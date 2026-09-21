21st September 2026 AP News Today Live Updates: నేడు కుప్పం పరిధిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
By ETV Bharat Andhra Pradesh Team
Published : September 21, 2026 at 7:12 AM IST|
Updated : September 21, 2026 at 9:51 AM IST
21st September 2026 AP News Today Live Updates : ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈరోజు కుప్పం ప్రాంతంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. కుప్పంలో రూ.38 కోట్ల విలువైన పనులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేసి, రూ.289 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు భూమిపూజ నిర్వహిస్తారు.
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నేడు కుప్పం పరిధిలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
ముఖ్యమంత్రి చంద్రబాబు ఈరోజు కుప్పం ప్రాంతంలో పర్యటించనున్నారు. ఈ పర్యటనలో భాగంగా వివిధ అభివృద్ధి ప్రాజెక్టుల ప్రారంభోత్సవాలు, శంకుస్థాపన కార్యక్రమాలు జరగనున్నాయి. కుప్పంలో రూ.38 కోట్ల విలువైన పనులకు ముఖ్యమంత్రి శంకుస్థాపన చేసి, రూ.289 కోట్ల విలువైన ప్రాజెక్టులకు భూమిపూజ నిర్వహిస్తారు. ఆయన రూ.3.30 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న ఘన వ్యర్థాల నిర్వహణ ప్లాంటును ప్రారంభించి, వ్యవసాయ ఫీడర్ల కోసం ఉద్దేశించిన 15 మెగావాట్ల పీఎం-కుసుం సౌర విద్యుత్ ప్రాజెక్టులను కూడా ప్రారంభిస్తారు. ముఖ్యమంత్రి మానసరోవర్ గ్లోబల్ యూనివర్సిటీలో నైపుణ్యాభివృద్ధి కేంద్రాన్ని ప్రారంభించి, రైతు బజార్ నిర్మాణానికి శంకుస్థాపన చేయనున్నారు. అదనంగా ఆయన కుప్పంలో రూ.184 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించనున్న భూగర్భ యుటిలిటీ మౌలిక సదుపాయాల ప్రాజెక్టుకు, అలాగే హెచ్ఎన్ఎస్ఎస్ ఫేజ్-2 కింద రూ.45 కోట్ల విలువైన బీరుగనిపల్లె రిజర్వాయర్ ప్రాజెక్టుకు శంకుస్థాపన చేస్తారు.
తూర్పు మధ్య, పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం
తూర్పు-మధ్య పశ్చిమ-మధ్య బంగాళాఖాతంలో ఏర్పడిన అల్పపీడనం రాబోయే 24 గంటల్లో 'అల్పపీడన తీవ్రత' గానూ ఆ తర్వాతి 24 గంటల్లో 'తీవ్ర అల్పపీడనం' గానూ బలపడే అవకాశం ఉంది. ఇది ఎల్లుండి ఉదయానికి దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తర ఆంధ్ర తీరాలకు చేరుకుంటుందని అంచనా. నేడు, రేపు అక్కడక్కడా భారీ వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉండగా ఈ నెల 23, 24 తేదీలలో కొన్ని ప్రాంతాల్లో భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురుస్తాయని సూచించారు. నేడు అల్లూరి, పోలవరం, నంద్యాల, కడప జిల్లాల్లో ఉరుములతో కూడిన మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది. మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి మోస్తరు వర్షాలు పడవచ్చు. తీర ప్రాంతంలో గంటకు 50–60 కిలోమీటర్ల వేగంతో బలమైన గాలులు వీచే అవకాశం ఉంది. సముద్రం చాలా అల్లకల్లోలంగా ఉంటుంది. కాబట్టి మత్స్యకారులు చేపల వేటకు వెళ్లవద్దని విపత్తు నిర్వహణ సంస్థ సూచిస్తోంది.
