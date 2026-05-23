23-05-2026 Telangana News Today Live Updates : హైదరాబాద్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై 97 పైసలు పెంపు

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 23, 2026 at 7:03 AM IST

Updated : May 23, 2026 at 7:48 AM IST

23-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

7:48 AM, 23 May 2026 (IST)

వంశీ మోహన్‌కు 14 రోజుల రిమాండ్ - చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలింపు

ఆదాయానికి మించిన ఆస్తుల కేసులో వంశీ మోహన్‌ను అధికారులు నాంపల్లి ఏసీబీ కోర్టులో హాజరుపరిచారు. వంశీ మోహన్‌కు 14 రోజుల రిమాండ్ విధించగా, చంచల్‌గూడ జైలుకు తరలించారు.

7:44 AM, 23 May 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై 97 పైసలు పెంపు

దేశవ్యాప్తంగా ఇంధన ధరలు మరోసారి పెరిగాయి. లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై 87 పైసలు, డీజిల్‌పై 91 పైసలు పెంచారు. పెరిగిన ధరలు ఇవాళ్టి నుంచే అమల్లోకి వచ్చాయి. తాజా పెరుగుదలతో పెట్రోల్, డీజిల్ ధరలు 10 రోజుల్లో మూడోసారి పెరిగినట్లైంది. హైదరాబాద్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై 97 పైసలు, డీజిల్‌పై 99 పైసలు పెంచారు. ఈ పెంపుతో హైదరాబాద్‌లో లీటర్‌ పెట్రోల్‌ ధర రూ.112.74కు చేరగా, డీజిల్ రూ.100.88కు చేరింది.

6:47 AM, 23 May 2026 (IST)

సూర్యాపేట మండలం ఎర్కారం గ్రామంలో వ్యక్తి దారుణ హత్య

సూర్యాపేట మండలం ఎర్కారం గ్రామంలో వ్యక్తి దారుణ హత్య జరిగింది. ఎర్కారం మాజీ సర్పంచ్‌ భర్త చింతలపాటి మధు మృతి చెందాడు. మధు మృతదేహాన్ని మూడు ముక్కలుగా నరికి, గోనె సంచిలో పెట్టి దుండగులు కాలువలో పడేశారు. ఎస్‌ఆర్‌ఎస్పీ కాలువలో గోనెసంచిలో మధు శరీరభాగాలు లభ్యమైయ్యాయి. గతంలో సర్పంచ్ మిద్దె రవీందర్ హత్యలో ప్రధాన నిందితుడిగా ఉన్న మధు, తాజాగా మిద్దె రవీందర్ కుమారుడే మధును హత్య చేసి ఉండొచ్చని అనుమానం.

6:45 AM, 23 May 2026 (IST)

దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి పెరిగిన ఇంధన ధరలు

దేశవ్యాప్తంగా మరోసారి ఇంధన ధరలు పెరిగాయి. లీటర్‌ పెట్రోల్‌పై 94 పైసలు, డీజిల్‌పై 96 పైసలు పెంచింది. ఇవాళ్టి నుంచే ఇంధన ధరలు మూడోసారి పెట్రోల్‌, డీజిల్‌ ధరలు పెరిగాయి. ప్రతి నాలుగు రోజులకూ పెరుగుతున్నాయి.

6:41 AM, 23 May 2026 (IST)

నేడు సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

నేడు సచివాలయంలో రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం జరగనుంది. సా. 4 గంటలకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ కానున్నారు. రాష్ట్ర ఆవిర్భావ వేడుకల్లో ప్రారంభించనున్న పలు అంశాలపై కేబినెట్‌ నిర్ణయం తీసుకునుంది. ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమాపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం, కొత్త పింఛన్ల పంపిణీపైనా కేబినెట్‌ భేటీలో చర్చించే సూచనలు ఉన్నాయి. జూన్ 2న ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం, కుమరం భీం జిల్లాలో ఇందిరమ్మ ఇళ్ల పథకం సీఎం ప్రారంభించినున్నారు. సవరించిన భూముల మార్కెట్ విలువలకు కేబినెట్​ ఆమోదం తెలపనునుంది. ప్రజాప్రతినిధులు, సివిల్ సర్వీసెస్ అధికారులు, జర్నలిస్టులకు ఇళ్ల స్థలాల కేటాయింపుపై చర్చించనున్నారు. ప్రైవేట్ స్కూళ్లలో ఫీజుల నియంత్రణపై, ధాన్యం సేకరణ, రైతుల ఇబ్బందులు, విపక్షాల విమర్శలపై కేబినెట్‌ చర్చించే అవకాశం ఉంది.

6:39 AM, 23 May 2026 (IST)

నేడు యాదగిరిగుట్టకు వెళ్లనున్న సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి

నేడు యాదగిరిగుట్టకు సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి వెళ్లనున్నారు. ఉ.8.45 గంటలకు యాద‌గిరిగుట్టలో స్వామివారిని దర్శించుకోనున్నారు. అనంతరం యాదగిరిగుట్ట టెంపుల్ సిటీలో వేదపాఠశాల నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. 15 ఎకరాల్లో వేద పాఠశాల నిర్మాణానికి సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి శిలాఫలకం వేయనున్నారు. రూ.100 కోట్ల అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. సీఎం రాకతో అధికారులు పటిష్ఠ బందోబస్తు ఏర్పాటు చేశారు.

6:37 AM, 23 May 2026 (IST)

రాత్రి జవహర్‌నగర్‌లో అనుమానాస్పదస్థితిలో వ్యక్తి మృతి

సికింద్రాబాద్​లో రాత్రి జవహర్‌నగర్‌లో అనుమానాస్పదస్థితిలో వ్యక్తి మృతి చెందాడు. గబ్బిలాల్‌పేట్‌కు చెందిన అనిల్ మృతదేహం లభ్యమైంది. గుర్తుతెలియని వ్యక్తులు కర్రలతో దాడి చేయడంతో మృతిచెందినట్లు పోలీసులు అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు. కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:36 AM, 23 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: నేడు లఖ్‌నవూ, పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్

ఐపీఎల్ నేడు లఖ్‌నవూలో రాత్రి 7.30 గంటలకు లఖ్‌నవూ, పంజాబ్‌ కింగ్స్‌ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

