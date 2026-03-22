22-03-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు నర్మెటలో రైతుభరోసా నిధులను విడుదల చేయనున్న సీఎం
TELANGANA LIVE UPDATES (ETV Bharat)
22-03-2026 Telangana News Today Live Updates : తెలంగాణ రాష్ట్రవ్యాప్తంగా ఈరోజు ప్రధాన వార్తల సమాచారం
LIVE FEED
- నేడు సిద్దిపేట జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి రేవంత్రెడ్డి పర్యటన
- నంగునూరు మండలం నర్మెటలో రైతు ఉత్సవాలకు హాజరుకానున్న సీఎం
- నేడు నర్మెటలో రైతుభరోసా(Raithu Bharosa) నిధులను విడుదల చేయనున్న సీఎం
- 73 లక్షలమంది రైతుల ఖాతాల్లోకి రూ.9 వేల కోట్లు రైతు భరోసా నిధులు
నర్మెటలో వంటనూనె రిఫైనరీకి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- సిద్దిపేట: నర్మెట వద్ద టీజీ ఆయిల్ఫామ్ ఫ్యాక్టరీని ప్రారంభించనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- 62 ఎకరాలపైగా విస్తీర్ణంలో రూ.300 కోట్లతో ఆయిల్ఫామ్ ఫ్యాక్టరీ నిర్మాణం
- నర్మెటలో వంటనూనె రిఫైనరీకి శంకుస్థాపన చేయనున్న సీఎం రేవంత్రెడ్డి
- మరో రూ.80 కోట్లతో రిఫైనరీ ప్లాంట్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన
- అనంతరం నర్మెటలో బహిరంగసభలో ప్రసంగించనున్న సీఎం