శ్రీకాకుళంలో తుపానుపై జిల్లా అధికారులను అప్రమత్తం చేసిన మంత్రి అచ్చెన్న
శ్రీకాకుళం జిల్లాలో తుఫాను నేపథ్యంలో మంత్రి అచ్చన్న జిల్లా అధికారులను అప్రమత్తం చేశారు. ఆయన కలెక్టర్ స్వప్నిల్ దినకర్, వివిధ శాఖల అధికారులతో ఫోన్ ద్వారా పరిస్థితిని సమీక్షించారు. భారీ వర్షాల వల్ల జిల్లాలో ఎటువంటి ప్రాణ, ఆస్తి నష్టం జరగకుండా చూడాలని అధికారులను ఆదేశించిన ఆయన, అవసరమైతే లోతట్టు, తీరప్రాంతాల ప్రజలను సురక్షిత ప్రాంతాలకు తరలించాలని సూచించారు. అలాగే సహాయక కేంద్రాల్లో కనీస వసతులు సిద్ధంగా ఉంచాలని ఆదేశాలు జారీ చేశారు. భారీ వర్షాల కారణంగా నదులు పొంగిపొర్లే అవకాశం ఉన్నందున ప్రజలను అప్రమత్తం చేయాలని, మత్స్యకారులు సముద్రంలోకి వెళ్లకుండా తీరప్రాంతాల్లో నిఘా ఉంచాలని, తుఫాను ప్రభావం తగ్గే వరకు క్షేత్రస్థాయిలో అప్రమత్తంగా ఉండాలని అధికారులకు సూచించారు.
సత్యసాయి జిల్లా: పెనుకొండ పరిధిలో మంత్రి సవిత పర్యటన
మంత్రి సవిత సత్యసాయి జిల్లాలోని పెనుకొండ ప్రాంతంలో పర్యటించి, తిమ్మపురం,వెంకటరెడ్డిపల్లి గ్రామాలను సందర్శించారు. పాఠశాల విద్యార్థులను తరలిస్తున్న ఒక ఆటో-రిక్షా డ్రైవర్తో ఆమె మాట్లాడి, అతని లైసెన్స్ను పరిశీలించడంతో పాటు, వాహనంలో పరిమితికి మించి ప్రయాణికులను ఎక్కించవద్దని సూచించారు. అలాగే మంత్రి ఆర్టీసీ బస్సులో ప్రయాణించి ప్రయాణికుల సమస్యల గురించి అడిగి తెలుసుకున్నారు.
తిరుమల వైభవోపేతంగా శ్రీవారి సాలకట్ల బ్రహ్మోత్సవాలు
తిరుమలలో శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామి వారి వార్షిక బ్రహ్మోత్సవాలు వైభవంగా జరుగుతున్నాయి. శ్రీ మలయప్ప స్వామి సూర్యప్రభ వాహనంపై పవిత్ర వీధులలో ఊరేగింపుగా వెళ్తున్నారు.
తిరుమల శ్రీవారిని సేవలో ప్రముఖులు
తిరుమలలోని శ్రీ వేంకటేశ్వర స్వామిని ప్రముఖులు దర్శించుకున్నారు. వీరిలో నటులు మోహన్ బాబు, విష్ణు, తెలంగాణ ఉప ముఖ్యమంత్రి భట్టి విక్రమార్క ఉన్నారు.
పల్నాడు జిల్లా మాచర్లలో రోడ్డుప్రమాదం, ఇద్దరు మృతి
పల్నాడు జిల్లా మాచెర్లలో రాత్రిపూట జరిగిన రోడ్డు ప్రమాదంలో, అదుపు తప్పిన మోటార్సైకిల్ డివైడర్ను ఢీకొట్టడంతో ఇద్దరు వ్యక్తులు మరణించారు. వీరిలో ఒకరు ఘటనా స్థలంలోనే మృతి చెందగా మరొకరు ఆసుపత్రికి తరలిస్తుండగా ప్రాణాలు కోల్పోయారు. మృతులను శంకరాచారి, బాలకృష్ణగా గుర్తించారు.
