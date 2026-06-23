23rd June 2026 AP Live Updates: పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం - ఇద్దరు సజీవదహనం
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : June 23, 2026 at 7:20 AM IST|
Updated : June 23, 2026 at 9:37 AM IST
23rd June 2026 AP Live Updates : అచ్యుతాపురానికి చెందిన ఇద్దరు సజీవదహనం
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పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ దిగ్భ్రాంతి
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం అత్యంత విషాదకరం: మంత్రి సుభాష్
పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం అత్యంత విషాదకరమని మంత్రి సుభాష్ అన్నారు. మృతుల కుటుంబాలకు తన ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు. గాయపడిన వారికి మెరుగైన వైద్య చికిత్స అందించాలని సూచించారు. కార్మికుల భద్రతే ప్రభుత్వానికి అత్యంత ప్రాధాన్యమని మంత్రి అన్నారు.
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై పల్లా శ్రీనివాసరావు దిగ్భ్రాంతి
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై పల్లా శ్రీనివాసరావు దిగ్భ్రాంతి వ్యక్తం చేశారు. ప్రమాదంలో కార్మికుల మృతి అత్యంత విషాదకరమని, మృతుల కుటుంబసభ్యులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపారు.
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై సీఎం చంద్రబాబు విచారం వ్యక్తం చేశారు. ఇద్దరు కార్మికుల మృతి పట్ల సంతాపం తెలిపారు. జిల్లా అధికారులతో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. బాధితులను ఆదుకోవాలని, గాయపడినవారికి మెరుగైన చికిత్స అందించాలని సీఎం ఆదేశించారు.
కాసేపట్లో సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
సచివాలయం: కాసేపట్లో సీఎం అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం ప్రారంభం కానుంది. దాదాపు 80కి పైగా అజెండా అంశాలకు కేబినెట్ ఆమోదం తెలపనుంది. రాష్ట్రంలో పెట్టుబడుల స్థాపనకు పెద్దపీట వేస్తూ మంత్రివర్గంలో కీలక నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. పరిశ్రమలు, ఐటీ, పర్యాటకం, రాజధాని అభివృద్ధి అంశాలను కేబినెట్ ఆమోదించనుంది. ఉద్యోగాల కల్పన, అమరావతి నిర్మాణం, డేటా సెంటర్లకు ప్రాధాన్యమిస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. పర్యాటక ప్రాజెక్టులు, పునరుత్పాదక ఇంధన రంగానికి ప్రాధాన్యత ఇస్తూ నిర్ణయాలు తీసుకోనున్నారు. పెట్టుబడుల ప్రోత్సాహక మండలి నిర్ణయాలకు మంత్రివర్గం ఆమోదం తెలపనుంది. రూ.34 వేల కోట్లతో 35 వేల ఉద్యోగాల కల్పన, ఉండవల్లిలో రూ.426 కోట్లతో మౌలిక సదుపాయాల కల్పనకు ఆమోదం తెలపనున్నారు. ఏపీ జ్యుడీషియల్ అకాడమీ నిర్మాణానికి రూ.130 కోట్ల వ్యయంతో పనులపై చేపట్టడంపై చర్చించనున్నారు. అమరావతిలో ఫైవ్స్టార్ హోటళ్లు, కన్వెన్షన్ సెంటర్లకు ప్రోత్సాహకాలు, విశాఖ, తిరుపతి, కర్నూలు, అన్నవరం ప్రాంతాల్లోనూ పర్యాటక ప్రాజెక్టులపై చర్చించనున్నారు. ప్రభుత్వరంగ సంస్థలు, కార్పొరేషన్లు, సొసైటీల ఉద్యోగుల పదవీ విరమణ వయస్సుపై చర్చించనున్నారు. అనంతపురం, కడప జిల్లాల్లో సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు భూముల కేటాయింపు, సౌర, పవన విద్యుత్ ప్రాజెక్టులకు బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ల ఏర్పాటుకు ప్రోత్సాహకాలపై చర్చించనున్నారు.
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత ఆరా
పరవాడ ఫార్మాసిటీ అగ్నిప్రమాదంపై హోంమంత్రి అనిత ఆరా తీశారు. కలెక్టర్, ఎస్పీతో ఫోనులో మాట్లాడి వివరాలు తెలుసుకున్నారు. సహాయచర్యలు వేగవంతం చేయాలని అధికారులకు హోంమంత్రి ఆదేశాలు జారీ చేశారు. బాధిత కుటుంబాలకు ప్రభుత్వం అండగా ఉంటుందని హోంమంత్రి అనిత హామీ ఇచ్చారు.
