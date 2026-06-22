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22-06-2026 Telangana News Today Live Updates : నీట్ పరీక్షలో మాల్‌ప్రాక్టీస్‌కు పాల్పడిన విద్యార్థి అరెస్ట్

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : June 22, 2026 at 7:01 AM IST

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22-06-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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6:43 AM, 22 Jun 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం భేటీ అయ్యే అవకాశం

నేడు దిల్లీలో పలువురు కేంద్ర మంత్రులతో సీఎం భేటీ అయ్యే అవకాశం ఉంది. కాంగ్రెస్‌ పార్టీ పెద్దలు రాజ్‌నాథ్‌సింగ్‌, జేపీ నడ్డా, మనోహర్‌లాల్‌ ఖట్టర్‌లతో సీఎం భేటీకానున్నారు.

6:41 AM, 22 Jun 2026 (IST)

నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో ఆరు రోజులపాటు వర్షాలు

నేటి నుంచి రాష్ట్రంలో ఆరు రోజులపాటు వర్షలు కురిసే అవకాశాలు ఉన్నాయని వాతావరణశాఖ సూచించింది. ఇవాళ మంచిర్యాల, నిర్మల్‌, నిజామాబాద్‌, జగిత్యాల, సిరిసిల్ల, మహబూబాబాద్‌, నాగర్‌కర్నూల్‌, మహబూబ్‌నగర్‌, గద్వాల జిల్లాల్లో భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉందని తెలిపింది.

6:40 AM, 22 Jun 2026 (IST)

నీట్ పరీక్షలో మాల్‌ప్రాక్టీస్‌కు పాల్పడిన విద్యార్థి అరెస్ట్

నీట్​ పరీక్షా కేంద్రంలో మాల్​ప్రాక్టీస్​కు పాల్పడిన విద్యార్థిని పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. రాగన్నగూడ జడ్పీహెచ్​ఎస్​ పరీక్షా కేంద్రంలో ఈ ఘటన చోటుచేసుకుంది. జిప్​లాక్​ కవర్​లో అభ్యర్థి ఫోన్​ను ఫ్లష్​ ట్యాంక్​లో దాచి పరీక్షకు హాజరయ్యాడు. పరీక్షల సిబ్బంది రెండు సార్లు తనిఖీలు చేసినా ఫ్లష్ ట్యాంక్‌లోని ఫోన్ గుర్తించలేకపోయారు. పరీక్ష మధ్యలో కడుపు నొప్పి అంటూ విద్యార్థి వాష్​రూమ్​కు వెళ్లాడు. చాలా సేపటి వరకు బయటకు రాకపోవడంతో అనుమానం వచ్చి ఇన్విజిలేటర్లు తనిఖీ చేశారు. ఈ క్రమంలో వాష్​రూమ్​లో ఫోన్​లో సమాధానాలు వెతుకుతుండగా ఇన్విజిలేటర్లకు పట్టుబడ్డాడు. విద్యార్థి నుంచి పోలీసులు ఫోన్ స్వాధీనం చేసుకున్నారు. పాఠశాల యాజమాన్యం ఫిర్యాదుతో కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టారు. పోలీసుల అదుపులో విద్యార్థి ఉన్నట్లుగా వెల్లడించారు.

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