గురజాడ జయంతి సందర్భంగా ఘన నివాళులర్పిస్తున్నా: లోకేశ్
గురజాడ జయంతి సందర్భంగా లోకేశ్ ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. వాడుక భాషలో సాహిత్యాన్ని సృష్టించిన గొప్ప కవి గురజాడ, "దేశమంటే మట్టి కాదోయ్, దేశమంటే మనుషులోయ్" అన్న ప్రసిద్ధ మాటల ద్వారా ఆయన తన దేశభక్తిని చాటారు. ఆ గొప్ప కవి జయంతిని రాష్ట్ర స్థాయి ఉత్సవంగా జరుపుకోవడం సంతోషకరం. గురజాడ వారసులకు అందే గౌరవ వేతనాన్ని మేము పునరుద్ధరించాము. ప్రభుత్వం ఈ మహనీయుడిని తగిన గౌరవంతో సత్కరిస్తోంది.
మాజీ ఎంపీ శివప్రసాద్ వర్ధంతి సందర్భంగా సీఎం ఘన నివాళులు
మాజీ ఎంపీ శివప్రసాద్ వర్ధంతి సందర్భంగా ముఖ్యమంత్రి ఆయనకు ఘన నివాళులర్పించారు. ప్రజాసేవ పట్ల శివప్రసాద్కున్న అంకితభావం, కళారంగానికి ఆయన అందించిన సేవలు చిరస్మరణీయమని పేర్కొన్న ముఖ్యమంత్రి, ఆయన జ్ఞాపకాలు తన హృదయంలో ఎప్పటికీ నిలిచి ఉంటాయని అన్నారు.
గురజాడ అప్పారావు జయంతి సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ ఘన నివాళులు
గురజాడ అప్పారావు జయంతి సందర్భంగా పవన్ కల్యాణ్ ఘన నివాళులు అర్పించారు. సాహిత్యాన్ని సామాజిక సంస్కరణకు ఒక సాధనంగా మలచిన గొప్ప కవి గురజాడ, ఆయన సామాజిక దురాచారాలను ప్రశ్నించారు. సమాజం ఆలోచించేలా ప్రేరేపించారు. ఎన్నికల సమయంలో ఇచ్చిన హామీకి కట్టుబడి, మేము గురజాడ నివాసాన్ని పునరుద్ధరించాము. గురజాడ సాహిత్య వారసత్వాన్ని భావి తరాలకు అందించడమే మా సంకల్పం. త్వరలోనే గురజాడ రచనలు, సాహిత్య సంపదను డిజిటలీకరిస్తాము.
నేడు నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధుల పర్యటన
నెల్లూరు జిల్లా ఆత్మకూరులో రూ. 53.25 కోట్ల విలువైన అభివృద్ధి పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేసేందుకు మంత్రులు, ప్రజాప్రతినిధులు ఈ రోజు అక్కడ పర్యటిస్తున్నారు. ఈ పర్యటనలో మంత్రులు ఆనం, నారాయణ, పార్థసారథి, ఫరూక్లతో పాటు ఎంపీలు, ఎమ్మెల్యేలు, ఎమ్మెల్సీలు పాల్గొంటున్నారు. మంత్రులు టిడ్కో, గృహ సముదాయం సమీపంలోని కోదండ రామస్వామి ఆలయాన్ని ప్రారంభిస్తార. అలాగే మున్సిపల్ కార్యాలయం నుంచి టిడ్కో భవనాల వరకు జరిగే బైక్ ర్యాలీకి నాయకత్వం వహిస్తారు. అంతేకాకుండా ఒక బహిరంగ సభలో 185 మంది లబ్ధిదారులకు ముఖ్యమంత్రి సహాయ నిధి చెక్కులను పంపిణీ చేస్తారు.
నేడు కాకినాడ జిల్లాలో ఉపముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన
ఉప ముఖ్యమంత్రి పవన్ కల్యాణ్ ఈ రోజు కాకినాడ జిల్లాలో పర్యటించనున్నారు. ఆయన రెండు రోజుల పాటు పిఠాపురంలో పర్యటించి, వివిధ అభివృద్ధి కార్యక్రమాల్లో పాల్గొంటారు. ఎఫ్.కె. పాలెంలో ఆధునీకరించిన చెరువు, వాకింగ్ ట్రాక్, ఓపెన్ జిమ్తో పాటు రూ.1.83 కోట్ల వ్యయంతో నిర్మించిన 'పిఠికాపుర వనం' (పార్క్)ను ఆయన ప్రారంభించనున్నారు. అలాగే యు. కొత్తపల్లిలో రూ.9.59 కోట్ల వ్యయంతో ఆధునీకరించిన నాగులపల్లి తాగునీటి పథకాన్ని ప్రారంభించడంతో పాటు, కొండెవరంలో 'ప్రతి ఇంటికీ కుళాయి కనెక్షన్' కార్యక్రమాన్ని ఆయన పరిశీలిస్తారు.
