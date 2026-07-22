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22-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేటి నుంచి ప్రత్యేక టెట్‌ దరఖాస్తుల స్వీకరణ

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : July 22, 2026 at 6:57 AM IST

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Updated : July 22, 2026 at 7:04 AM IST

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22-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

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7:00 AM, 22 Jul 2026 (IST)

కరీంనగర్​లో చోరీ కలకలం

కరీంనగర్​లోని భగత్​నగర్ చోరీ కలకలం రేపింది. అర్ధరాత్రి డమ్మీ తుపాకులతో అజ్మత్​ అలీ అనే వ్యక్తి ఇంట్లోకి ప్రవేశించి, కుటుంబాన్ని సుమారు 60 తులాల బంగారాన్ని చోరీ చేశారు. పార్కింగ్ చేసి ఉన్న రెండు బైకులను ఎత్తుకెళ్లారు

6:45 AM, 22 Jul 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వ టీచర్లకు ప్రత్యేక టెట్‌

రాష్ట్రంలో తొలిసారిగా ప్రభుత్వ టీచర్లకు ప్రత్యేక టెట్‌ నిర్వహించనున్నారు. టీచర్ల ప్రత్యేక టెట్‌కు నోటిఫికేషన్‌ విద్యాశాఖ విడుదల చేసింది. నేటి నుంచి ప్రత్యేక టెట్‌ దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. సెప్టెంబర్‌ 7 నుంచి 11 వరకు ఆన్‌లైన్‌ పరీక్షలు జరగనున్నాయి.

6:43 AM, 22 Jul 2026 (IST)

రాహుల్‌గాంధీ అరెస్టును నిరసిస్తూ నేడు కొడంగల్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నిరసన

రాహుల్‌గాంధీ అరెస్టును నిరసిస్తూ నేడు కొడంగల్‌లో సీఎం రేవంత్‌రెడ్డి నిరసన చేపట్టనున్నారు. కొడంగల్‌లోని అంబేడ్కర్‌ చౌరస్తాలో నిరసన కార్యక్రమం ఉంటుంది. కార్యకర్తలు పెద్దఎత్తున తరలిరావాలని కాంగ్రెస్ శ్రేణులు పిలుపునిచ్చాయి.

Last Updated : July 22, 2026 at 7:04 AM IST

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