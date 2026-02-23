ETV Bharat / state

23 february 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: రాజకీయాల్లో విలక్షణ నాయకుడిగా ఎర్రన్నాయుడు : మంత్రి లోకేష్‌

ap live news updates (ETV Bharat)
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : February 23, 2026 at 7:16 AM IST

Updated : February 23, 2026 at 9:35 AM IST

23 february 2026 Andhra Pradesh News Today Live Updates: ఎర్రన్నాయుడు జయంతి

9:33 AM, 23 Feb 2026 (IST)

బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికి అవిశ్రాంతంగా కృషిచేసిన వ్యక్తి ఎర్రన్నాయుడు: మంత్రి లోకేష్‌

  • బలహీనవర్గాల అభ్యున్నతికి అవిశ్రాంతంగా కృషిచేసిన వ్యక్తి ఎర్రన్నాయుడు: మంత్రి లోకేష్‌
  • రాజకీయాల్లో విలక్షణ నాయకుడిగా ఎర్రన్నాయుడు పేరుగడించారు: మంత్రి లోకేష్‌
  • కేంద్రమంత్రిగా, టీడీపీ సీనియర్ నేతగా ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయం: లోకేష్‌
  • ఎర్రన్నాయుడు జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పిస్తున్నా: మంత్రి లోకేష్‌

9:33 AM, 23 Feb 2026 (IST)

విశాఖ: గాజువాక గంగవరం పోర్ట్ రోడ్డులో రాత్రి దోపిడీ

  • విశాఖ: గాజువాక గంగవరం పోర్ట్ రోడ్డులో రాత్రి దోపిడీ
  • పార్కింగ్‌ చేసి వెళ్తున్న బిహార్‌ లారీ డ్రైవర్‌ను అడ్డగించిన దుండగులు
  • కత్తితో బెదిరించి లారీ డ్రైవర్‌ నుంచి నగదు లాక్కెళ్లిన దుండగులు
  • దోపిడీ ఘటనపై దర్యాప్తు చేస్తున్న గాజువాక క్రైమ్ పోలీసులు

9:33 AM, 23 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో మంత్రి నారా లోకేష్ చిట్‌చాట్‌

  • అసెంబ్లీ లాబీలో మీడియాతో మంత్రి నారా లోకేష్ చిట్‌చాట్‌
  • లడ్డూ కల్తీకి సంబంధించి వాస్తవాలన్నీ రేపు అసెంబ్లీలో పెడతాం: లోకేష్‌
  • దేవదేవుడికి జరిగిన మహాపచారం అసెంబ్లీ వేదికగానే బయటపెడతాం: లోకేష్‌
  • అసెంబ్లీకి రావాలని ఎవరూ బొట్టుపెట్టి పిలవరు: మంత్రి నారా లోకేష్‌
  • సభకు రావడం సభ్యులుగా వారి బాధ్యత: మంత్రి నారా లోకేష్‌
  • దేవుడిని కూడా వైసీపీ రోడ్డుమీదకు తీసుకురావడం బాధాకరం: లోకేష్‌
  • దేవుడి ఫొటోలతో చట్టసభల్లో ర్యాలీలు ఆక్షేపణీయం: మంత్రి నారా లోకేష్‌

9:03 AM, 23 Feb 2026 (IST)

రాజమహేంద్రవరం: కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యతో 4కు చేరిన మృతుల సంఖ్య

  • రాజమహేంద్రవరం: కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యతో 4కు చేరిన మృతుల సంఖ్య
  • ప్రైవేటు ఆస్పత్రిలో చికిత్స పొందుతూ ఇవాళ ఇద్దరు వృద్ధులు మృతి
  • లాలాచెరువు చౌడేశ్వరినగర్‌కు చెందిన శేషగిరిరావు(65), రాధాకృష్ణమూర్తి(74) మృతి
  • కిడ్నీ సంబంధిత సమస్యలతో చికిత్స పొందుతున్న 11 మంది బాధితులు
  • కలుషిత పాలు తాగి అస్వస్థతకు గురై ఆస్పత్రిలో చేరిన బాధితులు
  • రాజమహేంద్రవరం ఘటనపై అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ
  • ఘటన జరిగిన ప్రాంతాల్లో పాలు, నీరు, ఇతర నమూనాల సేకరణ
  • క్షేత్రస్థాయిలో వైద్య శిబిరాలు ఏర్పాటు చేసిన అధికారులు
  • ఘటనపై ఇంటింటా సర్వే చేపట్టిన ఆరోగ్యశాఖ, నగరపాలక అధికారులు

9:03 AM, 23 Feb 2026 (IST)

తిరుమలలో రూ.300 క్యూలైన్‌లో పాము కలకలం

  • తిరుమలలో రూ.300 క్యూలైన్‌లో పాము కలకలం
  • తెలంగాణకు చెందిన భక్తురాలు మౌనిక(27)ను కాటేసిన పాము
  • తిరుమల: భక్తురాలి ఆరోగ్యం నిలకడగా ఉన్నట్లు వైద్యుల వెల్లడి

9:03 AM, 23 Feb 2026 (IST)

మ‌హాశివ‌రాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీకాళ‌హ‌స్తిలో ప్రవచన కార్యక్రమం మంచి ఆలోచన: లోకేష్‌

