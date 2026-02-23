23-02-2026 Telangana News Today Live : నేడు రాష్ట్ర మంత్రివర్గ సమావేశం
23-02-2026 Telangana News Today Live : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
అమెరికా: ట్రంప్నకు చెందిన రిసార్ట్ వద్ద కాల్పులు, ఒకరు మృతి
- రిసార్ట్లోకి వెళ్లేందుకు ప్రయత్నించిన సాయుధుడిని కాల్చి చంపిన భద్రతాదళాలు
- అమెరికా: ఫ్లోరిడాలోని ట్రంప్నకు చెందిన పామ్బీచ్ రిసార్ట్ వద్ద ఘటన
- ట్రంప్ సాధారణంగా వారాంతాల్లో పామ్బీచ్ రిసార్ట్లో ఉంటారన్న అధికారులు
- ఘటన జరిగినప్పుడు మాత్రం వైట్హౌస్లో ట్రంప్ ఉన్నట్లు అధికారుల వెల్లడి
- రిసార్ట్ గేట్ వద్ద షార్ట్గన్, పెట్రోల్ క్యాన్ పట్టుకుని ఉండగా కాల్చి చంపినట్లు వెల్లడి
- దుండగుడి కాల్చివేత ఘటనపై ఎఫ్బీఐ ఆధ్వర్యంలో దర్యాప్తు
- ఈ మేరకు ప్రకటన విడుదల చేసిన అమెరికా సీక్రెట్ సర్వీస్ అధికారులు
నేడు ఫిల్మ్నగర్లో సైబర్ నేరాలపై అవగాహన కార్యక్రమం
- అవగాహన కార్యక్రమానికి హాజరుకానున్న డీజీపీ శివధర్రెడ్డి, సీపీ సజ్జనార్
మ. 3 గం.కు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ
- మ. 3 గం.కు సచివాలయంలో సీఎం రేవంత్రెడ్డి అధ్యక్షతన కేబినెట్ భేటీ
- మంత్రివర్గ సమావేశంలో పలు అంశాలపై చర్చ
- శాసనసభ బడ్జెట్ సమావేశాలపై చర్చించనున్న మంత్రివర్గం
- వచ్చే 3 నెలల్లో తాగునీరు
- ఆరోగ్యం, విద్యకు సంబంధించిన అంశాలపై చర్చించనున్న మంత్రివర్గం
- భూసేకరణ, భూముల కేటాయింపులు, ఉద్యోగాల భర్తీపై చర్చ
- రైతు భరోసా నిధుల విడుదలపై నిర్ణయం తీసుకునే అవకాశం
- 5 సాగునీటి ప్రాజెక్టులకు సంబంధించి సవరించిన అంచనాలపై చర్చ
- ఉద్యోగుల ఆరోగ్య పథకం, యంగ్ ఇండియా రెసిడెన్షియల్ స్కూళ్లకు స్థలం కేటాయింపుపై చర్చ
- ధాన్యం సేకరణపైనా మంత్రివర్గం చర్చించనున్నట్లు సమాచారం