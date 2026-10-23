23rd October 2026 News Today AP Live News Updates : 36 ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టులను 2028 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిచేయాలి: సీఎం చంద్రబాబు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : October 23, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:46 PM IST
23rd October 2026 News Today AP Live News Updates : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమావేశం ముగిసింది. సుమారు అరగంట పాటు జరిగిన ఈ భేటీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తాజా పరిణామాలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల సర్దుబాటుపై ప్రధానంగా చర్చించారు. ఇవాళ నామినేషన్ల గడువు ముగియనుండగా, ఇప్పటికే మూడు పార్టీల ఆశావహులు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేశారు. దీంతో సీట్ల పంపకంపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి, నామినేషన్ల ఉపసంహరణ సమయానికి ఆశావహులను బుజ్జగించాలని ఇరువురు నేతలు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
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36 ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టులను 2028 డిసెంబర్ నాటికి పూర్తిచేయాలి: సీఎం
రాష్ట్రంలో సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు వేగం పెంచడంతో పాటు, వర్షపు నీటిని వృథా కాకుండా ఒడిసిపట్టాలని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు అధికారులను ఆదేశించారు. నవంబరు నుంచి చింతలపూడి ఎత్తిపోతల ప్రాజెక్టు పనులు పునఃప్రారంభించాలని, పోలవరం కుడి, ఎడమ ప్రధాన కాలువల పనులను 2027 మార్చి నాటికి పూర్తి చేయాలని స్పష్టం చేశారు. ప్రాధాన్య ప్రాజెక్టులన్నింటినీ 2028 డిసెంబరు నాటికి అందుబాటులోకి తీసుకొచ్చేలా కార్యాచరణ రూపొందించాలని సూచించారు. జలధార–జలహారతిని నిరంతర కార్యక్రమంగా కొనసాగిస్తూ భూగర్భ జలమట్టాలను పెంచడం, చెరువులు, రిజర్వాయర్లలో నీటి నిల్వలను మెరుగుపరచడంపై దృష్టి సారించాలన్నారు. గోదావరి–పెన్నా అనుసంధానంతో పాటు గోదావరి నుంచి కావేరి వరకు నీటి తరలింపు ప్రణాళికలు సిద్ధం చేయాలని, కాలువలపై సౌర విద్యుత్ ఉత్పత్తి అవకాశాలను పరిశీలించాలని ఆదేశించారు. బంగాళాఖాతంలో తుపాను హెచ్చరికల నేపథ్యంలో భారీ వర్షాలను సద్వినియోగం చేసుకునేలా ముందస్తు చర్యలు చేపట్టాలని, వరద నిర్వహణపై అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. ఎన్నికల వ్యవహారాల్లో బిజీగా ఉన్నప్పటికీ జలవనరుల శాఖపై రెండు గంటలకు పైగా సమీక్ష నిర్వహించిన చంద్రబాబు ప్రతి ఎకరాకూ సాగునీరు, ప్రతి ఇంటికీ తాగునీరు అందించే లక్ష్యంతో ప్రాజెక్టుల పనులు వేగవంతం చేయాలని స్పష్టం చేశారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై డీజీపీ కార్యాలయం కీలక ప్రకటన
ఎన్నికల్లో చట్టబద్ధంగా పాల్గొనే ప్రతి ఒక్కరి హక్కుకు రక్షణ కల్పిస్తామని డీజీపీ హరీష్కుమార్ గుప్తా స్పష్టం చేశారు. మూక హింస, బెదిరింపులు, చట్టబద్ధమైన ఆదేశాలు ఉల్లంఘిస్తే కఠిన చర్యలు తీసుకుంటామని హెచ్చరించారు. 8 జిల్లాల్లో 14 ఎన్నికల ఘటనలపై కేసుల్లో 17 మంది నిందితులను గుర్తించామని తెలిపారు. పల్నాడు, కడప జిల్లాల్లో మూడు చొప్పున ఘర్షణలు జరిగాయన్న ఆయన అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రెండు చొప్పున ఘర్షణలు జరిగాయన్నారు. తిరుపతి, కర్నూలు, అన్నమయ్య, మార్కాపురం జిల్లాల్లో ఒక్కో ఘర్షణ కేసు నమోదయ్యాయన్నారు. రాజకీయ పలుకుబడి ఉన్నంత మాత్రాన చట్టం నుంచి ఎవరికీ రక్షణ ఉండదన్న డీజీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్ కేంద్రాలకు చేరుకునేలా రక్షణ కల్పించాలని పోలీసులకు సూచించారు.