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తుల సర్వదర్శనానికి 6 గంటలు
తిరుమలలో టోకెన్లు లేని భక్తులు 'సర్వ దర్శనం' కోసం ఆరు గంటల పాటు వేచి ఉండాల్సి వస్తోంది. ప్రస్తుతం స్వామివారి దర్శనం కోసం భక్తులు ఆరు కంపార్ట్మెంట్లలో వేచి ఉన్నారు. నిన్న 72,019 మంది భక్తులు స్వామివారిని దర్శించుకున్నారు. హుండీ ఆదాయం రూ.3.50 కోట్లుగా నమోదైంది. 25,431 మంది భక్తులు స్వామివారికి తలనీలాలు సమర్పించారు.
నేడు విజయవాడ శాప్ కార్యాలయానికి డీఎస్సీ స్పోర్ట్స్ కోటా టీచర్లు
డీఎస్సీ క్రీడా కోటా కింద ఎంపికైన 370 మంది ఉపాధ్యాయులు ఈ రోజు విజయవాడలోని స్యాప్ కార్యాలయంలో క్రీడా శాఖ మంత్రికి, స్యాప్ మేనేజింగ్ డైరెక్టర్కు వినతిపత్రం సమర్పించనున్నారు. క్రీడా కోటా ఎంపిక ప్రక్రియపై వైఎస్సార్సీపీ లేవనెత్తిన ఆరోపణలకు సంబంధించి తగిన చర్యలు తీసుకోవాలని వారు కోరుతున్నారు.
స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి(104) కన్నుమూత
స్వాతంత్య్ర సమరయోధుడు ఏటుకూరి కృష్ణమూర్తి(104) కన్నుమూశారు. కృష్ణమూర్తి స్వస్థలం ఏపీలోని గుంటూరు జిల్లా ఏటుకూరు గ్రామం. కృష్ణమూర్తి మరణంపై కూనంనేని సాంబశివరావు సంతాపం తెలిపారు.
బైరిలోని వంశధార వంతెనపై రోడ్డుప్రమాదం - ఆగి ఉన్న లారీని ఢీకొన్న కంటైనర్
శ్రీకాకుళం జిల్లా బైరిలోని వంశధార వంతెనపై రోడ్డుప్రమాదం చోటుచేసుకుంది. ఆగి ఉన్న లారీని కంటైనర్ ఢీకొట్టింది. ఈ ఘటనలో లారీ దగ్ధం కాగా కంటైనర్లో మంటలు చేలరేగాయి. కంటైనర్లో మంటలను అగ్నిమాపక సిబ్బంది అదుపులోకి తెచ్చారు. ఈ ప్రమాదంలో ఇద్దరికి గాయాలయ్యాయి. బాధితులను జీజీహెచ్కు తరలించారు.
బంగాళాఖాతంలో అల్పపీడనం వాయుగుండంగా మారే అవకాశం
ఉత్తర అండమాన్, దాని పరిసర ప్రాంతాల్లో ఏర్పడిన అల్పపీడనం పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదిలి ఆదివారం ఉదయానికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలో కేంద్రీకృతమైందని వాతావరణ శాఖ తెలిపింది. ఇది పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ క్రమంగా బలపడి, సోమవారానికి తూర్పు మధ్య బంగాళాఖాతంలోనే వాయుగుండంగా మారనుంది. మంగళవారానికి పశ్చిమ మధ్య బంగాళాఖాతంలో తీవ్ర వాయుగుండంగా బలపడే అవకాశం ఉంది. బుధవారం ఉదయానికి పశ్చిమ వాయవ్య దిశగా కదులుతూ దక్షిణ ఒడిశా-ఉత్తరాంధ్ర తీరాలకు సమీపంలో పశ్చిమ మధ్య, దాన్ని ఆనుకొని ఉన్న వాయవ్య బంగాళాఖాతానికి చేరుకునే అవకాశం ఉంది. ఈ ప్రభావంతో సోమ, మంగళవారాల్లో ఓ మోస్తరు వర్షాలు, బుధ, గురువారాల్లో అక్కడక్కడ భారీ నుంచి అతి భారీ వర్షాలు కురవనున్నాయి. కోస్తాంధ్ర తీరం వెంట 50-60 కి.మీ. వేగంతో బలమైన ఈదురుగాలులు వీయొచ్చు. సోమవారం అల్లూరి సీతారామరాజు, పోలవరం, నంద్యాల, వైఎస్సార్ కడప జిల్లాల్లో అక్కడక్కడ పిడుగులతో కూడిన ఓ మోస్తరు వర్షాలు, మిగిలిన జిల్లాల్లో తేలికపాటి నుంచి ఓ మోస్తరు వర్షాలు కురిసే అవకాశం ఉంది.
