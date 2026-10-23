23-10-2026 Telangana News Today Live Updates :కర్ణాటకలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు తెలంగాణ వాసులు మృతి
Published : October 23, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : October 23, 2026 at 10:55 PM IST
23-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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కర్ణాటకలో రోడ్డు ప్రమాదం, ఇద్దరు తెలంగాణ వాసులు మృతి
కర్ణాటకలో రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు తెలంగాణ వాసులు మృతి చెందారు. బీదర్ జిల్లా బసవకల్యాణి ఈ ప్రమాదం జరిగింది. మానూర్ నుంచి ఐదుగురు తుల్జాపూర్ వెళ్తుండగా ఈ ఘటన సంభవించింది.
రైతులకు, ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వడం మానేసి భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తారా?: హరీశ్రావు
కరవు రాగానే చేతులెత్తేసిన చేతగాని సీఎంగా రేవంత్ చరిత్రలో మిగిలిపోతారని మాజీ మంత్రి హరీశ్రావు విమర్శించారు. ఈ మేరకు ఎక్స్లో పోస్ట్ చేశారు. "ఇది ప్రకృతి తెచ్చిన కరువు కాదు.. కాంగ్రెస్ చేతగానితనం వల్ల వచ్చిన కరవే. మంత్రివర్గ ఉపసంఘం ఏర్పాటు చేతులు కాలాక ఆకులు పట్టుకోవడమే. రైతులకు, ప్రజలకు భరోసా ఇవ్వడం మానేసి భయభ్రాంతులకు గురిచేస్తారా? కరువు వస్తోంది.. నేనేం చేయలేనని చేతులెత్తేసేవాడా పాలకుడు? తాగునీళ్లు కూడా ఉండవని భయపెట్టడానికేనా రేవంత్రెడ్డికి సీఎం పదవి ఉన్నది? కేసీఆర్ సీఎంగా ఉంటే రేవంత్ లాగా చేతగాని మాటలు చెప్పేవారా? వచ్చిన నీటిని వచ్చినట్టుగా ఒడిసిపట్టి కరువు రాకుండా కేసీఆర్ చూసేవారు. ఎల్నినో గురించి 6 నెలలుగా ప్రజలను అప్రమత్తం చేస్తున్నామని సీఎం చెప్పారు. 6 నెలల్లో కరవు నివారణకు తీసుకున్న ముందస్తు చర్యలేంటో చెప్పగలరా?. ప్రజలను భయపెట్టడం కాదు భరోసా ఇవ్వాలి. నీటి నిల్వలు, విద్యుత్, ప్రత్యామ్నాయ పంటలపై ప్రభుత్వ కార్యాచరణ ఏమిటి? పశుగ్రాసం, ఉపాధి అంశాలపై ప్రభుత్వ కార్యాచరణ ఏమిటి? కరువు వస్తుందని తెలిసి కూడా నీళ్లను ఎందుకు ఎత్తిపోలేదు? ఎల్నినో సమస్య అయితే పక్కనే ఉన్న ఏపీలో ఎందుకు కరవు లేదు? ఏపీలో ఎందుకు నీటి గలగలలు ఇక్కడ ఎందుకు రిజర్వాయర్లు వెలవెలలు?" అంటూ ప్రశ్నించారు.
ఇన్నాళ్లు మోదీ కులం, మతం, ఈడీ, సీబీఐ ద్వారా గెలిచారు: సీఎం
పదేళ్లకు ఒకసారి ఎస్ఐఆర్ ప్రక్రియను చేపడుతూ వస్తున్నారని సీఎం రేవంత్ రెడ్డి అన్నారు. ఓటు హక్కు నమోదుకే సర్ను ఉపయోగించారన్న ఆయన ఇన్నాళ్లు మోదీ కులం, మతం, ఈడీ, సీబీఐ ద్వారా గెలిచారని ఆరోపించారు. ఎస్ఐఆర్ ద్వారా ఈసారి గెలవాలని మోదీ ప్రయత్నిస్తున్నారన్న సీఎం దేశంలో 2 రకాల పౌరులను తయారు చేస్తున్నారని మండిపడ్డారు. ఓటు హక్కు ఉన్న ఆగర్భ శ్రీమంతులు, ఓటు హక్కు లేని నిరుపేదలని చెప్పారు. ప్రధాని మోదీ దేశాన్ని రాజరికం వైపు తీసుకెళ్తున్నారని ఈ క్రమంలో ఓటు లేని వారికి విలువ ఉండదన్నారు. ఇప్పటికే 13 కోట్ల ఓట్లను తొలగించారని అన్నారు. ‘సైమన్ గో బ్యాక్’ ఉద్యమం దేశ స్వాతంత్య్రానికి దారితీసిందని గుర్తుచేసిన ఆయన రాహుల్ గాంధీ నేతృత్వంలో వందేళ్ల తర్వాత చరిత్ర పునరావృతం అవుతుందన్నారు. ‘జ్ఞానేశ్ గో బ్యాక్’ అనే నినాదంతో రాహుల్ గాంధీ ముందుకు వెళ్తున్నారని, నవంబర్ 1న రాంలీలా మైదానంలో జరగబోయే ఉద్యమంలో భాగస్వాములు కావాలన్నారు. తెలంగాణ నుంచి 10 వేల నుంచి 15 వేల మంది దిల్లీకి రావాలని అధిష్ఠానం కోరిందన్న ఆయన కాంగ్రెస్ ప్రజాప్రతినిధులే 15 వేల మంది ఉన్నారని తెలిపారు. నవంబర్ 1న రాంలీలా మైదానంలో తెలంగాణ తడాఖా చూపించాలన్నారు. ఎర్రకోటపై కాంగ్రెస్ జెండా ఎగరేసేలా రాంలీలా గర్జన ఉండాలని, పేదల ఓటు హక్కును కాజేయడానికి మోదీ ప్రయత్నిస్తే చూస్తూ ఊరుకోబోమని హెచ్చరించారు.