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై డీజీపీ కార్యాలయం కీలక ప్రకటన
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలను చట్టబద్ధంగా, శాంతియుతంగా నిర్వహించేందుకు పోలీస్ శాఖ సర్వసన్నద్ధమైంది. ఈ సందర్భంగా రాష్ట్రంలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై డీజీపీ కార్యాలయం కీలక ప్రకటన చేసింది. ఎన్నికల ప్రక్రియకు ఆటంకం కలిగించినా, ఓటర్లను అభ్యర్థులను బెదిరించినా ఎంతటి వారినైనా సహించేది లేదని రాష్ట్ర డీజీపీ స్పష్టమైన హెచ్చరికలు జారీ చేశారు. రాజకీయ పలుకుబడి, హోదా, జనసమీకరణ బలం ఉన్నంత మాత్రాన చట్టం నుంచి ఎవరూ రక్షణ పొందలేరని తేల్చిచెప్పారు. అభ్యర్థులు నిరాటంకంగా నామినేషన్లు వేసేలా పూర్తి రక్షణ కల్పిస్తామని, హింసకు ప్రేరేపించే వారిపై ఉక్కుపాదం మోపుతామని స్పష్టం చేశారు.
రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా నామినేషన్ల ప్రక్రియ అత్యధిక ప్రాంతాల్లో స్వేచ్ఛాయుత వాతావరణంలో జరిగినప్పటికీ, ఇవాళ ఎనిమిది జిల్లాల్లో మొత్తం 14 ఎన్నికల సంబంధిత అవాంఛనీయ ఘటనలు నమోదయ్యాయి. పల్నాడు, కడప జిల్లాల్లో మూడు చొప్పున; అనంతపురం, నెల్లూరు జిల్లాల్లో రెండు చొప్పున; తిరుపతి, కర్నూలు, అన్నమయ్య, మార్కాపురం జిల్లాల్లో ఒక్కొక్కటి చొప్పున ఘర్షణలు చోటుచేసుకున్నాయి. ఈ ఘటనలపై పోలీసులు తక్షణమే స్పందించి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు. ఇప్పటివరకు 14 కేసుల్లో 17 మంది నిందితులను గుర్తించగా, మిగిలిన వారి కోసం దర్యాప్తు ముమ్మరం చేశారు. సున్నితమైన ప్రాంతాల్లో అదనపు బలగాలను మోహరించినట్లు డీజీపీ వెల్లడించారు.
గుంటూరు ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆసక్తికర ఘటన
గుంటూరు కార్పొరేషన్ ఎన్నికల ప్రచారంలో ఆసక్తికర ఘటన చోటుచేసుకుంది. 12వ డివిజన్లో వైసీపీ అభ్యర్థి తరఫున అంబటి రాంబాబు ప్రచారానికి వెళ్లగా అక్కడ టీడీపీ కార్పొరేటర్ అభ్యర్థి ఎదురుపడ్డారు. ఎవరి ఎన్నికల ప్రచారం వాళ్లు ప్రశాంతంగా చేసుకుందామని పల్నాడు మాదిరిగా గొడవలు వద్దు ఆదర్శంగా ఉందామని అంబటి రాంబాబు అన్నారు.
సాయికృష్ణ ఘటనపై ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేసిన సీబీఐ
సాయికృష్ణ ఘటనపై సీబీఐ అధికారులు ఎఫ్ఐఆర్ నమోదు చేశారు. సిట్ అధికారులు నుంచి కేసు వివరాలు స్వీకరించిన సీబీఐ రంగంలోకి దిగింది. సీబీఐ అధికారులు విజయవాడ కృష్ణలంక పీఎస్కు చేరుకున్నారు. సీబీఐ అధికారులు కేసు గురించి ఆరా తీస్తున్నారు. సాయికృష్ణ తల్లిని విచారించే అవకాశం ఉంది. సాయికృష్ణ ఘటనపై కీలక వివరాలు రాబట్టనున్నారు.
విజయవాడ: ఆర్టీసీ జేఎండీతో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధుల భేటీ
విజయవాడ ఆర్టీసీ జేఎండీతో ఉద్యోగ సంఘాల ప్రతినిధుల భేటీ అయ్యారు. విద్యుత్ బస్సులు ఆర్టీసీనే నిర్వహించాలని ఉద్యోగ సంఘాలు డిమాండ్ చేశాయి. మూసివేసిన 4 డిపోలు తెరిచి 15 వేల పోస్టులు భర్తీ చేయాలని కోరారు. విద్యుత్ బస్సుల పేరిట ఆర్టీసీని ప్రైవేటుపరం చేయవద్దని ఆర్టీసీ ఐకాస కోరిన కోరింది. విద్యుత్ బస్సుల టెండర్లు రద్దు చేయాలని ఈనెల 15న ఐకాస నోటీసు ఇచ్చింది.
ముగిసిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల గడువు
రాష్ట్రంలో ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు ముగిసింది. 659 జడ్పీటీసీ, 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాల్లో నామినేషన్ల దాఖలుకు గడువు ముగిసింది. ఈనెల 25న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల పరిశీలన, తుది జాబితా ప్రకటన వెలువడనుంది.
బంగాళాఖాతంలో బలపడుతున్న అల్పపీడనం
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం క్రమంగా బలపడుతుంది. తూర్పు మధ్య, ఆగ్నేయ బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం కొనసాగుతుంది. రేపటికి వాయుగుండంగా, ఎల్లుండికి తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడిన అనంతరం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదలనుంది. ఈనెల 26కి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తుపానుగా మారే అవకాశం ఉంది. కాకినాడ-కళింగపట్నం మధ్య తుపాను తీరం దాటనుంది. తీరం దాటే సమయంలో 100-110 కి.మీ వేగంతో గాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. తుపాను ప్రభావంతో ఈనెల 27 నుంచి రాష్ట్రంలో వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని ఈనెల 27, 28 తేదీల్లో ఉత్తర కోస్తా జిల్లాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయని హెచ్చరించింది. ఈనెల 25 నుంచి మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లరాదని వేటకు వెళ్లిన జాలర్లు సురక్షిత ప్రాంతాలకు చేరుకోవాలని సూచించింది.
కాకినాడ సముద్రతీరంలో గల్లంతైన బాలిక
కాకినాడ పెరుమాళ్లపురం సముద్రతీరంలో బాలిక గల్లంతైంది. ఎండపల్లి వాసి యశ్వంతిక (12) సముద్రంలో స్నానానికి వెళ్లి గల్లంతైంది. దుర్గాడలో యశ్వంతిక పుట్టినరోజు వేడుకలకు వచ్చిన కుటుంబసభ్యులు దుర్గాడ నుంచి పెరుమాళ్లపురం సముద్రతీరానికి వెళ్లారు. సముద్ర స్నానానికి వెళ్లి గల్లంతైన నలుగురిలో జాలర్లు ముగ్గురిని కాపాడారు. అస్వస్థతకు గురైన ముగ్గురిని పిఠాపురం ఆసుపత్రికి తరలించారు. గల్లంతైన యశ్వంతిక కోసం గాలింపు చర్యలు కొనసాగుతున్నాయి.
విడదల రజినిని గృహ నిర్బంధం
జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల దృష్ట్యా చిలకలూరిపేటలో వైసీపీ నాయకురాలు విడదల రజినిని గృహ నిర్బంధం చేశారు. ఈ క్రమంలో విడదల రజినికి గ్రామీణ ఎస్ఐ ప్రియాంక మధ్య తోపులాట జరిగింది. ఇరువురి మధ్య తోపులాటలో రజిని కిందపడ్డారు. వైసీపీ అభ్యర్థులు నామినేషన్లు వేయకుండా అడ్డుకుంటున్నారని తనను కలిసేందుకు వచ్చిన వైసీపీ శ్రేణులను అనుమతించాలని రజిని డిమాండ్ చేశారు.
జోగి మేఘన ఘటనపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ స్పందన
జోగి మేఘన ఘటనపై మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ రాయపాటి శైలజ స్పందించారు. కారు ప్రమాద ఘటనపై జోగి మేఘన మహిళా కమిషన్ ఛైర్పర్సన్ను సంప్రదించారు. కాగా ఈ ఘటనపై ఇబ్రహీంపట్నం పోలీసులతో శైలజ మాట్లాడారు. జోగి మేఘన, కుటుంబసభ్యుల భద్రతకు ప్రాధాన్యం ఇవ్వాలని ప్రమాద ఘటనపై విచారణ జరిపి వాస్తవాలు వెలుగులోకి తేవాలని సూచించారు.
సా.5 గంటలతో ముగియనున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల గడువు
ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల స్వీకరణ గడువు ఈరోజు సా.5 గంటలతో ముగియనుంది. నామినేషన్లకు అడ్డంకులపై ఫిర్యాదులు వస్తే అధికారులు స్పందించాలని ఎస్ఈసీ సూచించింది. ఎస్పీలు, ఆర్వోలు గడువులోగా నామినేషన్లు వేయించేలా చూడాలని ఆయా జిల్లాల ఎస్పీలు, పోలీసులు వెంటనే చర్యలు చేపట్టాలని ఎస్ఈసీ ఆదేశించింది.
