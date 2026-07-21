21-07-2026 Telangana News Today Live Updates : నేడు కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
21-07-2026 Telangana News Today Live Updates : ఈరోజు తెలంగాణ తాజా ప్రధాన వార్తల సమాచారం.
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ఎయిర్పోర్టుకు వెళ్తుండగా ప్రమాదం - చిన్నారి సహా ముగ్గురు మృతి
సంగారెడ్డి జిల్లా కల్లేర్ మండలం బాచుపల్లి వద్ద రోడ్డు ప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. నాందేడ్ నుంచి హైదరాబాద్కు వస్తుండగా రోడ్డు ప్రమాదం జరగగా, ముగ్గురు అక్కడికక్కడే ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతుల్లో ఒక మహిళ, నాలుగేళ్ల పాప, పురుషుడు ఉన్నట్టు తెలుస్తోంది. వీరు నాందేడ్ నుంచి కారులో హైదరాబాద్ ఎయిర్పోర్ట్కు వెళుతుండగా యాక్సిడెంట్ జరిగినట్లు సమాచారం.
నేడు కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్ రెడ్డి పర్యటన
నేడు కొడంగల్లో సీఎం రేవంత్రెడ్డి పర్యటించనున్నారు. నేటి నుంచి రెండ్రోజులపాటు కొడంగల్ నియోజకవర్గంలో సీఎం పర్యటన చేయనున్నారు. ఇవాళ సాయంత్రం దుద్యాల్ మండలం హకీంపేటలో ఎడ్యుకేషన్ హబ్ పరిశీలించనున్నారు. కొడంగల్ నియోజకవర్గ అభివృద్ధి పనులలపై సమీక్షించనున్నారు. రాత్రికి కొడంగల్లోనే సీఎం రేవంత్రెడ్డి బస చేయనున్నారు. రేపు ఉదయం స్థానిక నేతలు, బీఎల్ఏలతో సర్పై సీఎం సమీక్ష నిర్వహించనున్నారు.
తెలంగాణలో అల్పాదాయ వర్గాలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు
తెలంగాణలో అల్పాదాయ వర్గాలకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు ఇవ్వనున్నారు. నేటి నుంచి ఆగస్టు 10 వరకు ఇందిరమ్మ ఇళ్లు దరఖాస్తులు స్వీకరించనున్నారు. దరఖాస్తుకు రూ.100 ఫీజు, రూ.10 వేలు డిపాజిట్ చేయాలని సర్కార్ తెలిపింది. ఫ్లాట్ రాకపోతే రూ.10 వేల తిరిగి ఇస్తామని పేర్కొంది. మీ సేవ కేంద్రాలు, వాట్సాప్ ద్వారా దరఖాస్తులు చేసుకోవాలని హౌసింగ్ బోర్డు వెల్లడింటింది.
రాత్రి జూబ్లీహిల్స్ కార్పీడియం పబ్లో మహిళపై దాడి
రాత్రి జూబ్లీహిల్స్ కార్పీడియం పబ్లో మహిళపై ఓ వ్యక్తి దాడి చేశాడు. ఆమె వేడుకున్నా వదలకుండా దాడి చేసినట్లు బాధితురాలు ఆరోపిస్తుంది. ఘటన దృశ్యాలు సీసీ కెమెరాల్లో రికార్డు అయ్యాయి. జూబ్లీహిల్స్ పోలీసులకు ఫిర్యాదు చేసింది. నిందితుడి కోసం పోలీసులు గాలింపు చేపట్టారు.