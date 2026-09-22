22nd September 2026 AP News Today Live Updates: కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
22nd September 2026 AP News Today Live Updates : శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉపాధ్యాయులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి ఘటనలో కేసులు నమోదు చేశారు. శాప్ కార్యాలయం ముట్టడి వ్యవహారంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు పోలీసులు నమోదయ్యాయి. పలు సెక్షన్ల కింద 221, 223, 127, 132, 189 109(1) బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 3(2) (v) ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం రెడ్ విత్ 190 కేసులు నమోదు చేశారు.
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పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రెండోరోజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పర్యటన
పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో రెండోరోజు డిప్యూటీ సీఎం పవన్ పర్యటిస్తున్నారు. ఈ క్రమంలో చేబ్రోలులోని శ్రీ సీతారామ స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. రూ.9.59 కోట్లతో ఆధునీకరించిన నాగులాపల్లి మంచినీటి పథకాన్ని, యు.కొత్తపల్లిలో నాగులపల్లి సీపీడబ్ల్యూఎస్ ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం పిఠాపురంలో ఏర్పాటు చేసిన బహిరంగసభలో పాల్గొనున్నారు. కాకినాడలో జనసేన రాష్ట్ర ఎన్నికల సన్నాహక సమావేశంలో పవన్ కల్యాణ్ పాల్గొనున్నారు. స్థానిక సంస్థ ఎన్నికలకు సంబంధించి దశ దిశనిర్దేశం చేయనున్నారు.
కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
కుప్పం నియోజకవర్గంలో రెండో రోజు సీఎం చంద్రబాబు పర్యటించనున్నారు. కడపల్లెలో పలు అభివృద్ధి పనులను ప్రారంభించనున్నారు. రాష్ట్రవ్యాప్తంగా పురపాలికల్లో హెచ్ఏఎం ప్రాజెక్టులు, ఈసీ పౌల్ట్రీ షెడ్లను సీఎం ప్రారంభించనున్నారు.
కుప్పంలో 'దాదర్- పుదుచ్చేరి ఎక్స్ప్రెస్' అదనపు రైల్ హాల్ట్ను ప్రారంభించిన సీఎం
కుప్పంలో 'దాదర్- పుదుచ్చేరి ఎక్స్ప్రెస్' అదనపు రైల్ హాల్ట్కు పచ్చజెండా ఊపి సీఎం చంద్రబాబు ప్రారంభించారు. ఈ క్రమంలో రైల్వేస్టేషన్లో ప్రయాణికులతో మాట్లాడి విజ్ఞప్తులు స్వీకరించారు. 59 రైళ్లకు ప్రస్తుతం కుప్పంలో హాల్ట్ ఉందని సీఎం తెలిపారు. భవిష్యత్లో మరిన్ని రైళ్ల హాల్ట్లకు ప్రయత్నిస్తున్నామన్నారు. కుప్పం ఎకనమిక్ హబ్గా అవుతోందన్నారు. కుప్పాన్ని రాబోయే రోజుల్లో పర్యాటక కేంద్రంగా మలుస్తామని హామీ ఇచ్చారు. బెంగళూర్-చెన్నై 4 వరుసల రైల్వే లైన్ త్వరలోనే వస్తుందన్నారు. పొగురుపల్లి వద్ద డ్రైపోర్టుకు కనెక్ట్ చేసి కార్గో రవాణా మెరుగుపరుస్తామన్నారు. భవిష్యత్లో బెంగళూర్- అమరావతికి వందే భారత్ రైళ్లను నడిపేలా కృషి చేస్తామని సీఎం పేర్కొన్నారు.
శాప్ కార్యాలయం ముట్టడి వ్యవహారంలో కేసులు నమోదు
శాప్ కార్యాలయం వద్ద ఉపాధ్యాయులపై వైఎస్సార్సీపీ శ్రేణుల దాడి ఘటనలో కేసులు నమోదు చేశారు. శాప్ కార్యాలయం ముట్టడి వ్యవహారంలో ఎస్సీ, ఎస్టీ అట్రాసిటీ కేసులు పోలీసులు నమోదయ్యాయి. పలు సెక్షన్ల కింద 221, 223, 127, 132, 189 109(1) బీఎన్ఎస్ సెక్షన్ 3(2) (v) ఎస్సీ, ఎస్టీ చట్టం రెడ్ విత్ 190 కేసులు నమోదు చేశారు.
విజయవాడలో ఆన్లైన్ రాడికలైజేషన్ కేసులో ఎన్ఐఏ చర్యలు
విజయవాడ: ఆన్లైన్ రాడికలైజేషన్ కేసులో ఎన్ఐఏ చర్యలు తీసుకుంది. విజయవాడ ప్రత్యేక కోర్టులో 9 మంది నిందితులపై ఛార్జ్షీట్ దాఖలు చేసింది. విజయవాడలో ఐసిస్ ఉగ్రవాదుల కుట్ర భగ్నం చేశాయి. అమాయక యువతకు ఉగ్రవాద భావజాలం నూరిపోస్తున్న ముఠా గుట్టురట్టు అయ్యింది. పేలుడు పదార్థాల తయారీ, ఆయుధ శిక్షణకు పక్కా ప్రణాళిక. సొంతంగా కమ్యూనికేషన్ యాప్ను అభివృద్ధి చేసి నిందితులు పరీక్షించారు. ఉగ్ర కేసులో ఇప్పటివరకు 11 మందిని ఎన్ఐఏ అరెస్టు చేసింది.
రాష్ట్రంలో మద్యం దుకాణాల రెన్యువల్ గడువు పెంపు
మద్యం దుకాణాల లైసెన్స్ రెన్యువల్కు దరఖాస్తు చేసుకునేందుకు ఎక్సైజ్ శాఖ ఈ నెల 23 వరకూ సమయమిచ్చింది. ఏ-4 మద్యం దుకాణాల యజమానుల విజ్ఞప్తితో గడువును ప్రభుత్వం పొడిగించింది. ఇప్పటివరకు మొత్తం రూ.1,179 కోట్లు వసూలు చేసింది.