నామినేషన్లు, ఏకగ్రీవాలపై వైసీపీ ఫేక్ ప్రచారం అంటూ టీడీపీ వీడియో విడుదల
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో నామినేషన్లపై వైసీపీ చేస్తున్న ప్రచారాన్ని గణాంకాలతో తిప్పికొడుతూ టీడీపీ వీడియో విడుదల చేసింది. నామినేషన్ల దాఖలులో వైసీపీ వెనుకబడిందన్న ప్రచారంలో వాస్తవం లేదని టీడీపీ స్పష్టం చేసింది. 28 జిల్లాల్లో 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు 32,095 నామినేషన్లు దాఖలవగా టీడీపీ నుంచి 15,017, వైసీపీ నుంచి 12,419, జనసేన నుంచి 2,073, బీజేపీ నుంచి 562 నామినేషన్లు వచ్చాయి. 659 జెడ్పీటీసీ స్థానాలకు 2,805 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. వీటిలో వైసీపీ నుంచి 1,092, టీడీపీ నుంచి 1,055, జనసేన నుంచి 178, బీజేపీ నుంచి 111 నామినేషన్లు వచ్చాయి. గతంలో 2020లో జరిగిన స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో వైసీపీ భారీగా ఏకగ్రీవాలు సాధించిందని టీడీపీ గుర్తుచేసింది. పట్టణ స్థానిక సంస్థల్లో 20.72 శాతం, గ్రామీణ స్థానిక సంస్థల్లో 24 శాతం ఎంపీటీసీ, 19 శాతం జెడ్పీటీసీ స్థానాలను వైసీపీ ఏకగ్రీవం చేసుకుందని తెలిపింది. నాడు దాడులు, విధ్వంసాల ద్వారా ఏకగ్రీవాలు సాధించారని వైసీపీ నేతలే ప్రకటించుకున్నారని ఆరోపించింది.
నరసరావుపేట ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట ఆందోళన
పల్నాడు జిల్లాలోని నరసరావుపేట ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట టీడీపీ నాయకులు ఆందోళన చేపట్టారు. ఆర్డీవో కార్యాలయం ఎదుట రహదారిపై బైఠాయించారు. వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులను పోలీసు వాహనాల్లో తీసుకురావడంపై టీడీపీ అభ్యంతరం వ్యక్తం చేసింది. నిబంధనల ప్రకారమే నామినేషన్లు దాఖలు చేయాలని టీడీపీ శ్రేణులు నిరసన చేపట్టారు. ఎలాంటి అవాంఛనీయ ఘటనలు జరగకుండా అదనపు పోలీసు బలగాల మోహరించారు.
కొర్లాంలో యువకుడి మృతదేహం గుర్తింపు
విజయనగరం జిల్లాలోని గంట్యాడ మండలం కొర్లాంలో మామిడితోటలోని నేలబావిలో యువకుడి మృతదేహాన్ని గుర్తించారు. దీంతో స్థానికులు పోలీసులకి సమాచారం అందించారు. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు. మృతుడు బూడిపేట గ్రామానికి చెందిన లక్ష్మణరావు (41)గా గుర్తించారు.
ఎన్నికలను అడ్డుకోవడమే వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర: బొండా ఉమా
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు జరగకుండా అడ్డుకోవడమే వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర అని టీడీపీ నేత బొండా ఉమామహేశ్వరరావు ఆరోపించారు. అభ్యర్థుల చేతుల్లోంచి నామినేషన్ పత్రాలు లాక్కొని చించివేస్తూ, పుంగనూరు సహా పలుచోట్ల వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులే విధ్వంసాలకు పాల్పడి ఆ నెపాన్ని టీడీపీపై నెడుతున్నారని ఆయన మండిపడ్డారు. 2021లో వైఎస్సార్సీపీ హయాంలో జరిగిన ఎన్నికల్లో దౌర్జన్యాలు, హత్యా రాజకీయాలతో బెదిరించి అడ్డగోలుగా ఏకగ్రీవాలు చేసుకున్నారని దుయ్యబట్టారు. గతంలో మాచర్లలో తనపై కూడా హత్యాయత్నం చేశారని, భగవంతుడి ఆశీస్సులతోనే తాను ప్రాణాలతో బయటపడ్డానని బొండా ఉమా గుర్తుచేశారు.
తుళ్లూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో ఏసీబీ సోదాలు
తుళ్లూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిలో అవినీతి నిరోధక శాఖ (ఏసీబీ) అధికారులు ఆకస్మిక సోదాలు నిర్వహించారు. ఆసుపత్రి సిబ్బంది నుంచి రూ.25 వేలు లంచం తీసుకుంటుండగా శ్రీనివాసరావు అనే వైద్యుడిని ఏసీబీ అధికారులు రెడ్హ్యాండెడ్గా పట్టుకున్నారు. దీనిపై కేసు నమోదు చేసి తదుపరి విచారణ చేపట్టారు.
