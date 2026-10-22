22-10-2026 Telangana News Today Live Updates : భవానీ భక్తులను ఢీకొట్టిన కారు - నలుగురు మృతి
Published : October 22, 2026 at 7:04 AM IST|
Updated : October 22, 2026 at 7:17 AM IST
22-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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భవానీ భక్తులను ఢీకొట్టిన కారు - నలుగురు మృతి
కాకినాడ జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కత్తిపూడిలో టీ తాగేందుకు రోడ్డు దాటుతున్న నలుగురు భవానీ భక్తులను స్కార్పియో వాహనం ఢీకొట్టింది. ఘటనాస్థలిలోనే ముగ్గురు మృతిచెందగా, ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా దారిలో మరొకరు మరణించారు.
దేవరగట్టు బన్నీ ఉత్సవంలో చెలరేగిన హింస - ఒకరు మృతి
కర్నూలు జిల్లా దేవరగట్టులో మాలమల్లేశ్వరస్వామి ఉత్సవ ఊరేగింపులో అర్ధరాత్రి తర్వాత హింస చెలరేగింది. కర్రలు, దివిటీలు తిప్పే క్రమంలో పలువురికి తలలకు గాయాలయ్యాయి. కర్రల సమరంలో ఆలూరుకు చెందిన పోతురాజు (28) మృతి చెందారు. వంద మందికి పైగా తీవ్రంగా గాయపడ్డారు. గాయపడినవారికి ఆలూరు ప్రభుత్వ ఆస్పత్రిలో చికిత్స అందిస్తున్నారు. దీంతో ప్రస్తుతం దేవరగట్టులో ఉద్రిక్తత కొనసాగుతోంది.
నేడు కొడంగల్కు ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి
తెలంగాణ ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి నేడు కొడంగల్కు వెళ్తున్నారు. ఉదయం 10 గంటలకు మైసూరు నుంచి హైదరాబాద్ చేరుకోనున్నారు. అనంతరం రవీంద్రభారతిలో పండుగ సాయన్న ముదిరాజ్ జయంతి కార్యక్రమానికి హాజరవుతారు. అనంతరం మధ్యాహ్నం 12.30 గంటలకు కొడంగల్ చేరుకొని స్థానికులు, నేతలకు దసరా శుభాకాంక్షలు తెలుపనున్నారు. సాయంత్రం 4 గంటలకు కొడంగల్ నుంచి హైదరాబాద్కు తిరుగు ప్రయాణం చేస్తారు.
ఆంధ్రప్రదేశ్లో పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియకు తాత్కాలిక బ్రేక్
ఏపీ రాష్ట్ర ఎన్నికల సంఘం పట్టణ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికల ప్రక్రియను తాత్కాలికంగా నిలిపివేసినట్లు ప్రకటించింది. పోటీ చేసే అభ్యర్థుల తుది జాబితాను ఈ నెల 25 వరకు విడుదల చేయొద్దని ఆదేశించింది. సుప్రీంకోర్టు ఆదేశాల మేరకు ముందుకెళ్తామని ఏపీ ఎస్ఈసీ అనిల్చంద్ర పునేఠా తెలిపారు. కలెక్టర్లు, ఎస్పీల నివేదికలు వచ్చాక నేడు ఉత్తర్వులు జారీ చేస్తామని చెప్పారు. దీంతో వంద పట్టణ స్థానిక సంస్థలకు సంబంధించిన ప్రక్రియకు బ్రేక్ పడింది.
హైదరాబాద్లో చోరీ యత్నం
హయత్నగర్లోని లక్ష్మారెడ్డిపాలెం కృష్ణారెడ్డి లేఔట్లోని ఇంటి తలుపులు, గ్రిల్స్, బీరువాలు ధ్వంసం చేసి చోరీకి యత్నించిన దొంగలను స్థానికులు పట్టుకున్నారు. ఇంట్లో అనుమానాస్పద కదలికలు గుర్తించి, చాకచక్యంగా దొంగలను ఇంట్లోనే బంధించారు. స్థానికుల సమాచారంతో పోలీసులు దొంగలను అదుపులోకి తీసుకున్నారు.
విద్యార్థిపై దాడి కేసులో ఐదుగురు అరెస్టు
గోల్కొండ గుల్షన్ కాలనీలో ఈ నెల 18న తెల్లవారుజామున రూ.8 వేల కారు అద్దె బకాయి విషయంలో అర్బాజ్ ఖాన్పై దాడి జరిగింది. సదరు విద్యార్థి దుస్తులు విప్పించి, డ్యాన్స్ చేయించి వీడియోలు చిత్రీకరించినట్లు, కర్రలతో దాడి చేసి గుండు గీయించినట్లు ఫిర్యాదు వచ్చింది. ఈ కేసులో పోలీసులు ఐదుగురిని అరెస్టు చేశారు.
నేడు న్యూజిలాండ్తో భారత్ తొలి టీ20 మ్యాచ్
నేడు క్రైస్ట్చర్చ్లో మధ్యాహ్నం 12.30 గం.కు న్యూజిలాండ్, భారత్ తొలి టీ20 మ్యాచ్ జరగనుంది.
సౌదీ అరేబియాలోని చమురు క్షేత్రం వద్ద డ్రోన్ దాడి
సౌదీ అరేబియాలోని చమురు క్షేత్రం వద్ద డ్రోన్ దాడి జరిగింది. అరామ్కో నిర్వహిస్తున్న షాయ్బా చమురు క్షేత్రం వద్ద కూల్చివేసిన డ్రోన్ శకలాలు పడి ఇద్దరు మృతి చెందగా, ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి.