23 february 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రాజకీయాల్లో విలక్షణ నాయకుడిగా ఎర్రన్నాయుడు : మంత్రి లోకేష్
ap live news updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : February 23, 2026 at 7:16 AM IST|
Updated : February 23, 2026 at 9:35 AM IST
23 february 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: ఎర్రన్నాయుడు జయంతి
LIVE FEED
బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికి అవిశ్రాంతంగా కృషిచేసిన వ్యక్తి ఎర్రన్నాయుడు: మంత్రి లోకేష్
- బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికి అవిశ్రాంతంగా కృషిచేసిన వ్యక్తి ఎర్రన్నాయుడు: మంత్రి లోకేష్
- రాజకీయాల్లో విలక్షణ నాయకుడిగా ఎర్రన్నాయుడు పేరుగడించారు: మంత్రి లోకేష్
- కేంద్రమంత్రిగా, టీడీపీ సీనియర్ నేతగా ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం: లోకేష్
- ఎర్రన్నాయుడు జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పిస్తున్నా: మంత్రి లోకేష్
విశాఖ: గాజువాక గంగవరం పోర్ట్ రోడ్డులో రాత్రి దోపిడీ
- విశాఖ: గాజువాక గంగవరం పోర్ట్ రోడ్డులో రాత్రి దోపిడీ
- పార్కింగ్ చేసి వెళ్తున్న బిహార్ లారీ డ్రైవర్ను అడ్డగించిన దుండగులు
- కత్తితో బెదిరించి లారీ డ్రైవర్ నుంచి నగదు లాక్కెళ్లిన దుండగులు
- దోపిడీ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న గాజువాక క్రైమ్ పోలీసులు
అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో మంత్రి నారా లోకేష్ చిట్చాట్
- అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో మంత్రి నారా లోకేష్ చిట్చాట్
- లడ్డూ కల్తీకి సంబంధించి వాస్తవాలన్నీ రేపు అసెంబ్లీలో పెడతాం: లోకేష్
- దేవదేవుడికి జరిగిన మహాపచారం అసెంబ్లీ వేదికగానే బయటపెడతాం: లోకేష్
- అసెంబ్లీకి రావాలని ఎవరూ బొట్టుపెట్టి పిలవరు: మంత్రి నారా లోకేష్
- సభకు రావడం సభ్యులుగా వారి బాధ్యత: మంత్రి నారా లోకేష్
- దేవుడిని కూడా వైసీపీ రోడ్డుమీదకు తీసుకురావడం బాధాకరం: లోకేష్
- దేవుడి ఫొటోలతో చట్టసభల్లో ర్యాలీలు ఆక్షేపణీయం: మంత్రి నారా లోకేష్
రాజమహేంద్రవరం: కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యతో 4కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
- రాజమహేంద్రవరం: కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యతో 4కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
- ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ ఇద్దరు వృద్ధులు మృతి
- లాలాచెరువు చౌడేశ్వరినగర్కు చెందిన శేషగిరిరావు(65), రాధాకృష్ణమూర్తి(74) మృతి
- కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది బాధితులు
- కలుషిత పాలు తాగి అస్వస్థతకు గురై ఆస్పత్రిలో చేరిన బాధితులు
- రాజమహేంద్రవరం ఘటనపై అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ
- ఘటన జరిగిన ప్రాంతాల్లో పాలు, నీరు, ఇతర నమూనాల సేకరణ
- క్షేత్రస్థాయిలో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు
- ఘటనపై ఇంటింటా సర్వే చేపట్టిన ఆరోగ్యశాఖ, నగరపాలక అధికారులు
తిరుమలలో రూ.300 క్యూలైన్లో పాము కలకలం
- తిరుమలలో రూ.300 క్యూలైన్లో పాము కలకలం
- తెలంగాణకు చెందిన భక్తురాలు మౌనిక(27)ను కాటేసిన పాము
- తిరుమల: భక్తురాలి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యుల వెల్లడి
మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీకాళహస్తిలో ప్రవచన కార్యక్రమం మంచి ఆలోచన: లోకేష్
- మహాశివరాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీకాళహస్తిలో ప్రవచన కార్యక్రమం మంచి ఆలోచన: లోకేష్
- ఇవాళ సాయంత్రం బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి ప్రవచనాలు చాలా మంచి ఆలోచన: లోకేష్
