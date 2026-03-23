23-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నాలుగో రోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు

latest updates telangana
By ETV Bharat Telangana Team

Published : March 23, 2026 at 7:00 AM IST

Updated : March 23, 2026 at 7:28 AM IST

23-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం

LIVE FEED

7:27 AM, 23 Mar 2026 (IST)

శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు

  • తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 18 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి భక్తులతో నిండిన అన్ని కంపార్టుమెంట్లు
  • కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్‌ వరకు వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 86,091 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.21 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 29,664 మంది భక్తులు

6:46 AM, 23 Mar 2026 (IST)

నాలుగో రోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు

  • ఇవాళ నాలుగో రోజు కొనసాగనున్న అసెంబ్లీ బడ్జెట్‌ సమావేశాలు
  • ఇవాళ ఉ.10 గం.కు ప్రశ్నోత్తరాలతో అసెంబ్లీ సమావేశాలు మెుదలు
  • సభ్యులు అడిగిన ప్రశ్నలకు సమాధానాలు ఇవ్వనున్న సంబంధిత మంత్రులు
  • బెవరేజేస్‌ కార్పొరేషన్‌ లిమిటెడ్‌ 2018-19 వార్షిక నివేదిక సభలో ప్రవేశపెట్టనున్న జూపల్లి
  • అనంతరం ఇటీవల ప్రవేశపెట్టిన వార్షిక బడ్జెట్‌పై తొలిరోజు సభలో సాధారణ చర్చ

6:45 AM, 23 Mar 2026 (IST)

25, 26 తేదీల్లో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు

  • ద్రోణి ప్రభావం కారణంగా రాష్ట్రంలో కొనసాగుతున్న శీతల వాతావరణం
  • సోమ, మంగళవారాల్లో సాధారణ పరిస్థితులు కొనసాగుతాయన్న వాతావరణ శాఖ
  • ఈనెల 25, 26 తేదీల్లో పలు జిల్లాల్లో ఉరుములు, మెరుపులతో కూడిన వర్షాలు కురిసే అవకాశం

6:44 AM, 23 Mar 2026 (IST)

మా విద్యుత్‌ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తే హర్మూజ్‌ను తెరిచేదే లేదు: ఇరాన్‌

  • విద్యుత్‌ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తామన్న ట్రంప్‌ హెచ్చరికలను ఖండించిన ఇరాన్‌
  • మా విద్యుత్‌ కేంద్రాలపై దాడులు చేస్తే.. హర్మూజ్‌ను తెరిచేదే లేదు: ఇరాన్‌
  • పవర్‌ ప్లాంట్‌లే లక్ష్యంగా చేసుకుంటే.. హర్మూజ్‌ను పూర్తిగా మూసివేస్తాం: ఇరాన్‌
  • ఆ విద్యుత్‌ కేంద్రాలు పునర్నిర్మించేవరకు హర్మూజ్‌ను తెరిచేదే లేదు: ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌ విద్యుత్ కేంద్రాలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం: ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌ ఇంధన మౌలిక సదుపాయాలు లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం: ఇరాన్‌
  • ఇజ్రాయెల్‌ సమాచార, ప్రసార సాంకేతికతలను లక్ష్యంగా చేసుకుంటాం: ఇరాన్‌
  • పశ్చిమాసియాలోని అమెరికా భాగస్వామ్య కంపెనీలు కూడా పూర్తిగా నాశనం చేస్తాం: ఇరాన్‌
  • చమురు కేంద్రాలను చట్టబద్ధ లక్ష్యాలుగా పరిగణించి కోలుకోలేకుండా దెబ్బతీస్తాం: ఇరాన్‌
  • చమురు ధర పెరిగిపోయి చాలా కాలం ఆ ప్రభావం కొనసాగుతుంది: ఇరాన్‌

6:44 AM, 23 Mar 2026 (IST)

పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో భూకంపం

  • పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో భూకంపం
  • పసిఫిక్ మహాసముద్రంలో రిక్టర్ స్కేల్‌పై తీవ్రత 6.1గా నమోదు

6:43 AM, 23 Mar 2026 (IST)

నేడు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం

  • నేడు బీజేపీ ఆధ్వర్యంలో చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం
  • రాష్ట్ర ప్రభుత్వ ప్రజా వ్యతిరేక విధానాలను నిరసిస్తూ చలో అసెంబ్లీకి బీజేపీ పిలుపు
  • ఆరు గ్యారంటీల విస్మరణ, బడ్జెట్‌లో విద్యా, వైద్యానికి సరైన కేటాయింపులు లేవని నిరసన
  • బడ్జెట్‌లో హైదరాబాద్ అభివృద్ధికి సరైన కేటాయింపులులేవని బీజేపీ నిరసన
  • బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు రాంచందర్‌రారావు నేతృత్వంలో చలో అసెంబ్లీ కార్యక్రమం
Last Updated : March 23, 2026 at 7:28 AM IST

