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23rd July 2026 AP News Today Live Updates: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు

23rd July 2026 AP News Today Live Updates:
23rd July 2026 AP News Today Live Updates: (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 23, 2026 at 6:59 AM IST

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Updated : July 23, 2026 at 7:22 AM IST

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23rd July 2026 AP News Today Live Updates: టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్న భక్తులు. నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 77,874 మంది భక్తులు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.92 కోట్లు. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 35,302 మంది భక్తులు.

LIVE FEED

7:17 AM, 23 Jul 2026 (IST)

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ పీఎస్‌లో కొనసాగుతున్న సీదిరి అప్పలరాజు విచారణ

శ్రీకాకుళం జిల్లా కాశీబుగ్గ పీఎస్‌లో సీదిరి అప్పలరాజు విచారణ కొనసాగుతోంది. నిన్న మాజీమంత్రి సీదిరి అప్పలరాజును పోలీసులు అదుపులోకి తీసుకున్నారు. పలాస-కాశీబుగ్గ పురపాలక సంఘం పరిధిలో 144వ సెక్షన్ అమలులో ఉంది. అప్పలరాజును అదుపులోకి తీసుకుంటుండగా వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణులు అడ్డుకున్నారు.

7:15 AM, 23 Jul 2026 (IST)

టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 20 గంటలు సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 77,874 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.92 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 35,302 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:37 AM, 23 Jul 2026 (IST)

నేటి నుంచి 'మీ భూమి-బ్లాక్‌ చెయిన్‌' కార్యక్రమం

నేటి నుంచి 'మీ భూమి-బ్లాక్‌ చెయిన్‌' కార్యక్రమం అందుబాటులోకి రానుంది. అన్ని భూరికార్డులకూ ఏకైక ప్రామాణిక వ్యవస్థగా 'మీ భూమి-బ్లాక్‌ చెయిన్‌' పని చేయనుంది. ఒకే వేదికపైకి రెవెన్యూ, సర్వే, రిజిస్ట్రేషన్‌ శాఖల్లోని భూసమాచారం రానుంది. ఏడు జిల్లాలోని 89 గ్రామాల్లో పైలట్‌ ప్రాజెక్టు అమలు కానుంది. సచివాలయం నుంచి వర్చువల్‌గా సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించనున్నారు.

6:36 AM, 23 Jul 2026 (IST)

సచివాలయంలో నేడు మంత్రివర్గ సమావేశం

సచివాలయంలో నేడు మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం భేటీకానుంది. పలు కీలక అంశాలకు ఆమోదముద్రే ప్రధాన అజెండాగా కేబినెట్ భేటీకానుంది. ఉద్యోగుల డిమాండ్లపై కేబినెట్‌లో చర్చించే అవకాశముంది. భోగాపురం విమానాశ్రయంపైనా మంత్రివర్గంలో చర్చించే అవకాశముంది. పలు అభివృద్ధి పనులకు మంత్రివర్గం పరిపాలనా ఆమోదం తెలపనుంది.

6:35 AM, 23 Jul 2026 (IST)

తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి గ్రీన్‌ ఫీల్‌ సమీపంలోని దుకాణాల్లో అగ్నిప్రమాదం

తూర్పు గోదావరి జిల్లా దేవరపల్లి గ్రీన్‌ ఫీల్‌ సమీపంలోని దుకాణాల్లో అగ్నిప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. షార్ట్ సర్క్యూట్ కారణంగా దుకాణాల్లో మంటలు ఎగిసిపడ్డాయి. మంటల దాటికి 2 గ్యాస్ సిలిండర్లు పేలడంతో మూడు షాపులు దగ్ధమయ్యాయి. ఘటనాస్థలికి చేరుకున్న అగ్నిమాపక సిబ్బంది మంటలార్పుతున్నారు.

Last Updated : July 23, 2026 at 7:22 AM IST

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