- ప్రవచనాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహకులకు అభినందనలు: మంత్రి లోకేష్
- భక్తి భావన, ఆధ్యాత్మిక చింతనతో ప్రజల్లో నైతిక విలువలు పెరుగుతాయి: మంత్రి లోకేష్
- మంచి ఆలోచనతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం విజయవంతం కావాలని కోరుకుంటున్నా: లోకేష్
నేటి నుంచి మార్చి 24 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు
- నేటి నుంచి మార్చి 24 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు
- ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు ఇంటర్ పరీక్షలు
- ఇంటర్ పరీక్షల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,537 పరీక్షా కేంద్రాలు
- 45 కేంద్రాలను సున్నిత కేంద్రాలుగా గుర్తించిన అధికారులు
- ఇంటర్ పరీక్షలు రాయనున్న 10,57,899 మంది విద్యార్థులు
- సెట్-1 ప్రశ్నపత్రం ఎంపిక చేసిన ఇంటర్ బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్ బాషా
తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
- శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 76,506 మంది భక్తులు
- తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.20 కోట్లు
- నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 28,049 మంది భక్తులు
శాసనసభలో నేడు రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- నేడు ఎనిమిదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
- శాసనసభలో నేడు రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- ఏపీ జైళ్లు, సంస్కరణ సర్వీసుల బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న హోంమంత్రి అనిత
- రైతుల నీటి పారుదల వ్యవస్థల యాజమాన్య సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నిమ్మల
- విద్యుత్ చట్టంలోని 182వ సెక్షన్ ప్రతులను సభలో పెట్టనున్న మంత్రి గొట్టిపాటి
- శాఖల వారీగా బడ్జెట్ పద్దులపై చర్చ- ఆమోదం
అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులు నేడు మండలిలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులు నేడు మండలిలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- పురపాలక శాఖకు సంబంధించి రెండు చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- దేవదాయ శాఖకు సంబంధించి రెండు చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- విద్యుత్, పంచాయతీ రాజ్ శాఖల చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- వైద్యారోగ్య శాఖ సంబంధించి చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
- శాసనమండలిలో శాంతి భద్రతలపై నేడు లఘు చర్చ
కర్నూలులో హత్య దారుణ హత్య
- కర్నూలులో హత్య దారుణ హత్య
- కర్నూలు: పాతబస్టాండ్లోని అనిల్ బార్ వద్ద మనోహర్ హత్య
- కర్నూలు: మనోహర్ అనే వ్యక్తి ని హత్య చేసిన దుండగులు
రాజమహేంద్రవరం: అనూరియా కేసులపై మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆరా
- రాజమహేంద్రవరం: అనూరియా కేసులపై మంత్రి కందుల దుర్గేష్ ఆరా
- అనూరియా కేసుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి దుర్గేష్
- కలెక్టర్, వైద్యశాఖ అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకున్న మంత్రి
- నివారణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి: మంత్రి దుర్గేష్
రాజమహేంద్రవరం ఘటనపై అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ
- రాజమహేంద్రవరం ఘటనపై అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ
- ఘటన జరిగిన ప్రాంతాల్లో పాలు, నీరు, ఇతర నమూనాల సేకరణ క్షేత్రస్థాయిలో వైద్య శిబిరాల ఏర్పాటు చేసి రాపిడ్ రెస్పాన్స్ పర్యటన
- రాజమహేంద్రవరం: ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్న వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు
Last Updated : February 23, 2026 at 9:35 AM IST