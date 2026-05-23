23rd May 2026 News Today AP Live News Updates: ఈసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వలేం: సీఎం చంద్రబాబు

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : May 23, 2026 at 6:58 AM IST

Updated : May 23, 2026 at 8:37 AM IST

23rd May 2026 News Today AP Live News Updates: ‘సంజీవని’కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటించనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

LIVE FEED

8:35 AM, 23 May 2026 (IST)

నిరుద్యోగుల్లో గందరగోళం సృష్టించడానికి వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర:ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి

నిరుద్యోగుల్లో గందరగోళం సృష్టించడానికి వైఎస్సార్సీపీ కుట్ర చేస్తుందని ఎమ్మెల్సీ భూమిరెడ్డి ధ్వజమెత్తారు. టీచర్ల నియామకాలు వందశాతం పారదర్శకంగా జరిగాయని ఆయన స్పష్టం చేశారు. అక్రమాలంటూ అవాస్తవాలు ప్రచారం చేస్తే ఎవరూ నమ్మరని, క్రీడాకారుల కోటా ఉద్యోగాలను పారదర్శకంగా ఇచ్చామన్నారు. కులాలు, మతాల మధ్య చిచ్చు విఫలంతో నిరుద్యోగులపై పడ్డారని, జగన్ కుట్రలను నమ్మే పరిస్థితుల్లో ఎవరూ లేరని భూమిరెడ్డి రాంగోపాల్‌రెడ్డి మండిపడ్డారు.

8:33 AM, 23 May 2026 (IST)

ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్న మంత్రి ఫరూక్

నంద్యాల జిల్లా: మంత్రి ఫరూక్ నంద్యాల పురపాలకశాఖ ఆధ్వర్యంలో ఆపరేషన్ క్లీన్ స్వీప్ కార్యక్రమంలో పాల్గొన్నారు. అధికారులతో కలిసి మార్కెట్‌ను శుభ్రం చేసిన మంత్రి ఎన్‌ఎండీ ఫరూక్‌, యువత ముందుకొచ్చి పట్టణ అభివృద్ధిలో భాగస్వామ్యం కావాలని కోరారు.

7:49 AM, 23 May 2026 (IST)

మద్యం దుకాణం వద్ద కస్టమర్‌పై దాడి

బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరులో మద్యం దుకాణం వద్ద కస్టమర్‌పై దాడి ఘటన కలకలం రేపింది. మద్యం సరిగా లేదంటూ జానకిరామ్‌ దుకాణదారుడితో గొడవకు దిగగా నిర్వాహకులు అతనిపై మద్యం సీసాతో దాడి చేశారు. జానకిరామ్‌ దాడిపై పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేశారు. పీఎస్‌ వద్ద జానకిరామ్‌ బంధువులు, దుకాణ నిర్వాహకుల మధ్య ఘర్షణ తలెత్తింది. ఈ క్రమంలో పలువురికి గాయాలు కాగా ఆస్పత్రికి తరలించారు.

6:40 AM, 23 May 2026 (IST)

గెలుపే ప్రామాణికంగా అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేద్దాం, ఎవరెన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేశామన్నది ముఖ్యం కాదు: సీఎం

రాజ్యసభ స్థానాల కోసం టీడీపీ (TDP) లోనే పోటీ తీవ్రంగా ఉందని, ఈసారి బీజేపీకి అవకాశం ఇవ్వలేమని ఆ పార్టీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు మాధవ్‌కి ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు స్పష్టం చేసినట్టు తెలిసింది. మాధవ్, బీజేపీ రాష్ట్ర సంఘటన ప్రధాన కార్యదర్శి మధుకర్‌ శుక్రవారం సాయంత్రం ఉండవల్లిలోని సీఎం క్యాంపు కార్యాలయంలో చంద్రబాబుతో భేటీ అయ్యారు. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలతో పాటు పలు అంశాలపై చర్చించారు. రాష్ట్రం నుంచి ఖాళీ అవుతున్న నాలుగు రాజ్యసభ స్థానాల్లో ఒకటి తమ పార్టీకి కేటాయించాలని మాధవ్‌ కోరగా ఈసారి సాధ్యం కాదని సీఎం చెప్పినట్టు సమాచారం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల్లో తమ పార్టీకి ఎక్కువ స్థానాలు కేటాయించాలని మాధవ్‌ కోరినట్టు తెలిసింది. గెలుపే ప్రామాణికంగా అభ్యర్థుల్ని ఎంపిక చేద్దామని, ఎవరెన్ని స్థానాల్లో పోటీ చేశామన్నది ముఖ్యం కాదని సీఎం పేర్కొన్నట్టు సమాచారం. స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలు సెప్టెంబరులో నిర్వహించే అవకాశం ఉందని ముఖ్యమంత్రి చెప్పినట్టు తెలిసింది.

6:39 AM, 23 May 2026 (IST)

‘సంజీవని’కార్యక్రమంలో ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

ఆరోగ్య సంరక్షణకు సంబంధించిన ‘సంజీవని’కార్యక్రమంలో పాల్గొనేందుకు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు (CM Chandrababu) నేడు చిత్తూరు జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఉదయం అమరావతి నుంచి బయలుదేరనున్న సీఎం చిత్తూరు జిల్లా యాదమర్రి మండలం కండ్రిగ గ్రామం చేరుకుంటారు. మధ్యాహ్నం ప్రజావేదికలో పాల్గొంటారు. అనంతరం సంతగేటు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రిని సందర్శించి రోగులకు అందుతున్న వైద్య సేవలను తెలుసుకుంటారు. సంతగేటు వద్ద నిర్వహించే తెలుగుదేశం పార్టీ కార్యకర్తల సమావేశానికి హాజరవుతారు. సాయంత్రం తిరిగి అమరావతికి చేరుకుంటారు.

