23-06-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రంలో నేడు భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
23-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం
ఆంధ్రప్రదేశ్లోని అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. దక్షిణ ఎనర్జీ కెమికల్ కర్మాగారంలో మంటలు చెలరేగగా, ఆ మంటల్లో చిక్కుకుని త్రినాథ్, వెంకటేశ్ అనే ఇద్దరు సజీవదహనమయ్యారు. మృతులు ఇద్దరూ అచ్యుతాపురం వాసులుగా గుర్తించారు. కర్మాగారంలో మరో ఇద్దరు చిక్కుకుని ఉన్నట్లు సమాచారం.
బాసర అమ్మవారి ఆలయంలో చోరీ
బాసర అమ్మవారి ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. సరస్వతీ అమ్మవారి ఆలయం పైఅంతస్తులోని మహంకాళి ఆలయంలో వెండి కిరీటం, హుండీ అపహరించారు. ఆలయ గేటు పగలగొట్టి వెండి కిరీటం, హుండీని దుండగులు చోరీ చేశారు. పూజ కోసం వెళ్లి చూడగా ఈ చోరీ ఘటన వెలుగు చూసింది. దుండగులు వ్యాసగుడి దగ్గర హుండీని పడేసి వెళ్లారు. ఈ మేరకు ఆలయ అధికారులు పోలీసులకు సమాచారం ఇచ్చారు. సీసీ ఫుటేజీ ఆధారంగా వివరాలు సేకరిస్తున్నారు.
దిల్లీలో రెండో రోజు సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
సీఎం రేవంత్ రెడ్డి దిల్లీలో రెండో రోజు (CM Revanth Reddy) పర్యటించనున్నారు. ఇవాళ మనోహర్లాల్ ఖట్టర్తో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి, కిషన్రెడ్డి భేటీ కానున్నారు.
ఇవాళ రాష్ట్రంలో అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం
రాష్ట్రంలో ఇవాళ అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు (Heavy Rains) కురిసే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ వెల్లడించింది. నైరుతి రుతుపవనాలు, ద్రోణి ప్రభావంతో వర్షాలు కురవనున్నాయని తెలిపింది. ఇవాళ జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, కామారెడ్డి, మెదక్, నల్గొండ, సూర్యాపేట జిల్లాలకు భారీ వర్ష సూచన ఉండటంతో ఎల్లో అలర్ట్లు జారీ చేసింది.
ఉప్పల్: నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు
ఉప్పల్లో నేడు టీజీ-20 లీగ్లో రెండు మ్యాచ్లు జరగనున్నాయి. మధ్యాహ్నం 2.15 గంటల నుంచి పాలమూరు స్ట్రైకర్స్తో హైదరాబాద్ ఈ ఛాంపియన్స్ తొలి మ్యాచ్ ఆడనుండగా, రాత్రి 7.15 గంటల నుంచి రంగారెడ్డి రైజర్స్, మెదక్ ఫాల్కన్స్ తలపడనున్నాయి.