జలమండలి పరిధిలోని అన్ని కార్యాలయాలకు ఎండీ అశోక్ రెడ్డి ఆదేశాలు
జలమండలి పరిధిలోని అన్ని కార్యాలయాలకు ఎండీ అశోక్ రెడ్డి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. నీరు, విద్యుత్ పొదుపుతో పాటు వినియోగాన్ని 20 శాతం తగ్గించాలని ఆదేశించారు. జలమండలి కార్యాలయాల్లో ఏసీలను 25 డిగ్రీల సెల్సియస్ వద్దే ఉంచాలన్నారు. సాయంత్రం 5 గంటల తర్వాత ఏసీల వినియోగాన్ని నిలిపివేయాలని సూచించారు. ఏసీల నుంచి వెలువడే నీటిని పునర్వినియోగించాలని, మరుగుదొడ్లు, పైపులైన్లు, నీటి నిల్వట్యాంకుల్లో లీకేజిలను అరికట్టాలన్నారు. నీరు, విద్యుత్ పొదుపు చేసే కార్యాలయాన్ని గుర్తించి ప్రోత్సహించనున్నట్లు చెప్పారు.
కోతులు వెంబడించడంతో నిశాంత్ గౌడ్ (12) అనే బాలుడు మృతి
సూర్యాపేట జిల్లా నడిగూడెం మండలం వల్లభాపురంలో కోతులు వెంబడించడంతో నిశాంత్ గౌడ్ (12) అనే బాలుడు మృతి చెందాడు. ఇంటి నుంచి బయటకు వెళ్లిన బాలుడిని కోతుల గుంపు వెంబడించింది. కోతుల గుంపు దాడి చేస్తుందని పరుగులు పెట్టి కింద పడిపోయాడు. భయాందోళనలో గుండె ఆగి బాలుడు మృతి చెందినట్లు ప్రాథమికంగా నిర్ధారించారు.
రాజేంద్రనగర్లో డ్రగ్స్, ఆయుధాలు స్వాధీనం
రంగారెడ్డి జిల్లా రాజేంద్రనగర్ అత్తాపూర్ సిఖ్చౌల్ ప్రాంతంలో ఎక్సైజ్ అధికారుల డ్రగ్స్, ఆయుధాలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. రూ.4 లక్షల విలువైన 1.5 కిలోల ఎండు గంజాయి, 1.13 కిలోల పోపీ స్ట్రా స్వాధీనం, రివాల్వర్, రెండు పిస్టల్స్, ఐదు బుల్లెట్లు సీజ్ చేశారు.
మహబూబాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద కూలిన సీలింగ్
మహబూబాబాద్ ప్రభుత్వ ఆస్పత్రి వద్ద సీలింగ్ కూలింది. పీడియాట్రిక్ కేర్ యూనిట్కు వెళ్లే కారిడార్లో ఈ ఘటన జరిగింది. సీలింగ్ కూలిన సమయంలో ఎవరూ లేకపోవడంతో ప్రమాదం తప్పింది.
మంజీరా చెక్డ్యామ్లో ప్రమాదవశాత్తు నీట మునిగి ఇద్దరు మృతి
మెదక్ జిల్లా మంజీరా చెక్డ్యామ్లో ప్రమాదవశాత్తు నీట మునిగి ఇద్దరు మృతి చెందారు. పాపన్నపేట మం. పాడ్చన్పల్లి మంజీరా చెక్డ్యామ్ వద్దకు వెళ్లారు. అందులో ప్రమాదవశాత్తు నీట మునిగి మంజుల(35), కంబాల ప్రీతి (14) చనిపోయారు. నీటిలో మునిగిపోతున్న మరో ముగ్గురు పిల్లలను కుటుంబ సభ్యులు రక్షించారు.
పారా ఆసియా క్రీడల్లో రికార్డుస్థాయి ప్రదర్శనతో అదరగొట్టిన భారత్
పారా ఆసియా క్రీడల్లో రికార్డుస్థాయి ప్రదర్శనతో భారత్ అదరగొట్టింది. భారత అథ్లెట్లు చివరి రోజున 9 స్వర్ణాలు సహా 26 పతకాలు కైవసం చేసుకున్నారు. పారా ఆసియా క్రీడల పతకాల పట్టికలో భారత్ నాలుగో స్థానంలో నిలిచింది. పారా ఆసియా క్రీడల్లో 114 పతకాలు సాధించి ప్రయాణాన్ని ముగించింది. 30 స్వర్ణాలు, 35 రజితాలు, 49 కాంస్యాలను భారత్ సాధించింది. పురుషుల ఆర్చరీ డబుల్స్ రికర్వ్ విభాగంలో హర్విందర్ సింగ్, విజయ్ సుండి స్వర్ణం సాధించగా పురుషుల ఎస్ఎల్-3 బ్యాడ్మింటన్ సింగిల్స్ విభాగంలో నితేశ్కుమార్కు పసిడి పతకం దక్కింది. పురుషుల ఎస్ఎల్-4 బ్యాడ్మింటన్ సింగిల్స్ విభాగంలో నవీన్ శివకుమార్ను స్వర్ణం వరించింది. T-64 పురుషుల 400 మీటర్ల పరుగు పందెంలో సందీప్కు పసిడి పతకం రాగా కేవలం 52.28 సెకన్లలో 400 మీటర్ల రేసు పూర్తి చేసి ప్రపంచ రికార్డు సృష్టించాడు. పురుషుల జావెలిన్ త్రో ఎఫ్37 విభాగంలో హనీకి బంగారు పతకం వచ్చింది.