చివరిదశకు చేరుకున్న తిరుమల శ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు
కలియుగ వైకుంఠనాథుడు, తిరుమలశ్రీ వేంకటేశ్వరస్వామి బ్రహ్మోత్సవాలు చివరిదశకు చేరుకున్నాయి. గడిచిన ఆరు రోజుల్లో తనకు ప్రీతి పాత్రమైన గరుడ వాహనంతో పాటు వివిధ వాహనాలపై తిరుమాడ వీధుల్లో విహరిస్తూ భక్తులకు దర్శనమిచ్చిన మలయప్ప స్వామి....ఇవాళ ఉదయం సూర్యప్రభ, రాత్రికి చంద్రప్రభ వాహనాలపై భక్తులకు అభయ ప్రదానం చేయనున్నారు.
నేడు, రేపు కుప్పంలో సీఎం చంద్రబాబు పర్యటన
నేడు సీఎం చంద్రబాబు కుప్పం నియోజకవర్గంలో పర్యటించనున్నారు. బెంగళూరు నుంచి నేరుగా చిత్తూరు జిల్లా శాంతిపురం మండలం గుండిశెట్టిపల్లి చేరుకోనున్నారు. హెచ్ఎల్ఎస్ఎస్ కాలువ జలహారతి కార్యక్రమంలో పాల్గొననున్నారు. అనంతరం కుప్పం నియోజకవర్గంలో పలు అభివృద్ధి కార్యక్రమాలలో హాజరుకానున్నారు. స్వర్ణ కుప్పం విజయాలను ప్రదర్శించే వీడియోను వీక్షించనున్నారు. లబ్ధిదారులతో ముఖ్యమంత్రి ముఖాముఖి మాట్లాడనున్నారు. కుప్పం కొత్తపేటలో నిర్వహించే భారీ బహిరంగ సభలో ముఖ్యమంత్రి ప్రసంగించనున్నారు. “స్వర్ణ కుప్పం" అచీవ్మెంట్స్ గ్యాలరీని సందర్శించనున్నారు. హిందాల్కో ప్రతినిధులతో సమావేశం కానున్నారు. జాతీయ రహదారి ప్రాజెక్టులపై సమీక్షించనున్నారు. రాత్రి దాదర్-పుదుచ్చేరి ఎక్స్ప్రెస్కు కుప్పం రైల్వే స్టేషన్లో అదనపు హాల్ట్ను ప్రారంభించనున్నారు.