నల్లచెరువు జడ్పీటీసీ అభ్యర్థిగా పరిటాల శ్రీరామ్ నామినేషన్
కదిరి నియోజకవర్గంలోని నల్లచెరువు జడ్పీటీసీ స్థానానికి పరిటాల శ్రీరామ్ తన నామినేషన్ను దాఖలు చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో కూటమి నేతలు ఎమ్మెస్ రాజు, కందికుంట ప్రసాద్తో పాటు పలువురు నాయకులు, కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
మర్రిపాడులో వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి నామినేషన్ పత్రాల చించివేత
నెల్లూరు జిల్లా మర్రిపాడు ఎంపీడీవో కార్యాలయం వద్ద తీవ్ర ఉద్రిక్తత చోటుచేసుకుంది. సింగనపల్లి ఎంపీటీసీ స్థానానికి నామినేషన్ వేయడానికి వచ్చిన వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థి షేక్ ఖాన్స నామినేషన్ పత్రాలను టీడీపీ నాయకులు చించివేశారు. దీంతో ఇరువర్గాల మధ్య ఘర్షణ వాతావరణం నెలకొనగా, అప్రమత్తమైన పోలీసులు వెంటనే రంగంలోకి దిగి టీడీపీ, వైసీపీ వర్గాలను చెదరగొట్టి పరిస్థితిని అదుపులోకి తెచ్చారు.
పెద్దవడుగూరులో రాళ్లదాడి - లాఠీఛార్జి చేసిన పోలీసులు
అనంతపురం జిల్లా పెద్దవడుగూరులో నామినేషన్ల ప్రక్రియ రణరంగాన్ని తలపించింది. స్థానిక ఎంపీడీవో కార్యాలయంలో నామినేషన్లు వేసేందుకు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థులు రాగా, టీడీపీ, వైఎస్సార్సీపీ కార్యకర్తల మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం చెలరేగింది. ఇది కాస్తా ఉద్రిక్తంగా మారి ఇరువర్గాలు పరస్పరం రాళ్లదాడికి దిగాయి. దీంతో పరిస్థితి అదుపు తప్పకుండా పోలీసులు లాఠీఛార్జి చేసి ఆందోళనకారులను అక్కడి నుంచి చెదరగొట్టారు.
రేపు దిల్లీకి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు
రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి నారా చంద్రబాబు నాయుడు రేపు దిల్లీలో పర్యటించనున్నారు. దేశ రాజధానిలోని జన్పథ్లో ఏర్పాటు చేసిన ఓ కార్యక్రమంలో సీఎం చంద్రబాబు ప్రత్యేకంగా హాజరుకానున్నారు.
కడపలో ఈనాడు-ఈటీవీ విలేకరిపై దాడి
కడప జిల్లా పరిషత్ కార్యాలయం వద్ద జడ్పీటీసీ, ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల కార్యక్రమాన్ని కవర్ చేస్తున్న ఈనాడు-ఈటీవీ విలేకరి సుందర్రావుపై టీడీపీ కార్యకర్తలు దాడికి పాల్పడ్డారు. ఆయన సెల్ఫోన్ లాక్కుని అందులోని ఫొటోలు, వీడియోలను తొలగించారు. ఈ దాడిని ఖండిస్తూ జడ్పీ కార్యాలయం వద్ద విలేకరులు ఆందోళనకు దిగారు.
ముగిసిన చంద్రబాబు, పవన్ భేటీ - సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చ
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడుతో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ సమావేశం ముగిసింది. సుమారు అరగంట పాటు జరిగిన ఈ భేటీలో స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల తాజా పరిణామాలు, ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల సర్దుబాటుపై ప్రధానంగా చర్చించారు. ఇవాళ నామినేషన్ల గడువు ముగియనుండగా, ఇప్పటికే మూడు పార్టీల ఆశావహులు పెద్ద సంఖ్యలో నామినేషన్లు వేశారు. దీంతో సీట్ల పంపకంపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి, నామినేషన్ల ఉపసంహరణ సమయానికి ఆశావహులను బుజ్జగించాలని ఇరువురు నేతలు నిర్ణయించినట్లు సమాచారం.
తిరుపతిలో 18 డివిజన్లకు వైఎస్సార్సీపీ అభ్యర్థుల నామినేషన్లు
కోర్టు ఆదేశాల మేరకు తిరుపతి నగరపాలక సంస్థ పరిధిలోని 18 డివిజన్లకు నామినేషన్ల ప్రక్రియ కొనసాగుతోంది. గతంలో వివిధ కారణాలతో నామినేషన్ వేయలేకపోయిన వైఎస్సార్సీపీకి చెందిన 18 డివిజన్ల అభ్యర్థులు నేడు ఒకేసారి కలెక్టరేట్కు చేరుకుని తమ నామినేషన్ పత్రాలను దాఖలు చేశారు.
