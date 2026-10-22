22nd October 2026 News Today AP Live News Updates: కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు భవానీ భక్తులు మృతి
22nd October 2026 News Today AP Live News Updates : కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలం కత్తిపూడి జాతీయ రహదారిపై తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు భవానీ భక్తులు దుర్మరణం పాలయ్యారు.
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కత్తిపూడి వద్ద ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం - నలుగురు భవానీ భక్తులు మృతి
కాకినాడ జిల్లా శంఖవరం మండలం కత్తిపూడి జాతీయ రహదారిపై తెల్లవారుజామున జరిగిన ఘోర రోడ్డు ప్రమాదంలో నలుగురు భవానీ భక్తులు దుర్మరణం పాలయ్యారు. విజయనగరం జిల్లా డెంకాడ నుంచి విజయవాడ దుర్గమ్మ దర్శనానికి భక్తులతో వెళ్తున్న బస్సు మరమ్మతుల కారణంగా కత్తిపూడి వద్ద రోడ్డు పక్కన ఆగింది. అదే సమయంలో వెనుక నుంచి అతివేగంగా దూసుకొచ్చిన స్కార్పియో వాహనం బస్సును, సమీపంలో నిలబడి ఉన్న భక్తులను బలంగా ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో ముగ్గురు అక్కడికక్కడే మృతి చెందగా, మరొకరు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ప్రాణాలు విడిచారు. ఘటనా స్థలానికి చేరుకున్న పోలీసులు సహాయక చర్యలు చేపట్టి కేసు నమోదు చేశారు.
దేవరగట్టు కర్రల సమరంలో ఒకరు మృతి, 100 మందికి పైగా గాయాలు
కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో దసరా సందర్భంగా నిర్వహించిన సాంప్రదాయ బన్నీ ఉత్సవం రణరంగాన్ని తలపించింది. అర్ధరాత్రి దాటిన తర్వాత శ్రీ మాలమల్లేశ్వరస్వామి కల్యాణోత్సవం అనంతరం ఉత్సవ విగ్రహాల ఊరేగింపులో కర్రల సమరం చెలరేగింది. కర్రలు, దివిటీలు తిప్పుతూ భక్తులు పరస్పరం తలపడటంతో ఆలూరుకు చెందిన పోతురాజు (28) అనే వ్యక్తి మృతి చెందాడు. మరో 100 మందికి పైగా భక్తులు తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. క్షతగాత్రులను వెంటనే ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆసుపత్రికి తరలించి చికిత్స అందిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం దేవరగట్టు పరిసరాల్లో తీవ్ర ఉద్రిక్తత కొనసాగుతుండటంతో పోలీసులు బందోబస్తు ముమ్మరం చేశారు.
ఎస్ఈసీ నిర్ణయానికి కట్టుబడి ఉంటాం: చంద్రబాబు, పవన్, మాధవ్ ఉమ్మడి ప్రకటన
స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలపై రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం తీసుకునే ఏ నిర్ణయానికైనా తాము కట్టుబడి ఉంటామని ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు నాయుడు, ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్, బీజేపీ రాష్ట్ర అధ్యక్షుడు పీవీఎన్ మాధవ్ ఉమ్మడి పత్రికా ప్రకటనలో వెల్లడించారు. సకాలంలో ఎన్నికలు నిర్వహిస్తేనే కేంద్రం నుంచి స్థానిక సంస్థలకు రావాల్సిన నిధులు వస్తాయని, ప్రతి ఇంటికీ అభివృద్ధి ఫలాలు చేరాలన్నదే తమ లక్ష్యమని పేర్కొన్నారు. ఎన్నికలను అడ్డుకోవడమే ధ్యేయంగా వైసీపీ కోర్టుల్లో 59 సార్లు పిటిషన్లు వేసిందని, అడ్డంకులు తొలగి ప్రక్రియ మొదలయ్యే సమయానికి హింసను ప్రేరేపిస్తోందని కూటమి నేతలు ఆరోపించారు. రాష్ట్ర ప్రయోజనాల కంటే రాజకీయ ప్రయోజనాలే ముఖ్యమనుకునే వైసీపీకి ప్రజలే బుద్ధి చెబుతారని, ఎన్నికలు పారదర్శకంగా, శాంతియుతంగా జరిగేందుకు కూటమి ప్రభుత్వం పూర్తిగా అండగా నిలుస్తుందని స్పష్టం చేశారు.
పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు తాత్కాలిక బ్రేక్
రాష్ట్రంలో వంద పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు తాత్కాలికంగా బ్రేక్ పడింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల నేపథ్యంలో తదుపరి ఎన్నికల ప్రక్రియను తక్షణమే నిలిపివేయాలని రాష్ట్ర ఎన్నికల కమిషనర్ (ఎస్ఈసీ) అనిల్చంద్ర పునేఠా ఆదేశాలు జారీ చేశారు. పోటీ చేసే అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ఈ నెల 25వ తేదీ వరకు ఎట్టిపరిస్థితుల్లో విడుదల చేయవద్దని స్పష్టం చేశారు. జిల్లాల కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నుంచి నివేదికలు అందిన తర్వాత పూర్తి స్థాయి ఉత్తర్వులు వెలువరించనున్నట్లు ఎస్ఈసీ తెలిపారు. అత్యున్నత న్యాయస్థానం ఆదేశాల దృష్ట్యా పోలింగ్ తేదీలు కనీసం మూడు నాలుగు రోజులు వాయిదా పడే అవకాశముందని, త్వరలోనే పుర ఎన్నికల నూతన తేదీలను ఖరారు చేయనున్నట్లు సమాచారం.