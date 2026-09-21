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21-09-2026 Telangana News Today Live Updates : చివరిదశకు చేరుకున్న తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

Telangana live updates
తెలంగాణ తాజా వార్తలు (ETV Bharat)
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By ETV Bharat Telangana Team

Published : September 21, 2026 at 6:54 AM IST

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Updated : September 21, 2026 at 7:12 AM IST

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21-09-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం

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7:03 AM, 21 Sep 2026 (IST)

రాష్ట్రంలో ఈనెల 23, 24, 25 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశం

రాష్ట్రంలో ఈ నెల 23, 24, 25 తేదీల్లో భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనంతో రాష్ట్రంలోనూ వర్షాలు పడే అవకాశముంది. మంచిర్యాల, కరీంనగర్, పెద్దపల్లి, భూపాలపల్లి, ములుగు జిల్లాలకు వాతావరణశాఖ ఆరెంజ్ అలర్ట్ జారీచేసింది. మిగిలిన జిల్లాలకు ఎల్లో అలర్ట్ జారీ చేసింది. నేడు, రేపు పలు జిల్లాల్లో మోస్తరు నుంచి భారీ వర్షాలు పడే అవకాశముంది.

7:01 AM, 21 Sep 2026 (IST)

నేటి నుంచి ఇందిరమ్మ ఎల్‌ఐజీ ఫ్లాట్ల లబ్ధిదారులకు అలాట్‌మెంట్‌ లెటర్స్‌

నేటి నుంచి ఇందిరమ్మ ఎల్‌ఐజీ ఫ్లాట్ల లబ్ధిదారులకు అలాట్‌మెంట్‌ లెటర్స్‌ జారీ చేయనున్నారు. హౌసింగ్ బోర్డు వాట్సాప్‌ ద్వారా అలాట్‌మెంట్‌ లెటర్స్‌ పంపనుంది. హౌసింగ్‌బోర్డు వెబ్‌సైట్‌ నుంచి కూడా అలాట్‌మెంట్‌ లెటర్స్‌ పొందే అవకాశముంది.

7:00 AM, 21 Sep 2026 (IST)

నేడు రాయదుర్గం ఇందిరమ్మ టవర్స్‌ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్న పొంగులేటి

నేడు రాయదుర్గం ఇందిరమ్మ టవర్స్‌ నిర్మాణానికి మంత్రి పొంగులేటి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. రాయదుర్గం మల్కంచెరువు వెనక 2.85 ఎకరాల స్థలంలో ఇందిరమ్మ టవర్స్‌ నిర్మించనున్నారు.

6:59 AM, 21 Sep 2026 (IST)

చివరిదశకు చేరుకున్న తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు

తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు చివరిదశకు చేరుకున్నాయి. ఉదయం సూర్యప్రభ వాహనంపై భక్తులకు మలయప్పస్వామి దర్శనమివ్వనున్నారు. సూర్యనారాయణస్వామి అవతారంలో శ్రీవారు దర్శనమివ్వనున్నారు.

6:58 AM, 21 Sep 2026 (IST)

హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ ఫలక్‌నుమా వద్ద వ్యక్తి దారుణహత్య

హైదరాబాద్‌ పాతబస్తీ ఫలక్‌నుమ వద్ద వ్యక్తి దారుణహత్యకు గురయ్యాడు. రూ.200 కోసం ముక్రం అనే వ్యక్తిని మహ్మద్‌ అజీమ్‌ హత్య చేశాడు. కేసు నమోదు చేసుకున్న పోలీసులు దర్యాప్తు చేపట్టారు.

6:56 AM, 21 Sep 2026 (IST)

జనగామ జిల్లాలో రైలు కిందపడి మహిళ ఆత్మహత్య

జనగామ జిల్లాలో రైలు కిందపడి మహిళ ఆత్మహత్యకు పాల్పడ్డారు. స్టేషన్‌ ఘన్‌పూర్-నష్కల్ రైల్వేస్టేషన్ల మధ్య మహిళ ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు. మృతురాలి వయసు 25 నుంచి 30 ఏళ్లు ఉంటుందనని పోలీసులు అంచనా వేస్తున్నారు. ముఖం, తల ఛిద్రం కావడంతో గుర్తుపట్టలేని స్థితిలో మృతదేహం లభ్యమైంది. మహిళ మృతదేహాన్ని వరంగల్ ఎంజీఎం మార్చురీకి తరలించారు.

6:55 AM, 21 Sep 2026 (IST)

కేరళంలోని వేర్వేరు జిల్లాల్లో ప్రకృతి విపత్తుల్లో ఐదుగురు మృతి

కేరళంలోని వేర్వేరు జిల్లాల్లో ప్రకృతి విపత్తుల్లో ఐదుగురు మృతి చెందారు. ఇడుక్కిలో షెడ్డుపై కొండచరియలు విరిగిపడి అన్నాచెల్లెలు మృతి చెందారు. మలప్పురం జిల్లాలో నదిలో స్నానానికి వెళ్లి ఏడుగురు గల్లంతయ్యారు. కొట్టాయంలో మట్టిపెళ్లలు పడి చెన్నై మహిళ దుర్మరణం చెందారు.

6:50 AM, 21 Sep 2026 (IST)

స్వాతంత్ర్య సమరయోధుడు ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి(104) కన్నుమూత

స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి(104) మృతి చెందారు. కృష్ణమూర్తి స్వస్థలం ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా ఏటుకూరు గ్రామం. ఆయన మరణంపై కూనంనేని సాంబశివరావు సంతాపం తెలిపారు.

Last Updated : September 21, 2026 at 7:12 AM IST

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