పుంగనూరు ఎంపీటీసీ ఘర్షణలు - 15 మంది వైఎస్సార్సీపీ నేతలకు రిమాండ్
పుంగనూరులో ఎంపీటీసీ నామినేషన్ల సందర్భంగా జరిగిన ఘర్షణలపై పోలీసులు చర్యలు చేపట్టారు. దాడులకు పాల్పడిన 15 మంది వైఎస్సార్సీపీ నాయకులపై వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసులు నమోదు చేసి కోర్టులో హాజరుపరిచారు. విచారణ చేపట్టిన పుంగనూరు న్యాయస్థానం వీరికి 14 రోజుల పాటు రిమాండ్ విధించింది.
సీఎం నివాసానికి పవన్ - స్థానిక ఎన్నికల సీట్ల సర్దుబాటుపై చర్చ
కాసేపట్లో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నివాసానికి డిప్యూటీ సీఎం పవన్ కల్యాణ్ వెళ్లనున్నారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల పరిణామాలతో పాటు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ స్థానాల సర్దుబాటుపై ఆయన సీఎంతో ప్రత్యేకంగా చర్చించనున్నారు. నామినేషన్లకు నేడే ఆఖరిరోజు కావడంతో సీట్లపై ఏకాభిప్రాయానికి వచ్చి, నామినేషన్ల ఉపసంహరణ నాటికి ఆశావహులను బుజ్జగించాలని కూటమి అధినేతలు యోచిస్తున్నారు.
ఎయిరిండియా విమానానికి తప్పిన ముప్పు - శంషాబాద్లో ఎమర్జెన్సీ ల్యాండింగ్
శంషాబాద్ విమానాశ్రయం నుంచి ముంబయి బయలుదేరిన ఎయిరిండియా (AI 417) విమానానికి తృటిలో పెను ప్రమాదం తప్పింది. టేకాఫ్ అయిన 5 నిమిషాలకే సాంకేతిక లోపం తలెత్తడంతో పైలట్ అప్రమత్తమై ఏటీసీకి సమాచారం ఇచ్చారు. ఏటీసీ సూచనలతో వెంటనే విమానాన్ని శంషాబాద్లో అత్యవసరంగా కిందికి దించారు. అందులోని 109 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా బయటపడటంతో అంతా ఊపిరి పీల్చుకున్నారు. సాంకేతిక బృందం విమానాన్ని పరిశీలిస్తోంది.
కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్ బోగీలో పొగలు - అప్రమత్తమైన గేట్మ్యాన్
తిరుపతి జిల్లా బాలాయపల్లి మండలం నిడిగల్లు రైల్వే స్టేషన్ సమీపంలో కృష్ణా ఎక్స్ప్రెస్కు ప్రమాదం తప్పింది. తిరుపతి నుంచి ఆదిలాబాద్ వెళ్తున్న ఈ రైలు బీ4 బోగీ వద్ద అకస్మాత్తుగా పొగలు వచ్చాయి. దీన్ని గమనించిన గేట్మ్యాన్ వెంటనే ఎర్ర జెండా చూపించి రైలును నిలిపివేశారు. సిబ్బంది వెంటనే అక్కడ మరమ్మతులు చేయడంతో పది నిమిషాల తర్వాత రైలు యథావిధిగా తన గమ్యస్థానానికి బయలుదేరింది.
ముగియనున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల గడువు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్ల దాఖలుకు నేటితో గడువు ముగియనుంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు మాత్రమే అధికారులు నామినేషన్లను స్వీకరిస్తారు. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ఎన్నికల సంఘం నామినేషన్ల గడువును పొడిగించిన విషయం తెలిసిందే. ఇప్పటివరకు రాష్ట్రంలోని 9,829 ఎంపీటీసీ స్థానాలకు గాను 32,095 నామినేషన్లు దాఖలయ్యాయి. అలాగే 28 జిల్లాల్లోని 659 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు 2,805 నామినేషన్లు వచ్చినట్లు ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు.
ఎంపీ అవినాష్రెడ్డి నివాసానికి పోలీసుల నోటీసులు
కడప జిల్లా పులివెందులలో వైఎస్సార్సీపీ ఎంపీ వైఎస్ అవినాష్రెడ్డి నివాసానికి పోలీసులు నోటీసులు అంటించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఎలాంటి ర్యాలీలు, సమావేశాలు నిర్వహించవద్దని ఆ నోటీసుల్లో స్పష్టం చేశారు. ఐదుగురికి మించి గుమిగూడితే నిబంధనల ఉల్లంఘన కిందకే వస్తుందని పేర్కొన్నారు. పోలీసు ఆంక్షలు ఉల్లంఘిస్తే చట్టపరంగా కఠిన చర్యలు తప్పవని నోటీసుల ద్వారా తీవ్రంగా హెచ్చరించారు.