  • మ‌హాశివ‌రాత్రి బ్రహ్మోత్సవాల్లో శ్రీకాళ‌హ‌స్తిలో ప్రవచన కార్యక్రమం మంచి ఆలోచన: లోకేష్‌
  • ఇవాళ సాయంత్రం బ్రహ్మశ్రీ చాగంటి ప్రవ‌చ‌నాలు చాలా మంచి ఆలోచ‌న‌: లోకేష్‌
  • ప్రవ‌చ‌నాల కార్యక్రమం ఏర్పాటు చేసిన నిర్వాహ‌కుల‌కు అభినంద‌న‌లు: మంత్రి లోకేష్‌
  • భ‌క్తి భావ‌న‌, ఆధ్యాత్మిక చింత‌న‌తో ప్రజ‌ల్లో నైతిక విలువ‌లు పెరుగుతాయి: మంత్రి లోకేష్‌
  • మంచి ఆలోచనతో ఏర్పాటు చేసిన కార్యక్రమం విజ‌య‌వంతం కావాల‌ని కోరుకుంటున్నా: లోకేష్‌

7:16 AM, 23 Feb 2026 (IST)

నేటి నుంచి మార్చి 24 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు

  • నేటి నుంచి మార్చి 24 వరకు ఇంటర్మీడియట్ పరీక్షలు
  • ఉదయం 9 నుంచి మధ్యాహ్నం 12 వరకు ఇంటర్‌ పరీక్షలు
  • ఇంటర్ పరీక్షల కోసం రాష్ట్రవ్యాప్తంగా 1,537 పరీక్షా కేంద్రాలు
  • 45 కేంద్రాలను సున్నిత కేంద్రాలుగా గుర్తించిన అధికారులు
  • ఇంటర్‌ పరీక్షలు రాయనున్న 10,57,899 మంది విద్యార్థులు
  • సెట్‌-1 ప్రశ్నపత్రం ఎంపిక చేసిన ఇంటర్‌ బోర్డు కార్యదర్శి రంజిత్‌ బాషా

7:16 AM, 23 Feb 2026 (IST)

తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

  • తిరుమలలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం
  • శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 25 కంపార్టుమెంట్లలో వేచి ఉన్న భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 76,506 మంది భక్తులు
  • తిరుమల: నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.20 కోట్లు
  • నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 28,049 మంది భక్తులు

6:44 AM, 23 Feb 2026 (IST)

శాసనసభలో నేడు రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

  • నేడు ఎనిమిదో రోజు అసెంబ్లీ బడ్జెట్ సమావేశాలు
  • శాసనసభలో నేడు రెండు బిల్లులు ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • ఏపీ జైళ్లు, సంస్కరణ సర్వీసుల బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న హోంమంత్రి అనిత
  • రైతుల నీటి పారుదల వ్యవస్థల యాజమాన్య సవరణ బిల్లు ప్రవేశపెట్టనున్న మంత్రి నిమ్మల
  • విద్యుత్ చట్టంలోని 182వ సెక్షన్‌ ప్రతులను సభలో పెట్టనున్న మంత్రి గొట్టిపాటి
  • శాఖల వారీగా బడ్జెట్‌ పద్దులపై చర్చ- ఆమోదం

6:44 AM, 23 Feb 2026 (IST)

అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులు నేడు మండలిలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం

  • అసెంబ్లీ ఆమోదించిన ఏడు బిల్లులు నేడు మండలిలో ప్రవేశపెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • పురపాలక శాఖకు సంబంధించి రెండు చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • దేవదాయ శాఖకు సంబంధించి రెండు చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • విద్యుత్‌, పంచాయతీ రాజ్‌ శాఖల చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • వైద్యారోగ్య శాఖ సంబంధించి చట్ట సవరణ బిల్లులు మండలిలో పెట్టనున్న ప్రభుత్వం
  • శాసనమండలిలో శాంతి భద్రతలపై నేడు లఘు చర్చ

6:43 AM, 23 Feb 2026 (IST)

కర్నూలులో హత్య దారుణ హత్య

  • కర్నూలులో హత్య దారుణ హత్య
  • కర్నూలు: పాతబస్టాండ్‌లోని అనిల్ బార్ వద్ద మనోహర్‌ హత్య
  • కర్నూలు: మనోహర్ అనే వ్యక్తి ని హత్య చేసిన దుండగులు

6:43 AM, 23 Feb 2026 (IST)

రాజమహేంద్రవరం: అనూరియా కేసులపై మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ ఆరా

  • రాజమహేంద్రవరం: అనూరియా కేసులపై మంత్రి కందుల దుర్గేష్‌ ఆరా
  • అనూరియా కేసుల పట్ల ప్రజలు అప్రమత్తంగా ఉండాలి: మంత్రి దుర్గేష్
  • కలెక్టర్‌, వైద్యశాఖ అధికారులతో మాట్లాడి పరిస్థితి అడిగి తెలుసుకున్న మంత్రి
  • నివారణకు కట్టుదిట్టమైన చర్యలు తీసుకోవాలి: మంత్రి దుర్గేష్‌

6:43 AM, 23 Feb 2026 (IST)

రాజమహేంద్రవరం ఘటనపై అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ

  • రాజమహేంద్రవరం ఘటనపై అప్రమత్తమైన వైద్య ఆరోగ్యశాఖ
  • ఘటన జరిగిన ప్రాంతాల్లో పాలు, నీరు, ఇతర నమూనాల సేకరణ క్షేత్రస్థాయిలో వైద్య శిబిరాల ఏర్పాటు చేసి రాపిడ్ రెస్పాన్స్ పర్యటన
  • రాజమహేంద్రవరం: ఆస్పత్రిలో చికిత్సపొందుతున్న వారి పరిస్థితి నిలకడగా ఉందన్న వైద్యులు
Last Updated : February 23, 2026 at 9:35 AM IST