హైదరాబాద్: అక్రమ బాణాసంచా కేంద్రాలపై పోలీసుల దాడులు
హైదరాబాద్లోని అక్రమ బాణాసంచా కేంద్రాలపై పోలీసుల దాడులు నిర్వహించారు. అత్తాపూర్ జలాల్బాబా నగర్లోని ఓ ఇంట్లో అక్రమంగా బాణాసంచా తయారీ చేస్తున్న విషయం తెలుసుకున్న పోలీసులు ఇద్దరి నిందితులను అదుపులోకి తీసుకున్నారు. మైలార్దేవ్పల్లి బాబుల్రెడ్డి నగర్లోని శక్తి ట్రేడర్స్పై సోదాలు చేయగా అత్తాపూర్లో 4 బస్తాల బాణాసంచా, మసాలా పొడి, పొటాషియం పొడి స్వాధీనం చేసుకున్నారు. శక్తి ట్రేడర్స్లో బీడీ బాంబులు, పాప్-అప్స్, వండర్ క్రాకర్స్ కార్టన్ పెట్టెలు స్వాధీనం చేసుకున్నారు. లైసెన్సులు, భద్రతా ప్రమాణాలు లేకుండా బాణాసంచా తయారీ చేస్తున్నట్లు గుర్తించారు. అక్రమంగా బాణాసంచా నిల్వ, విక్రయాలు చేస్తున్నట్లు పోలీసుల గుర్తించారు.
ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొత్త జాబ్కార్డులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం
ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొత్త జాబ్కార్డులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం తీసుకుంది. మంత్రి సీతక్క ఆదేశాలతో పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ దివ్యా దేవరాజన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఎల్నినో కరువు దృష్ట్యా ఆదివాసీ గిరిజన కుటుంబాలకు ఉపాధి కోసం చర్యలు తీసుకుంటున్నారు. వీ బీజీ రామ్ జీ పథకానికి అర్హులైన ఆదివాసీ, గిరిజన కుటుంబాలకు ఉపాధి హామీకి చర్యలు చేపట్టగా 18 ఏళ్లు నిండిన కుటుంబ సభ్యులందరి పేర్లు జాబ్ కార్డుల్లో నమోదు చేయాలని మంత్రి ఆదేశించారు. 125 రోజుల ఉపాధి కల్పనకు చర్యలు చేపట్టాలని కలెక్టర్లకు ప్రభుత్వం ఆదేశాలు ఇచ్చింది.
అక్రమ బాణాసంచా కేంద్రంపై పోలీసుల దాడులు
హైదరాబాద్లో అక్రమ బాణాసంచా కేంద్రాలపై పోలీసుల దాడులు చేసి అత్తాపూర్ జలాల్బాబా నగర్లోని ఓ ఇంట్లో అక్రమంగా బాణాసంచా తయారీ కేంద్రాన్ని గుర్తించారు. ఈ కేసులో ఇద్దరిని అదుపులోకి తీసుకున్న పోలీసులు 4 బస్తాల బాణాసంచా, మసాలా పొడి, పొటాషియం పొడి స్వాధీనం చేసుకున్నారు.
ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొత్త జాబ్కార్డులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయం
ఆదివాసీ, గిరిజన ప్రాంతాల్లో కొత్త జాబ్కార్డులు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. మంత్రి సీతక్క ఆదేశాలతో పంచాయతీరాజ్ కమిషనర్ దివ్య దేవరాజన్ ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఎల్నినో కరువు దృష్ట్యా ఆదివాసీ గిరిజన కుటుంబాలకు ఉపాధి కోసం ఈ చర్యలు తీసుకున్నారు.
ప్రజాభవన్లో ప్రారంభమైన కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం
ప్రజాభవన్లో కాంగ్రెస్ నేతల సమావేశం ప్రారంభమైంది. ఎల్నినో ప్రభావం, పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ ఎన్నికలు తదితర అంశాలపై చర్చిస్తున్నారు. సమావేశానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి, డిప్యూటీ సీఎం భట్టి, పీసీసీ అధ్యక్షుడు మహేశ్గౌడ్, మంత్రులు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, డీసీసీ అధ్యక్షులు, కీలక నేతలు హాజరయ్యారు. 2 ఎమ్మెల్సీ స్థానాలను కైవసం చేసుకునేలా సీఎం రేవంత్రెడ్డి దిశానిర్దేశం చేస్తున్నారు.
అమెరికా: న్యూయార్క్లో ఖమ్మం యువతి మృతి
వాకింగ్ చేస్తుండగా గుండెపోటుతో అక్షిత మృతి
ఉన్నత చదువుల కోసం న్యూయార్క్ వెళ్లిన నల్లమల అక్షిత
హాస్టల్ వెల్ఫేర్ అధికారికి ఏడాది జైలు శిక్ష విధించిన ఏసీబీ కోర్టు
హైదరాబాద్ హాస్టల్ వెల్ఫేర్ అధికారికి ఏసీబీ కోర్టు ఏడాది జైలు శిక్ష విధించింది. లంచం కేసులో నిందితుడు కంది నాగేశ్వర్ రూ.7 వేలు లంచం తీసుకున్న కేసులో నిందితుడిగా ఉన్న కోర్టు ఏడాది కఠిన కారాగార శిక్షతో పాటు రూ.10,000 జరిమానా విధించింది. నాగేశ్వర్ మెదక్ జిల్లా శంకరంపేట్ సంక్షేమ బాలుర హాస్టల్లో పనిచేశారు.
