22-04-2026 Telangana News Today Live Updates : మేఘాలయ పర్యటనలో మంత్రి సీతక్క

By ETV Bharat Telangana Team

Published : April 22, 2026 at 7:29 AM IST

Updated : April 22, 2026 at 8:26 AM IST

22-04-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

8:23 AM, 22 Apr 2026 (IST)

స్టేట్ టు స్టేట్ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా మేఘాలయలో సీతక్క పర్యటన

  • స్టేట్ టు స్టేట్ భాగస్వామ్యంలో భాగంగా మేఘాలయలో మంత్రి సీతక్క పర్యటనకు వెళ్లారు. ఈ నేపథ్యంలో రెండు రోజులు అక్కడ పర్యటించనున్నారు. అంగన్వాడీ సేవలు, మహిళా శిశు సంక్షేమ కార్యక్రమాలు పరిశీలించనున్నారు. మిషన్ 1000 డేస్, ఈసీడీ కార్యక్రమాలపై అధ్యయనం, హ్యాపీనెస్ సెంటర్లు సందర్శించన మంత్రి కార్యక్రమాల్లో ఉన్నాయి. షిల్లాంగ్‌లో జరిగే ఏడీబీ సమావేశాల్లో పాల్గొంటారు.

7:20 AM, 22 Apr 2026 (IST)

జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ నివేదికపై ఇవాళ హైకోర్టు తీర్పు

  • జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్‌ నివేదికపై ఇవాళ హైకోర్టు సీజే ధర్మాసనం తీర్పును వెలువరించనుంది. జస్టిస్ పీసీ ఘోష్ కమిషన్ నివేదికను రద్దు చేయాలంటూ గతంలో పిటిషన్లు దాఖలు అయ్యాయి. వీటిలో మాజీ సీఎం కేసీఆర్, హరీశ్‌రావు, స్మితా సబర్వాల్, ఎస్‌కే జోషీ ఉన్నారు. పిటిషన్లపై ఇప్పటికే వాదనలు పూర్తి కాగా హైకోర్టు సీజే ధర్మాసనం తీర్పు రిజర్వు చేసింది.

7:20 AM, 22 Apr 2026 (IST)

టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం

  • తిరుమల తిరుపతిలో టోకెన్లులేని భక్తులకు సర్వదర్శనానికి 6 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 10 కంపార్టుమెంట్లలో భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 73,324 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. మంగళవారం శ్రీవారి హుండీకి రూ. 3.89 కోట్ల ఆదాయం వచ్చింది. 22,955 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