విశాఖ జూపార్క్ వద్ద గోనె సంచిలో మృతదేహం కలకలం
విశాఖపట్నంలోని జూపార్క్ సమీపంలో గోనె సంచిలో ఓ గుర్తుతెలియని మృతదేహం లభించడం స్థానికంగా తీవ్ర కలకలం రేపింది. సమాచారం అందుకున్న పోలీసులు వెంటనే ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని పరిశీలించారు. ఆ మృతదేహం ఎవరిది, ఎవరైనా హత్య చేసి ఇక్కడ పడేశారా అనే కోణంలో పోలీసులు దర్యాప్తును ముమ్మరం చేశారు.
కోస్తాంధ్ర తీరానికి వాయుగుండం ముప్పు - రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు
ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం ఎల్లుండి నాటికి బలపడి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది రానున్న మూడు రోజుల్లో మరింత తీవ్రరూపం దాల్చి కోస్తాంధ్ర తీరానికి చేరుకుంటుందని అధికారులు అంచనా వేస్తున్నారు. అల్పపీడన ప్రభావంతో ఇవాళ రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని, అలాగే రేపు, ఎల్లుండి పలుచోట్ల పిడుగులతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని పేర్కొన్నారు. తీరం వెంబడి గంటకు 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీస్తాయని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ వెల్లడించింది. ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని, సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తక్షణమే తీరానికి తిరిగి రావాలని అధికారులు హెచ్చరించారు.
సంగారెడ్డి జిల్లాలో గ్యాస్ లీక్ - ఇద్దరు ఏపీ కార్మికుల మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం గడ్డపోతారంలోని ఓ పరిశ్రమలో తీవ్ర విషాదం చోటుచేసుకుంది. స్థానికంగా ఉన్న సరాక పరిశ్రమ బ్లాక్లో ప్రమాదవశాత్తూ గ్యాస్ లీక్ కావడంతో ఇద్దరు కార్మికులు ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతి చెందిన వారిని ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన సుదర్శన్, బాలాజీలుగా అధికారులు గుర్తించారు.
అరబిందో అగ్నిప్రమాదంపై అధికారులతో హోంమంత్రి అనిత ఆరా
అనకాపల్లి జిల్లాలోని అరబిందో పరిశ్రమలో జరిగిన అగ్నిప్రమాదంపై రాష్ట్ర హోంమంత్రి వంగలపూడి అనిత స్పందించారు. జిల్లా కలెక్టర్, ఎస్పీలతో ఫోన్లో మాట్లాడి ప్రమాదానికి గల కారణాలు, అక్కడి ప్రస్తుత పరిస్థితులపై ఆరా తీశారు. ఘటనా స్థలంలో సహాయక చర్యలను తక్షణమే వేగవంతం చేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. అగ్నిప్రమాదానికి సంబంధించిన వివరాలను ఎప్పటికప్పుడు అధికారుల నుంచి అడిగి తెలుసుకుంటూ పరిస్థితిని పర్యవేక్షిస్తున్నారు.
ముగియనున్న ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ నామినేషన్ల గడువు
రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల నామినేషన్ల స్వీకరణకు నేటితో గడువు ముగియనుంది. ఇవాళ మధ్యాహ్నం 3 గంటల వరకు మాత్రమే నామినేషన్లు దాఖలు చేసేందుకు అభ్యర్థులకు అవకాశం ఉంది. నామినేషన్ల ప్రక్రియలో భాగంగా మొదటి రెండు రోజుల్లో ఎంపీటీసీ స్థానాలకు భారీగా 32,095 నామినేషన్లు వచ్చాయి. అలాగే 28 జడ్పీటీసీ స్థానాలకు గాను 2,805 నామినేషన్లు దాఖలైనట్లు ఎన్నికల అధికారులు వెల్లడించారు.
కురవపల్లిలో టీడీపీ నేత కారుకు నిప్పుపెట్టిన దుండగులు
తిరుపతి జిల్లా చిన్నగొట్టిగల్లు మండలం కురవపల్లిలో అర్ధరాత్రి గుర్తుతెలియని దుండగులు రెచ్చిపోయారు. సింగిల్ విండో ఛైర్మన్, టీడీపీ నేత ముట్టం ప్రభాకర్కు చెందిన కారుకు నిప్పుపెట్టి పూర్తిగా ధ్వంసం చేశారు. ఘటనా స్థలంలో ఉన్న సీసీ కెమెరాలను పక్కకు తిప్పి మరీ దుండగులు ఈ దారుణానికి పాల్పడ్డారు. రాజకీయ కక్షతో తనను భయభ్రాంతులకు గురిచేసేందుకే ఈ దాడికి పాల్పడ్డారని బాధితుడు ముట్టం ప్రభాకర్ ఆరోపిస్తున్నారు.