రాష్ట్రంలో నీరు, విద్యుత్ సమస్యల వేళ సీఎం దిల్లీ పర్యటన సరికాదు: రామచందర్రావు
రాష్ట్రంలో నీరు, విద్యుత్ సమస్యల వేళ సీఎం దిల్లీ పర్యటన సరికాదని బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రామచందర్రావు అభిప్రాయపడ్డారు. రాష్ట్ర సమస్యలపై అన్ని పార్టీల సమావేశం నిర్వహించాలని, కేంద్ర నిధుల కోసం నష్టాలను అంచనా వేసి.. నివేదికలు పంపాలని రామచందర్రావు సూచించారు.
డిసెంబర్ 11 నుంచి 22 వరకు రాష్ట్రంలో ఖేలో ఇండియా గేమ్స్
డిసెంబర్ 11 నుంచి 22 వరకు రాష్ట్రంలో ఖేలో ఇండియా గేమ్స్ జరగనున్నాయి. వీటి ఏర్పాట్లపై మంత్రి వాకిటి శ్రీహరి సమీక్ష నిర్వహించారు. అన్ని శాఖలు సమన్వయంతో పనిచేయాలని అధికారులను ఆదేశించారు. పోటీల కోసం స్టేడియాలు, క్రీడా వేదికలు సిద్ధం చేయాలన్నారు.
అమ్మకానికి పురుగులు పట్టిన స్వీట్లు, పల్లీలు - స్వీట్ షాపుల్లో టీజీ సేఫ్ తనిఖీలు
హైదరాబాద్ మెహదీపట్నం, ఎస్ఆర్ నగర్, కూకట్పల్లి తదితర ప్రాంతాల్లోని స్వీట్ షాపుల్లో టీజీ సేఫ్ అధికారులు ఆకస్మిక తనిఖీలు నిర్వహించారు. అపరిశుభ్ర పరిసరాల్లో స్వీట్లు తయారు, ఎఫ్ఎస్ఎస్ఏఐ లైసెన్స్లు లేకపోవడం, గడువు తీరిన లైసెన్స్లతో షాపులు కొనసాగిస్తున్నట్లు అధికారులు గుర్తించారు. కొన్ని దుకాణాల్లో కాలం చెల్లిన, పురుగులు పట్టిన స్వీట్లు, పల్లీలు అమ్మకానికి ఉంచినట్లు గుర్తించారు. ఇలాంటి కొన్ని స్వీట్ షాపులు మూసివేయాలని, మరికొన్నిటికి షోకాజ్ నోటీసులు జారీ చేశారు.
మేడ్చల్ డివిజన్ అత్వెల్లిలో నకిలీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారీ కేంద్రంపై దాడులు
మేడ్చల్ డివిజన్ అత్వెల్లిలో నకిలీ అల్లం వెల్లుల్లి పేస్ట్ తయారీ కేంద్రంపై పోలీసులు దాడులు నిర్వహించారు.8 క్వింటాళ్ల వెల్లుల్లి పేస్ట్, 2 క్వింటాళ్ల అల్లం స్వాధీనం చేసుకున్నారు. మేడ్చల్ పోలీసులు, కుత్బుల్లాపూర్ ఎస్ఓటీ పోలీసుల సంయుక్తంగా దాడులు చేశారు. స్వాధీనం చేసుకున్న పదార్థాలను ఫుడ్ సేఫ్టీ అధికారుల సమక్షంలో దహనం చేశారు.
ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై బోధి పెవిలియన్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష
ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్టులపై బోధి పెవిలియన్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి సమీక్ష నిర్వహించారు. తుమ్మిడిహెట్టి బ్యారేజీ, డిండి, అచ్చంపేట ప్రాజెక్టులపై కీలక చర్చలు జరిపిన సీఎం, తుమ్మిడిహెట్టిపై త్వరలో మహారాష్ట్ర ప్రభుత్వంతో చర్చలకు సిద్ధం కావాలని అధికారులను ఆదేశించారు. ఈనెల 23 తర్వాత చర్చలకు పిలుస్తానని మహారాష్ట్ర సీఎం అంగీకరించారని సీఎం తెలిపారు.
పట్టభద్రుల ఎన్నికల్లో సీపీఐ మద్దతు కోరిన కాంగ్రెస్ నేతలు
పట్టభద్రుల ఎన్నికల్లో కాంగ్రెస్ నేతలు సీపీఐ మద్దతు కోరారు. ఇందుకోసం హైదరాబాద్ సీపీఐ కార్యాలయంలో ఆ పార్టీ నేతలతో కాంగ్రెస్ నేతలు భేటీ అయ్యారు. ఇందులో పీసీసీ చీఫ్ మహేశ్కుమార్ గౌడ్, పొన్నం ప్రభాకర్, అజారుద్దీన్, సీపీఐ రాష్ట్ర కార్యదర్శి కూనంనేని సాంబశివరావు ఉన్నారు.
క్యూర్ పరిధిలో మూడు విడతల్లో లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు: పొంగులేటి
క్యూర్ ఇందిరమ్మ టవర్లు, డబుల్ బెడ్రూమ్ ఇళ్లపై మంత్రి పొంగులేటి సమీక్ష నిర్వహించారు. హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి, మేడ్చల్ కలెక్టర్లు, ఉన్నతాధికారులు పాల్గొన్నారు. ఇందిరమ్మ టవర్స్ నిర్మాణానికి యుద్ధప్రాతిపదికన భూములు గుర్తించాలని అధికారులకు పొంగులేటి సూచించారు. క్యూర్ పరిధిలో మూడు విడతల్లో లక్ష ఇందిరమ్మ ఫ్లాట్లు కేటాయిస్తామని వెల్లడించారు.