నేడు, రేపు పిఠాపురంలో పవన్ కల్యాణ్ పర్యటన
సార్వత్రిక ఎన్నికల అనంతరం పిఠాపురం నియోజకవర్గంలో తొలిసారిగా విస్తృత స్థాయిలో అభివృద్ధి కార్యక్రమాలకు పవన్కల్యాణ్ శ్రీకారం చుట్టనున్నారు. రెండు రోజుల పర్యటనలో భాగంగా సుమారు రూ.1500 కోట్ల విలువైన పనులకు శంకుస్థాపనలు, ప్రారంభోత్సవాలు చేయనున్నారు. మెరుగైన మౌలిక వసతులు, తాగునీటి సదుపాయాలు, పర్యావరణ పరిరక్షణ, మత్స్యకారుల సంక్షేమం, మహిళా సాధికారతకు సంబంధించిన పలు కార్యక్రమాలకు ప్రాధాన్యత ఇవ్వనున్నారు. ఇవాళ పిఠాపురానికి చేరుకోనున్న పవన్ కల్యాణ్ ముందుగా ఎఫ్.కె.పాలెంలో ఆధునీకరించిన చెరువు, వాకింగ్ ట్రాక్, ఓపెన్ జిమ్ను ప్రారంభిస్తారు. పిఠాపురం పట్టణంలో పర్యావరణహిత వాతావరణాన్ని కల్పించడంతో పాటు 50 శాతం గ్రీన్ కవర్ లక్ష్యంతో రూ.1.83 కోట్లతో నిర్మించిన పీఠికాపుర వనాన్ని ప్రారంభిస్తారు. ఆ తర్వాత యు.కొత్తపల్లి మండలంలో రూ.9.59 కోట్లతో ఆధునీకరించిన నాగులాపల్లి మంచినీటి పథకాన్ని ప్రారంభిస్తారు. కొండేవరంలో ఇంటింటికీ కుళాయి కనెక్షన్లను పరిశీలిస్తారు. అనంతరం ఆర్ అండ్ బీ గెస్ట్ హౌస్లో అధికారులతో సమావేశం నిర్వహిస్తారు.
విశాల్ గున్ని, కాంతి రాణా టాటాకు పోస్టింగ్ - ఏపీలో 9 మంది ఐపీఎస్ల బదిలీ
రాష్ట్రంలో 9మంది ఐపీఎస్లను బదిలీ చేస్తూ డీజీపీ హరీశ్కుమార్ గుప్తా ఉత్తర్వులు జారీ చేశారు. ఎస్పీఎఫ్ డీజీగా ఉన్న సీహెచ్ త్రివిక్రమ వర్మకు ఎఫ్ఎస్ఎల్ డైరెక్టర్గా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. సీబీ డైరెక్టర్గా ఉన్న జయలక్ష్మి సీఐడీ సైబర్ క్రైమ్స్ ఐజీగా బదిలీ అయ్యారు. ఏపీఎస్పీ బెటాలియన్స్ ఐజీగా ఉన్న బి.రాజకుమారి రైల్వే ఐజీగా నియమితులయ్యారు. సీఐడీ ఉమెన్ సేఫ్టీ ఐజీగా రాజకుమారికి అదనపు బాధ్యతలు అప్పగించారు. పోస్టింగ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న కాంతి రాణా టాటాకు ట్రాఫిక్ మేనేజ్మెంట్, రోడ్ సేఫ్టీ ఐజీగా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. పోస్టింగ్ కోసం ఎదురుచూస్తున్న విశాల్ గున్నికి ట్రైనింగ్ డీఐజీగా పోస్టింగ్ ఇచ్చారు. గ్రేహౌండ్స్ డీఐజీగా ఉన్న బాబూజీ అట్టాడ టెక్నికల్ సర్వీసెస్ డీఐజీగా బదిలీ చేశారు. పోలవరం ఓఎస్డీగా ఉన్న పంకజ్ కుమార్ మీనా మార్కాపురం జిల్లా ఎస్పీగా బదిలీ అయ్యారు. సీఎంఎస్జీ ఎస్పీగా ఉన్న జగదీశ్ అదహళ్లి పల్నాడు జిల్లా ఎస్పీగా బదిలీ అయ్యారు. సీఐడీ ఎస్పీ కె.చక్రవర్తి పోలవరం జిల్లా ఎస్పీగా బదిలీ అయ్యారు.
నేడు ఏపీఎల్లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ మ్యాచ్
నేడు ఏపీఎల్లో అమరావతి ఈ ఛాంపియన్స్, గోదావరి గోల్డెన్ ఈగల్స్ మ్యాచ్ మధ్యాహ్నం 1.30 నుంచి ప్రారంభం కానుంది. అదేవిధంగా రాయలసీమ జెన్ స్టార్స్, వైజాగ్ ఫైర్బర్డ్స్ మ్యాచ్ రాత్రి 6 నుంచి మ్యాట్ ప్రారంభం కానుంది.