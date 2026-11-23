23-11-2026 Telangana News Today Live Updates : తమిళనాడు రోడ్డుప్రమాదంపై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
Published : November 23, 2026 at 6:42 AM IST|
Updated : November 23, 2026 at 7:26 AM IST
23-11-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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గోదావరిఖనిలో అర్ధరాత్రి కత్తులతో యువకుల వీరంగం
పెద్దపల్లి జిల్లా గోదావరిఖనిలో యువకులు వీరంగం సృష్టించారు. అర్ధరాత్రి వేళ రాజశేఖర్ అనే యువకుడిని దుండగులు కత్తులతో పొడిచి చంపారు. రాజశేఖర్ సింగరేణి సంస్థలో పనిచేసేవాడు. ఘటనకు సంబంధించిన దృశ్యాలు సీసీటీవీ కెమెరాల్లో రికార్డయ్యాయి. దీనిపై పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.
కరీంనగర్లో నేడు బీజేపీ మహాపాదయాత్ర
కరీంనగర్లో నేడు బీజేపీ మహాపాదయాత్ర నిర్వహించనుంది. మహాపాదయాత్రలో బీజేపీ జాతీయాధ్యక్షుడి నితిన్ నబీన్ పాల్గొననున్నారు. నితిన్ నబీన్ పర్యటనకు పార్టీ శ్రేణులు విస్తృత ఏర్పాట్లు చేశారు. గాంధీ విగ్రహం నుంచి కమాన్ చౌరస్తా వరకు మహాపాదయాత్ర జరగనుంది.
అయోధ్య-జనక్పుర్ మధ్య పరుగులు పెట్టనున్న సరయు-కమల ఎక్స్ప్రెస్
అయోధ్య-జనక్పుర్ మధ్య సరయు-కమల ఎక్స్ప్రెస్ పరుగులు పెట్టనుంది. ప్రధాని మోదీ, నేపాల్ ప్రధాని సరయు-కమల ఎక్స్ప్రెస్ను వర్చువల్గా ప్రారంభించనున్నారు. అయోధ్య, జనక్పుర్ ధామ్ మధ్య సరయు-కమల ఎక్స్ప్రెస్ రైలు నడవనుంది. ఈనెల 28 నుంచి రెగ్యులర్ సర్వీసు ప్రారంభమవుతుందని అధికారులు వెల్లడించారు. ప్రతి సోమవారం సాయంత్రం 5.50 గంటలకు అయోధ్యలో ప్రారంభం కానుంది. మరుసటి రోజు మధ్యాహ్నం 12.40కు జనక్పుర్ ధామ్కు రైలు చేరుకోనుంది.
తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం - 8 మంది మృత్యువాత
తమిళనాడులో ఘోర రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఈ ఘటనలో 8 మంది మృత్యువాతకు గురయ్యారు. తిరుచిరాపల్లి జిల్లాలో కారు వేప చెట్టును ఢీకొనొంది. దీంతో 8 మంది మృతి చెందారు. నమక్కల్ జిల్లాలో ఓ వేడుకకు హాజరై కారులో తిరిగి వెళ్తుండగా ప్రమాదం సంభవించింది. వేప చెట్టుకు బలంగా కారు ఢీకొనడంతో ఐదుగురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో ముగ్గురు ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతూ మృతి చెందారని వైద్యులు వెల్లడించారు.
తమిళనాడు రోడ్డుప్రమాదంపై రాష్ట్రపతి, ప్రధాని తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
తమిళనాడు రోడ్డుప్రమాదంపై రాష్ట్రపతి, ప్రధాన మంత్రి తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు రూ.2 లక్షల చొప్పున పరిహారం ప్రకటించారు. గాయపడిన వారికి రూ.50 వేల చొప్పున పరిహారం అందింస్తామని ప్రధాన వెల్లడించారు. క్షతగాత్రులు త్వరగా కోలుకోవాలని ఆకాంక్షించారు.
తమిళనాడు రోడ్డుప్రమాదంపై సీఎం విజయ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి
తమిళనాడు రోడ్డుప్రమాదంపై సీఎం విజయ్ తీవ్ర దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. ఆసుపత్రిలో చికిత్స పొందుతున్న వారికి ప్రత్యేక చికిత్స అందించాలని అధికారులను ఆదేశించారు.
భారత్ ప్రాచీన నాగరికత, భాషా వైవిద్యంపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ప్రశంసలు
భారత్ ప్రాచీన నాగరికత, భాషా వైవిద్యంపై రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ ప్రశంసించారు. భారత నాగరికత అత్యంద పురాతనమైందని రష్యా అధ్యక్షుడు పుతిన్ పేర్కొన్నారు. భారత నాగరికత గురించి తెలుసుకునే కొద్దీ ఆసక్తి పెరుగుతోందన్నారు. ప్రధాని మోదీతో గతంలో జరిగిన సంభాషణను ఈ సందర్భంగా గుర్తుచేసుకున్నారు.
నేడు కృష్ణాబోర్డును కలవనున్న బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం
బీఆర్ఎస్ ప్రతినిధి బృందం నేడు కృష్ణాబోర్డును కలవనుంది. హైదరాబాద్ తాగునీటి కోసం సాగర్లోని నీటిని రక్షించాలని బీఆర్ఎస్ కోరనుంది. పల్నాడు వాటర్ గ్రిడ్ ప్రాజెక్టుపై అభ్యంతరాలు తెలపనుంది.