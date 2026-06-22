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22 june 2026 today ap live news updates: కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై నేడు 'ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ 2024-26' విడుదల

22 june 2026 today ap live news updates
22 june 2026 today ap live news updates (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Andhra Pradesh Team

Published : June 22, 2026 at 6:53 AM IST

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Updated : June 22, 2026 at 7:32 AM IST

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22 june 2026 today ap live news updates: రాష్రంలో నేటి ముఖ్యమైన వార్తల వివరాలు

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7:31 AM, 22 Jun 2026 (IST)

తిరుమల సమాచారం

తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులకు శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి 15 గంటల సమయం పడుతోంది. శ్రీవారి సర్వదర్శనానికి అన్ని కంపార్టుమెంట్లు నిండి శిలాతోరణం క్యూలైన్ వరకు భక్తులు వేచి ఉన్నారు. నిన్న శ్రీవారిని 90,072 మంది భక్తులు దర్శించుకున్నారు. నిన్న శ్రీవారి హుండీ ఆదాయం రూ.4.08 కోట్లు రాగా, 33,459 మంది భక్తులు శ్రీవారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.

7:29 AM, 22 Jun 2026 (IST)

పుల్లంపేట మండలం ఉడుంవారిపల్లి వద్ద రోడ్డుప్రమాదం- బాలుడు మృతి, 30 మందికి గాయాలు

తిరుపతి జిల్లా: పుల్లంపేట మండలం ఉడుంవారిపల్లి వద్ద రోడ్డుప్రమాదం జరిగింది. కడప-చెన్నై రహదారిపై లారీ-బస్సు ఢీకొన్న ఈ ప్రమాదంలో రెండేళ్ల బాలుడు మృతి చెందాడు. 30 మందికి తీవ్రగాయాలు కాగా వారిలో పలువురి పరిస్థితి విషమంగా ఉంది. క్షతగాత్రులను రాజంపేట ప్రభుత్వ ఆస్పత్రికి తరలించారు. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని సహాయచర్యలు చేపట్టారు.

6:50 AM, 22 Jun 2026 (IST)

కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై నేడు 'ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ 2024-26' పేరుతో నివేదిక విడుదల

కూటమి రెండేళ్ల పాలనపై నేడు 'ప్రోగ్రెస్‌ రిపోర్ట్‌ 2024-26' పేరుతో నివేదికలను సీఎం చంద్రబాబు విడుదల చేయనున్నారు. మెుత్తం 10 అంశాలపై నివేదికలు ఇవ్వాలని ప్రభుత్వం నిర్ణయించింది. పదింటిలో కొన్ని నివేదికలను సీఎం స్వయంగా విడుదల చేయనున్నారు. విద్యుత్ రంగంపై ప్రోగ్రెస్ రిపోర్ట్​ని మంత్రి గొట్టిపాటి రవి విడుదల చేయనున్నారు. మిగతా రంగాలపై ఆయా శాఖల మంత్రులు రిపోర్టులు విడుదల చేయనున్నారు. జులై 18లోపు అన్ని నివేదికలు విడుదల చేసేలా ప్రణాళికలు రూపొందించారు.

6:49 AM, 22 Jun 2026 (IST)

నేడు దిల్లీలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటన

నేడు దిల్లీలో మంత్రి నారా లోకేశ్‌ పర్యటించనున్నారు. రిపబ్లిక్ టీవీ, ఇండియన్‌ ఎక్స్‌ప్రెస్‌ కాంక్లేవ్‌ల్లో లోకేశ్‌ పాల్గొననున్నారు.

6:48 AM, 22 Jun 2026 (IST)

సంతనూతలపాడు మండలం మంగమూరులో యువకుడు దారుణహత్య

ప్రకాశం: సంతనూతలపాడు మండలం మంగమూరులో యువకుడు దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. వివాహేతర సంబంధం నేపథ్యంలో పిల్లి అశోక్(30)ను పలువురు హత్య చేసినట్లు సమాచారం. పోలీసులు ఘటనాస్థలికి చేరుకుని దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:46 AM, 22 Jun 2026 (IST)

తాడిపత్రిలోని చుక్కలూరు వద్ద రోడ్డుప్రమాదం - ఒకరి మృతి

అనంతపురం జిల్లా: తాడిపత్రిలోని చుక్కలూరు వద్ద జరిగిన రోడ్డుప్రమాదంలో ఒకరు మృతి చెందారు. ద్విచక్రవాహనాన్ని ఢీకొన్న టిప్పర్ లారీ ఢీకొంది. ఈ ప్రమాదంలో విశ్వనాథ్(45)కు తీవ్రగాయాలయ్యాయి. అతనిని మెరుగైన చికిత్స కోసం బెంగుళూరు ఆస్పత్రికి తరలిస్తుండగా మార్గం మధ్యలో మృతి చెందారు. ఘటనపై కేసు నమోదు చేసి దర్యాప్తు చేపట్టినట్లు పోలీసులు తెలిపారు.

6:46 AM, 22 Jun 2026 (IST)

నేడు టీజీ-20 లీగ్‌లో రెండు మ్యాచ్‌లు

టీజీ-20 లీగ్‌లో నేడు రెండు మ్యాచ్‌లు జరగనున్నాయి. ఉప్పల్‌లో మధ్యాహ్నం 2.15 గం. నుంచి రంగారెడ్డి, నల్గొండ మ్యాచ్‌, ఉప్పల్‌లో రాత్రి 7.15 గం. నుంచి వరంగల్‌, మెదక్‌ మ్యాచ్‌ జరగునున్నాయి.

6:45 AM, 22 Jun 2026 (IST)

టీజీ-20 లీగ్‌: తొలి మ్యాచ్‌లో పాలమూరుపై ఖమ్మం విజయం

టీజీ-20 లీగ్‌: తొలి మ్యాచ్‌లో పాలమూరుపై ఖమ్మం జట్టు విజయం సాధించింది. 20 పరుగుల తేడాతో పాలమూరుపై ఖమ్మం గెలుపొందింది. పాలమూరు స్ట్రైకర్స్‌ 217/6, ఖమ్మం 237/5 పరుగులు సాధించారు.

Last Updated : June 22, 2026 at 7:32 AM IST

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