నవంబర్ 5న మరోసారి ఎథిక్స్ కమిటి సమావేశం
నవంబర్ 5న ఎథిక్స్ కమిటి మరోసారి సమావేశం కానుంది. ఇవాళ సమావేశం జరిగినా ఎలాంటి నిర్ణయం తీసుకోలేదు. 45 నిమిషాల వీడియో వచ్చే కమిటి మీటింగ్లో ప్రదర్శించాలని నిర్ణయించారు. పాడి కౌశిక్రెడ్డి వ్యక్తిగత హాజరుపై వచ్చే సమావేశంలో నిర్ణయించనున్నారు. మరోవైపు విచారణ ఆలస్యం చేసేందుకే బీఆర్ఎస్ ప్రయత్నం చేస్తుందని కాంగ్రెస్ ఆరోపించింది.
ఆదిలాబాద్ జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో ఆత్మహత్యాయత్నం
ఆదిలాబాద్ జిల్లా కోర్టు ప్రాంగణంలో వ్యక్తి ఆత్మహత్యాయత్నం కలకలం రేపింది. తనకు సత్వర న్యాయం అందించాలని రాజు అనే వ్యక్తి ఒంటిపై పెట్రోల్ పోసుకున్నాడు. నిప్పంటించుకునేందుకు లైటర్ వెలిగించగా స్థానికులు అప్రమత్తమై అడ్డుకున్నారు. రాజుని అంబులెన్స్లో ఆసుపత్రికి తరలించారు.
యువకుడి ఆత్మహత్య - అమెరికా వీసా ఆందోళనే కారణమా?
రంగారెడ్డి జిల్లా అత్తాపూర్ తేజస్వినగర్లో ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకొని రోహిత్రెడ్డి అనే యువకుడి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అమెరికాలో చదువుకునేందుకు వీసా కోసం ప్రయత్నిస్తున్న రోహిత్, ఆ ఆందోళనతోనే బలవన్మరణానికి పాల్పడి ఉండొచ్చని కుటుంబ సభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
జవహర్నగర్ డంప్యార్డ్ వల్ల 30 కి.మీ పరిధిలో జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారు : ఈటల
జవహర్నగర్ డంప్ యార్డ్ వల్ల 30 కి.మీ పరిధిలో జనం ఇబ్బంది పడుతున్నారని ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ తెలిపారు. డంప్ యార్డ్ వల్ల అనేక వ్యాధుల బారిన పడుతున్నారన్నారు. పేదలు మాత్రమే ఈ ప్రాంతంలో గత్యంతరం లేక నివసిస్తున్నారని ఆవేదన వ్యక్తం చేశారు. పేదలు సంపాదిస్తున్న కొద్దిపాటి సొమ్ము కూడా మందులకే సరిపోతుందని తెలిపారు.
అత్తాపూర్ తేజస్వినగర్లో యువకుడి ఆత్మహత్య
రంగారెడ్డి జిల్లా అత్తాపూర్ తేజస్వినగర్లో యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. ఇంట్లో ఫ్యాన్కు ఉరివేసుకొని రోహిత్ రెడ్డి( 26) ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు. అమెరికాలో చదువుకునేందుకు ప్రయత్నిస్తున్న రోహిత్, వీసా రాదనే ఆందోళనే కారణమై ఉండొచ్చని కుటుంబసభ్యులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
రేవంత్ హడావిడి మరో ఏడాదే, తర్వాత కేసీఆరే సీఎం అవుతారు: కేటీఆర్
హైదరాబాద్ అంబర్పేటలో బీఆర్ఎస్ నేతలతో ఆ పార్టీ వర్కింగ్ ప్రెసిడెంట్ కేటీఆర్ సమావేశం అయ్యారు. రేవంత్ హడావిడి మరో ఏడాదేనని తర్వాత కేసీఆరే సీఎం అవుతారన్నారు. దేశ రాజకీయాల్లో కేసీఆర్ కీలకమయ్యే రోజులు వస్తున్నాయని చెప్పారు. కాంగ్రెస్, బీజేపీయేతర పార్టీలు దేశంలో కీలకం అవుతాయన్నారు.
జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ తరలింపు ఉద్యమ కార్యాచరణపై భేటీ
దమ్మాయిగూడలో ఎంపీ ఈటల రాజేందర్ ఆధ్వర్యంలో జవహర్నగర్ డంపింగ్ యార్డ్ తరలింపు ఉద్యమ కార్యాచరణపై సన్నాహక భేటీ అయింది. ఈ సమావేశంలో డంపింగ్ యార్డ్ బాధితులు, బీజేపీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు.
ఖైరతాబాద్ జలమండలి కార్యాలయం ముందు బీజేపీ నేతల ఆందోళన
ఖైరతాబాద్ జలమండలి కార్యాలయం ముందు బీజేపీ నేతల ఆందోళన చేపట్టారు. నగరానికి కొరత లేకుండా తాగునీరు సరఫరా చేయాలని డిమాండ్ చేశారు. జలమండలి ఎండీకి చింతల రామచంద్రారెడ్డి, ఇతర నేతలు వినతిపత్రం ఇచ్చారు.
హైడ్రా, ఈగల్, టీజీ సేఫ్ ఏర్పాటు చేశాం: సీఎం రేవంత్రెడ్డి
దక్షిణాది రాష్ట్రాల డీజీపీలు, దర్యాప్తు సంస్థల సమన్వయ సమావేశానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి హాజరయ్యారు. పోలీసుశాఖలో అనేక సంస్కరణలు తెచ్చామని సీఎం వెల్లడించారు. మంచి సమాజానికి పోలీసుశాఖలో సంస్కరణలు అవసరమన్నారు. హైడ్రా, ఈగల్, టీజీ సేఫ్ ఏర్పాటు చేశామని తెలిపారు.