కోస్తాంధ్ర తీరం వైపు వాయుగుండం - రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు
ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ తెలిపింది. ఇది ఎల్లుండికి బలపడి వాయుగుండంగా మారి, మూడు రోజుల్లో కోస్తాంధ్ర తీరాన్ని చేరే సూచనలు ఉన్నట్లు వాతావరణ శాఖ అంచనా వేస్తోంది. దీని ప్రభావంతో ఇవాళ రాయలసీమలో భారీ వర్షాలు, రేపు, ఎల్లుండి పలుచోట్ల పిడుగులతో కూడిన తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు కురుస్తాయని అధికారులు వెల్లడించారు. తీరం వెంబడి గంటకు 60 నుంచి 70 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీచే అవకాశం ఉండటంతో ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలని సూచించారు. సముద్రంలో వేటకు వెళ్లిన మత్స్యకారులు తక్షణమే తీరానికి తిరిగి రావాలని విపత్తుల నిర్వహణ సంస్థ హెచ్చరించింది.
అనకాపల్లి అరబిందో పరిశ్రమలో అగ్నిప్రమాదం
అనకాపల్లిలోని అరబిందో ఫార్మా పరిశ్రమలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఫ్యాక్టరీలోని యూనిట్ 15 ప్రొడక్షన్ బ్లాక్లో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ప్రమాద సమాచారం అందుకున్న వెంటనే అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనా స్థలానికి చేరుకుని మంటలను అదుపులోకి తెచ్చేందుకు శ్రమిస్తున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారి దర్శనానికి 10 గంటల సమయం
తిరుమలలో భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. ప్రస్తుతం దర్శన టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి సుమారు 10 గంటల సమయం పడుతుండగా, క్యూలైన్లలోని 26 కంపార్టుమెంట్లు భక్తులతో నిండిపోయాయి. నిన్న ఒక్కరోజే 65,113 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకోగా, 26,391 మంది తలనీలాలు సమర్పించి మొక్కులు చెల్లించుకున్నారు. నిన్నటి శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.82 కోట్లు వచ్చినట్లు టీటీడీ అధికారులు వెల్లడించారు.
నవంబర్ 1న పుర ఎన్నికలు - 5కు ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ పోలింగ్
సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు రాష్ట్రంలోని 100 పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల నిర్వహణపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం (ఎస్ఈసీ) తాజా ఉత్తర్వులు జారీ చేసింది. ఈ స్థానిక సంస్థలకు నవంబర్ 1న పోలింగ్, 3న ఓట్ల లెక్కింపు చేపట్టనున్నారు. ఇందులో భాగంగా కడప కార్పొరేషన్లో 11, తిరుపతి కార్పొరేషన్లో 18, రాజంపేట మున్సిపాలిటీలో 11, మైదుకూరు మున్సిపాలిటీలో 32 వార్డులకు సంబంధించి ఇవాళ, రేపు తాజాగా నామినేషన్లు స్వీకరించనున్నారు. ఈ నెల 25న నామినేషన్ల పరిశీలన జరిపి, అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ప్రకటిస్తారు. మరోవైపు పురపాలక ఓట్ల లెక్కింపు నవంబర్ 3న ఉన్న నేపథ్యంలో అదే రోజున జరగాల్సిన ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికల పోలింగ్ను నవంబర్ 5వ తేదీకి వాయిదా వేసే యోచనలో ఎన్నికల సంఘం ఉన్నట్లు సమాచారం.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - ఏపీలో వర్షాలు
ఆగ్నేయ, తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో నేడు అల్పపీడనం ఏర్పడే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలి మరింతగా బలపడుతుందని అంచనా వేస్తున్నారు. దీని ప్రభావంతో అండమాన్-నికోబార్ దీవులు, లక్షద్వీప్ ప్రాంతాల్లో వర్షాలు కురుస్తాయని, అలాగే ఆంధ్రప్రదేశ్, కర్ణాటక, కేరళ రాష్ట్రాల్లో అక్కడక్కడా ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు పడే అవకాశం ఉందని అధికారులు తెలిపారు. గంటకు 30 నుంచి 40 కిలోమీటర్ల వేగంతో ఈదురుగాలులు వీస్తాయని వాతావరణ శాఖ హెచ్చరించింది.
రాజమహేంద్రవరంలో టీడీపీలోకి నందం స్వామి
రాజమహేంద్రవరంలో వైఎస్సార్సీపీకి ఎదురుదెబ్బ తగిలింది. ఆ పార్టీకి చెందిన ముఖ్య నేత నందం స్వామి వైఎస్సార్సీపీని వీడి తెలుగుదేశం పార్టీలో చేరారు.