ETV Bharat / state

23-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం

TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : February 23, 2026 at 6:42 AM IST

Choose ETV Bharat

23-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:39 AM, 23 Feb 2026 (IST)

అమెరికా: ట్రంప్‌నకు చెందిన రిసార్ట్‌ వద్ద కాల్పులు, ఒకరు మృతి

  • అమెరికా: ట్రంప్‌నకు చెందిన రిసార్ట్‌ వద్ద కాల్పులు, ఒకరు మృతి
  • రిసార్ట్‌లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన సాయుధుడిని కాల్చి చంపిన భద్రతాదళాలు
  • అమెరికా: ఫ్లోరిడాలోని ట్రంప్‌నకు చెందిన పామ్‌బీచ్‌ రిసార్ట్‌ వద్ద ఘటన
  • ట్రంప్‌ సాధారణంగా వారాంతాల్లో పామ్‌బీచ్‌ రిసార్ట్‌లో ఉంటారన్న అధికారులు
  • ఘటన జరిగినప్పుడు మాత్రం వైట్‌హౌస్‌లో ట్రంప్‌ ఉన్నట్లు అధికారుల వెల్లడి
  • రిసార్ట్‌ గేట్‌ వద్ద షార్ట్‌గన్‌, పెట్రోల్‌ క్యాన్‌ పట్టుకుని ఉండగా కాల్చి చంపినట్లు వెల్లడి
  • దుండగుడి కాల్చివేత ఘటనపై ఎఫ్‌బీఐ ఆధ్వర‌్యంలో దర్యాప్తు
  • ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసిన అమెరికా సీక్రెట్‌ సర్వీస్‌ అధికారులు

6:39 AM, 23 Feb 2026 (IST)

నేడు ఫిల్మ్‌నగర్‌లో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కార్యక్రమం

  • నేడు ఫిల్మ్‌నగర్‌లో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కార్యక్రమం
  • అవగాహన కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న డీజీపీ శివధర్‌రెడ్డి, సీపీ సజ్జనార్

6:38 AM, 23 Feb 2026 (IST)

మ. 3 గం.కు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్‌ భేటీ

  • నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
  • మ. 3 గం.కు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్‌ భేటీ
  • మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చ
  • శాసనసభ బడ్జెట్‌ సమావేశాలపై చర్చించనున్న మంత్రివర్గం
  • వచ్చే 3 నెలల్లో తాగునీరు
  • ఆరోగ్యం, విద్యకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించనున్న మంత్రివర్గం
  • భూసేకరణ, భూముల కేటాయింపులు, ఉద్యోగాల భర్తీపై చర్చ
  • రైతు భరోసా నిధుల విడుదలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం
  • 5 సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి సవరించిన అంచనాలపై చర్చ
  • ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం, యంగ్‌ ఇండియా రెసిడెన్షియల్‌ స్కూళ్లకు స్థలం కేటాయింపుపై చర్చ
  • ధాన్యం సేకరణపైనా మంత్రివర్గం చర్చించనున్నట్లు సమాచారం

TAGGED:

TELANGANA TOP NEWS TODAY
TELANGANA NEWS TODAY
తెలంగాణ ఈరోజు టాప్​ వార్తలు
TELANGANA NEWS UPDATES
TELANGANA LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.