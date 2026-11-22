22-11-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు హైదరాబాద్కు రానున్న ఏఐసీసీ కొత్త ఇంఛార్జి సందీప్
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నేడు హైదరాబాద్కు రానున్న ఏఐసీసీ కొత్త ఇన్ఛార్జి సందీప్
ఏఐసీసీ కొత్త ఇన్ఛార్జి సందీప్ నేడు హైదరాబాద్కు రానున్నారు. ఇవాళ గాంధీభవన్లో జరగనున్న పీఏసీ, పీసీసీల ఉమ్మడి సమావేశం నిర్వహించనున్నారు. ఈ ఉమ్మడి సమావేశంలో ఏఐసీసీ ఇన్ఛార్జి సందీప్ పాల్గొననున్నారు. పార్టీ సంస్థాగత బలోపేతమే లక్ష్యంగా కీలక సమావేశాలు జరపనున్నారు. రేపు ఉదయం గాంధీభవన్లో మంత్రులతో భేటీ కానున్నారు. రేపు మధ్యాహ్నం డీసీసీ అధ్యక్షులు, పీసీసీ అనుబంధ సంఘాల అధ్యక్షులతో భేటీ నిర్వహించనున్నారు.