సాయంత్రం 4.30 గం.కు రేవంత్రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో భేటీ
హైదరాబాద్లో ఇవాళ సాయంత్రం 4.30 గం.కు రేవంత్రెడ్డి, భట్టి విక్రమార్క ఆధ్వర్యంలో రాష్ట్రంపై ఎల్నినో ప్రభావం, ఇతర అంశాలపై చర్చించనున్నారు. భేటీకి పీసీసీ చీఫ్, మంత్రులు, ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు, ప్రభుత్వ సలహాదారులు, డీసీసీ అధ్యక్షులు హాజరుకానున్నారు.
దక్షిణాది రాష్ట్రాల డీజీపీల సమావేశంలో పాల్గొన్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
హైదరాబాద్ దక్షిణాది రాష్ట్రాల డీజీపీలు, దర్యాప్తు సంస్థల సమన్వయ సమావేశం జరుగుతోంది. బంజారాహిల్స్లోని కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సమావేశానికి సీఎం రేవంత్రెడ్డి సహా తెలంగాణ, ఏపీ, కర్ణాటక, తమిళనాడు, కేరళ డీజీపీలు హాజరయ్యారు.
ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి తప్పిన ప్రమాదం
ఎయిర్ ఇండియా విమానానికి ప్రమాదం తప్పింది. టేకాఫ్ అయిన 5 నిమిషాలకే సాంకేతిక లోపంతో తిరిగి అత్యవసర ల్యాండింగ్ అయింది. సాంకేతిక లోపాన్ని గుర్తించిన పైలెట్ ఏటీసీకి సమాచారం ఇచ్చారు. అనంతరం శంషాబాద్ ఎయిర్ పోర్టులో అత్యవసర ల్యాండింగ్ చేశారు. శంషాబాద్ నుంచి ముంబయి వెళ్తున్న ఏఐ 417 విమానంలో ఉన్న 109 మంది ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉన్నారు. విమానాన్ని సాంకేతిక బృందం పరిశీలన చేస్తోంది.
రాష్ట్రంలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు బాగా తగ్గాయి : డీజీపీ
దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పోలీసు సమన్వయ సమావేశం ప్రారంభం అయింది. డీజీపీ సీవీ ఆనంద్ పాల్గొన్నారు. రాష్ట్రంలో తీవ్రవాద కార్యకలాపాలు బాగా తగ్గాయని చెప్పారు. నేరాలు తగ్గుముఖం పట్టేలా వివిధ రకాల చర్యలు తీసుకున్నామన్నారు. 2023లో యాంటీ నార్కోటిక్స్ విభాగం ఏర్పాటు చేసినట్లు తెలిపారు. సైబర్ నేరాలు అరికట్టేందుకు వివిధ రకాల చర్యలు తీసుకున్నట్లు వెల్లడించారు. గ్రేహౌండ్స్, ఎస్ఐబీ తీసుకున్న చర్యలతో నక్సలిజం పూర్తిగా తగ్గిందని తెలిపారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం - రేపటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశం
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం ఏర్పడింది. రేపటికి వాయుగుండంగా మారే అవకాశముంది. ఎల్లుండికి తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశముంది. ఈ నెల 26 ఉదయానికి తుఫానుగా బలపడే అవకాశముంది. తుపాను ఉత్తరాంధ్ర, దక్షిణ ఒడిశా తీరాల వైపు కదిలే సూచనలున్నాయి. అల్పపీడనం ప్రభావంతో ఏపీలో విస్తారంగా వర్షాలు కురిసే అవకాశముంది.
ఘనంగా తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ 36వ ఆవిర్భావ దినోత్సవం
తెలంగాణ స్పెషల్ ప్రొటెక్షన్ ఫోర్స్ 36వ ఆవిర్భావ దినోత్సవాన్ని ఘనంగా నిర్వహించారు. తెలంగాణ ఎస్పీఎఫ్ డీజీ స్వాతి లక్రా ఆధ్వర్యంలో రైజింగ్ డే జరిపారు. కార్యక్రమంలో ముఖ్య అతిథిగా ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క పాల్గొన్నారు. ఎస్పీఎఫ్ చరిత్రలో తొలిసారిగా మహిళా కానిస్టేబుళ్లు, ఎస్ఐల నియామించనున్నారు. ఎస్పీఎఫ్లో 1,388 కానిస్టేబుళ్లు, 44 ఎస్ఐల భర్తీకి ప్రభుత్వం చర్యలు చేపట్టింది.
ఖమ్మం కలెక్టరేట్ సమీపంలో కారు దగ్ధం, ప్రయాణికులు సురక్షితం
ఖమ్మం కలెక్టరేట్ సమీపంలో ఓ కారు దగ్ధమైంది. వాహనంలో ప్రయాణికులు సురక్షితంగా ఉండటంతో అంతా ఊపిరిపీల్చుకున్నారు. మంటలు గమనించిన ఇద్దరు ప్రయాణికులు ముందే దిగిపోయారు. ఘటనాస్థలానికి చేరుకున్న అగ్నిమాపకశాఖ సిబ్బంది మంటలు ఆర్పింది.
సరాక పరిశ్రమ బ్లాక్లో గ్యాస్ లీక్ - ఇద్దరు కార్మికులు మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లా జిన్నారం మండలం గడ్డపోతారంలోని పరిశ్రమలో గ్యాస్ లీక్ అయింది. సరాక పరిశ్రమ బ్లాక్లో గ్యాస్ లీకైన ఘటనలో ఇద్దరు కార్మికులు మృతిచెందారు. మృతులు ఆంధ్రప్రదేశ్కు చెందిన సుదర్శన్, బాలాజీగా గుర్తించారు.
ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారత్కు మరో మూడు స్వర్ణాలు
ఆసియా పారా క్రీడల్లో భారత్కు మరో మూడు స్వర్ణాలు దక్కాయి. బంగారు పతకాలు సాధించిన వారిలో ఎస్ఎల్-3 బ్యాడ్మింటన్ సింగిల్స్ విభాగంలో నితేశ్కుమార్, ఎస్ఎల్-4 బ్యాడ్మింటన్ సింగిల్స్ విభాగంలో నవీన్ శివకుమార్, పురుషుల ఆర్చరీ డబుల్స్ రికర్వ్ విభాగంలో హర్విందర్ సింగ్, విజయ్ సుండి ఉన్నారు.
టిబెట్లో భారీ భూకంపం ధాటికి 18 మంది మృతి
టిబెట్లో భారీ భూకంపం ధాటికి 18 మంది మృతి చెందారు. భారీ భూకంపంలో మరో 52 మందికి గాయాలయ్యాయి.
నిర్మల్: సోన్ మండలం కడ్తాల్ వై జంక్షన్ వద్ద విషాదం
నిర్మల్ జిల్లా సోన్ మండలం కడ్తాల్ వై జంక్షన్ వద్ద విషాదం చోటుచేసుకుంది. అంబులెన్స్ను ఓ లారీ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ఇద్దరు రోగులు మృతి చెందారు. అంబులెన్స్ డ్రైవర్కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. మరో ముగ్గురికి స్వల్ప గాయాలయ్యాయి. అంబులెన్స్ అదిలాబాద్ జిల్లా గాదిగూడ మండలం జరి నుంచి హైదరాబాద్ వెళుతుండగా ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. క్షతగాత్రులను నిర్మల్ ఆస్పత్రికి తరలించారు.
ఆఫ్గానిస్థాన్లో భూకంపం
ఆఫ్గానిస్థాన్లోనూ భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.1 తీవ్రతతో భూకంపం నమోదైంది.
పాకిస్థాన్లో భూకంపం
పాకిస్థాన్లో భూకంపం సంభవించింది. రిక్టర్ స్కేలుపై 4.9 తీవ్రతతో భూకంపం నమోదైంది.
చైనా: టిబెట్లో భారీ భూకంపం ధాటికి 16 మంది మృతి
చైనాలోని టిబెట్ ప్రాంతంలో భారీ భూకంపం ధాటికి 16 మంది మృతిచెందారు. భారీ భూకంపంలో మరో 32 మందికి గాయాలయ్యాయి. నిన్నరాత్రి టిబెట్లో 7.0 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం సంభవించింది. భూమికి 10కి.మీటర్ల లోతున, కౌంటీకి 70 కి.మీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఏర్పడింది. భూకంపం ధాటికి టిబెట్లో భారీగా ప్రాణ, ఆస్తినష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం.
నేడు సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష
నేడు సాగునీటి ప్రాజెక్టులపై సీఎం రేవంత్రెడ్డి ఉన్నతస్థాయి సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు. డిండి, కాళేశ్వరం అదనపు టీఎంసీ పనులపై భేటీలో నిర్ణయాలకు అవకాశముంది. తుమ్మిడిహెట్టి వద్ద బ్యారేజీ నిర్మాణంపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశముంది. పెండింగ్ బిల్లుల సాధ్యాసాధ్యాలపై సమావేశంలో స్పష్టతనివ్వనున్నారు.
ఇవాళ ఆరు జిల్లాల మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి భేటీ
ఇవాళ ఆరు జిల్లాల మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులతో సీఎం రేవంత్రెడ్డి భేటీ కానున్నారు. పట్టభద్రుల ఎమ్మెల్సీ పోరుపై దిశానిర్దేశం చేయనున్నారు.
హైదరాబాద్: కూకట్పల్లిలో రాత్రి అగ్నిప్రమాదం
హైదరాబాద్ కూకట్పల్లిలో రాత్రి అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. హరిజన సేవా సంఘం కాలనీలోని గుడిసెల్లో మంటలు చెలరేగాయి. దోమల నివారణకు పెట్టిన పొగ వద్ద మంటలు చెలరేగాయి. పక్కనే ఉన్న గుడిసెలకు అగ్నికీలలు వ్యాపించాయి. మంటల ధాటికి గుడిసెలు కాలిబూడిదయ్యాయి. అగ్నిప్రమాదంలో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. వారిని ఆస్పత్రికి తరలించారు. అగ్నిమాపక సిబ్బంది ఘటనాస్థలికి చేరుకుని మంటలు అదుపు చేశారు.
హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కేసులో సీఐడీ ఛార్జిషీట్ దాఖలు
హైదరాబాద్ క్రికెట్ అసోసియేషన్ కేసులో సీఐడీ ఛార్జిషీట్ దాఖలు చేసింది. హెచ్సీఏలో ఆర్థిక అక్రమాలపై 80 పేజీల ప్రాథమిక అభియోగపత్రం దాఖలు చేసింది. హెచ్సీఏకు రూ.92.08 కోట్ల మేర నష్టం వాటిల్లినట్లు సీఐడీ వెల్లడించింది. 63 మంది సాక్షుల వాంగ్మూలాలు, ఫోరెన్సిక్ ఆడిట్ ఆధారంగా దర్యాప్తు చేసింది. ఫోర్జరీపత్రాలతో అధ్యక్ష పదవి పొందినట్లు జగన్మోహన్రావుపై ఆరోపణలున్నాయి. కృష్ణయాదవ్ సంతకాలు ఫోర్జరీ చేసినట్లు ఎఫ్ఎస్ఎల్ నివేదికలో వెల్లడైంది. అపెక్స్ కౌన్సిల్ నిర్ణయాలు, పర్యవేక్షణ లోపంతో హెచ్సీఏకు భారీ నష్టం వాటిల్లింది. హైకోర్టు ఆదేశాలున్నా రూ.39.11 కోట్ల మేర ఖర్చు చేసినట్లు గుర్తించారు. భారత్-ఇంగ్లాండ్ టెస్ట్ మ్యాచ్ సందర్భంగా రూ.18.5 కోట్ల ఉపసంహరించుకున్నారు. టెండర్లలో అక్రమాలు, ప్యాక్డ్ ఫుడ్ కాంట్రాక్టుతో రూ.12.09 లక్షల నష్టం వాటిల్లింది. టికెట్ల లెక్కల్లో సీఐడీ 49,628 టికెట్ల వ్యత్యాసాన్ని గుర్తించింది. విమాన టికెట్ల ధరలు, ఏసీల కొనుగోళ్లలో నిధుల దుర్వినియోగం అయినట్లు సమాచారం.
నేడు హైదరాబాద్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పోలీస్ సమన్వయ సమావేశం
నేడు హైదరాబాద్లో దక్షిణాది రాష్ట్రాల ప్రాంతీయ పోలీస్ సమన్వయ సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. తెలంగాణ పోలీస్ శాఖ ఆధ్వర్యంలో ఇంటిగ్రేటెడ్ కమాండ్ కంట్రోల్ సెంటర్లో సమావేశం ఏర్పాటు చేయనున్నారు. ముఖ్య అతిథిగా సీఎం రేవంత్రెడ్డి హాజరుకానున్నారు. దక్షిణాది రాష్ట్రాల మధ్య పోలీస్ సహకారాన్ని బలోపేతం చేయడమే లక్ష్యంగా సమావేశం జరపనున్నారు. తెలంగాణ, ఏపీ, తమిళనాడు, కర్ణాటక, కేరళం పోలీస్ ఉన్నతాధికారులు సమావేశానికి హాజరుకానున్నారు. అండమాన్ నికోబార్, పుదుచ్చేరి, లక్షద్వీప్ ప్రతినిధులూ భాగస్వామ్యం కానున్నారు. ఐబీ, సీబీఐ, ఎన్ఐఏ, డీఆర్ఐ, సీఐఎస్ఎఫ్, బీఎస్ఎఫ్, సీఆర్పీఎఫ్ అధికారుల హాజరుకానున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర నేరాల నియంత్రణకు ఉమ్మడి కార్యాచరణపై చర్చించనున్నారు. ఉగ్రవాదం, మావోయిస్టు కార్యకలాపాల అనంతర పరిస్థితులపై అధికారులు సమీక్షించనున్నారు. మాదకద్రవ్యాల అక్రమ రవాణా కట్టడికి సమన్వయ చర్యలపై చర్చించనున్నారు. అంతర్రాష్ట్ర సైబర్ నేరాలు, వ్యవస్థీకృత నేరాలపై ప్రత్యేక దృష్టిసారించనున్నారు. ఆర్థిక నేరాలు, మానవ అక్రమ రవాణా నియంత్రణపై చర్చించనున్నారు. యువత నిరసనలు, వాటి నిర్వహణకు సంబంధించిన అంశాలపై సమీక్షించనున్నారు. నేరాల దర్యాప్తులో ఎదురవుతున్న సమస్యల పరిష్కారంపై చర్చ చేయనున్నారు. రోడ్డు ప్రమాదాల నివారణకు ఉమ్మడి చర్యలపై సమీక్షించనున్నారు. పోలీసింగ్లో ఏఐ వినియోగాన్ని ప్రస్తావించనున్నారు.
రేపు మేడిగడ్డ వెళ్లనున్న హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల బీఆర్ఎస్ నేతలు
హైదరాబాద్, రంగారెడ్డి జిల్లాల బీఆర్ఎస్ నేతలు రేపు మేడిగడ్డ వెళ్లనున్నారు. మేడిగడ్డ వద్ద నీటి ప్రవాహాన్ని పరిశీలించనున్నారు. మేడిగడ్డ వద్ద గోదావరి జలాలను ఎత్తిపోయాలని బీఆర్ఎస్ నేతలు డిమాండ్ చేయనున్నారు.
చైనా: నిన్నరాత్రి టిబెట్లో 7.0 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం
నిన్నరాత్రి టిబెట్లో 7.0 తీవ్రతతో భారీ భూకంపం చోటుచేసుకుంది. భూమికి 10కి.మీటర్ల లోతున కౌంటీకి 70 కి.మీటర్ల దూరంలో భూకంప కేంద్రం ఏర్పడింది. భూకంపం ధాటికి టిబెట్లో ప్రాణ, ఆస్తినష్టం వాటిల్లినట్లు సమాచారం. భూప్రకంపనల తీవ్రతకు పలు భవనాలు దెబ్బతిన్నట్లు తెలిసింది. విద్యుత్, టెలికమ్యూనికేషన్ వ్యవస్థలకు అంతరాయం ఏర్పడినట్లు సమాచారం. ప్రజలు బయటకు పరుగులు తీస్తోన్న దృశ్యాలు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్గా మారాయి. భూకంప తీవ్రత దృష్ట్యా చైనా ప్రభుత్వం లెవల్-2 అత్యవసరస్థితిని ప్రకటించింది. చైనా విపత్తు నిర్వహణ సిబ్బంది పెద్దఎత్తున సహాయక చర్యలు చేపట్టారు.