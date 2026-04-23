23-04-2026 Telangana News Today Live Updates : రాష్ట్రవ్యాప్తంగా నేడూ కొనసాగనున్న ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె
23-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
రెండో రోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె
రెండో రోజు రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఆర్టీసీ కార్మికుల సమ్మె (RTC STRIKE) కు సిద్ధమయ్యారు. నేడు అన్ని డిపోల్లో మహాధర్నాలు చేపట్టనున్నట్లు ఐకాస ఛైర్మన్ వెంకన్న వెల్లడించింది.
హైదరాబాద్: బోరబండలోని రాజీవ్గాంధీనగర్లో విషాదం
హైదరాబాద్ బోరబండలోని రాజీవ్గాంధీనగర్లో విషాదం చోటు చేసుకుంది. వాటర్ హీటర్తో వేడి చేసిన నీటిలో పడి చిన్నారి తన్మయ(21నెలలు) మృతి చెందింది. ఆడుకుంటూ వేడి నీటిలో కాలు పెట్టడంతో పాపకు తీవ్రగాయాలు అయ్యాయి. ఉస్మానియా ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతూ చిన్నారి తన్మయ మృతి చెందింది.
నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం
నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం జరగనుంది. సచివాలయంలో మధ్యాహ్నం సీఎం అధ్యక్షతన మంత్రివర్గం భేటీ కానున్నారు. హైకోర్టు తీర్పుపై సుప్రీంకోర్టును ఆశ్రయించే ఆలోచనలో ప్రభుత్వం ఉన్నట్లు సమాచారం. ఇవాళ దీనిపై కేబినెట్ సమావేశంలో హైకోర్టు తీర్పు గురించి కూడా చర్చించనున్నారు. ఆర్టీసీ సమ్మెపై మంత్రివర్గం నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం ఉంది. ఎంపీటీసీ, జడ్పీటీసీ ఎన్నికలపై, ఇందిరమ్మ కుటుంబ బీమా పథకం అమలుపై నిర్ణయం వెలువడే అవకాశం ఉంది.
ఇవాళ సా. 4 గం.కు పంజాగుట్ట శ్మశానవాటికలో నాదెండ్ల భాస్కర్రావు అంత్యక్రియలు
ఇవాళ సా.4 గం.కు పంజాగుట్ట శ్మశానవాటికలో నాదెండ్ల భాస్కర్రావు అంత్యక్రియలు జరగనున్నాయి. నిన్న హైదరాబాద్లోని కాంటినెంటల్ ఆస్పత్రిలో నాదెండ్ల భాస్కర్రావు(90) వృద్ధాప్య సమస్యలతో మృతి చెందారు.
జన్ ఆక్రోష్ పేరుతో ఇవాళ బీజేపీ పాదయాత్ర
జన్ ఆక్రోష్ పేరుతో మహిళా రిజర్వేషన్ బిల్లుపై కాంగ్రెస్ తీరును నిరసిస్తూ ఇవాళ బీజేపీ పాదయాత్ర చేయనుంది. మహిళా బిల్లుపై ఇండియా కూటమిలోని పార్టీల తీరును నిరసిస్తూ బీజేపీ పాదయాత్ర చేయనున్నారు. సాయంత్రం జీహెచ్ఎంసీ నుంచి బీజేపీ పాదయాత్ర ప్రారంభం కానుంది. జీహెచ్ఎంసీ నుంచి దోమల్గూడ మీదుగా ఇందిరా పార్క్ వరకు పాదయాత్ర చేపట్టనున్నారు. కిషన్రెడ్డి, లక్ష్మణ్, రామచందర్రావు పాదయాత్రలో పాల్గొననున్నారు.
ఐపీఎల్ : నేడు ముంబయి, చెన్నై మ్యాచ్
ఐపీఎల్ నేడు ముంబయిలో రాత్రి 7.30 గంటలకు ముంబయి, చెన్నై మ్యాచ్ జరగనుంది.