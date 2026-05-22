22nd May 2026 News Today AP Live News Updates: పవన్ కల్యాణ్పై వివాదాస్పద వ్యాఖ్యలు - ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్పై 3 స్టేషన్లలో కేసులు నమోదు
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : May 22, 2026 at 7:01 AM IST|
Updated : May 22, 2026 at 8:00 AM IST
22nd May 2026 AP Live News Updates: నేడు కడప జిల్లాలో సోలార్ ప్లాంట్లను మంత్రి లోకేశ్ ప్రారంభించనున్నారు. కొండాపురం మండలం టి.కోడూరు వద్ద ప్రారంభించనున్నారు. టి.కోడూరులో 600 మెగావాట్ల సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్ ఏర్పాటు కానుంది. ఎస్ఏఈఎల్ సంస్థ రూ.2400 కోట్లతో సోలార్ విద్యుత్ ప్లాంట్లు నిర్మించింది. ఈ విద్యుత్ ప్లాంట్లతో ఉపాధి దొరుగుతుందని స్థానికుల ఆశాభావం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
ప్రొ.నాగేశ్వర్పై కేసులు నమోదు
ప్రొఫెసర్ కె. నాగేశ్వర్పై 3 పోలీసు స్టేషన్లలో కేసులు నమోదయ్యాయి. కాకినాడ జిల్లాలోని సర్పవరం పీఎస్, ఇంద్రపాలెం పీఎస్, మచిలీపట్నం తాలూకా పోలీస్ స్టేషన్లో జనసేన నేతలు ఫిర్యాదులు చేశారు. తప్పుడు కథనాలతో రాజకీయ అశాంతిని సృష్టించాలని చూస్తున్న ప్రొఫెసర్ నాగేశ్వర్, కొమ్మినేని శ్రీనివాసరావు, తప్పుడు వార్తలను ప్రసారం చేసిన యాజమాన్యాలపైనా చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు. వివిధ సెక్షన్ల కింద కేసు నమోదు చేసిన పోలీసులు దర్యాప్తు చేస్తున్నారు.
వేసవి సెలవుల రద్దీపై స్పందించిన టీటీడీ అదనపు ఈవో
తిరుమలలో శుక్రవారం నాడు భక్తుల రద్దీ కొనసాగుతోంది. వైకుంఠ క్యూ కాంప్లెక్సులు, నారాయణగిరి ఉద్యానవన షెడ్లు నిండి శ్రీవారి సేవ సదన్ భవనం వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. దీంతో శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 24 గంటల సమయం పడుతోంది. తిరుమలలో వేసవి సెలవుల భక్తుల రద్దీ టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి స్పందించారు. వేసవి సెలవులకు భక్తుల రద్దీ అధికంగా ఉందని టీటీడీ అదనపు ఈవో వెంకయ్య చౌదరి తెలిపారు. భక్తుల రద్దీ దృష్టిలో ఉంచుకొని టైమ్ మేనేజ్మెంట్పై దృష్టి సారించామన్నారు. ప్రతిరోజూ అదనంగా 15 వేల మందిపైగా భక్తులకు దర్శనం చేయిస్తున్నామన్నారు. రికార్డు స్థాయిలో నిన్న గురువారం మొదటిసారిగా 79 వేల మంది భక్తులు దర్శనాలు చేసుకున్నారన్న ఆయన ప్రతి గంట పర్యవేక్షణ,క్యూలైన్ మేనేజ్మెంట్ను అధికారులు పర్యవేక్షించడం ద్వారా దర్శనాల సంఖ్య పెరిగిందన్నారు. వేసవి సెలవులకు టీటీడీతో పాటు విజిలెన్స్, పోలీసులు సమన్వయంతో కలిసి పనిచేయడంతో సఫలీకృతం అయ్యామన్నారు. శ్రీవారి అభిసేవ సేవలోనూ 5 వేల సర్వదర్శన భక్తులకు శ్రీవారి దర్శనం చేయించామన్నారు. సామాన్య భక్తులకు పెద్ద పీట వేస్తూ అధికార యంత్రాంగం పని చేస్తోందన్నారు.
సులువాయి గ్రామంలో హత్య
కర్నూలు జిల్లా హొళగుంద మండలం సులువాయి గ్రామంలో హత్య జరిగింది. పిన్ని ఎల్లమ్మను శేఖన్న మారణాయుధంతో చంపాడు. రెండెకరాల పొలం కోసం చంపినట్లు స్థానికుల అనుమానం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
మండుతున్న ఎండలు
రాష్ట్రంలో ఎండలు నిప్పుల కుంపటిని తలపిస్తున్నాయి. నేడు 15 మండలాల్లో తీవ్ర వడగాలులు వీచే అవకాశం ఉందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. మరో 219 మండలాలకు వడగాలుల ప్రభావం చూపే అవకాశం ఉందని పేర్కొంది. అల్లూరి, పోలవరం, కోనసీమ జిల్లాల్లో 45-47 డిగ్రీలు, ప.గో, తూ.గో, ఏలూరు జిల్లాల్లో 45-47 డిగ్రీలు ఉష్ణోగ్రతలు రికార్డు అయ్యే అవకాశం ఉందని తెలిపింది. కృష్ణా, గుంటూరు, బాపట్ల, పల్నాడు జిల్లాల్లో అధిక ఉష్ణోగ్రతలు, కాకినాడ, నెల్లూరు జిల్లాల్లోని కొన్నిచోట్ల 43 నుంచి 45 డిగ్రీల వరకు నమోదవుతుందని వెల్లడించింది. ఉపరితల ఆవర్తన ప్రభావంతో నెల్లూరు, పోలవరం జిల్లాల్లో తేలికపాటి వర్షాలు కురుస్తాయని తెలిపింది.