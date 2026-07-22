ETV Bharat / state

22nd July 2026 AP News Today Live Updates: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

22nd July 2026 AP News Today Live Updates:
22nd July 2026 AP News Today Live Updates: (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : July 22, 2026 at 7:13 AM IST

|

Updated : July 22, 2026 at 7:28 AM IST

Choose ETV Bharat

22nd July 2026 AP News Today Live Updates: టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో వేచి ఉన్న భక్తులు. నిన్న శ్రీవారిని దర్శించుకున్న 82,105 మంది భక్తులు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 5.18 కోట్లు. నిన్న శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించిన 34,484 మంది భక్తులు.

LIVE FEED

7:16 AM, 22 Jul 2026 (IST)

టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం

టోకెన్లు లేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి శిలాతోరణం వరకు క్యూలైన్‌లో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 82,105 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ. 5.18 కోట్లు వచ్చింది. నిన్న శ్రీవారికి 34,484 మంది భక్తులు తలనీలాలు సమర్పించారు.

6:38 AM, 22 Jul 2026 (IST)

నేడు తల్లికి వందనం నిధుల విడుదల

నేడు తల్లికి వందనం నిధులు విడుదలకానున్నాయి. అర్హులైన విద్యార్థుల తల్లుల ఖాతాల్లో రూ.13 వేలు జమకానుంది. ఎంత మంది చదువుకునే పిల్లలు ఉంటే అంత మందికీ పథకం వర్తిస్తుంది. నేటి నుంచి ఈ నెల 24 వరకు తల్లుల ఖాతాల్లో నిధులు జమకానున్నాయి. తల్లికి వందనం ద్వారా ఈ ఏడాది 67.47 లక్షల మంది విద్యార్థులకు లబ్ధిపొందుతారు. 42.70 లక్షల మంది తల్లుల బ్యాంకు ఖాతాలకు నిధులు జమకానున్నాయి. మిగతా వారికీ ఈ రెండు రోజుల్లో దశల వారీగా నిధులు జమ చేయనున్నారు. తల్లికి వందనం కింద రూ.10,120.78 కోట్లు ఆర్థిక సహాయం అందనుంది. కొత్తగా అడ్మిషన్లు తీసుకున్నవారికి ఆగస్టు 30 నాటికి లబ్ధిపొందనున్నారు. సైబర్ నేరగాళ్ల ఉచ్చులో పడొద్దని తల్లిదండ్రులకు పోలీసులు సూచిస్తున్నారు. ఫేక్‌ లింకులపై క్లిక్ చేయకుండా అప్రమత్తంగా ఉండాలని పోలీసులు సూచిస్తున్నారు.

6:38 AM, 22 Jul 2026 (IST)

నేడు దిల్లీ వెళ్లనున్న ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు

నేడు ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు దిల్లీ వెళ్లనున్నారు. ప్రధాని మోదీతో పాటు పలువురు కేంద్ర మంత్రులను సీఎం కలవనున్నారు. భోగాపురం విమానాశ్రయం ప్రారంభోత్సవానికి సీఎం ప్రధానిని ఆహ్వానించనున్నారు. ఆగస్టు 1న భోగాపురం విమానాశ్రయాన్ని ప్రధాని మోదీ ప్రారంభించనున్నారు. అనంతరం కేంద్ర హోంమంత్రి అమిత్‌ షాను సీఎం చంద్రబాబు కలవనున్నారు. కేంద్రమంత్రి పీయూష్ గోయల్‌తో సీఎం సమావేశమయ్యే అవకాశముంది. కేంద్రమంత్రులు మనోహర్‌లాల్ ఖట్టర్‌, సీఆర్ పాటిల్‌తోనూ సమావేశమయ్యే అవకాశముంది. రేపు ఉదయం అమరావతికి సీఎం చంద్రబాబు తిరిగి రానున్నారు.

Last Updated : July 22, 2026 at 7:28 AM IST

TAGGED:

AP BREAKING NEWS
22ND JULY TELEGU NEWS
AP TOP NEWS
AP NEWS LIVE UPDATES
AP NEWS TODAY LIVE UPDATES

Quick Links / Policies

ఎడిటర్స్ ఛాయిస్

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.