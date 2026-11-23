23rd November 2026 AP News Live Updates : టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 23, 2026 at 6:59 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 8:01 AM IST
23rd November 2026 AP News Live Updates : తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం 12 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు.
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టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనం కోసం 12 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 81,516 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.3.81 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 25,547 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
కార్తికమాసం రెండో సోమవారం సందర్భంగా భక్తులతో నిండిపోయిన శైవక్షేత్రాలు
కార్తికమాసం రెండో సోమవారం సందర్భంగా శైవక్షేత్రాలు భక్తులతో నిండిపోయాయి. బాపట్లలోని చిలుమూరు, కోటిపల్లి, గోవాడ శైవక్షేత్రాల్లో స్వామివారికి ప్రత్యేక పూజలు నిర్వహించారు. భక్తులు కృష్ణా నదిలో స్నానం ఆచరించి స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. దేవాలయ ప్రాంగణంలో మహిళలు పెద్ద ఎత్తున కార్తీక దీపాలు వెలిగించారు.
13 కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీలకు నేడు తొలి సమావేశాలు
13 కార్పొరేషన్లు, 87 మున్సిపాలిటీలకు నేడు తొలి సమావేశాలు జరగనున్నాయి. నేడు డిప్యూటీ మేయర్లు, మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక జరగనుంది. కూటమి పార్టీల డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల సీట్ల సర్దుబాటు ఖరారైంది. టీడీపీకి 66, జనసేనకు 23, బీజేపీకి 9 స్థానాలు ఖరారయ్యాయి.
టీడీపీ పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్ల అభ్యర్థుల జాబితా విడుదల
టీడీపీ పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్ల అభ్యర్థుల జాబితాను విడుదల చేసింది. ఏడు డిప్యూటీ మేయర్ల అభ్యర్థుల పేర్లను సీఎం చంద్రబాబు ఖరారు చేశారు. డిప్యూటీ మేయర్ అభ్యర్థుల ఎంపికలో మహిళలకు టీడీపీ పెద్దపీట వేసింది. ఏడు స్థానాల్లో ఐదింటిని మహిళలకు కేటాయించింది. అనంతపురం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా టి. స్వాతి, చిత్తూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా ఎ. గోపీనాధ్, ఏలూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా పృధ్వీ శారద, కడప మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా మన్సూర్ ఆలీఖాన్, ఒంగోలు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా చావలి చర్పిత, విజయవాడ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా చెన్నుపాటి క్రాంతి శ్రీ, విజయనగరం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా ప్రసాదుల రజనీలను టీడీపీ ప్రకటించింది.
జనసేన పార్టీ 4 డిప్యూటీ మేయర్లు, 17 వైస్ ఛైర్పర్సన్ల జాబితా విడుదల
జనసేన పార్టీ 4 డిప్యూటీ మేయర్లు, 17 వైస్ ఛైర్పర్సన్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. 17 మున్సిపాలిటీలకు వైస్ ఛైర్పర్సన్ల అభ్యర్థులను పార్టీ ఖరారు చేసింది. పలాస-కాశీబుగ్గ మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా వడరేవు అశోక్, నర్సీపట్నం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా అడ్డెపల్లి సౌజన్య, పిఠాపురం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా బొజ్జా వెంకటేశ్వరరావు, గొల్లప్రోలు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా ఎన్నేటి అప్పారావు, రామచంద్రపురం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా కావాల నారాయణ మూర్తి, ఆకివీడు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా తోట శ్రీనివాసరావు, జంగారెడ్డిగూడెం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా బండరాల నరేశ్ కుమార్, ఉయ్యూరు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా గంటా గంగా భవాని, జగ్గయ్యపేట మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా కొలగాని రాము, కొండపల్లి మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా అక్కల రామ్మోహన్ రావు (గాంధీ), రేపల్లె మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా వడ్డి నాగ మారుతి కుమారి, సత్తెనపల్లి మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా మామిడి దివ్య వాణి, మార్కాపురం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా కొప్పుల నాగ జ్యోతి, ఆత్మకూరు(ఎన్) మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా కె. శిరీష, రాయదుర్గం మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా మహబూబ్ బాషా, పలమనేరు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్మన్గా సయ్యద్ మురాదు, మైదుకూరు మున్సిపల్ వైస్ ఛైర్పర్సన్గా వదనపల్లి శాంత కుమారిలను జనసేన ప్రకటించింది.
జనసేన పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల జాబితా విడుదల
జనసేన పార్టీ డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల జాబితాను విడుదల చేసింది. నాలుగు కార్పొరేషన్లకు డిప్యూటీ మేయర్లు, 17 మున్సిపాలిటీలకు వైస్ ఛైర్పర్సన్ల అభ్యర్థులను జనసేన ప్రకటించింది. విశాఖ మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా పందిరి వెంకట శివప్రసాద్, మచిలీపట్నం మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా కొట్టె వెంకటరావు, తిరుపతి మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా పాలడుగు విజయ, గుంటూరు మున్సిపల్ కార్పొరేషన్ డిప్యూటీ మేయర్గా ఎర్రంశెట్టి రాజేష్లను పార్టీ ఖరారు చేసింది.