ముప్పాళ్ల మండలం ఎన్ఎస్పీ కాల్వ వద్ద వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి
పల్నాడు జిల్లా ముప్పాళ్ల మండలం ఎన్ఎస్పీ కాల్వ వద్ద వ్యక్తిపై కత్తితో దాడి జరిగింది. బైక్పై వస్తున్న రవికుమార్పై ఇద్దరు దుండగుల దాడి చేశారు. దాడికి పాల్పడిన దుండగులు రవికుమార్ నుంచి డబ్బులు డిమాండ్ చేశారు. నరసరావుపేట నుంచి సత్తెనపల్లి వస్తుండగా రవికుమార్పై దాడి జరిగింది.
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గజరాజుల సంచారం
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లాలో గజరాజుల సంచారం కలకలం సృష్టించింది. కొన్నిరోజులుగా సాలూరు, పార్వతీపురం నియోజకవర్గాల పరిధిలో ఏనుగులు సంచరిస్తున్నాయి. రాత్రి సీతానగరం మండలం గుచ్చిమి గ్రామంలో ఏనుగుల సంచరించాయి. రెండు వరి కోత యంత్రాలను ధ్వంసం చేశాయి. ఇటీవల పామాయిల్ తోటలు, వ్యవసాయ మోటార్లు ధ్వంసం చేశారు. అటవీప్రాంతంతో పాటు మైదాన ప్రాంతంలోనూ ఏనుగుల సంచారంతో స్థానికులు, రైతులు ఆందోళన చెందుతున్నారు. ఏనుగుల సమస్యకు శాశ్వత పరిష్కారం చూపించాలని కోరుతున్నారు.
తిరుమల సమాచారం
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 27 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 86,021 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.49 కోట్లు రాగా 33,356 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం - ఇద్దరు సజీవదహనం
అనకాపల్లి జిల్లా పరవాడ ఫార్మాసిటీలో అగ్నిప్రమాదం జరిగింది. దక్షిణ ఎనర్జీ కెమికల్ కర్మాగారంలో ఒక్కసారిగా మంటలు చెలరేగాయి. ఈ ప్రమాదంలో అచ్యుతాపురానికి చెందిన త్రినాథ్, వెంకటేశ్ సజీవదహనమయ్యారు. రెండు అగ్నిమాపక వాహనాలతో మంటలార్పారు. కర్మాగారంలో మరో ఇద్దరు చిక్కుకుని ఉన్నట్లు సమాచారం.
తూర్పుగోదావరి జిల్లాలో ఘోర ప్రమాదం - ముగ్గురు మృతి
తూర్పుగోదావరి జిల్లా రంగంపేట మండలం వడిశలేరు - రంగంపేట మధ్య ఘోర ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. టైర్ పంక్చర్ కావడంతో టాటా ఏస్ వాహనం బోల్తాపడిన ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందారు. మరో 8 మంది గాయపడ్డారు. సామర్లకోట, పిఠాపురం ప్రాంతానికి చెందిన వీరు బాపట్ల జిల్లా కొల్లూరులో రెడీమిక్స్ వాల్స్ నిర్మాణ పనులు పనులు పూర్తి చేసుకుని సామగ్రితో బయల్దేరి వస్తుండగా ప్రమాదం జరిగింది. సామర్లకోటకు చెందిన మసకపల్లి బాబు, మురమర్ల రాజు, కాకడ రాజు మృతి చెందారు. ప్రమాదంలో గాయపడిన క్షతగాత్రులు పెద్దాపురం ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. మృతదేహాలు రాజమహేంద్రవరం జీజీహెచ్కు తరలించారు. మరో 30 నిమిషాల్లో గమ్యస్థానాలకు చేరుకుంటారనగా ప్రమాదం జరిగింది. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
నేడు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం భేటీ
నేడు సచివాలయంలో సీఎం చంద్రబాబు అధ్యక్షతన రాష్ట్ర మంత్రివర్గం సమావేశం కానుంది. ఎస్ఐపీబీ ఆమోదించిన రూ.30,515 కోట్ల పెట్టుబడులకు కేబినెట్ పచ్చజెండా ఊపనున్నాది. 50 సంస్థల పెట్టుబడులతో 29,677 మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చే అవకాశం ఉంది. ఏఐటీపీ పర్మిట్పై బస్సులకు ఛార్జీలు తగ్గించే అంశంపై కేబినెట్ చర్చించనున్నారు. అమరావతిలో 10 సంస్థల ఏర్పాటుకు కేబినెట్ ఆమోదముద్ర వేసే అవకాశముంది. తల్లికి వందనం నిధుల విడుదలకు ఆమోదం తెలపనున్నట్లు సమాచారం. రెండేళ్ల కూటమి పాలనపై మంత్రిమండలి చర్చించే అవకాశం ఉంది.