన్యం జిల్లాలోనూ ఎడతెరిపి లేకుండా కురుస్తున్న భారీ వర్షాల దృష్ట్యా ఇవాళ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటిస్తూ డీఈవో బ్రహ్మాజీ ప్రకటన విడుదల చేశారు. నేడు విజయనగరం జిల్లాలో పాఠశాలలకు డీఈవో సెలవు ప్రకటించారు. భారీ వర్ష సూచనతో ఇవాళ పాఠశాలలకు సెలవు ప్రకటించిన డీఈవో.
తిరుమలలో సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరి
తిరుమల శ్రీవారిని సీఎం సతీమణి నారా భువనేశ్వరి దర్శించుకున్నారు. ఉదయం స్వామివారి సేవలో భువనేశ్వరి పాల్గొన్నారు. అనంతరం చక్రస్నానం కార్యక్రమంలో నారా భువనేశ్వరి పాల్గొన్నారు.
48 గంటల్లో వివిధ నదుల్లో నీటిమట్టం పెరిగే అవకాశం
48 గంటల్లో వివిధ నదుల్లో నీటిమట్టం పెరిగే అవకాశం ఉందని జలవనరులశాఖ అధికారులు తెలిపారు. నాగావళి, వంశధార, బాహుదా, శారద, సువర్ణముఖి, గోస్తని, వరాహ, ఏలేరు, మచ్చ్కుండ్, శబరి, దిగువ గోదావరి నదుల్లో నీటిమట్టం పెరిగే అవకాశం ఉందన్నారు.
కొవ్వూరు గామన్ టోల్గేట్ వద్ద ప్రమాదం - ఐదుగురికి గాయాలు
తూర్పు గోదావరి జిల్లా: కొవ్వూరు గామన్ టోల్గేట్ వద్ద ప్రమాదం జరిగింది. మూడు లారీలు ఢీకొన్నాయి. ఈ ఘటనలో ఐదుగురికి గాయాలయ్యాయి.