22nd November 2026 AP News Live Updates: కడప జిల్లాలో వజ్రాల సుంకులమ్మ తల్లి ఆలయంలో చోరీ
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : November 22, 2026 at 7:00 AM IST|
Updated : November 22, 2026 at 10:14 AM IST
22nd November 2026 AP News Live Updates : అనంతపురం తాడిపత్రి పీఎస్ వద్ద జేసి అస్మిత్రెడ్డి, జేసి ప్రభాకర్రెడ్డి ఆందోళన విరమించారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించాక టీడీపీ కార్యకర్త సుదర్శన్ను విడుదల చేస్తామని పోలీసులు అన్నారు. పోలీసుల హామీతో జేసి అస్మిత్రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి ఆందోళన విరమించారు. పోలీసుల తీరుపై ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి ఆగ్రహించారు. ఘర్షణ కేసులో టీడీపీ కార్యకర్తలను అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించారు.
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కడప జిల్లాలో వజ్రాల సుంకులమ్మ తల్లి ఆలయంలో చోరీ
కడప జిల్లా కమలాపురంలో వజ్రాల సుంకులమ్మ తల్లి ఆలయంలో చోరీ జరిగింది. ఆలయ తాళాలు తొలగించి హుండీని దుండగులు ఎత్తుకెళ్లారు.
విశాఖ సముద్రం తీరంలో గుర్తుతెలియని మహిళ మృతదేహం
విశాఖపట్నం సముద్రం తీరంలో గుర్తుతెలియని మహిళ మృతదేహం లభ్యమైంది. నీటిపై తేలుతున్న మృతదేహాన్ని కోస్ట్గార్డ్ సిబ్బంది గుర్తించారు.
నెల్లూరు జిల్లాలో ప్రమాదం - టైరు పగిలి అదుపుతప్పిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు
నెల్లూరు జిల్లా మనుబోలు క్రాస్రోడ్ సమీపంలో రోడ్డు ప్రమాదం జరిగింది. టైరు పగిలి అదుపుతప్పిన ప్రైవేట్ ట్రావెల్స్ బస్సు పొలాల్లోకి దూసుకెళ్లింది. ఈ ఘటనంలో నలుగురికి తీవ్రగాయాలయ్యాయి. క్షతగాత్రులను స్థానికులు ఆసుపత్రికి తరలించారు.
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాలో ప్రమాదం - జబర్దస్త్ టీం సభ్యులు రైజింగ్ రాజు, దొరబాబుకు గాయాలు
పశ్చిమ గోదావరి జిల్లా పాలకోడేరు మండలం పెన్నాడా అగ్రహారం వద్ద ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. కాకినాడ నుంచి భీమవరం వెళ్తున్న కారు విద్యుత్ స్తంభాన్ని ఢీకొట్టింది. ప్రమాదంలో జబర్దస్త్ టీం సభ్యులు రైజింగ్ రాజు, దొరబాబుకు గాయాలయ్యాయి.
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం
తిరుమలలో టోకెన్లులేని సర్వదర్శనానికి 8 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 31 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న స్వామివారిని 84,014 మంది భక్తులు దర్శించుకోగా, నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 4.28 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 30,116 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.
తాడిపత్రి పీఎస్ వద్ద ఆందోళన విరమించిన జేసీ అస్మిత్రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి
అనంతపురం తాడిపత్రి పీఎస్ వద్ద జేసి అస్మిత్రెడ్డి, జేసి ప్రభాకర్రెడ్డి ఆందోళన విరమించారు. సీసీ కెమెరాలు పరిశీలించాక టీడీపీ కార్యకర్త సుదర్శన్ను విడుదల చేస్తామని పోలీసులు అన్నారు. పోలీసుల హామీతో జేసి అస్మిత్రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి ఆందోళన విరమించారు. పోలీసుల తీరుపై ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి ఆగ్రహించారు. ఘర్షణ కేసులో టీడీపీ కార్యకర్తలను అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించారు.
తాడిపత్రి పీఎస్ ఎదుట జేసి అస్మిత్రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి కార్యకర్తలతో కలిసి ధర్నా
అనంతపురం తాడిపత్రిలో జేసి అస్మిత్రెడ్డి, జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి కార్యకర్తలతో పీఎస్ ఎదుట ధర్నా చేశారు. పోలీసుల తీరుపై ఎమ్మెల్యే జేసీ అస్మిత్రెడ్డి, మాజీ ఎమ్మెల్యే జేసీ ప్రభాకర్రెడ్డి ఆగ్రహించారు. ఘర్షణ కేసులో టీడీపీ కార్యకర్తలను అక్రమంగా అదుపులోకి తీసుకున్నారని ఆరోపించారు. టీడీపీ కార్యకర్తలను పోలీసులు విచక్షణారహితంగా కొట్టారని జేసీ అస్మిత్రెడ్డి అన్నారు. పోలీసులు కొట్టడంతో రఘుకు తీవ్రగాయాలు తాడిపత్రి ఆసుపత్రికి తరలించారు. పోలీసుల అదుపులో ఉన్న ముచ్చుకోట సుదర్శన్ను విడుదల చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
నేటి నుంచి రెండు జిల్లాల్లో కేంద్రబృందాల పర్యటన
నేటి నుంచి రెండు జిల్లాల్లో కేంద్రబృందాల పర్యటించనున్నారు. ఎన్హెచ్ఎం పథకాల అమలు తీరును కేంద్ర బృందాలు పరిశీలించనున్నారు. 5 రోజుల పాటు అల్లూరి, పశ్చిమ గోదావరి జిల్లాల్లో కేంద్రబృందాల పర్యటించనున్నారు. రాష్ట్రంలో ఎన్హెచ్ఎం పథకాల అమలు తీరును కేంద్రానికి అధికారులు నివేదించనున్నారు.
రేపు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్న మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లు
రేపు మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్లు ప్రమాణస్వీకారం చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం 11 గంటలకు మేయర్లు, ఛైర్పర్సన్ల ప్రమాణ స్వీకారం జరగనుంది. రేపు డిప్యూటీ మేయర్లు, వైస్ ఛైర్పర్సన్ల ఎన్నిక నిర్వహించనున్నారు. ఈ మేరకు ఏర్పాట్లు చేయాలని కలెక్టర్లను ఎస్ఈసీ ఆదేశించింది.
మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలో రాత్రివేళ అక్రమ అరెస్టులు
పార్వతీపురం మన్యం జిల్లా సాలూరు మండలంలో రాత్రి వేళ పలువురిని అక్రమంగా అరెస్టు చేశారు. సరిహద్దు గ్రామాలకు చెందిన ఐదుగురిని ఒడిశా పోలీసులు అరెస్టు చేశారు. తమ విధులకు ఆటంకం కలిగించారంటూ కేసులు నమోదు చేశారు. వివాదాస్పద సరిహద్దు కొఠియా గ్రామాల్లో వరుస అరెస్టులతో కలకలం రేపింది.