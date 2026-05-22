ETV Bharat / state

22-05-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నేతల కీలక సమావేశం

Telangana News Today Live Updates
Telangana News Today Live Updates (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Telangana Team

Published : May 22, 2026 at 6:49 AM IST

Choose ETV Bharat

22-05-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.

LIVE FEED

6:40 AM, 22 May 2026 (IST)

నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నేతల కీలక సమావేశం

నేడు బీజేపీ రాష్ట్ర కార్యాలయంలో నేతల కీలక సమావేశం జరగనుంది. అందుబాటులో ఉన్న ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలతో పార్టీ వ్యవహారాల ఇన్‌ఛార్జ్ అభయ్ పాటిల్, రాంచందర్‌రావు భేటీ కానున్నారు. ప్రస్తుత రాజకీయ పరిణామాలు, ఎస్‌ఐఆర్‌ ప్రక్రియ, రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశం, భవిష్యత్తు కార్యచరణ, ప్రజా పోరాటాలపై నేతలు చర్చించనున్నారు. జూన్‌లో జరిగే రాష్ట్ర కార్యవర్గ సమావేశానికి జాతీయ అధ్యక్షులు నితిన్ నబీన్ హాజరుకానున్నారు. పది జిల్లాల నూతన బీజేపీ కార్యాలయాలను నితిన్‌ నబీన్ ప్రారంభించనున్నారు.

6:37 AM, 22 May 2026 (IST)

రంగారెడ్డి: కొత్తూరులో కంపెనీ నిధుల మోసం కేసులో వివరాలు వెల్లడి

రంగారెడ్డి జిల్లా కొత్తూరులో కంపెనీ నిధుల మోసం కేసులో వివరాలు వెల్లడయ్యాయి. కంపెనీ ఖాతా నుంచి రూ.7.90 కోట్లు నిందితుడు తన ఖాతాకు ట్రాన్స్‌ఫర్‌ చేసుకున్నాడు. నిందితుడి ఖాతా నుంచి రూ.1.47 కోట్లు, రూ.2.20 లక్షల నగదు, 2 స్మార్టు ఫోన్లు పోలీసులు స్వాధీనం చేసుకున్నారు.

6:36 AM, 22 May 2026 (IST)

ఐపీఎల్: నేడు ఆర్సీబీ - సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మధ్య మ్యాచ్

ఐపీఎల్ నేడు హైదరాబాద్‌లో రాత్రి 7.30 గంటలకు ఆర్సీబీ, సన్‌రైజర్స్‌ హైదరాబాద్‌ మధ్య మ్యాచ్ జరగనుంది.

TAGGED:

TELANGANA NEWS LIVE UPDATES
TELANGANA NEWS TODAY
TELANGANA LIVE UPDATES
TELANGANA TOP NEWS TODAY
TELANGANA NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.