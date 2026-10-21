21-10-2026 Telangana News Today Live Updates : దేశంలోని దుర్గామాత విగ్రహ నిమజ్జనాల్లో పలుచోట్ల అపశ్రుతులు
Published : October 21, 2026 at 6:40 AM IST|
Updated : October 21, 2026 at 7:03 AM IST
21-10-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం
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భారత్లో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పర్యటన
భారత్లో అమెరికా విదేశాంగ మంత్రి మార్కో రూబియో పర్యటించారు. ఆయన కేంద్రమంత్రి జైశంకర్ జరిపిన భేటీలో పలు కీలక నిర్ణయాలు తీసుకున్నారు. భారత్-అమెరికా వాణిజ్య ఒప్పందంపై త్వరలోనే శుభవార్త వింటారని పేర్కొన్నారు. విభేదాలు ఉన్నా ఇంధన, రక్షణ రంగాల్లో సహకారాన్ని పెంచుకోవాలని నిర్ణయించారు. ఇంధనం, వాణిజ్యం, పెట్టుబడులు, రక్షణ, ఆధునిక సాంకేతిక రంగాలపై చర్చించారు. పశ్చిమాసియా సంక్షోభంపై జైశంకర్, రూబియో సుదీర్ఘంగా చర్చించారు. అమెరికా సాంకేతిక వ్యవస్థల కొనుగోళ్లను పెంచాలని రూబియో కోరారు. ఇంధన వాణిజ్యాన్ని విస్తరించాలని భారత్ను కోరారు. రష్యా చమురు కొనుగోళ్ల తగ్గింపులో భారత్ ప్రయత్నాలను అమెరికా స్వాగతిస్తోందన్నారు.
తెలుగు రాష్ట్రాల నీటి అంశాలకు సంబంధించి వచ్చే వారం 2 కీలక సమావేశాలు
తెలుగు రాష్ట్రాల నీటి అంశాలకు సంబంధించి వచ్చే వారం 2 కీలక సమావేశాలు నిర్వహించనున్నారు. ఈ నెల 26న కృష్ణా నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం, ఈ నెల 30న గోదావరి నదీ యాజమాన్య బోర్డు సమావేశం జరగనున్నాయి. సమావేశాల్లో 2 రాష్ట్రాలకు చెందిన అధికారులు, ఇంజినీర్లు పాల్గొననున్నారు. కృష్ణా జలాల్లో వాటాకు సంబంధించి ప్రధానంగా చర్చ జరగనుంది. ప్రాజెక్టుల అనుమతులకు సంబంధించిన పరస్పర ఫిర్యాదులపై చర్చించనున్నారు. నీటి వినియోగం, విద్యుత్ ఉత్పత్తి అంశాలపై పరస్పరం అభ్యంతరాలపై చర్చ జరగనుంది. బోర్డులకు 2 రాష్ట్రాల నుంచి రావాల్సిన నిధుల అంశంపై చర్చ నిర్వహించనున్నారు.
హింసాత్మక అల్లర్లపై ఇటలీ ఉక్కుపాదం
హింసాత్మక అల్లర్లపై ఇటలీ ఉక్కుపాదం మోపింది. మైనర్లు చేసిన ఆస్తి నష్టానికి తల్లిదండ్రులే పరిహారం చెల్లించేలా ఆర్డినెన్స్ జారీ చేసింది. 14ఏళ్లు దాటిన మైనర్లపై సైతం నేరవిచారణను సులభతరం చేసేలా చట్టం చేసింది. హింసాత్మక ఆందోళనల్లో పాల్గొంటే ఐదేళ్ల జైలు, 20 వేల యూరోల జరిమానా విధించింది.
దేశంలోని దుర్గామాత విగ్రహ నిమజ్జనాల్లో పలుచోట్ల అపశ్రుతులు
దేశంలోని దుర్గామాత విగ్రహ నిమజ్జనాల్లో పలుచోట్ల అపశ్రుతులు చోటుచేసుకున్నాయి. ఉత్తర్ప్రదేశ్, రాజస్థాన్ రాష్ట్రాల్లో జరిగిన వేర్వేరు ప్రమాదాల్లో నలుగురు మృతి చెందారు. రాజస్థాన్ కోటలో విగ్రహ నిమజ్జనం కోసం ఏడుగురు వ్యక్తులతో వెళ్తున్న పడవ బోల్తా పడింది. ఈత వచ్చిన ముగ్గురు ప్రాణాలతో బయటపడగా మరో నలుగురు యువకులు గల్లంతయ్యారు.